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Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные президентские выборы.

Об этом Зеленский завил в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед". Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорович победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и вошло бы в историю", - заявил Зеленский.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7890) выборы (24728) Зеленский Владимир (20343) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+46
Я что-то не понял Осел Оманский он выборы признал или нет? Промямлил как обычно какую-то хрень!
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23.08.2020 08:12
+34
в тебе їх не буде.
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23.08.2020 08:10
+28
Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца - Цензор.НЕТ 1047
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23.08.2020 08:19
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Страница 4 из 4
по Евроньюс показывали вчера, как Лука в генеральской форме ! с двумя военными читает нравоучения, как НАТО хочет захватить Беларусь. А морды у этих военных еще тупее чем у самого Луки. вот таких тупых их собирает вокруг себя.
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23.08.2020 14:12 Ответить
Очень даже интересный текст...Жаль, конечно, что здесь дискуссии живут даже меньше, чем в фейсбуке.
Что-то все же не так ... но с ходу не разобраться.
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23.08.2020 12:22 Ответить
Можете подискутировать с автором поста на фб,но к сожалению,к Украине он настроен негативно)
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23.08.2020 12:55 Ответить
То, что к Украине автор цитированного поста настроен негативно -- совершенно ясно из его поста. Многими летами соффка можно было научиться читать между строчек.
Проблема "русского мира" -- не представляют себе общества без диктатуры и диктатора.И фактически к понимаю того, что с ними натворил очередной " отец", приходят только после смерти " отца". Но далеко не ко всем... Поэтому опять ищут очередного "отца", сироты...
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23.08.2020 16:56 Ответить
Я бы провел новые выборы в течение месяца.

Терпение народа не безгранично
Придет время, Вова, и проведешь, выполнишь свое обещание? Или опять сбрешешь?

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины весной 2019 года
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий
Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
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23.08.2020 12:23 Ответить
Пацан сказал ,пацан сделал.Давай новые выборы в Украине в течении месяца .
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23.08.2020 12:23 Ответить
С Лукашенко и Тихановской?
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23.08.2020 12:27 Ответить
ЗЕдебил даже критику в свою сторону выдержать не может.
А он ***** еще перлы толкает про выборы новые? ******* и провокация.
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23.08.2020 12:54 Ответить
Koнечно, мы в Украине - зрители. Но глупо было бы из увиденного не делать выводов для самих себя.
Вот тот текст, который выше заинтересовал -- это не текст белорусского юзера, а цитирование анализа московского обозревателя. Копаться в том, что за обозреватель, долго и неинтересно. Особой симпатии к режиму луки в нем нет, и взгляд на ситуацию очень даже реалистичный. Потому что это близкородственные режимы. Они в нем живут, живут долго.
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23.08.2020 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O88JF1jYuXA Польские флаги в Гродно,на митинге оппозиции.После этого,Лука отправил в область спецназ и РСЗО.А вот это пишет Главный редактор журнала "Najwyższy Czas!" Томаш СоммерЗеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 5799
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23.08.2020 13:21 Ответить
ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ.
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23.08.2020 14:09 Ответить
Ваще-то интересно было бы спросить пользователя https://censor.net/user/471728 - он за Мао или Линь Бяо?
Ну, а людям, воспитанным " в духе", просто ужасно, что разные редакторы в разных местах могут писать очень разные вещи. Классика жанра : " в газете ж написано"
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23.08.2020 13:36 Ответить
всё зрадно сказал.
а вот пе то же самое сказал бы переможно.
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23.08.2020 13:57 Ответить
сделай это дуремар, Украине нужен новый президент, а не прислуга олигархов и позор Украины..
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23.08.2020 14:03 Ответить
Перемирие это войны на улицах путинскими шарийовцами и опзжесниками. Хуже войны может быть только мир шута и предателя, который держит как мертветчук и заводит кацапов в украину. И поставил дипломатических лжецов кремля кравчука-фокина. Пишет с методичек кремля что не было обстрелов. И издает законы редакции кремля о диверсанте уруском в снбо, татарове.
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23.08.2020 15:05 Ответить
зеленский - продолжает предательство черного кондитера лолиты, который тоже был ручным у психопата пукина..
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23.08.2020 15:11 Ответить
Усатый только потешается из таких рекомендаций.
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23.08.2020 14:03 Ответить
ТРЕБУЮ ЭТИ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ЗАНЕСТИ В ПРОТОКОЛ!
ВЫКАРБУВАТЬ НА ВХОД В ОП!!
ШОБ ЕСЛИ ШО - НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ.
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23.08.2020 14:08 Ответить
Можно наблюдать как меняется язык зебила на "дипломатический". Это уже кацапы учат лгать шута. Учат как лгать в политике, говорить одно, а делать наоборот - по-дипломатически. Зебилу преподают курсы как лгать не краснея.ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ.Все что выгодно парашке зло для украины.
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23.08.2020 15:03 Ответить
Есть. Тихая каритуляци и сдача интересов страны в угоду парашки
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23.08.2020 14:44 Ответить
Я бы провел......
Ты бы дрыснул на РФ впереди паровоза!
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23.08.2020 14:34 Ответить
Где победа, а не кацапская имитация временного примирения. Хорватский вариант лучше, чем кацапское навязывание перемирия всякой диплотам-ложью предателей со времен сдачи яо кравчук-фокиных. У кацапов за 6-7 лет закончились средства для продолжения войны. Украину поддерживает запад, у которого ресурсов намного больше. Все журнашлюхи которые тянут кацапские голоса лишьбынебыловойны должны уехать запоребрик.
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23.08.2020 15:04 Ответить
Владимир Зеленский дал совет Лукашенко провести
новые выборы
Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика
Страны".
«Вообще президенту одной страны
весьма рискованно давать советы президенту другой страны касательное ее
внутренней политики.А тем более рискованно давать
такой совет, который дал Зеленский. Потому что его легко обернуть против него
самого.Например, представим ситуацию
- выходит на улицы Киева и других городов какое-то количество народа.Допустим даже 100 тысяч.И требуют досрочных выборов
Рады и президента.И когда Зеленский вполне
логично скажет - что желание 100 тысяч человек это ещё не голос всей нации, ему
тут же вспомнят совет, который он дал Лукашенко.

Так что лучше, наверное, не
влезать со своими советами в дела другого государства»
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23.08.2020 14:37 Ответить
Отличная идея ! Прежде, чем предлагать её лукашенке, я бы в течение месяца провёл бы новые выборы в Украине!
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23.08.2020 14:52 Ответить
Шоб нет, так таки да)))
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23.08.2020 16:00 Ответить
Когда зебил по дипломатически пицтит что "видит мир(это мяч предателя на сторону меркель-макрон, чтобы они показали что они тоже хотят мира-готовы к сдачи украины), что украина хочет мира. Это посыл чекистов через проституточный рот питуха зебила, что украина готова к предательству, когда кацапы устали воевать и у них закончились деньги, кацапам нужна передышка накопить деньжат на очередное под видом гражд войны сафари по отстрелу хахлов. Чтобы путинские шлюхи макрон и меркель тоже прокукарекали в ответ как украина хочет сдаться агрессору.
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23.08.2020 15:07 Ответить
дуремар, молчи уже, позорище шутовское..
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23.08.2020 15:12 Ответить
Место войны это самое безопасное место в украине. За лето по украине утопилось до 500 человек. На войне в десятки раз меньше.
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23.08.2020 15:14 Ответить
все умные когда дают совету
что сделал за год правления ?
,,преодолел бедность --- депутатам,,
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23.08.2020 15:22 Ответить
Відповідь хитрого і одночасно дурного єврея.
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23.08.2020 15:39 Ответить
Воно, провело б?! От, блін. І йому ще хтось вірить?
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23.08.2020 15:51 Ответить
все таки газ "дурачок" на нього діє.....)
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23.08.2020 15:56 Ответить
Это что, членограй готовит базу под собственные фальсификации?
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23.08.2020 15:59 Ответить
Ты бы, клоун, лучше как твой киногерой расстрелял бы всю Раду и в конце сам застрелился бы. Чем советовать другим странам как нужно жить.
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23.08.2020 16:02 Ответить
Зеля, почему бы тебе самому не провести выборы в течение месяца, вследствие невероятного падения рейтинга твоего и Слуг народа.
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23.08.2020 16:33 Ответить
Зеля, я не верю что ты сам догодался давать такие советы Лукашенко. Уверен это твой куратор тебе дал такое ЦУ!
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23.08.2020 16:36 Ответить
Запомним. Самому Зе это может пригодиться.Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 169
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23.08.2020 17:14 Ответить
Цінічне брехливе лайно - В. Зеленський. Він вже казав "як що я порушу Закон я піду з поста президента " .... й багато іньшого.
Хтось ще вірить брехунцю янєлоху?
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23.08.2020 17:49 Ответить
не знаю как насчет Беларуси но у нас повторные выборы проводить нужно.
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23.08.2020 18:08 Ответить
Дурик!!! не в выборах дело, а в подсчете голосов!!!
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23.08.2020 18:12 Ответить
Издательство 'Шалом» выпустило в продажу новую версию 'Камасутры» для евреев. На всех картинках присутствует мама, и таки дает советы…
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23.08.2020 18:27 Ответить
бо ты в курсе чем это может закончится.или как?
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23.08.2020 19:22 Ответить
ти на своєму місці повинен вже їх провести, бо обіцяв піти, як порушиш закон... дурашльоп гумовий...
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23.08.2020 23:29 Ответить
Порохоботы возбудились)
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23.08.2020 23:37 Ответить
БРЕХУН! Кто тебе верит???Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 6256
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24.08.2020 00:01 Ответить
Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца.

Ну так проведи их в течение месяца, сделай людям приятное
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24.08.2020 03:18 Ответить
Я, я, я... Клюв от соловья. Еще это ничтожество кто-то о чем-то спрашивает... У этого сцикуна, выступающего от имени народа Украины (треш!) еще есть сомнения относительно результатов выборов. Держит, дрянь зеленая, нос по ветру из кремля.
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24.08.2020 03:51 Ответить
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