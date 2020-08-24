Музыкант Положинский отказался от ордена, указ о вручении которого подписал Зеленский. ВИДЕО
Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.
Положинский заявил, что сегодня в колонне (Марша защитников Отечества) шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".
Также, по словам Положинского этого ордена заслуживают люди, которые безсоновательно содержатся в тюрьме в "деле Шеремета", он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому.
Топ комментарии
+160 саша паламарчук
показать весь комментарий24.08.2020 19:07
+72 Шрек Баблокат
показать весь комментарий24.08.2020 19:07
+72 Валентина Тернопіль
показать весь комментарий24.08.2020 19:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зе бест
А то рассказывать что Порошенко = Медведчук, так охочих было хоть греблю гати, а когда хлебанули репрессий от сросищеной кодлы (а это они только разминаются поверьте), так это не я, это откуда ни возьмись появились негодяи.
Мнения / Видео 24-авг, 22:399 88 0
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук вступился за скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Кравчука попросили прокомментировать эфир на федеральном кремлевском канале «Россия 1», в котором он принял участие.
На вопрос Гордона, удалось ли Кравчуку «положить на лопатки» пропагандистку Скабееву, экс-президент ответил, что она не тот человек, которого ему бы хотелось поставить на место во время дискуссии.
Более того, Кравчук заявил, что относится с уважением к Скабеевой и не считает ее противником, в отличие от президента РФ Владимира Путина. Политик уверяет, что никогда «не пойдет в словесную атаку на журналистов».
Кравчук охарактеризовал кремлевскую марионетку как энергичную, настойчивую и эмоциональную особу, которую ему было приятно слушать.
Также экс-президент сравнил журналистов с «разведчиками, которые ходят по тонкому лезвию ножа».
Хоть один понимает, что никаких заслуг не сделал и ордена "За заслуги" не заслуживает.
Но отказаться потому что "другим нужнее" - сомнительное решение. Медали - это не дефицитный товар, и отказываясь от таковой ты вовсе НЕ помогаешь вручить такую же медаль кому-то другому, более достойному. Этот отказ не прибавит медалей другим достойным патриотам. Иными словами, кроме демарша в адрес Преза или страны в-целом, другой логики этого поступка я не вижу.
Если бы он, скажем, от денежной премии отказался и направил деньги тем, кто нуждается - в этом был бы смысл. А в отказе от медали смысла особого нету. Кроме такого большого "фи"...
Я вас умоляю!
Його рейтинг - 20% в базарний день.
Те що йому намалювали 73%, а всі язики позасовували у дупи не робить його справжнім президентом
Не цінує героїв моя країна!...
Як співає, так і живе. Респект Сашкові!
Думаю, что это более правильное определение этой гнойной мрази.
А зараз на його лупоглазу харю навіть дивитись не можу!
Але, в ситуації, що вже! склалася цього ой як замало.
Потрібна була хоч якась більш менш осмислена і обгрунтована політична заява.
Ну хоча би вимога до Зеленського про публічне вибачення за приниження України порівнянням її з німецькою порноакторкою!
А так, ЗеОвоч може ще спробувати хохмити у відповідь.
Чтобы смеялиссь и ватники, и патриоты ?
Не знаю, чи Положинського запитували про дозвіл ...
Але тут і не треба питати.
https://www.facebook.com/garyacha.calina/videos/722371974916541
Світлій пам'яті Дмитра Каплунова
О! нашла!... ОДОБРЯЮ!!!!!! Молодец!!!! 😘
А теперь главное: Бог создал землю, а строители её ОБУСТРОИЛИ в том числе обустраивают и независимую Украину, но эти ... о них и не вспомнили. Одним словом...
https://www.youtube.com/watch?v=3liy-cE3YCs
А жаль.
Народ Украины жирует ,а Украинский народ воюет с оккупантом.
Вот так в своё время казачки юго востока Украины сдали гетмана Мазепу Московскому Царю Петру1,потом Московия расширилась и стала называться чудным словом Расия, в 1991г вроде уже разобрались что Расии нет а есть Московия с её колониями,у в Украине подсадной народ решил помочь Московии очередной раз стать Расией..
А від сцикла та зрадника приймати нагороди - це западло
Саме так виглядають державні нагороди з рук зебіла своім колегам по клоунсько - естрадному публічному дому.
І тільки у одного хватило розуму це зрозуміти та дистанцюватись від цього сорому.
Слава Україні, героям слава!!!