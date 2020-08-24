15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусская оппозиция требует от правоохранительных органов расследовать, каким образом в руках несовершеннолетнего сына захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко попал автомат.

Об этом заявила журналистам член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - сказала Колесникова.

Накануне белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске. На видео и фотографиях видно, что отца сопровождает 15-летний сын Коля. Он, как и Лукашенко-старший, вооружен автоматом Калашникова.

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