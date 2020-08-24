У Лукашенко заявляют, что участники "Марша новой Беларуси" хотели штурмовать Дворец независимости, но передумали. ВИДЕО

Пресс-секретарь захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что "так называемые митингующие" пошли на "можно сказать, своеобразный штурм" президентского дворца, но "испугались и передумали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"После этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их", - заявила Эйсмонт.

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Она добавила, что, "как и обещал президент, он никуда не бежал, и дети его также были с ним".

На видео слышно, что силовики встретили Лукашенко аплодисментами и выкрикивали, что они с ним "до конца". "Спасибо, ребята, вы - красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал он.

Euroradio комментирует заявление пресс-секретаря: "В пресс-службе Александра Лукашенко заявили, что он весь день провел во Дворце независимости: наблюдал за протестами из "ситуационного штаба", затем вызвал вертолет, облетел город и вернулся во дворец. Но почему-то никто не сфотографировал вертолет, летящий за Лукашенко, чтобы он облетел город. Стелс какой-то, а не вертолет! В то же время есть десятки фото и видео, на которых он прибыл во Дворец независимости около 19:00 и улетел около 21:00".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.