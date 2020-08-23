Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные президентские выборы.
Об этом Зеленский завил в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед". Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорович победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и вошло бы в историю", - заявил Зеленский.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Что-то все же не так ... но с ходу не разобраться.
Проблема "русского мира" -- не представляют себе общества без диктатуры и диктатора.И фактически к понимаю того, что с ними натворил очередной " отец", приходят только после смерти " отца". Но далеко не ко всем... Поэтому опять ищут очередного "отца", сироты...
Терпение народа не безгранично
Придет время, Вова, и проведешь, выполнишь свое обещание? Или опять сбрешешь?
Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины весной 2019 года
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий
Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
А он ***** еще перлы толкает про выборы новые? ******* и провокация.
Вот тот текст, который выше заинтересовал -- это не текст белорусского юзера, а цитирование анализа московского обозревателя. Копаться в том, что за обозреватель, долго и неинтересно. Особой симпатии к режиму луки в нем нет, и взгляд на ситуацию очень даже реалистичный. Потому что это близкородственные режимы. Они в нем живут, живут долго.
Ну, а людям, воспитанным " в духе", просто ужасно, что разные редакторы в разных местах могут писать очень разные вещи. Классика жанра : " в газете ж написано"
а вот пе то же самое сказал бы переможно.
ВЫКАРБУВАТЬ НА ВХОД В ОП!!
ШОБ ЕСЛИ ШО - НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ.
Ты бы дрыснул на РФ впереди паровоза!
новые выборы
Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика
Страны".
«Вообще президенту одной страны
весьма рискованно давать советы президенту другой страны касательное ее
внутренней политики.А тем более рискованно давать
такой совет, который дал Зеленский. Потому что его легко обернуть против него
самого.Например, представим ситуацию
- выходит на улицы Киева и других городов какое-то количество народа.Допустим даже 100 тысяч.И требуют досрочных выборов
Рады и президента.И когда Зеленский вполне
логично скажет - что желание 100 тысяч человек это ещё не голос всей нации, ему
тут же вспомнят совет, который он дал Лукашенко.
Так что лучше, наверное, не
влезать со своими советами в дела другого государства»
что сделал за год правления ?
,,преодолел бедность --- депутатам,,
Хтось ще вірить брехунцю янєлоху?
Ну так проведи их в течение месяца, сделай людям приятное