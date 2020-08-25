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Кравчук показал устройство, которым защищается от коронавируса: "Сделали американцы". ВИДЕО

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавирусной болезни.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналист поинтересовался у Кравчука устройством, которое висит у него на шее.

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил первый президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук об интервью пропагандистке Кремля Скабеевой: Она мне не противна, она журналист, а я их очень уважаю

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) карантин (16729) Кравчук Леонид (1226) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+79
а пирамидку из фольги он еще на голове не носит??.
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25.08.2020 10:19
+51
Не из фольги, а золотую пирамидКравчук показал устройство, которым защищается от коронавируса: "Сделали американцы" - Цензор.НЕТ 2343у Ю-Шынь-Ссэ.
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25.08.2020 10:22
+40
Нафталін старий не хоче кацапську вакцину на собі випробувати?
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25.08.2020 10:20
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схоже що цей пристрій мізки йому вже вбив, маразматик старий... а також і гордону ))
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25.08.2020 15:53 Ответить
прикольно, дегенерат нафталиновый, прибитый все крепчающим маразмом, нюхает озон из коробочки сбацаной американцами для развода лохов на бабки. . таки да , жизнь плоха без кравчукового лоха .
один нафталиновый гондон, дает интервью второму редкосному гондону.

два сапога пара.
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25.08.2020 16:01 Ответить
Імбіцил з імбіцилом про імбіцилію.
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25.08.2020 21:30 Ответить
Здається мені, в фуйла такий самий висів.
А на Трампові я не бачила.
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25.08.2020 16:04 Ответить
У меня есть озонатор TIENS.На время озонирования надо выходить из комнаты и потом проветривать.Он ,конечно ,мощнее того ,что у Кравчука.Но чем опасен озон для лёгких .популярно написано в литературе.Он может просто сжечь легкие. Выводы делайте сами.
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25.08.2020 17:03 Ответить
Остается надеяться, что он его использует на полную мощность и круглосуточно........... Сама себе поражаюсь, но почему-то с прошлого года кровожадность повысилась.
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25.08.2020 20:14 Ответить
Особенно часто представляется картинка, где палач рубит голову и она скатывается с плахи, звеня бубенчиками на зеленой шапке.
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25.08.2020 20:29 Ответить
Ну вот ... Вы шутите, а мне от себя уже страшно.
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25.08.2020 20:54 Ответить
ждал, когда из-под стола выскачит сердючка
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25.08.2020 16:33 Ответить
ця ***** тобі не допоможе, в канаву тебе і все
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25.08.2020 16:51 Ответить
Предлагаю посмотреть интервью полностью. Там ахметка возведен в лик святого, который немыслимыми силушками помогает окупированым территориям. Только вот вопрос за чей счет? Хотя глупый вопрос, ответ очевиден: за наш с вами!
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25.08.2020 17:11 Ответить
Хоч і колишній президент, але якби був нормальний, говорив би українською. Совкова відрижка.
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25.08.2020 17:32 Ответить
Телепню! Кравчук завжди говорить украінською. І коли в Криму на початку 90-х почалася кацапська сепарьска двіжуха - він відправив туди спецназ та швидко все ліквідував.

А російською говорить - бо Гордон іншоі не розуме.
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26.08.2020 10:46 Ответить
Лучше Лелика из бриллиантовой руки тут не скажешь: ТЬФУ....ИДИОТ!!!!!!!!
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25.08.2020 18:05 Ответить
П..дежь это все, старый хрыч.
Микроб "Го(р)ндон" сидит рядом с тобой, улыбается
и еще в поездки с тобой просится
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25.08.2020 18:36 Ответить
маразм возрастной - пирамидки гордона
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25.08.2020 19:43 Ответить
купила баба коника, а коник без ноги.
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25.08.2020 19:44 Ответить
И этот человек представляет Украину в Минске, у него наверное и Земля плоская, вышки 5 G Covid-19 распространяют и т.д, наверное Гордон пирамидами за интервью рассчитается.
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25.08.2020 19:51 Ответить
а где ты видел круглую землю? в телевизоре?
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25.08.2020 19:57 Ответить
Ну да, как может поместиться круглая земля в прямоугольный телевизор.
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25.08.2020 20:33 Ответить
ААААА!!! Держите меня семеро!

Кравчук сидит с неким приборчиком на пузе, который, якобы, "вырабатывает озон и уничтожает им коронавирус".

Все бы было хорошо, если бы озон не был *тяжелее* воздуха 🙂 Молекулы озона в воздухе "тонут" и будут обеззараживать пану Кравчуку район промежности, но никак не дыхательные пути.
Если бы этот чудо-приборчик работал (а он, естественно, не работает), то его в любом случае надо было бы носить на лбу, а не на животе 😉

Ф - физика.

Семён Есилевский
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25.08.2020 20:28 Ответить
Для этого алкоголика-маразматика Кравчука надо глубоко в анус засунуть )))) Смешнее выйдет Хотя итак ржачь полный
ПРОСТО ТРЭШ)))
Приборчик о коронавируса)))) просто улет)))
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25.08.2020 20:43 Ответить
А мож он жопой дышит?
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25.08.2020 22:06 Ответить
Озон яд. Себе на лоб прицепи и дыши, баклан. Может ты и Раптор от комаров там цепляешь?!
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26.08.2020 10:50 Ответить
Кравчук должен лично отнести это озоновое чудо Юле подышать, на часок

- по старой дружбе, может даже сам ей его подержать (чтоб не закатился куда).
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26.08.2020 11:22 Ответить
Если старый маразматик считает эту коробочку защитой от коронавируса, то неудивительно, что он считает выборы на оккупированных территориях защитой от войны с мордором.
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25.08.2020 20:31 Ответить
Этот алкоголик-маразматик что то еще мычит))) Но впринципе для Минска подходящий тип ))) Чтоб довести до маразма сам факт переговоров с РФ. Вообще тактика правильная ... Поставить клоуна с усохшими мозгами чтобы затянуть переговоры пока кое кто в РФ не откинет ноги! Жжемся братья украинцы!!! Надеюсь недолго осталось !! К марту должен откинуться
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25.08.2020 20:41 Ответить
Городону надо было достать свои пирамидки и засунуть одну в анус Кравчуку а вторую пирамидку в РОТ!!!! И проверить эффект .
А так просто непонятно кто из них больше идиот))) 21 ВЕК))) ТРЭШ какой то)))
Приборчик от кронавируса на шее)))
НА ЛОБ ПРИКЛЕЙ ЕГО )))!!! ДОЛ.....Б
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25.08.2020 20:45 Ответить
Фу, мля! Чмо старое!
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25.08.2020 20:56 Ответить
Все американцы уже спаслись от вируса. Теперь спасается кравчук
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25.08.2020 21:23 Ответить
"мои года мое багацтво". він вже нете що "пройде поміж крапельками". він в суху погоду калюжу знайде. не в контактній групі йому "діяти"- дай боже собі раду дати.
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25.08.2020 21:48 Ответить
«Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы»

Странно, а диман гондон как живой сидит.
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25.08.2020 22:04 Ответить
Оригинал, атвечаю:
"Made in SHA"
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25.08.2020 22:08 Ответить
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Мадеинчина.
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25.08.2020 22:18 Ответить
Покажи устройство которым тебя делали.
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25.08.2020 22:59 Ответить
Я не знаю пользы ионизатора в плане обеззараживания воздуха от короны,но очиститель воздуха мой ионизатор просто великолепный. Любой запах в небольшом помещении убирает за пол часа (табака,например). У меня в квартире их 3 шт.
И ещё.... Я прочла в немецкой прессе,что больным короной в тяжелом состоянии (ещё не под аппаратами ) дают дышать смесью насыщенной ионизированным воздухом и кислорода.
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25.08.2020 23:12 Ответить
озон это О3 молекула, это не ионы кислорода О2 +/-, тут речь не об ионизаторе, а об озонаторе
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26.08.2020 07:25 Ответить
Жаль американцы не сделали приспособления для защиты от старых маразматиков...
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25.08.2020 23:34 Ответить
ПОВНА клініка! на ти трубці навіть є відео, які доводять абсолютно безтолковість таких мініатюрних іонізаторів. Це раз, а два: я щось не читав досліджень, що іонізатори взагалі вбивають той вірус. Ультрафіолет - ТАК, а іонізатори????
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25.08.2020 23:39 Ответить
у свій час мав справу з озонаторами для очищення\стерилізації питної води... Електроди періодично доводилось мити чистим спиртом не рідше ніж у 2 тижні. Морока ще та. Озон шкідливо впливає на організм. Ну грається старенький ...та й дідько з ним. Що мале що старе... Тільки маразматичні заяви про воду до Криму окупованого і інші в такому плані насторожують та не знаєш що краще Чи СБУ повинно перевіряти на співпрацю з окупантами чи лікарі мусять перевірити глибину старечого маразму
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26.08.2020 00:06 Ответить
*****... Потужний політик...
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26.08.2020 00:19 Ответить
Встретились два гандона штопаных
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26.08.2020 00:34 Ответить
Совсем поехал мозгами этот придурочный маразматик.
Оно еще и про воду в Крым блеет...
Дебил, бл.ть!!!
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26.08.2020 00:50 Ответить
КРАВЧУК - МОЖЕШ ЗДИХАТИ З МИРОМ, УКРАЇНЦІ ТЕБЕ З РАДІСТЮ ВІДПУСКАЮТЬ
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26.08.2020 01:00 Ответить
Що з літ,то з розуму...Маразм крепчаєт...?
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26.08.2020 02:59 Ответить
Я скорее поверю в то, что не молекулы озона, а пары алкоголя в лёгких губительны для вирусов, микробов и бактерий. Поэтому целесообразней носить на шее флягу с коньяком, и периодически оттуда причащаться.
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26.08.2020 06:34 Ответить
типичный ватник.топит за кацапию но при этом гаджет у него амеровский!вакцину кацавскую пусть лучше испробует ******* старый блд!
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26.08.2020 07:05 Ответить
Кравчук невдомек что ОЗОН это вещество I класса опасности для человека и сварщики из-за озона в воздухе рабочей зоны идут раньше на пенсию.
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26.08.2020 07:21 Ответить
все гораздо проще.

установи на мобильный и компьютер антивирус.

и ни один вирус тебе не страшен.
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26.08.2020 07:53 Ответить
ТАк хочеться Кравчуку підказати ще один талісман від вірусу...
повістити на одому шнурочку разом з тим "на батарейках"...
Кравчук показав пристрій, яким захищається від коронавірусу: "Зробили американці" - Цензор.НЕТ 5099
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26.08.2020 08:43 Ответить
КАКАЯ ТАМ ТРЕХСТОРОННЯЯ ГРУППА !!!???
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26.08.2020 09:47 Ответить
Прикольную ему прослушку на пузо поставили спецы кремлёвские

- дятел Кравчук сам себя 'пишет'.
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26.08.2020 11:35 Ответить
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