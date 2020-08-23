Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Независимости. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Независимости прошли участники акции солидарности с белорусским народом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы напомнили, что 23 августа 1989 года 25% населения трех прибалтийских республик - Литва, Латвия, Эстония - выстроились в живую цепь протяженностью в 670 километров, таким образом соединив Таллинн, Ригу и Вильнюс.

Поэтому сегодня активисты в разных странах организовали живую цепь солидарности с белорусским народом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска. ФОТО









Также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО











Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Беларусь, Евросоюз старается не провоцировать Россию, чтобы не получилось "второй Украины", - Боррель





















Также читайте: Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской









Смотрите: Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО









Фото, видео: Олег Богачук

Также смотрите: Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа. ФОТОрепортаж