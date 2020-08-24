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Музыкант Положинский отказался от ордена, указ о вручении которого подписал Зеленский. ВИДЕО

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.

Положинский заявил, что сегодня в колонне (Марша защитников Отечества) шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

Также, по словам Положинского этого ордена заслуживают люди, которые безсоновательно содержатся в тюрьме в "деле Шеремета", он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому. 

Автор: 

награда (1798) орден (189) Положинский Александр (9)


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Топ комментарии
+160
ПОВАГА !!!!!!
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24.08.2020 19:07
+72
достойный поступок Человек..
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24.08.2020 19:07
+72
яке ж воно гидке те ЗЕлене ЧМО.....
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24.08.2020 19:09
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Респект.
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24.08.2020 21:22 Ответить
крутий
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24.08.2020 21:29 Ответить
не кажучі ні кому
зе бест
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24.08.2020 21:31 Ответить
Но к авакову у президента по-прежнему претензий нет. ...
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24.08.2020 21:36 Ответить
Респект. Нормально так зачехлил Потерпевшего
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24.08.2020 22:13 Ответить
Мне так нравятся эти хайпующие ребята в белылых польтах, сначала ты делаешь всё чтобы Порошенко поменяли на зелупу, а потом капризно надуваешь губки, типа я не этого хотел. Не дядя, давай бери-бери орден, он твой сполна.
А то рассказывать что Порошенко = Медведчук, так охочих было хоть греблю гати, а когда хлебанули репрессий от сросищеной кодлы (а это они только разминаются поверьте), так это не я, это откуда ни возьмись появились негодяи.
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24.08.2020 22:28 Ответить
Правильно, чмырям и предателям прикрывающиеся национализмом пора отлавливать и в тюрьму
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24.08.2020 22:53 Ответить
красавчик! Как мокрой половой тряпкой по зелёной, наглой и тупой морде наотмашь... Как сорока двух летнего лоха...
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24.08.2020 22:55 Ответить
Кравчук, старый дебил, заявил, что уважает пропагандистку Скабееву и не считает ее противником (Видео)
Мнения / Видео 24-авг, 22:399 88 0

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук вступился за скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кравчука попросили прокомментировать эфир на федеральном кремлевском канале «Россия 1», в котором он принял участие.

На вопрос Гордона, удалось ли Кравчуку «положить на лопатки» пропагандистку Скабееву, экс-президент ответил, что она не тот человек, которого ему бы хотелось поставить на место во время дискуссии.

Более того, Кравчук заявил, что относится с уважением к Скабеевой и не считает ее противником, в отличие от президента РФ Владимира Путина. Политик уверяет, что никогда «не пойдет в словесную атаку на журналистов».

Кравчук охарактеризовал кремлевскую марионетку как энергичную, настойчивую и эмоциональную особу, которую ему было приятно слушать.

Также экс-президент сравнил журналистов с «разведчиками, которые ходят по тонкому лезвию ножа».
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24.08.2020 22:55 Ответить
ПОРА ЗЕЛЕНСКОМУ ВРУЧИТЬ ЧЕРНУЮ МЕТКУ !!!
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24.08.2020 23:25 Ответить
Браво, Саша. Никакой ни респект...ни уважуха... просто по мужски жму руку.
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24.08.2020 23:26 Ответить
В президенты бы Положинского , а петь не его .Мужик . честь . совесть . Иди в политику . там мало нормальных.
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24.08.2020 23:33 Ответить
Мужик! Повага людей найвища нагорода!
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24.08.2020 23:40 Ответить
Не знаю, кто такой Положинский , но чуваку респект!
Хоть один понимает, что никаких заслуг не сделал и ордена "За заслуги" не заслуживает.
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24.08.2020 23:53 Ответить
"Я не хочу бути Героєм України" - памятаєте? Ще з далекого 2004. Тільки за цю одну пісню маю величезну повагу до Положинського. І теперішнім вчинком він її тільки підтвердив.
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25.08.2020 00:03 Ответить
Ох не уверен... Отказ от награды - серьёзный демарш, возможный только тогда, когда тебе сам режим, его президент и его окружение до такой степени омерзительны, что тебе их награду даже противно в руки брать. Ну скажем если бы ему кацапы предложили награду.
Но отказаться потому что "другим нужнее" - сомнительное решение. Медали - это не дефицитный товар, и отказываясь от таковой ты вовсе НЕ помогаешь вручить такую же медаль кому-то другому, более достойному. Этот отказ не прибавит медалей другим достойным патриотам. Иными словами, кроме демарша в адрес Преза или страны в-целом, другой логики этого поступка я не вижу.
Если бы он, скажем, от денежной премии отказался и направил деньги тем, кто нуждается - в этом был бы смысл. А в отказе от медали смысла особого нету. Кроме такого большого "фи"...
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25.08.2020 00:04 Ответить
"сам режим, его президент и его окружение до такой степени омерзительны, что тебе их награду даже противно в руки брать" - а так і є, чи ви не зрозуміли ще?
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25.08.2020 00:20 Ответить
"другим нужнее" -это деликатный плевок в морду, чтобы не сильно смутить. В награде смысла много, это и оценка твоей заслуги перед Отечеством ( очень часто перед раздающим ордена своим холуям и друзьям по цирковой арене), ну и в будущем хорошая прибавка к пенсии.
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25.08.2020 07:32 Ответить
Посмотри, чем ЗЕбанько награждал баевых солдат и офицеров, медальками, а шоубыдло - орденами. Вот прямая иллюстрация, как ЗЕбанько относится к нашим защитникам.
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25.08.2020 10:25 Ответить
Тысячи погибших под Дебальцево, Илловайском, Изварьино, ДАП ... - вот прямая иллюстрация как ********* относился к нашим защитникам... Почему же вы, соевые утырки в 2014-2015 языки в )|(()пы засунули когда украинских патриотов в пэдрокоридоре расстреливали, а кондитер всем вешал лапшу, что все идет по плану и парады устраивал в свою честь.
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25.08.2020 19:39 Ответить
ой тіки не треба зелупу прирівнюввти до цілої країни!
Я вас умоляю!
Його рейтинг - 20% в базарний день.
Те що йому намалювали 73%, а всі язики позасовували у дупи не робить його справжнім президентом
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25.08.2020 15:40 Ответить
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...

Як співає, так і живе. Респект Сашкові!
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25.08.2020 00:18 Ответить
Зеля делает то, что умеет... Например, бургомистр из "Того самого Мюнхгаузена" был портным - он и правил как портной. А зеля - актёр. Вот он и правит, как сапожник.
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25.08.2020 00:18 Ответить
Небольшое уточнение: дебильный, трусливый, продажный, третьесортный актеришко...
Думаю, что это более правильное определение этой гнойной мрази.
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25.08.2020 00:45 Ответить
при чому поки грав собі у жидокварталі це якось не кидалось в очі на стільки, щоб аж нудило.
А зараз на його лупоглазу харю навіть дивитись не можу!
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25.08.2020 15:42 Ответить
та ну блювотне шоу, з унітазними жартами і обливанням брудом всіх на замовлення. інколи випадково натрапляв, то відразу перемикав, це неможливо дивитисьі слухати.
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25.08.2020 18:45 Ответить
Положинський, плюсую!
Але, в ситуації, що вже! склалася цього ой як замало.

Потрібна була хоч якась більш менш осмислена і обгрунтована політична заява.

Ну хоча би вимога до Зеленського про публічне вибачення за приниження України порівнянням її з німецькою порноакторкою!

А так, ЗеОвоч може ще спробувати хохмити у відповідь.
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25.08.2020 00:53 Ответить
Зачем ему орден от клоуна ?
Чтобы смеялиссь и ватники, и патриоты ?
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25.08.2020 02:38 Ответить
Я поставлю це відео.
Не знаю, чи Положинського запитували про дозвіл ...
Але тут і не треба питати.
https://www.facebook.com/garyacha.calina/videos/722371974916541

Світлій пам'яті Дмитра Каплунова
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25.08.2020 04:46 Ответить
Ну,блин,уже всё написали,что только в украинском и русском можно подобрать (одобрение)....😪
О! нашла!... ОДОБРЯЮ!!!!!! Молодец!!!! 😘
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25.08.2020 06:03 Ответить
Бачив то шоу с нагородами "деетялями", від більшості яких пользи як от козла молока !!!

А теперь главное: Бог создал землю, а строители её ОБУСТРОИЛИ в том числе обустраивают и независимую Украину, но эти ... о них и не вспомнили. Одним словом...
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25.08.2020 06:12 Ответить
Не схотів мазатись у зелене лайно через орден, респект.
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25.08.2020 07:41 Ответить
бандиты марают своих подельников кровью, а недодиктаторы - медальками на сиськах..
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25.08.2020 07:54 Ответить
трохи дипломатично відповів тому квартальному бовдуру
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25.08.2020 07:55 Ответить
"Я не хочу бути героєм України не цінує героїв моя країна" є такі слова в пісні Положинського, що і показав. А той концерт під стінами Св'ятої Софії так званими "зірками" був схожий на дешевий малоросійський корпоратив ,яка влада таке розуміння Незалежності країни.
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25.08.2020 08:09 Ответить
Ні х не зробив шо обіцяв, медальки раздає та речі штовхає. А корупція, крадіжки баригами у владі, як були, так і залишилися. Ні чого не зменилося.
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25.08.2020 08:29 Ответить
Это нонсенс, ПАЯЦам вручать ордена...
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25.08.2020 08:50 Ответить
Я не хочу бути героєм України

https://www.youtube.com/watch?v=3liy-cE3YCs
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25.08.2020 08:52 Ответить
Повага. Не беріть у них нічого.
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25.08.2020 09:01 Ответить
Не представляю как можно было брать награды из рук этого тупого (или хитрожопого) недоумка.
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25.08.2020 09:31 Ответить
ЧЕЛОВЕК!!!
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25.08.2020 09:33 Ответить
После такого отлупа бубочка будет вручать государственные награды только оочень проверенным ватникам. Цена этим наградам, и до того невысокая, станет просто копеечная.
А жаль.
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25.08.2020 09:34 Ответить
Такого дня Незалежності України я навіть уявити собі не міг...
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25.08.2020 10:01 Ответить
Гідна відповідь УКРАЇНЦЯ ватному малоросу.
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25.08.2020 10:14 Ответить
Положинский положил на зЕ
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25.08.2020 10:29 Ответить
індівідуалісти, вони такі
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25.08.2020 10:40 Ответить
а за що йому "підписав Указ"? волонтер чи боєць, чі зараз у тренді творчі особистості?
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25.08.2020 11:09 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/EgNNKrPWkAAEWZc?format=jpg&name=small Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський - Цензор.НЕТ 3029



Народ Украины жирует ,а Украинский народ воюет с оккупантом.


Вот так в своё время казачки юго востока Украины сдали гетмана Мазепу Московскому Царю Петру1,потом Московия расширилась и стала называться чудным словом Расия, в 1991г вроде уже разобрались что Расии нет а есть Московия с её колониями,у в Украине подсадной народ решил помочь Московии очередной раз стать Расией..
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25.08.2020 11:23 Ответить
Олександр Положинський = підтримую і дякую за твоє рішення, країна - не сцена кварталу.
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25.08.2020 11:34 Ответить
вчора на вулицях Києва набула популярності кричалка "путін- *****, зєля -сцикло!"
А від сцикла та зрадника приймати нагороди - це западло
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25.08.2020 11:44 Ответить
В топку зелёную чуму
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25.08.2020 13:07 Ответить
респект
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25.08.2020 13:49 Ответить
На тобі значок, носи дурачок.

Саме так виглядають державні нагороди з рук зебіла своім колегам по клоунсько - естрадному публічному дому.

І тільки у одного хватило розуму це зрозуміти та дистанцюватись від цього сорому.
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25.08.2020 15:09 Ответить
Людина з Великої літери
Слава Україні, героям слава!!!
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25.08.2020 17:06 Ответить
27% все никак не утихомиряться.Глупая злоба.
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25.08.2020 22:23 Ответить
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