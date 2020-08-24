15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Белорусская оппозиция требует от правоохранительных органов расследовать, каким образом в руках несовершеннолетнего сына захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко попал автомат.
Об этом заявила журналистам член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - сказала Колесникова.
Накануне белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске. На видео и фотографиях видно, что отца сопровождает 15-летний сын Коля. Он, как и Лукашенко-старший, вооружен автоматом Калашникова.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО
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иди сходи на митинг в поддержку бульбофюрера и понюхай заодно какцапские портки, чтобы уж точно не перепутать где свой, а где чужой
Не надрывайся так, ты уже вскрылся с потрохами, и теперь годен разве что на ливер))
Об вас ноги вытерли, вас опускали дубинками в СИЗО, самых активных вешали в лесу или прикапывали никто не знает где, а тебя Коля с автоматом волнует?
Не хочу материться, но это пздц. С такой жопозицией у Белоруссии нет шансов стать Беларусью.
Скажет что это ММГ или страйкбольный привод или еще что то в этом роде.
- Они надеются нас взять живьём, https://citaty.info/topic/deti дети ! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в https://citaty.info/topic/gory горы . Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую https://citaty.info/topic/pomosh помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли .
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли ?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
Но тут-то??? Лукашенко может хоть на дрессированной пантере ездить, с кучей негров - это совершенно неважно.
Важны лишь две вещи сейчас:
- Не разваливается ли белорусская экономика / общество от разбегающихся граждан? ( нет, гражданам глубоко плевать, и максимум что они готовы делать это шататься туда-сюда, воображая себя революционерами).
- Не появляется ли новая политическая фигура, которая может сместить Лукашенко, например Министр обороны, или Председатель КГБ. (тоже нет).
Что Лукашенко пообещал России за поддержку, и как обеспечены эти обещания хитро сделанного колхозана - тут никто ничего долго не узнает.
нет и не может быть шансов на выживание у тупого диктаторско-колхозного режима, который на западе и на севере граничит с тремя развитыми европейскими странами ЕС, а вдоль всей южной границы имеет соседом свободолюбивую демократическую Украину.
Может ты имел ввиду Зарницу?
просто для семьи луки Беларусь - это симейный бизнес...
и когда этот старый ус помрёт
этот младший его заменит если его вовремя не остановить