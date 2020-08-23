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Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон. ВИДЕО

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.

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"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - отметил глава государства.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) поздравление (1057) праздник (1691) флаг (934)


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Топ комментарии
+39
я вывесил флаг на балконе еще вчера с вечера.. моего ватного соседа совкового полкана-пенса, карежит от злобы.. прошел мимо не поздоровался..
Слава Украине!.. Смерть Рашке!
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23.08.2020 09:27
+34
ВІТАЮ браття і сестри !!!
Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон - Цензор.НЕТ 9337

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23.08.2020 09:26
+27
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт дававСьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 3585Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 8928
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23.08.2020 10:28
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Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6289
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Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 7860 Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9662

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23.08.2020 10:03 Ответить
Думаю, сподобається. Фан-кліп на епічну пісню всесвітньо знаменитої у своєму жанрі харківської групи (власну версію, до речі, не так давно зробили Вопли Видоплясова... але як про мене, оригінал незрівнянно потужніший).
Кліп - вогонь. Дух України в одному відео Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6425
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
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23.08.2020 11:30 Ответить
класс!!! высший класс!
(и опять как вижу гордый военный парад... начинаю сердцем выть вспоминая прошлогоднее уё**** кордебалетное! ) и чем же оно удивит нас завтра?))) (даже думать не буду!!!)
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23.08.2020 11:40 Ответить
Та мабуть замість піанін будуть балалайки.
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23.08.2020 11:59 Ответить
а какошники?
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23.08.2020 12:07 Ответить
А замість реперши у капелюшку буде балерина у кАкАшнику.
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23.08.2020 12:18 Ответить
а я предлагаю вывесить зеленского из окна
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23.08.2020 10:09 Ответить
Порада слушна і корисна для Українців 😀
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23.08.2020 10:13 Ответить
Поки Верещука з Пальчевським бореться з Бандерою, Кличко відкриває найбільший прапор України!! 👍👍👍
В правильному місці, час і з правильними людьми.
Хто має бути мером столиці України у мене немає сумнівів.
А хабалка зелена Верещук , могла б стати мером Ростову.
Адже незабаром там буде велика українська діаспора на чолі із янукОвощем 🤣 і зеленим блазнем !!
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23.08.2020 10:12 Ответить
в дупу иди "вывеситиватель". я яныка так ненавидел как это ничтожество.
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23.08.2020 10:23 Ответить
а шо вместе с Петей и заработок ушёл...от же он жлобяра...))
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23.08.2020 13:31 Ответить
моя ненависть к тупому гному уже плавно переходит в отвращение
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23.08.2020 10:25 Ответить
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт дававСьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 3585Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 8928
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23.08.2020 10:28 Ответить
вы не в курсе, им дали Героев Украины?
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23.08.2020 16:03 Ответить
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6083
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23.08.2020 10:37 Ответить
Зникла геть ця ополченочка. Сподіваюсь, що більше не з'явиться.
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23.08.2020 10:48 Ответить
Президент вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику

Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал президент Зеленский.
ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3086150-prezident-vrucil-vooruzennym-silam-sertifikaty-na-novejsee-vooruzenie-i-tehniku.html
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23.08.2020 10:42 Ответить
я тоже призываю этого поца наконец-то получить повестку в военкомат! )
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23.08.2020 10:53 Ответить
З Днем Державного Прапора! Слава Україні!
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 111
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23.08.2020 10:56 Ответить
Я знаю цю фоточку . десь із 1945- го року . ТА - найвеличніший героїзм наших синів !
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24.08.2020 11:58 Ответить
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 194
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23.08.2020 11:12 Ответить
мне не нравятся желтый и красный цвета. бесят.
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23.08.2020 11:30 Ответить
Не все ж вам педаль у підлогу, Настю. Я все розумю, але треба і пішоходам перейти вулицю...
(чи ви пішохідочка? тоді навпаки - поки жовте й червоне, водіям тре' їхати)
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23.08.2020 11:33 Ответить
Розумію політичний підтекст...
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23.08.2020 12:15 Ответить
Мабуть, пані Анастасія не змогла б жити у Румунії або Молдові...

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9164
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23.08.2020 13:36 Ответить
...а в Іспанії взагалі швах

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 4249
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23.08.2020 13:38 Ответить
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23.08.2020 12:16 Ответить
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 7985
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23.08.2020 12:17 Ответить
Про то, что лучше вывесить Зеленского, шутка уже была?
А вообще, когда он делает такие заявления, становится понятно, как далек он от Украины и как он до сих пор живет в российском ментальном поле. Нормальные украинцы и так флаг уважают и вывешивают его. А для Зе и его фанатов украинский флаг - это какая-то экзотика, нужно призывать его вывешивать, уважать и т.д. Национальные символы Украины - диковинки для него.
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23.08.2020 12:28 Ответить
коли ця курва вивчить два слова "Слава Україні"?
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23.08.2020 12:46 Ответить
а ты мог бы Порошенко курвой назвать?...или ссыкотно)))
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23.08.2020 13:49 Ответить
напевно ти голосував за зеосла, вибач, я не хотів тебе образити.
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23.08.2020 20:12 Ответить
Так він вже вивчив ! Хоча в двох словах картавив тричі !)
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24.08.2020 12:02 Ответить
всё верно сказал.
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23.08.2020 14:36 Ответить
Хай живе прапор кольору української душі!
Слава Україні!
Героям - Слава !!!
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23.08.2020 14:44 Ответить
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 4442
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23.08.2020 14:57 Ответить
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 2102
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23.08.2020 20:45 Ответить
Яким боком це чмо зелене, до Прапора України???
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9826
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23.08.2020 23:36 Ответить
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