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У Лукашенко заявляют, что участники "Марша новой Беларуси" хотели штурмовать Дворец независимости, но передумали. ВИДЕО

Пресс-секретарь захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что "так называемые митингующие" пошли на "можно сказать, своеобразный штурм" президентского дворца, но "испугались и передумали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"После этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их", - заявила Эйсмонт.

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Она добавила, что, "как и обещал президент, он никуда не бежал, и дети его также были с ним".

На видео слышно, что силовики встретили Лукашенко аплодисментами и выкрикивали, что они с ним "до конца". "Спасибо, ребята, вы - красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал он.

Euroradio комментирует заявление пресс-секретаря: "В пресс-службе Александра Лукашенко заявили, что он весь день провел во Дворце независимости: наблюдал за протестами из "ситуационного штаба", затем вызвал вертолет, облетел город и вернулся во дворец. Но почему-то никто не сфотографировал вертолет, летящий за Лукашенко, чтобы он облетел город. Стелс какой-то, а не вертолет! В то же время есть десятки фото и видео, на которых он прибыл во Дворец независимости около 19:00 и улетел около 21:00".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Также смотрите: "Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ. ФОТОрепортаж

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) Минск (1562)


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Топ комментарии
+36
Так ведь НАТО хотели штурмовать Беларусь. А теперь оказалось луку хотели штурмовать белорусы. Путается в показаниях.
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24.08.2020 01:56
+28
мудак він
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24.08.2020 01:52
+28
сказочный мудак
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24.08.2020 02:00
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позорище, воевать с собственньім народом и разбираться с ним.
на колени стань и проси прощения у белорусов, негодяй!
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24.08.2020 10:00 Ответить
старое чучело в разгрузке напоминает другое, уже наше чучело, в полной экипировке и с пестиком, на передке...
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24.08.2020 10:03 Ответить
"так звані мітингувальники" пішли на, "можна сказати, своєрідний штурм" президентського палацу, але побачили Бацьку у брудному спідньому з калашом - "злякалися і передумали"..)
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24.08.2020 10:42 Ответить
Идет рейдерский захват страны. У плохого Лукашенко еще более худшими западными кукловодами. А люди - это лишь инструмент в этой войне. Украина все это прошла и до сих пор не может вернуться к уровню жизни, который был при плохой (без кавычек) власти. Принято называть причиной всех наших бед агрессию РФ. Но любой думающий понимает, что агрессия РФ - это следствие произошедшего, а не первопричина наших бед.
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24.08.2020 10:57 Ответить
Тебе на сру весну.
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24.08.2020 13:19 Ответить
Знаешь почему ты ту высрался, а не написал по сути? Потому что по сути тебе сказать нечего.
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24.08.2020 13:34 Ответить
Знаешь, пропагандон, прибери свой прокремлевский помет про "западных кукловодов" и "агрессия рф - это следствие" и вернись к щам и боярке.
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24.08.2020 13:38 Ответить
Смотрю, срать - это прям твое. Вести цивилизованную дискуссию ты не умеешь.
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24.08.2020 14:28 Ответить
Ты слишком высокого мнения о себе, лапоть. Примитивный, как твои затасканные шаблоны.
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24.08.2020 14:32 Ответить
Ох, и логика... Агрессия есть агрессия. Никак не следствие внутриполитической дури, а следствие агресивной настроенности соседа.
Чтоб понятнее было: вот у вас дома заварушка, и под шумок сосед решил забор трохи подвинуть, Кто есть ху?
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24.08.2020 14:03 Ответить
Ну насмешил(а). Как раз в вашем примере причиной потери забора и есть заварушка. Если бы не было заварушки, забор остался бы на месте. Пенять на соседа (в вашем примере) - последнее дело. Всему виной - ваша слабость. Если проводить аналогию с Крымом, то попытка его отъема РФ была еще в 1994 году, но ничего не произошло, т.к. государство было сильное. Если говорить о Донбассе, то никакая бы агрессия РФ не была возможна, если бы власть в Украине поменялась конституционным путем. Подучите историю и основы логики.
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24.08.2020 14:25 Ответить
Йес, сэр ( мэм)!
Старательно изучая логику, все же прихожу к выводу: причиной передвигания забора есть лицо, передвигающее забор. Что его подвигло на это действие -- се уже его мотивы.
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25.08.2020 11:30 Ответить
мордовська агресія триває з 1991 року.
А з 2014 агресія вийшла за межі економічно-політично-агентурного протистояння та перейшло у фазу війни. Нехай і малоінтенсивної на цей час
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24.08.2020 22:12 Ответить
Автоматчики, колючая проволока, северная корея не за горами

У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали - Цензор.НЕТ 1669
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24.08.2020 13:05 Ответить
https://t.me/kyky_org/2712
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24.08.2020 13:34 Ответить
"У Лукашенко заявляют, что участники "Марша новой Беларуси" хотели штурмовать Дворец независимости, но передумали"

Лукашенко уже готовился к савари на свой народ, а тут такой облом.

У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали - Цензор.НЕТ 2218
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24.08.2020 13:10 Ответить
лукавый сцарь №2
перший зеля, ну то таке...

№0 - *****
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25.08.2020 11:36 Ответить
пацани, згадуєм хто альфач №0?
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25.08.2020 11:41 Ответить
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