Музыкант Положинский отказался от ордена, указ о вручении которого подписал Зеленский. ВИДЕО

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.

Положинский заявил, что сегодня в колонне (Марша защитников Отечества) шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

Также, по словам Положинского этого ордена заслуживают люди, которые безсоновательно содержатся в тюрьме в "деле Шеремета", он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому.