С начала суток зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня наемниками РФ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-цент ОС.

"Противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли. На всех остальных участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полном объеме. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Итоги за прошлые сутки

21 августа нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. Боевых потерь на ранений в рядах Объединенных сил нет.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлены 105 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 754 транспортных средства и 5 849 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 944 человека. В обратном направлении - 2 049 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 147 человек, в обратном направлении - 165 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны линию разграничения пересекли по одному человеку.

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