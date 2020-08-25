Кравчук показал устройство, которым защищается от коронавируса: "Сделали американцы". ВИДЕО

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавирусной болезни.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналист поинтересовался у Кравчука устройством, которое висит у него на шее.

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил первый президент Украины.

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