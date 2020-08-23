Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО

Вечером 23 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Судя по опубликованному видео, Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще "там" - судя по всему, на проспекте Победителей.

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Отмечается, что сегодня белорусы снова вышли на акции протеста. Стела в Минске оцеплена военными и окружена колючей проволокой, выставлены кордоны на подходе к площади Государственного флага и Дворцу независимости. Туда пришли колонны демонстрантов. Вышли на улицы и жители регионов. Пока нигде нет ни провокаций, ни разгонов.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.