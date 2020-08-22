Информационный проект "ZnaU" создал ролик о Киевской Руси на английском языке. ВИДЕО

Новый видеоролик призван объяснить англоязычным людям, как зарождалась Киевская Русь и ее роль в становлении современной Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу проекта.

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"Мы попытались продемонстрировать, насколько Киевская Русь с центром в Киеве была важным международным торговым партнером и могущественным государством, которое играло значительную роль в Европе и мире", - говорится в комментарии под видео.

Отметим, что украинцы Канады, США и Украины в 2019 году начали информационный проект "ZnaU". Его основная цель - популяризировать историю и культуру. Особенность проекта в том, что вся текстовая и видео информация подается на английском языке в максимально доступной и лаконичной форме.