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Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил, что протестующие, которые "будут нарушать порядок и спокойствие" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне, будут иметь дело с армией, а не полицией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму", - заявил белорусский военный министр в своем видеообращении.

На повышенных тонах он также добавил, что "мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО"

Напоследок Хренин предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

Автор: 

Беларусь (7890) протест (5857)


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Топ комментарии
+38
Лгать и предавать не впервой. Первая присяга:
Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией - Цензор.НЕТ 5487
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23.08.2020 19:11
+33
Майже ні. Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией - Цензор.НЕТ 9096
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23.08.2020 19:01
+33
Я так розумію, їх план втопити Луку в квітах і кульках.
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23.08.2020 19:07
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Он сказал что Майдане не будет .. Но в майдановцев стреляли с калашей и Майдан победил ..Белорусы наивны что Лукашенко не выключит сам режим Бога ...Он не сдастся и ему насрать на толпу он их сейчас будет давить ..
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23.08.2020 19:59 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/23/390642/

Люди вплотную приблизились к резиденции Таракана
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23.08.2020 20:06 Ответить
Хренин собачий!!!
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23.08.2020 20:00 Ответить
Блізкі да Аляксандра Лукашэнкі тэлеграм-канал «Пул первого» выклаў відэа, на якім бачна, як ён прыляцеў у палац Незалежнасьці на верталёце - у бронікамізэльцы і з аўтаматам у руках. Раней відавочцы паведамлялі, што верталёт праляцеў над пратэстоўцамі. https://twitter.com/svaboda/status/1297574578705833984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AUKRINFORM&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ru%2F
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23.08.2020 20:01 Ответить
Спектакль продолжается.....
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23.08.2020 20:03 Ответить
Мушку, Хренин! Пиляй мушку, пока не началось!
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23.08.2020 20:04 Ответить
Надеюсь они обосрались от вида толпы и подумали что Майдан наблыжается и пугают оружием
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23.08.2020 20:07 Ответить
"Штаб домогосподарок" боїться майдану більше від Диктатора..
Бо Диктатор знає ,що таке майдан,а домоосподарки як його організувати і підтримувати -НІ.
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23.08.2020 20:10 Ответить
стрелять в людей таракану может позволить токо пуйло...
но пуйло по Украине знает чем это кончается ...
ещё пуйло знает, что если таракан не победит, то следующим будет он , по аналогии...
но, законы жизни и борьбы ещё никто не отменял!
держим кулаки за сябров!
Живе Беларусь!
Слава Украине!!!
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23.08.2020 20:09 Ответить
Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 1694
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23.08.2020 20:10 Ответить
********, кремльовскій фашист. За якогось підараса готовий проливати ріки крові. Теж мені генерал Варєнніков 2.

В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote7 [7] . Помощник https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote8 [8] .
В июле https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года подписал обращение «https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слово к народу ». 18 августа https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года вместе с первым заместителем председателя Совета обороны СССР Олегом Баклановым, секретарём ЦК КПСС Олегом Шениным и начальником 9-го управления КГБ Юрием Плехановым летал к Горбачеву в Форос насчёт введения чрезвычайного положения в определённых районах страны. Затем поддержал https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E Государственный комитет по чрезвычайному положению ,
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23.08.2020 20:10 Ответить
У охреневшего Хренина явно лишняя хромосома.
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23.08.2020 20:13 Ответить
Бєларусь... Бєларусь ...
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23.08.2020 20:14 Ответить
На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника - Видео
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23.08.2020 20:15 Ответить
народу там тьма не сосчитать
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23.08.2020 20:16 Ответить
В Минском ресторане. Официант революционерам: - Вам поросёнка с хреном или без? Ответ меня убил - ХРЭНИНА, калі ласка - адрэжце!!!
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23.08.2020 20:15 Ответить
Друга світова стала для совків релігією. Свята медсестричка, син її політрук, сталінообрана башта танка т-34 замість вівтаря, русскій офіцер з заградотряда як піп...
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23.08.2020 20:15 Ответить
Одна винтовка на троих на на той стороне все сплошь эссесовцы поголовно моторизованные и автоматизированные. Десятки тяжелых танков летом 41-го (!!) медленно ползущие на последний взвод защитников какого-то переезда с гранатами и поломанным Максимом.
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23.08.2020 21:33 Ответить
Дешовый спектакль что и с отравлением Навального
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23.08.2020 20:19 Ответить
поплачь ,легче будет
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23.08.2020 20:23 Ответить
Я все просмотрел внимательно от Омска и до прибытия в Берлин....дешовый развод быдла...
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23.08.2020 20:25 Ответить
тебя развели ?
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23.08.2020 20:27 Ответить
С армией на людей? Если там не все раненые, то они сперва своего генерала вздернут за приказ на людей направить оружие.
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23.08.2020 20:20 Ответить
Да он имел в виду будете иметь дело с российской армией.Не думаю,что все солдаты в Белорусской армии,готовы стрелять в своих людей.
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23.08.2020 21:15 Ответить
На статью он себе уже наговорил.
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23.08.2020 21:16 Ответить
Лукашенко с оружием в руках прибыл к Дворцу независимости
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JPCne2-sjzQ&feature=emb_logo
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23.08.2020 20:22 Ответить
уже все видели ,ты посмотри видео у дворца там людей сотни тысяч
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23.08.2020 20:24 Ответить
Сальвадор Альенде тоже с автоматом был...
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23.08.2020 21:19 Ответить
Кончений ватник 👎
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23.08.2020 20:23 Ответить
Падло усатое с автоматом ...Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 1571
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23.08.2020 20:24 Ответить
хочет застрелится
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23.08.2020 20:25 Ответить
Зассыт
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23.08.2020 23:18 Ответить
на всех обоймы не хватит.
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23.08.2020 20:53 Ответить
...тем более что её в этом автомате и нету...
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24.08.2020 00:04 Ответить
это однозарядный автомат ...стреляет картошкой!
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24.08.2020 00:19 Ответить
Интересно, уссатое чмо знает что за девайс в клешне держит и кому такие штуки вьідают? ))))
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23.08.2020 23:54 Ответить
Хером тебе по всей морде, кацапский дебил херов.
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23.08.2020 20:27 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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23.08.2020 20:28 Ответить
Хренин что брат Путина?
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23.08.2020 20:29 Ответить
в Сентябре такие события начнутся в России
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23.08.2020 20:30 Ответить
добре б було
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23.08.2020 21:30 Ответить
Що, міліцію влада Білорусі вже не контролює?
Чи Хрєнін прозоро натякає на використання вогнепальної зброї війчґськовимт проти протестувальників?
У військових, гумових кийків, я так розумію, немає
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23.08.2020 20:30 Ответить
Армия воюющая против своего народа, не армия, а вооруженная орда.
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23.08.2020 20:31 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/18/390034/ Директор музея из Волковыска, который отказался подписать протокол на выборах, найден мертвым
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23.08.2020 20:32 Ответить
Как любит вата ссылаться на вторую мировую войну, которую их кумир, уголовник по кличке Рябой, более известный как Сталин, и развязал вместе с другом своим Гитлером.
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23.08.2020 20:35 Ответить
похоже мозги всех министров и презика в Беларуси поразил то ли ковид , то ли какая то зараза. реально психушка плачет практически по всех
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23.08.2020 20:41 Ответить
А этот хрен_ИН будет дело иметь также но уже не с армией, а с Гаагским Трибуналом!
хрен-ИН просто дурак совкодрочерный.
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23.08.2020 20:46 Ответить
На Альенде, не тянет. Фасон - не тот...
Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 7889
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23.08.2020 20:46 Ответить
Водно министр получил методички из-за поребрика
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23.08.2020 20:48 Ответить
С Лукой хоть немного отдохнет Украина.
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23.08.2020 20:48 Ответить
Кацап ТВ хоть сосредоточат внимание на белорусах, а не на нас!))
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23.08.2020 21:00 Ответить
https://ria.ru/20200823/sneg-1576209869.html

В самом южном населенном пункте России выпал снег
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23.08.2020 20:53 Ответить
ну вот и все


идет подготовка к использованию армии против протестующих
причем скорее всего под видом белорусской армии будуи кацапы...
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23.08.2020 20:54 Ответить
*****-ты?
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23.08.2020 21:13 Ответить
Ай, как некрасиво! Похоже вся эта братия повстанцев такие же некультурные и недалекоглядные как ты! Хренин вас успокоит!))
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23.08.2020 21:24 Ответить
Тебя судя по всему успокоил на полшишки,кацап?))
Хотя тебе ротожопому не привыкать)))
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23.08.2020 22:06 Ответить
"Смелые" беларусские военные с криками урааааааа двинутся против гражданских? А вдруг в руках гражданского случайно лопнет шарик, что же тогда будет? "Смелые" написал в кавычках, потому что только трусы могут убивать собственных безоружных (с шариками) граждан.
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23.08.2020 21:03 Ответить
Если таракан решится на использовании беларуской армии против народа - он сразу же подпишет себе смертный приговор, ибо армия - не ОМОН, солдаты не будут стрелять в свой народ.
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24.08.2020 18:46 Ответить
ещё одно тупое совковое быдло выползло, выродок готов в людей стрелять, ах ти ж падонок будешь на одном суку с лукой висеть!!!
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23.08.2020 21:04 Ответить
Ой, Хрєнін... Ти точно хрєнін
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23.08.2020 21:05 Ответить
от потвора. по своєму народу стріляти хоче.
хто таких ублюдків виродив?
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23.08.2020 21:12 Ответить
он угрожает не всему народу, а нескольким сотням тысяч белорусов которые хотят осуществить государственный переворот....В Белорусси 9 милионов людей и далеко не все разделяют стремление к революции.
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24.08.2020 19:32 Ответить
Ач,яке воно строге і суворе,хоча й підгузники мокрі.Як воно-гівно гарно грозиться народу армією,питання тільки у тому,чією армією:своєю чи чужинською?І от цікаво:тільки-тільки народ починає "бузити"проти своїх до чортиків наостогидлих правителів,так зразу -Х-х-хвашисти,гади,падлюки! Нє-є-ме-е отдадим завоеваний дедов-прадедов и вообче-МІНСЬКНАШ! Але,загалом,тривожно за білорусів,бо отот таракан таки може закликати козломордяцьку армію і пролити ріки народної крові.
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23.08.2020 21:12 Ответить
а не з приводу саме цього у нас зелене перемир'я?
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23.08.2020 21:13 Ответить
Министр быстро бегает а то может скорости не хватить
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23.08.2020 21:20 Ответить
кацапи стріляти будуть. перекинуть кацапів з даунбаца на Білорусь.
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23.08.2020 21:24 Ответить
как Вы говорите кацапы стрелять будут вот тогда и посмотрим кто куда бежать будет за кацапами если успеют
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23.08.2020 21:39 Ответить
дав же Бог хвамілію
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23.08.2020 21:22 Ответить
а вообще чудная страна вайтраша защищать памятники, а не собственный народ
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23.08.2020 21:25 Ответить
Молодежь, айтишники! Бегите оттуда пока не поздно, пока Лука и его банда шизанутых совкодрочеров живые толку там не будет!!!
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23.08.2020 21:29 Ответить
Світлина "із найближчого майбутнього Динтатора"..

.. коли тебе покинули майже всі..
Залишився син і прес-аташе..)))

Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 5329
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23.08.2020 21:35 Ответить
быдло ватное "забыло" что столько литвинов как Москва, Муссолини даже и не мечтал уничтожить(их банально столько не было, да и нету щас, сколько под нож Москва пустила).
надеюсь тебя порежут на куски как хрен
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23.08.2020 21:39 Ответить
пусть лучше расскажет о кацапофашистском флаге и георгиевской ленте, за которые во время Второй мировой могли расстрелять.

а козлы ими гордятся.
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23.08.2020 21:40 Ответить
Г..дон в камуфляже. Как бы ты заговорил, если бы все люди были по-настоящему вооружены?
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23.08.2020 21:50 Ответить
Фашистский дурдом во главе с людоедами-мракобесами... Беларусы я вам реально сочувствую...
И хотя очень много в интернете всяких мнений от совкодрочеров, типа "какая Беларусь чистенькая да опрятненькая", и "если Лукашенко не станет, то РБ - конец".. я БЛАГОДАРЕН БОГУ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ТАКОГО ДИБИЛИЗМА, НЕТ ТАКОГО ДИКТАТОРА, НЕТ КОЛХОЗНОГО ФАШИЗМА!!!
Добре, що Україна позбавилася в свій час від держмародера Януковича та партії регіонів які теж були фашистськими, розділяли людей по мові, на Захід та Схід, тягнули нас в болото "руssкого мірка"! Дякую Тобі Боже, що ти нас захистив від цього зла, хоча й через дуже тяжкі втрати та жертви...
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23.08.2020 21:58 Ответить
наверно єто кацапская гєбня .а не военньій.
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23.08.2020 22:03 Ответить
В общем, обещают народцу знатный геноцид от опричников. Палить деревнями будут. Вешать сотнями. Стрелять вообще во все, что движется. Знатное государство там. Вот бы ватников тудой эшелонами. На перековку.
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23.08.2020 22:05 Ответить
Буде мати справу не з пляшкою, а з черенком від лопати.
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23.08.2020 22:14 Ответить
Этот сбежит первым.
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23.08.2020 22:20 Ответить
Бред сивой кобылы.
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23.08.2020 22:48 Ответить
Стандартный дебил
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24.08.2020 00:33 Ответить
Да он бухой в хлам!
Или под наркотой.
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24.08.2020 01:03 Ответить
Еще один маразматик
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24.08.2020 02:20 Ответить
Этот утырок, по моему, имеет гражданство России. Во всяком случае подкармливают его точно из страны-бензоколонки
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24.08.2020 04:18 Ответить
Ну вот , ещё один дегенерат , шо никогда не слышал выражение :
"Призывную армию вывести из казарм не сложно , а вот загнать обратно -- проблемма"

Это сказал один генерал, у которого извилин было гораздо больше , чем у всего Тараканьего шобла , включая соотвествующего министера !

Знал , что неведомо в кого будет потом стрелять такая армия , хто загнёться по гусеницами танка -- может как раз омон и загнётся !
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24.08.2020 07:21 Ответить
на фото президент Литвы в живой цепи поддержки митингующих белорусов(заметьте рядом с женщиной президентом нет 6 охранников как у нашего труса) почему наш гидрант не стал также в Украине?или он за убийцу диктатора?Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 9056
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24.08.2020 07:48 Ответить
Правильно порядок должен быть а бродят с флагами.А так армия она же наемная ослы там без мозгов по этому есть уже наработки.Сначала саперными лопатками порубить в фарш, потом на стадион закрыть и выбить на хер всех и тогда в стране порядок.Во главе УБЛЮДОК внизу армия а под ногами фарш с мусора от людей .ВПЕРЕД ТВАРИ вас ждет слава
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24.08.2020 10:22 Ответить
Ну, що ж, хорошій людині прізвище Хренін не дадуть...
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24.08.2020 11:15 Ответить
Ой придурок этот Хрен.
Ну полный идиот.
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24.08.2020 15:37 Ответить
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