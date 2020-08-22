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Новости Видео Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня наемниками РФ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-цент ОС.

"Противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли. На всех остальных участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полном объеме. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Итоги за прошлые сутки

21 августа нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. Боевых потерь на ранений в рядах Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлены 105 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 754 транспортных средства и 5 849 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 944 человека. В обратном направлении - 2 049 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 147 человек, в обратном направлении - 165 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны линию разграничения пересекли по одному человеку.

Также читайте: Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) перемирие (1603) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Игра понятна, если сопоставить перемирие с происходящим на переговорах. мААсква ясно дает понять - признавайте лугандонию сторонами переговоров,а московию просто наблюдателем, и будет перемирие. Упретесь - снова начнется стрельба. Элементарный шантаж.
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22.08.2020 18:08
+4
...а, это несистемное Расходимся...
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22.08.2020 17:54
+3
А узеленского, как и по жизни, считают, что один раз - не пи*орас....
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22.08.2020 18:02
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...а, это несистемное Расходимся...
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22.08.2020 17:54 Ответить
Ось таке воно,зелене перемир"я !!!)))
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22.08.2020 18:05 Ответить
А коли по ОБСЄ шарахнули мінами??? То було не порушення???
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22.08.2020 21:22 Ответить
зюзя нас просто троллит...патерь нима.
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22.08.2020 17:57 Ответить
Бубочка уважно дивиться з "точки зрения коек " !!!)))
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22.08.2020 18:06 Ответить
всё дауну посчитаем...
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22.08.2020 18:11 Ответить
не считается...
а вот если просто подумать - от на хер им (с*кам-тварям) хоть раз но пальнуть????
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22.08.2020 17:57 Ответить
А узеленского, как и по жизни, считают, что один раз - не пи*орас....
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22.08.2020 18:02 Ответить
та хто там считает...у этих мотиматикофф - эх раз,исчо раз,исчо многа-многа раз...
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22.08.2020 18:08 Ответить
А як маріонєточна зєлєнська влада рахує?

З початку зєлєнського пєрємір"я в нас стабільне пєрємір"я.
А з початку кожного дня - обстріли провокативні, обстріли на ураження, вибухи, поранені, загиблі.
Хтось може пояснити як вони це рахують?
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22.08.2020 18:06 Ответить
Игра понятна, если сопоставить перемирие с происходящим на переговорах. мААсква ясно дает понять - признавайте лугандонию сторонами переговоров,а московию просто наблюдателем, и будет перемирие. Упретесь - снова начнется стрельба. Элементарный шантаж.
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22.08.2020 18:08 Ответить
Саламалейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я !!Росія наполеглево наполягає на виборах на Даунбасе , з метою втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну !!))))
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22.08.2020 18:25 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро!. Навзаем. Ну так, внедрить в тело Украины язву русского мира, шоб она отравляла все тело. Я давно пробую обратить внимание Украинцев на опыт Ирландии, история двух стран очень похожа.
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22.08.2020 18:35 Ответить
Найденна причина Новых Ораний(после обсуждений Украины) скабеевых,шейниных,милоновых, м.симонян,килинкарянов и др.мусора на оргиях по суду из-за антипутинских стихов артиста Ефремова в России( а говорят только о ЧЕСТНОСТИ).Оказывается адвокат Эльман Пашаев одер(азэр)-беженец из Иревана,где убили его родителей(устроили авария) из за высокого поста его отца.И он обьявил, что все СМИ России контролируют арабохаи.В предверии позора ФСБ (контроль автомобиля через компьютеры,связанные со спутниками) его убрали.У них есть партия "Справедливая"
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22.08.2020 18:12 Ответить
Навальный. Кадры из Германии. Везут на двух мед. машинах Вооружённых сил. Сопровожает множество пожарных и полицейских машин. Въезд в клинику оцеплен спецназом. Вещи потом выносят в радио-био-защитной капсуле. Какое серьёзное у немцев отношение к диабету!
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22.08.2020 18:21 Ответить
С начала суток 30 адептов секты Свидетелей ПетуШария были отмудоханы в очко и закинуты в мусорник.
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22.08.2020 18:54 Ответить
был бы порох, рашки уже небыло бы
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22.08.2020 19:29 Ответить
Состоянием на 11-00 22.08.2020 г. Обстрелов 9 ( 6 - стрелковое оружие. 3 - минометы до 80 мм . Потери уточняются. Ответный огонь 8 (6 стрелковое оружие, 2 - минометы до 80 мм ). (с)
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22.08.2020 20:28 Ответить
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539


С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ
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22.08.2020 21:52 Ответить
 
 