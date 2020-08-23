С начала текущих суток зафиксирован 1 провокационный обстрел со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Авдеека враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Итоги за прошлые сутки

22 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Марьинки. Учитывая провокационный характер действий противника, украинские военные огонь не раскрывали. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 88 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 830 транспортных средства и 6 059 человек. Также были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 878 человек. В обратном направлении - 2 323 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.

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