35 986 253
Кравчук показал устройство, которым защищается от коронавируса: "Сделали американцы". ВИДЕО
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавирусной болезни.
Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
В частности, журналист поинтересовался у Кравчука устройством, которое висит у него на шее.
"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил первый президент Украины.
Топ комментарии
+79 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий25.08.2020 10:19
+51 Zemych
показать весь комментарий25.08.2020 10:22
+40 vitaliymkua
показать весь комментарий25.08.2020 10:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
один нафталиновый гондон, дает интервью второму редкосному гондону.
два сапога пара.
А на Трампові я не бачила.
А російською говорить - бо Гордон іншоі не розуме.
Микроб "Го(р)ндон" сидит рядом с тобой, улыбается
и еще в поездки с тобой просится
Кравчук сидит с неким приборчиком на пузе, который, якобы, "вырабатывает озон и уничтожает им коронавирус".
Все бы было хорошо, если бы озон не был *тяжелее* воздуха 🙂 Молекулы озона в воздухе "тонут" и будут обеззараживать пану Кравчуку район промежности, но никак не дыхательные пути.
Если бы этот чудо-приборчик работал (а он, естественно, не работает), то его в любом случае надо было бы носить на лбу, а не на животе 😉
Ф - физика.
Семён Есилевский
ПРОСТО ТРЭШ)))
Приборчик о коронавируса)))) просто улет)))
- по старой дружбе, может даже сам ей его подержать (чтоб не закатился куда).
А так просто непонятно кто из них больше идиот))) 21 ВЕК))) ТРЭШ какой то)))
Приборчик от кронавируса на шее)))
НА ЛОБ ПРИКЛЕЙ ЕГО )))!!! ДОЛ.....Б
Странно, а диман гондон как живой сидит.
"Made in SHA"
https://prom.ua/p17709400-ozonator-personalnyj-portativnyj.html
Мадеинчина.
И ещё.... Я прочла в немецкой прессе,что больным короной в тяжелом состоянии (ещё не под аппаратами ) дают дышать смесью насыщенной ионизированным воздухом и кислорода.
Оно еще и про воду в Крым блеет...
Дебил, бл.ть!!!
установи на мобильный и компьютер антивирус.
и ни один вирус тебе не страшен.
повістити на одому шнурочку разом з тим "на батарейках"...
- дятел Кравчук сам себя 'пишет'.