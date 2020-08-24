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Новости Видео День Независимости
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Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РВУ (Рух ветеранів України", в том числе и ветераны полка "Азов", которые принимали участие в сегодняшнем Марше Защитников ко Дню Независимости Украины в Киеве, пришли под Офис Президента требовать принятия "Закона о коллаборационистах".

Сначала охрана и полицейские пытались не пропустить ветеранов под здание ОП, но в конце концов отступили - обошлось без серьезных столкновений, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы требуем от Зеленского принять закон о коллаборационистах. Мы постоянно слышим о разведении войск, а по факту - о капитуляции. Украинская власть рассматривает возможность выборов на Донбассе, когда там будут находиться российские войска и боевики "ЛДНР". Никто не спросил украинцев, хотели ли они видеть в ТКГ Фокина и Кравчука. Мир любой ценой - это цена, которую Зеленский готов заплатить, чтобы спасти свои рейтинги. Мир на коленях не вымаливается", - заявил первый командир "Азова" Андрей Белецкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Большинство жителей Донбасса хотят автономии, чтобы общаться с РФ, - Кравчук

Белецкий добавил, что в будущий закон о коллаборационистах должны попасть представители партии ОПЗЖ - в частности, Илья Кива, который заявляет о создании пророссийских силовых организаций в Украине, и Виктор Медведчук, владелец медиахолдинга с пророссийской риторикой. Также - партия блогера Шария.

Во время протеста под ОП азовцы заявили, что соответствующий законопроект о коллаборационистах уже готов - его нужно только зарегистрировать в ВРУ.

Также на Цензор.НЕТ: Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня, в День Независимости, мы прошли многотысячным маршем по центру столицы. А сейчас под Офисом Президента, потому что здесь работают люди, которые прямо угрожают украинской независимости и безопасности. Мы требуем зарегистрировать законопроект о защите украинского государства от действия коллаборационистов. Этот документ уже написан. Действия коллаборационистов сегодня является одной из самых больших угроз для Украины - те, кто работают на врага, должны ответить перед законом ", - заявил ветеран полка "Азов" Максим Жорин.

Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 01
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 02
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 03
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 04
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 05
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 06
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 07
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 08
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 09
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 10
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 11
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 12
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 13
Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах 14

Автор: 

акция (2425) День Независимости (1196) Билецкий Андрей (239) Азов (793) коллаборационизм (870) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+23
Який дурак- камікадзе прийме закон, який дозволить посадити більшість ВР, КАбмін, ОП та і самого Гаранта?
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24.08.2020 18:01
+20
под этот закон попадет прежде всего сама зелена шмаркля, потом ермак, беня и прочие "слуги урода!
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24.08.2020 18:12
+19
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297908219352961024 7 мин

Во время празднования Дня Независимости в Киеве, на котором присутствовал Президент Зеленский, была исполнена русскоязычная песня со словами:
«Киевская девушка, а не проститутка, вор или цыганка».
Какой позор, какая расистская чушь.
Это то, что продвигает RUteam Зеленского.
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24.08.2020 17:57
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297908219352961024 7 мин

Во время празднования Дня Независимости в Киеве, на котором присутствовал Президент Зеленский, была исполнена русскоязычная песня со словами:
«Киевская девушка, а не проститутка, вор или цыганка».
Какой позор, какая расистская чушь.
Это то, что продвигает RUteam Зеленского.
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24.08.2020 17:57 Ответить
Який дурак- камікадзе прийме закон, який дозволить посадити більшість ВР, КАбмін, ОП та і самого Гаранта?
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24.08.2020 18:01 Ответить
А его поставили на "растяжку" Примут закон - сядет, не примут, ясно - коллаборант
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 7993
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24.08.2020 18:31 Ответить
Він в ній півтора роки стоїть ( сидить).
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24.08.2020 18:44 Ответить
100%! Кто ж будет против самого себя законы принимать?!
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25.08.2020 10:03 Ответить
а як Вам військові на площі з напівголими бабами у воюючій країні
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24.08.2020 18:02 Ответить
погано-бо баби мусили бути голі.
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24.08.2020 19:07 Ответить
На фоне отсутствия закрытия границы с агрессором или хотя бы визового режима это такая фигня...

А бабы все и так голые. Просто они это тщательно скрывают Но напрасно Надо дарить людям счастье! У меня летом жена по дому ходит голая даже в День независимости хотя я тоже бывший военный и живу в воюющей стране.
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25.08.2020 10:05 Ответить
под этот закон попадет прежде всего сама зелена шмаркля, потом ермак, беня и прочие "слуги урода!
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24.08.2020 18:12 Ответить
Это просто попытка перебить тему. Отвести стрелки от прямого предательства Зели и его окружения в истории со спецоперацией СБУ по вагнеровцам.
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24.08.2020 18:37 Ответить
https://twitter.com/Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1297909300451475456 32 мин

Пусть разучивает "Владимирский централ".
Пригодится.
Скоро.
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24.08.2020 18:24 Ответить
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 3982
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24.08.2020 19:38 Ответить
Вам не подобається пісня Г.Крічевського "Киевлянка " ? Прослухайте всю пісню , а не вибирайте окремі слова, "знавці української мови" . До речі , чому пишете на російській ?
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24.08.2020 20:14 Ответить
Хотят полностью развалить всё.
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24.08.2020 17:58 Ответить
Что "всё"? Рюзьге мир?
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24.08.2020 18:01 Ответить
А мишками и свинками плюшевыми кидались? Нет? Тогда не зачет.
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24.08.2020 18:22 Ответить
Скоро придёт к власти их жопоблок и загонит их всех за батайский семафор, будут бежать, аж пятки в зад влипать будут, если успеют.
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24.08.2020 18:37 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷××
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24.08.2020 18:00 Ответить
Затули писок воєн
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24.08.2020 18:01 Ответить
Это те самые, от которых вы сцытесь даже во сне.
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24.08.2020 18:04 Ответить
А прикольный ты кацапедол себе погоняло на ник напялило - "ССАНИНА"
Самокритично и полностью справедливо для всех твоих крепостных совкосородичей-*********.
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24.08.2020 18:11 Ответить
Правильно, поддерживаю! И не просто Закон, а чрезвычайно жесткий ко всякой мрази! Жаль что Пете не хватило времени его принять...
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24.08.2020 17:59 Ответить
Когда Пете было нужно Луценко посадить на пост Генпрокурора - все нужные поправки были приняты Радой за один день. А для этого законопроекта пяти лет не хватило, ну да...
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24.08.2020 22:00 Ответить
именно єто я имел ввиду
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25.08.2020 00:11 Ответить
Н у якщо Азовці озвучили - то завтра й до ВР підтягнуться , слуги таки обсеруться й дадуть голоси
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24.08.2020 18:00 Ответить
якщо це не спектакль від Авакова
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24.08.2020 18:01 Ответить
Вангуєш?
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24.08.2020 18:03 Ответить
ДАВНО ПОРА!
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24.08.2020 18:02 Ответить
Зеленский сам является коллаборантом!
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24.08.2020 18:02 Ответить
Шот как-то из 50 тысяч усиленно выделяют несколько сотен аваковских боевиков.
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24.08.2020 18:02 Ответить
Отчёт работы Зеленского за неделю: доставил посылку, забросил мяч, подержал огурец, продал Украинских разведчиков патриотов.
Мнения / Общество 23-авг, 20:559 2 386 0
Удивляться тому, что когда в политику приходят актеры, они продолжают играть на сцене - смысла особого нет.
Как и нет никакого смысла пытаться объяснить бездарную работу пиарщиков Зеленского, которые ради победы на местных выборах придумали как сделать его ближе к народу.
Однозначно надо признать, что сериал подаривший Украине образ президента учителя - Голобородько, однозначно успешный!
Пускай официальная касса его не такая впечатляющая как у Аватара, но по драматургии сиквела воплощенного в жизнь он в разы превосходит его и в разы куда более прибыльный для актеров в нем задействованных.
Собственно поэтому, особенно обижаться на далекого от политики Зеленского не стоит.
Заняв пост президента страны, он для себя лично воспринял это как еще одну роль и побегав несколько месяцев без сценариста сдался.
Теперь он говорит меньше, обещает еще меньше, но зато снова может играть по сценарию, и дурачиться на сцене.
Он почти вернулся в роль Голобородько, с поправкой на то, что тот был образованный учитель, а персонаж которого воплощает Зеленский необразованный комик с манией величия.
Голобородько видел и знал, что он пришел бороться с коррупцией, Зеленский тихо перед ней капитулировал.
Собственно дабы скрыть эту его неожиданную неспособность и дальше продолжать напоминать персонажа сериала и запускают для тупого украинского плебса разного рода веселые и смешные сюжеты во многом являющиеся продолжением линии веселящегося учителя Голобородько во власти, с поправкой на то, что данное веселье никак не применяет вреда олигархам.

Зеленскому вернули сцену, вернули право веселить своими вульгарными шутками толпу и он счастлив.
Украинцам же продолжают доказывать, что их выбор был очень правильным, что родитель "Зе"леной силы весьма и весьма няшный, а значит надо голосовать за тех клоунов и коррупционеров которых он поведет под своими флагами на местные выборы.
Идея конечно хорошая, тем более, что после победы на местных выборах Украина гарантировано получит пилюлю от смеха, и совсем будет не удивительно, что после этапа правления комедийной "Зе" команды на уровне местной власти, комедиантов будут при встрече бить, а комедии запретят как вид искусства.
Впрочем это может случиться лишь для тех кто сможет пережить этот период ЗеВластия.
P.S. Многие часто приводят в сравнение с Зеленским американского президента Рейгана, который тоже до политической карьеры был актером.
Так вот, сравнение просто никакое.
Рейган за время своего правления всего навсего закончил "Холодную войну".
А его экономическая политика получила название "рейганомики" - экономики, основанной на сокращении налогов и государственного вмешательства.

Есть очень глубокое сомнение, что олигархозависимый Зеленский сможет предложить в своей "зеленомике", что-то близко похожее.
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24.08.2020 18:03 Ответить
Такий зп он давно потрібен, але слуги народу не приймуть закон проти себе.
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24.08.2020 18:03 Ответить
Дорогой Народ Финляндии!
Сегодня утром, злой и коварный враг напал на нашу землю.
Сегодня решается судьба нашей Родины.
К оружию !!!
маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм.30 ноября 1939 года.
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24.08.2020 18:07 Ответить
Вот это правильно!
Давно нужен Закон Украины о покарании предателей Родины, госизменников и изменников военной присяге. Сроки лишения свободы - от 10 до 30 лет строгача или виселица!
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24.08.2020 18:08 Ответить
Вон старый мудачина кРАВЧУК заявил,что уважает сКАБЕЕВУ и не считает её врагом,а вы говорите закон.............пиз"ец какой то!!!
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24.08.2020 18:08 Ответить
А мог бы тихо доживать себе на госдачке,и избежать массового обсцыкания могилки после ухода в лучший мир..
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24.08.2020 20:22 Ответить
Его нужно было сделать давно и использовать по полной программе начиная с 2014 года . Вопрос прост - почему временно исполняющий должности президента Турчинов ( на революционной волне) и победивший в последствии на президентских выборах Порошенко и их команды не претворили его в жизнь за пять лет ПЯТЬ !!! ЛЕТ !!! Да по той же простой причине что и не разорвали дипломатические отношения с страной агрессором за это же время.. Блин горелый.. позорище... ( даже Грузия это сделала после недельной войны) И не нужно сейчас "возбуждаться" по отношению к " святому петру". Что до нынешнего, то тут этот вопрос вообще " смешно и безперспективно" ставить, если уж те ни на что не решились, то что мы хотим от этого клоуна по ошибке надевшего мантию. Смешно даже.. И опять возвращаемся к популизму и лозунгам, за которым просто пустота..
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24.08.2020 18:09 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/user/450397, то ти - такий же графоман, як ваня, гоша, і їм подібні? А чого я вважав тебе касапом? Може, ти свої висери коліпстиш в т.ч. і з касаських рашатудей, уркаїна-сру та інших?
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24.08.2020 18:40 Ответить
Попробуй щось прийняти ,коли в тебе такий "союзник" як аваков.
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24.08.2020 18:45 Ответить
Ой та мне что то подсказывает мой жизненный опыт что там аваков один из легиона...Не мог один аваков делать там всю политику и принимать решения.. Это сейчас он стал почти всесильным, и особо влиятельным, тогда ( особенно в первые год- два) у него подобных возможностей совершенно не было. Был этаким местечковым конкурентом Кернеса в Харькове кто будет там смотрящим.. который на волне революции пробился на вершины власти.
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24.08.2020 19:01 Ответить
А чому на Софіївській площі не вимагали ? Хай скаже таварісч (авакова) БЄЛЄЦКІЙ .
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24.08.2020 18:12 Ответить
Ну у пустого здания ОП оно ж прикольнее требовать, чем непосредственно у главного колаборанта ЗЕ.
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24.08.2020 18:26 Ответить
Эй, кацапедолы! Слушайте твари сюда.
Вы в курсах, что у вас очко дырявое с самого рождения, когда вас из жопы мусорной псины алкаш в помойное ведро вышкреб.
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24.08.2020 18:14 Ответить
Степан Андреевич Бандера - народный Герой Украины!

Полк Азов - доблестный страж людей от зверья СовкоМордора!
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 673
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24.08.2020 18:20 Ответить
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 4301
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24.08.2020 18:21 Ответить
Так как же они его примут, ведь тогда ЗЕкрыс прийдёца первыми посадить по этому закону.
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24.08.2020 18:23 Ответить
Бояре плохие. А хозяин пока что ЗЕ поддерживает.
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24.08.2020 18:25 Ответить
А не краще вже зараз російські сили в Україні просто знищити? Чому російські посіпаки не за гратами вже зараз? Чому це вигідно зеленському?
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24.08.2020 18:28 Ответить
По той же причине ,что было выгодно и петру
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24.08.2020 21:08 Ответить
стосовно Закону про колабораціоністів - підтримую.
Але - справа марна... Внести проект можна, не проблема... Прийняти - неможливо. Навіть пройти профільний комітет ********* складу ВР - такому проекту нема шансів, від слова "зовсім".
Вихід: Потрібен імпічмент.

Наступні місцеві вибори мають пройти під гаслом: "зрадників України, клована і його слуг уродів - геть!"
Тобто, кожен з тих, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" постанову ради з вимогою щодо імпічменту та позачергових виборів Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотування депутатом від опозиційних політичних партій (окрім шариків і зажопів - бо це приховані прокасапські уроди).
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24.08.2020 18:31 Ответить
Ввести наказание за: отрицание голодомора и геноцида Россией населения Украины, за отрицание аннексии Россией Крыма, за отрицание участия России в войне против Украины на Донбассе и приравнять это как антигосударственная пропаганда. Большего не надо.
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24.08.2020 18:33 Ответить
так це і є суттю закононодавства про колабораціонізм.
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24.08.2020 18:41 Ответить
это уже похоже на диктатуру одного мнения. Чем это отличается от сталинизма - где единственное мнение партии есть правильное.
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24.08.2020 21:15 Ответить
абсолютно правильно давно за такой закон выступаю непонятно почему его до сих пор не приняли
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24.08.2020 21:40 Ответить
Липецьких??
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24.08.2020 18:45 Ответить
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 7974
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24.08.2020 18:49 Ответить
Телеканал «Наш» выпустил антиукраинский ролик ко Дню Независимости. СБУ просят отреагировать
Видео 24-авг, 17:569 580 0

Телеканал «Наш», владельцем которого является экс-регионал Евгений Мураев выпустил антиукраинский ролик ко Дню Независимости. Об этом в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Ролик начинается с того, что женщина смотрит на флаг Украины, после чего время якобы отматывается назад и мелькают кадры исторических событий. В конце молодая девушка, стоя перед бюллетенем на всеукраинском референдуме о провозглашении независимости Украины, отходит от бюллетеня.

Журналистка обращает внимание на то, что подобным роликом телеканал хотел показать, что суверенитет Украины является ошибкой, при этом не нужно было поддерживать независимость. Данилюк-Ярмолаева потребовала, чтобы СБУ надлежащим образом отреагировала на данный ролик.
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24.08.2020 18:53 Ответить
А не має роліка де час відматують і папа Мураєва ганд.н натягає?
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24.08.2020 18:58 Ответить
Треба ролік де мураєву і таким як він покидькам шнурка намотують на шию.
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24.08.2020 19:09 Ответить
Ну,это годков так на почти 80 отматывать надо..
Вот это был бы сериал,бл,машина времени,там из нынешних керманычей единицы остались бы..
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24.08.2020 20:29 Ответить
Зеля сам під цей закон попадає, тому не підпише, а ті мудаки, яких він до ВРУ набрав, так там взагалі - сєпар на сєпарі...
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24.08.2020 18:57 Ответить
Парламентское большинство в Раде захочет рассматривать губительный для себя и своих друзей закон о коллаборационизме ...
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24.08.2020 19:00 Ответить
Эх ,хорошо конечно ,правильно безусловно ,но меня терзают смутные сомнения об искренности этих людей ,ну очень сильно я в них сомневаюсь ..
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24.08.2020 19:08 Ответить
А петиция есть? Посмотрим кто против!!! Очень интересно будет!
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24.08.2020 19:19 Ответить
У Медведчука- мама єврейка,а батько-поліцай (якщо вірити Чобіту).
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24.08.2020 19:52 Ответить
не путайте евреев с жидами.., еврейская нация-это умные, порядочные люди, собственно, как и украинцы с хохлами.
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24.08.2020 20:28 Ответить
Выходной, розовые пони на даче, они не услышат.
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24.08.2020 19:31 Ответить
к гнилому жидовскому клоуну нужно относится также, как и любому другому пособнику террористов.
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24.08.2020 19:32 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!



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24.08.2020 19:47 Ответить
Повністю підтримую ветеранів!
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24.08.2020 19:49 Ответить
С одной стороны Билецкий говорит правильные вещи, но с другой стороны, если мы живем в демократической стране, и главная власть принадлежит народу, а не маленькой его части, то нужно вообще ставить четкие вопрос на общенациональном референдуме: Нужно ли нам воевать с ОРДЛО и возвращать окупированные территории или нет, нужно ли проводить конструктивные мирные переговоры с сепаратистами или нет???? Если большинство народа в Украине выскажется против любых переговоров с сепарами и выступит за дальнейшее продолжение боевых действий, то да - Закон о колаборационистах будет очень необходим, если же нет, то мнение меньшинства не должно решать дальнейшую судьбу Украины.
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24.08.2020 21:12 Ответить
А возглавил колонну азовцев порошенко с прихильниками. Чудны дела твои, Господи!
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24.08.2020 21:37 Ответить
Ветераны полка "Азов" под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах - Цензор.НЕТ 9141
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24.08.2020 21:38 Ответить
Судячи зі всяких-різних інтернет-публікацій можна зробити висновок що в Україні назріває щось подібне до коліївщини. Треба тільки дочекатись появи Залізняка.
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24.08.2020 21:41 Ответить
Никто не спросил украинцев, хотели ли они видеть в ТКГ Фокина и Кравчука. Источник: https://censor.net/v3215551 - а хіба українців запитували - чи бажають вони бачити в ТКГ Медведчука і Кучму ..?!
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24.08.2020 21:52 Ответить
У нас назревает что-то крайне неприятное.
Порошенко сильно рвётся к власти, устроив из своих прихильникив "государство в государстве". Законы для них неписаны. На форумах этих людей сквозит жуткая агрессия ко всем людям и оппонентам порошенко.
Ненавистные, да к тому ж ещё и шовинисты. Чем они отличаются от россиян? Только тем, что таких россиян в стране большинство, а наших ненавистников меньшинство. Но они очень агрессивны, всем диктуют, как им жить. И при этом считают себя патриотами Украины, хотя ненавидят украинцев лютой ненавистью, такой же, как те же шовинисты - россияне нас ненавидят.
К чему все это приведёт? Ни к чему хорошему.
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24.08.2020 22:20 Ответить
Хто платить-той її і танцює ту Зраду.
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25.08.2020 02:25 Ответить
Доки ворог сидить в хаті то ніж буде стирчати в спині. Чому одні вмирають за Україну, а інші їздять до окупантів, як Медведчук чи морди з ОПЗЖ, одні вмирають на фронті, а інші торгують вуглем, землею, ТВЕЛами, лісом з окупантами, одні вмирають відаючі життя а інші відають території без бою і воду окупантам. Чому воюють в основному злидарі, а бариги торгують їх життями. Таке враження що держава патологічно хвора на мозаїну шизофренію, тут воюємо, а тут торгуємо і допомагаємо ворогу. Мало того ця агентура навіть виступає з трибуни і в медіях і на ток шоу. Встань Тарасе подивись до чого ми дожились....
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25.08.2020 09:07 Ответить
 
 