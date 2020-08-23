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Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО

Вечером 23 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Судя по опубликованному видео, Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще "там" - судя по всему, на проспекте Победителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО

Отмечается, что сегодня белорусы снова вышли на акции протеста. Стела в Минске оцеплена военными и окружена колючей проволокой, выставлены кордоны на подходе к площади Государственного флага и Дворцу независимости. Туда пришли колонны демонстрантов. Вышли на улицы и жители регионов. Пока нигде нет ни провокаций, ни разгонов.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Также смотрите: "Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ. ФОТОрепортаж

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска

Автор: 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) оружие (10215) Минск (1562)


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Топ комментарии
+73
Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина - Цензор.НЕТ 1424
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23.08.2020 20:39
+56
С одним патроном.
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23.08.2020 20:35
+41
Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина - Цензор.НЕТ 5512

...
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23.08.2020 20:42
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Страница 5 из 5
Рэмбо: Последняя кровь.
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24.08.2020 10:39 Ответить
А автомат зачем? Да еще и без магазина!. Ну прям Сальвадор Альенде!
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24.08.2020 12:08 Ответить
Цей негідник не вагаючись і сам стрілятиме в беззбройних людей, і свого Колю навчить. А наказ стріляти він уже віддав.
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24.08.2020 13:06 Ответить
Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину - Цензор.НЕТ 4863
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24.08.2020 13:25 Ответить
Шизоид...Альенде картофельный=) Дурачок.. Еще и Коленьку своего в солдатика переодел и дал ребенку автомат.... Коленька будет висеть на соседней осине благодаря Бате=)
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24.08.2020 13:30 Ответить
Он с малолетства своего сынульку-дурачка переодевает в военную форму -на парад брал его - я тогда офигел - это парад или утренник в детсаду саду?
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24.08.2020 18:14 Ответить
Одно дело пилотку надеть с игрушечными лампасами на дурочка малолетнего, а совсем другое дать недорослю автоматик... Вчера он сынку смертный приговор подписал... Шизик
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24.08.2020 18:41 Ответить
Как психолог, скажу, что у Луки однозначно параноидальная шизофрения, в частности, мания величия. Вялое течение болезни обострилось в ходе событий, не соответствующих его внутренней реальности, т.е. его представлений о том, какой он великий и как народу при нем хорошо живется. А мудрый бы человек на его месте, не боролся со своим народом, а дал бы возможность прийти к власти реальному победителю выборов. И вот, если бы люди увидели, что при Луке было лучше, то они бы в следующий раз за него голосовали. Но теперь поздно, уже пролита кровь. Но скинуть его без гражданской войны или военного переворота вряд ли удастся, ведь на глубокую озабоченность Запада трудно рассчитывать.
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24.08.2020 14:47 Ответить
Так в этом и проблема что он «поехал». И прольёт море крови.... Лукашеску....Я цитирую слова Немцова которые наиболее ярко подходят -«*******» ...
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24.08.2020 18:17 Ответить
У Луки немного другой диагноз уже лет 40 - мозаичная психопатия.
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24.08.2020 18:38 Ответить
Шизофреник он то шизофреник, но вот автомат без магазина, тут психологи поработали, типа я вооружен, но не желаю по вам стрелять...Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Хитрый, умный враг, сумевший сидеть без малого тридцать лет на шее белорусского народа.
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24.08.2020 20:55 Ответить
Совсем плохой стал
https://www.youtube.com/watch?v=kiUBuTCKZ-w
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24.08.2020 22:21 Ответить
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