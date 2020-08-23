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С начала текущих суток зафиксирован 1 провокационный обстрел со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Авдеека враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Итоги за прошлые сутки

22 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Марьинки. Учитывая провокационный характер действий противника, украинские военные огонь не раскрывали. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 88 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 830 транспортных средства и 6 059 человек. Также были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 878 человек. В обратном направлении - 2 323 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.

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Автор: 

армия (8496) обстрел (27114) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6362
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23.08.2020 17:52
+2
"Провокационный обстрел" - это же не нарушение режима тишины, да, зелебобики? Вот был бы просто обстрел, тогда да, а этот провокационный...
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23.08.2020 17:39
+2
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 20:38
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Правила форума Совет форумчан
"Провокационный обстрел" - это же не нарушение режима тишины, да, зелебобики? Вот был бы просто обстрел, тогда да, а этот провокационный...
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23.08.2020 17:39 Ответить
А вдруг это праздничный салют в честь Дня флага был?
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23.08.2020 17:42 Ответить
Думаешь? кацапы пердаками рванули?
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23.08.2020 17:44 Ответить
Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6362
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23.08.2020 17:52 Ответить
помахали болтом перед рылом бубы...та да,провокаторы.
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23.08.2020 17:56 Ответить
Потери противника - 1 убит (р-н Авдеевки, снайпер застрелил корректировщика огня)
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23.08.2020 18:53 Ответить
"С начала текущих суток зафиксирован 1 провокационный обстрел со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС."- провокационный обстрел, это плохо. Дружественный обстрел был бы лучше.
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23.08.2020 19:40 Ответить
Ну а шо? Послідовність зрозуміла: Створення нових укріплень та вогневих точок і пристрілка зброї по секторах. Провокації вони ж такі неприцільні та провокаційні! А проблему в комплексі "новьіє ліца" не хочуть бачити...
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23.08.2020 19:47 Ответить
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 20:38 Ответить
Зведення про всеосяжне перемир'я за 22.08.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 12
в т.ч. з стрілковї зброї - 8
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 4

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3

втрати з боку ЗСУ: поранені - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html

Сьгодні у фейсбук:
https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=CH-R&eid=ARDK7edAMQFJUsNBVM1RsYNkHDCP2Jr80vim-cL39pgEnDtKXjTRLvONoblpkGASwsrI7DmIpiDvsczj&hc_ref=ARQyyQlpYh-x-ghqLXWuf4rJRYAz303n7IfPT_kSNAKN_C0bTodUWOT1sAjc00BrlbQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCN0LPabCxGw3vdHZURJN-E17xw_TyG6MhXYs8bU-ndhfAjYieNBq2dNEazkQDuTV1DMPn0pLuZ0IxaYdwRAVlPmITB0nFiZGsLZbltBsFXzS-pafp_1qd_T72ZhW6tUS4Frl4HFWiAlxSiaPGe0SBf5vpv3aT-q-rFxRq-JaOnc-4-Zdh9qMUK20ZJ9bl5eImtV60VcBOxZFxlntzkIQ0dMozdxRg_2YeZLwnJ7DVZUaoLZ5c2BtI9htqhDCAkpicva2fYZOm4NVqOjFGtnCTgYUlxSoEMwftj3VoRSuQJuko_lDwVG5eifm3GMJdu2ftxLjEmBuWtz4Wbakk9aA7WYFAAhf31N2aQprnDquMTrbfTukCbELfr Сергій Сердюк

https://www.facebook.com/# 2 ч.

На превеликий жаль у нас знову втрати:
22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (попередньо від кулі снайпера) старший лейтенант (підрозділ не уточнений) Рудик Володимир Володимирович, 1989 р.н., уродженець с.Золотники, Теребовлянський район Тернопільська область. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт.
У Золотниківській об'єднаній територіальній громаді 22-24 серпня оголошено Днями жалоби. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
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23.08.2020 23:29 Ответить
АТО, найманці, сепаратисти, бойовикі тільки не вороги і окупанти з РФ.
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24.08.2020 08:37 Ответить
 
 