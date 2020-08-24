Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РВУ (Рух ветеранів України", в том числе и ветераны полка "Азов", которые принимали участие в сегодняшнем Марше Защитников ко Дню Независимости Украины в Киеве, пришли под Офис Президента требовать принятия "Закона о коллаборационистах".

Сначала охрана и полицейские пытались не пропустить ветеранов под здание ОП, но в конце концов отступили - обошлось без серьезных столкновений, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы требуем от Зеленского принять закон о коллаборационистах. Мы постоянно слышим о разведении войск, а по факту - о капитуляции. Украинская власть рассматривает возможность выборов на Донбассе, когда там будут находиться российские войска и боевики "ЛДНР". Никто не спросил украинцев, хотели ли они видеть в ТКГ Фокина и Кравчука. Мир любой ценой - это цена, которую Зеленский готов заплатить, чтобы спасти свои рейтинги. Мир на коленях не вымаливается", - заявил первый командир "Азова" Андрей Белецкий.

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Белецкий добавил, что в будущий закон о коллаборационистах должны попасть представители партии ОПЗЖ - в частности, Илья Кива, который заявляет о создании пророссийских силовых организаций в Украине, и Виктор Медведчук, владелец медиахолдинга с пророссийской риторикой. Также - партия блогера Шария.

Во время протеста под ОП азовцы заявили, что соответствующий законопроект о коллаборационистах уже готов - его нужно только зарегистрировать в ВРУ.

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"Сегодня, в День Независимости, мы прошли многотысячным маршем по центру столицы. А сейчас под Офисом Президента, потому что здесь работают люди, которые прямо угрожают украинской независимости и безопасности. Мы требуем зарегистрировать законопроект о защите украинского государства от действия коллаборационистов. Этот документ уже написан. Действия коллаборационистов сегодня является одной из самых больших угроз для Украины - те, кто работают на врага, должны ответить перед законом ", - заявил ветеран полка "Азов" Максим Жорин.



























