Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон. ВИДЕО

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.

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"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - отметил глава государства.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".