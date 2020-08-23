Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил, что протестующие, которые "будут нарушать порядок и спокойствие" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне, будут иметь дело с армией, а не полицией
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму", - заявил белорусский военный министр в своем видеообращении.
На повышенных тонах он также добавил, что "мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану".
Напоследок Хренин предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".
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Люди вплотную приблизились к резиденции Таракана
Бо Диктатор знає ,що таке майдан,а домоосподарки як його організувати і підтримувати -НІ.
но пуйло по Украине знает чем это кончается ...
ещё пуйло знает, что если таракан не победит, то следующим будет он , по аналогии...
но, законы жизни и борьбы ещё никто не отменял!
держим кулаки за сябров!
Живе Беларусь!
Слава Украине!!!
В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote7 [7] . Помощник https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote8 [8] .
В июле https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года подписал обращение «https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слово к народу ». 18 августа https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года вместе с первым заместителем председателя Совета обороны СССР Олегом Баклановым, секретарём ЦК КПСС Олегом Шениным и начальником 9-го управления КГБ Юрием Плехановым летал к Горбачеву в Форос насчёт введения чрезвычайного положения в определённых районах страны. Затем поддержал https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E Государственный комитет по чрезвычайному положению ,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JPCne2-sjzQ&feature=emb_logo
Чи Хрєнін прозоро натякає на використання вогнепальної зброї війчґськовимт проти протестувальників?
У військових, гумових кийків, я так розумію, немає
хрен-ИН просто дурак совкодрочерный.
В самом южном населенном пункте России выпал снег
идет подготовка к использованию армии против протестующих
причем скорее всего под видом белорусской армии будуи кацапы...
Хотя тебе ротожопому не привыкать)))
хто таких ублюдків виродив?
.. коли тебе покинули майже всі..
Залишився син і прес-аташе..)))
надеюсь тебя порежут на куски как хрен
а козлы ими гордятся.
И хотя очень много в интернете всяких мнений от совкодрочеров, типа "какая Беларусь чистенькая да опрятненькая", и "если Лукашенко не станет, то РБ - конец".. я БЛАГОДАРЕН БОГУ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ТАКОГО ДИБИЛИЗМА, НЕТ ТАКОГО ДИКТАТОРА, НЕТ КОЛХОЗНОГО ФАШИЗМА!!!
Добре, що Україна позбавилася в свій час від держмародера Януковича та партії регіонів які теж були фашистськими, розділяли людей по мові, на Захід та Схід, тягнули нас в болото "руssкого мірка"! Дякую Тобі Боже, що ти нас захистив від цього зла, хоча й через дуже тяжкі втрати та жертви...
Или под наркотой.
"Призывную армию вывести из казарм не сложно , а вот загнать обратно -- проблемма"
Это сказал один генерал, у которого извилин было гораздо больше , чем у всего Тараканьего шобла , включая соотвествующего министера !
Знал , что неведомо в кого будет потом стрелять такая армия , хто загнёться по гусеницами танка -- может как раз омон и загнётся !
Ну полный идиот.