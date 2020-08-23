Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон. ВИДЕО
В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.
Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года, сообщает Цензор.НЕТ.
В 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.
"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - отметил глава государства.
Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".
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Кліп - вогонь. Дух України в одному відео
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
(и опять как вижу гордый военный парад... начинаю сердцем выть вспоминая прошлогоднее уё**** кордебалетное! ) и чем же оно удивит нас завтра?))) (даже думать не буду!!!)
В правильному місці, час і з правильними людьми.
Хто має бути мером столиці України у мене немає сумнівів.
А хабалка зелена Верещук , могла б стати мером Ростову.
Адже незабаром там буде велика українська діаспора на чолі із янукОвощем 🤣 і зеленим блазнем !!
Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал президент Зеленский.
ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3086150-prezident-vrucil-vooruzennym-silam-sertifikaty-na-novejsee-vooruzenie-i-tehniku.html
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
(чи ви пішохідочка? тоді навпаки - поки жовте й червоне, водіям тре' їхати)
А вообще, когда он делает такие заявления, становится понятно, как далек он от Украины и как он до сих пор живет в российском ментальном поле. Нормальные украинцы и так флаг уважают и вывешивают его. А для Зе и его фанатов украинский флаг - это какая-то экзотика, нужно призывать его вывешивать, уважать и т.д. Национальные символы Украины - диковинки для него.
Слава Україні!
Героям - Слава !!!