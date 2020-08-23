Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил, что протестующие, которые "будут нарушать порядок и спокойствие" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне, будут иметь дело с армией, а не полицией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму", - заявил белорусский военный министр в своем видеообращении.

На повышенных тонах он также добавил, что "мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану".

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Напоследок Хренин предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".