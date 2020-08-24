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15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусская оппозиция требует от правоохранительных органов расследовать, каким образом в руках несовершеннолетнего сына захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко попал автомат.

Об этом заявила журналистам член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - сказала Колесникова.

Накануне белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске. На видео и фотографиях видно, что отца сопровождает 15-летний сын Коля. Он, как и Лукашенко-старший, вооружен автоматом Калашникова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО


15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова 01
15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова 02
15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова 03
15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова 04

Автор: 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) оружие (10215)


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Топ комментарии
+47
У нас клоуну дебилы страну в управление дали -- вот это намного страшнее.
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24.08.2020 17:14
+28
Маски -шоу по калхозному. І сміх і гріх.
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24.08.2020 17:11
+23
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6888
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24.08.2020 17:42
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Правила форума Совет форумчан
Яка ж все такі різниця між Україною та Білоруссю! янукович видавав зброю бандитам, щоб вони нападали на майданівців на вулицях і вбивали їх, а Лукашенко дає автомат своєму сину який разом з ним може пережити захоплення протестувальниками і негайну смерть! Різниця в підходах до свого життя та життя своїх дітей! Лукашенко диктатор, але чесний диктатор, який хоче загинути на своєму посту! Він вбиває опозицію але робить це по-колгоспоному чесно і просто, без ризику для оточуючих! Прийшли, арештували, вивезли, вбили, закопали. Українська бидло-еліта набагато підступніша, вона вбиває руками найманих вбивць, бандитів-спортсменів-тітушок, руками ментів-перевертнів.
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24.08.2020 17:39 Ответить
https://censor.net/user/336463 Я не розумію,чого всі кажуть,що він поїде на Московію.Він тікати точно не буде.Диктатори не тікають.Яник був бандитом,не диктатором.
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24.08.2020 17:41 Ответить
ну значит присоединится к чаушеску каддафи и тд
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24.08.2020 17:52 Ответить
https://censor.net/user/458653 Та буде він ще один строк керувати.
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24.08.2020 17:55 Ответить
Буде. Швидше й не один, а поки вперед ногами не винесуть. Й таку зачистку зробить, що мама нє горюй. А там якраз і Коля підросте до балотування в президенти.
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24.08.2020 20:20 Ответить
если белорусы стерпят смачный плевок в лицо - БУДЕТ
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24.08.2020 21:44 Ответить
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6888
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24.08.2020 17:42 Ответить
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24.08.2020 18:25 Ответить
У нас клоуну дебилы страну в управление дали -- вот это намного страшнее.
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24.08.2020 17:14 Ответить
я дам вам парабелум (с)
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24.08.2020 17:20 Ответить
Дадуть хлопавку
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24.08.2020 17:34 Ответить
Даже наше ссыкло до такого не опускалось
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24.08.2020 17:11 Ответить
ссыкло клоун, а не диктатор
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24.08.2020 17:12 Ответить
а тебе хочется что? Что бы он доказал что не сыкун? **** и тычяч нет? Это ты хочешь?
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24.08.2020 19:57 Ответить
Хрен редьки не слаще ! Путлер , лука мудищев ,»янелох» - палата № 6
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24.08.2020 22:41 Ответить
Маски -шоу по калхозному. І сміх і гріх.
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24.08.2020 17:11 Ответить
+++
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24.08.2020 17:27 Ответить
Так само буде вбивати білорусів, як і його папашка.
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24.08.2020 17:12 Ответить
як показуе приклад пивнично кореяньского пельменя - як батько кровосись, то сина в два горла ии ковтае..
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24.08.2020 17:18 Ответить
Сімейство Пабло Ескобара. Як і для колумбійського харизматика кінець буде для них дуже сумний.
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24.08.2020 17:13 Ответить
загон, видимо такой: бялоруский картохобарон ща как наведёт порядок...
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24.08.2020 17:21 Ответить
кацапчіной тянет: чісто в стіле маскалей называть белорусов "бЯларусамі" і строчіть за "картоху"
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25.08.2020 02:31 Ответить
тебе тянет кацапщиной? так подмойся
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25.08.2020 07:49 Ответить
смойся, клован.
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26.08.2020 02:59 Ответить
картофелина, ты хоть знаешь кто такой "клован"? вот ты идийот
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26.08.2020 12:16 Ответить
писАть без ошибок научись, колхозник
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26.08.2020 16:21 Ответить
колхозник рассказывает мне про колхозника
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26.08.2020 17:53 Ответить
судя по лексикону и недалёкости - элитный кэлх
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26.08.2020 18:08 Ответить
картофелина - ты скучна, не пиши мне больше
иди сходи на митинг в поддержку бульбофюрера и понюхай заодно какцапские портки, чтобы уж точно не перепутать где свой, а где чужой
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26.08.2020 18:11 Ответить
точно кацап
Не надрывайся так, ты уже вскрылся с потрохами, и теперь годен разве что на ливер))
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26.08.2020 18:18 Ответить
Какой автомат.Папа его власть 26 лет-незаконно удерживает-переписав Конституцию,под себя.
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24.08.2020 17:14 Ответить
Кто она такая, чтобы с этим разбираться? Она мирный ноль в тоталитарной стране.
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24.08.2020 17:14 Ответить
Він Колі обіцяв подарувати білорусів, а тут така засада ))) От гівно.
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24.08.2020 17:15 Ответить
Семейка идиотов
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24.08.2020 17:15 Ответить
Семейка Аддамс
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24.08.2020 17:29 Ответить
Пацан не виноват. Родителей не выбирают.
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24.08.2020 19:10 Ответить
Сейчас папаша подделает свидетельство о рождении
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24.08.2020 17:16 Ответить
Картофельный рембо))
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24.08.2020 17:17 Ответить
"Всем мордой в землю!" - работает колхозно-семейный спецназ" !
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25.08.2020 23:59 Ответить
Тоже без магазина? Интересно, зачем им всего по одному патрону?
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24.08.2020 17:19 Ответить
Ты овца, это самое бОльшее что тебя тревожит?
Об вас ноги вытерли, вас опускали дубинками в СИЗО, самых активных вешали в лесу или прикапывали никто не знает где, а тебя Коля с автоматом волнует?
Не хочу материться, но это пздц. С такой жопозицией у Белоруссии нет шансов стать Беларусью.
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24.08.2020 17:19 Ответить
В десятку. Других вопросов к этому идиоту у нее нет? Оппозиция такое же болото и колхоз , как сам Лукодрыщ.
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24.08.2020 17:32 Ответить
Глупое заявление.
Скажет что это ММГ или страйкбольный привод или еще что то в этом роде.
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24.08.2020 17:21 Ответить
Ой дебилы
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24.08.2020 17:23 Ответить
коляну мона, все жду когда у него усы расти начнут - на танк пересядет!
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24.08.2020 17:24 Ответить
Байстрюк хочет после таракана тоже страной поуправлять... а тут народ возмутился.
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24.08.2020 17:25 Ответить
колюне дали ружжо со словами: -- И https://citaty.info/topic/zavtra завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, https://citaty.info/topic/deti дети ! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в https://citaty.info/topic/gory горы . Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую https://citaty.info/topic/pomosh помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли .
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли ?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
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24.08.2020 17:27 Ответить
Может семейство собирается уйти партизанить...народ для них становится опасен.
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24.08.2020 17:28 Ответить
Такий молодий, а вже мертвий......
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24.08.2020 17:28 Ответить
там никого не осталось? Пылесос уже ушел?15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова - Цензор.НЕТ 9734
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24.08.2020 17:29 Ответить
Подожди, там еще депиллятор с феном крадуться.
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24.08.2020 18:20 Ответить
Пфф. Скажут, что у Коленки был муляж. Дело закрыто.
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24.08.2020 17:32 Ответить
Ымпыратор
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24.08.2020 17:33 Ответить
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 907
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24.08.2020 17:34 Ответить
А я хочу гондосика увидетть с Дашкой и Юльку с пакемоном!
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24.08.2020 17:54 Ответить
Гундосика за "дашкой" видно не будет. Бабульке "покемон" с патронным ящиком не поднять (лабутены поотлетают).
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24.08.2020 18:22 Ответить
Погрузит на свою коляску - будет тачанка!
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24.08.2020 18:27 Ответить
Злые вы...
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24.08.2020 22:31 Ответить
Жулька щас танцует с COVID !
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24.08.2020 23:09 Ответить
Кто придумал фишку про Лукашенко с автоматом и Колей - гений. Теперь вместо обсуждения реальных вопросов обсуждают эту совершенно неважную хрень. Если бы с автоматом в свою резиденцию прилетел бы какой-нибудь Макрон, Меркель, или даже Путин - это понятно.
Но тут-то??? Лукашенко может хоть на дрессированной пантере ездить, с кучей негров - это совершенно неважно.
Важны лишь две вещи сейчас:
- Не разваливается ли белорусская экономика / общество от разбегающихся граждан? ( нет, гражданам глубоко плевать, и максимум что они готовы делать это шататься туда-сюда, воображая себя революционерами).
- Не появляется ли новая политическая фигура, которая может сместить Лукашенко, например Министр обороны, или Председатель КГБ. (тоже нет).
Что Лукашенко пообещал России за поддержку, и как обеспечены эти обещания хитро сделанного колхозана - тут никто ничего долго не узнает.
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24.08.2020 18:30 Ответить
Мафіозно-диктаторські режими, які межують з вільною Європою довго існувати не зможуть. Дуже великий контраст коли переїжджаєш західний кордон України, рано чи пізно мафіозно-комуняцьке кодло буде знищене повсталими народами Східної Європи.
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24.08.2020 17:35 Ответить
Именно так и будет: правильно пишет пан А.Островский:

нет и не может быть шансов на выживание у тупого диктаторско-колхозного режима, который на западе и на севере граничит с тремя развитыми европейскими странами ЕС, а вдоль всей южной границы имеет соседом свободолюбивую демократическую Украину.
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25.08.2020 18:29 Ответить
"...как я провел это лето..."(с)
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 8702
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24.08.2020 17:40 Ответить
Это ваш будущий президент, привыкайте терпилы
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24.08.2020 17:43 Ответить
Я в детском лагере пионером уже автомат держал.
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24.08.2020 17:44 Ответить
Не звизди о пионерском лагере
Может ты имел ввиду Зарницу?
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24.08.2020 19:37 Ответить
Был такой лагерь. Для детей сотрудников КГБ. Отстреливались по полной уже в 12 лет.
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24.08.2020 19:56 Ответить


15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 9992
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24.08.2020 23:20 Ответить
Стоял в почетном карауле у памятника партизанам, погибшим от рук ваших друзей.
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29.08.2020 13:57 Ответить
Есть предложение Сашу 3% лишить родительских прав, а Колю отправить в интернат для малолетних преступников в Зимбабве.
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24.08.2020 17:49 Ответить
Идиоты ,они это серьезно🤔🤦🤫🙄
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24.08.2020 17:50 Ответить
Ну был автомат. И что? У вас кучу народа за непоймишо откиздили менты, а они к автомату доковырялись...
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24.08.2020 18:28 Ответить
Круто що білорусів хвилює більше сорочку з автоматом, ніж те що вже купу протестувальників повішали і покалічили.
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24.08.2020 18:43 Ответить
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 5011
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24.08.2020 18:46 Ответить
100500
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24.08.2020 23:10 Ответить
Вот если бы вместо бронежилетов на них были нашиты бубенцы --всё было по-серьёзному и на много смешней.
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24.08.2020 18:47 Ответить
ничего личного,
просто для семьи луки Беларусь - это симейный бизнес...
и когда этот старый ус помрёт
этот младший его заменит если его вовремя не остановить
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24.08.2020 18:55 Ответить
сцарь заигрался и положил на законы (как и зеля), а зеля только молодая гнида, а эта опытная...
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24.08.2020 19:01 Ответить
Не Сашу,не Колю-автомат не спасёт.
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24.08.2020 19:53 Ответить
типа сын Шейха коменданте на коне такой..перец
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24.08.2020 20:55 Ответить
Компетентные органы уже в ОПГ переросли.
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24.08.2020 21:36 Ответить
Колюню на одной сосне с папкой вверх ногами подвесить для противовеса. и смотреться красиво будет.
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24.08.2020 22:05 Ответить
ЧТО ТО КАДДАФИ ПОПАХИВАЕТ !)
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25.08.2020 00:18 Ответить
мда, такого я не мог себе представить. на фоне Лукашенко/Януковича, Шеварднадзе более чем достойно ушел, сидел себе в резиденции и не трогали
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25.08.2020 09:36 Ответить
Правий був совковий війьковий лікар, який діагностував мозаїчну психопатію у Лукавого. То по двору серед омонівців з калашом ганяє, то ланку ударних гелікоптерів проти восьми кульок з прапорцем піднімає. А у синочка мабуть та сама проблема.
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25.08.2020 10:16 Ответить
Коля - счастливый ребёнок.У него любящий папа, который подарил ему настоящий автомат.... И за хорошее поведение может разрешить пострелять по митингующим....Стрельба по бегущей и вопящей цели, добивание раненых, расстрел пленных в упор.... Коля вырастет монстром, как и папаша....Надо их усыплять....Белорусы, открутите Саше и Коле головы - спасите свою страну!!!
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25.08.2020 17:11 Ответить
 
 