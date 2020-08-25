"Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать": украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено). ВИДЕО
Украинский режиссер Елизавета Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме комментарии по делу Шеремета дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.
Фильм опубликован на странице Справа Шеремета видеохостинга youtube.
"Убийство журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности. С подачи стороны защиты правоохранительным органам предъявляют самые разные обвинения – от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать". "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" - проект украинского продакшена "ТТБ-Студия". Национальная полиция Украины дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия. Эта кинолента – попытка найти ответы на вопросы, которые возникают у общественности, воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как подчеркивают авторы, в расследовании до сих пор есть "белые пятна", а точку в деле должен поставить суд. В фильме – откровенные комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности. Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые", - пишут авторы фильма в комментарии.
Адвокат подозреваемого в убийстве Антоненко считает показ этого фильма давлением на суд и нарушением презумпции невиновности. Об этом адвокат Леонид Маслов сообщил на сайте юридической компании "Сенс Украина".
По словам Маслова, судьи по делу об убийстве Шеремета Голуб, Сидоров и Антонюк должны были обратиться в Высший совет правосудия с заявлением о давлении.
Маслов опубликовал заявление Кулика о нарушении презумпции невиновности и права на справедливый суд, адресованное Шевченковскому районному суду и Высшему совету правосудия.
В документе Кулик утверждает, что в фильме сторона обвинения транслировала ведомости, которых нет в материалах досудебного расследования и распространяла заведомо неправдивые данные.
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нуну...
Факти слідства.
1. Антонентко живе в Києві поруч з місцем вибуху, ну як і ще 150 тис. людей.
2. Антоненко та Кузьменко не ходили в Інтернет і не дзвонили по телефону в ніч коли закладали вибхівку, ну як і ще десятки тисяч людей з тих хто живуть поблизу і які спали, бухали або трахались в цей час.
3. Дугарь щось сказала по телефону про те що знайшла в себе сумку сапера свого свіпмешканця, це взагалі окуєнний доказ, але невідомо доказ чого! Доказ в того що Дугарь військова і в неї бой-френд сапер!
Все на цьому факти слідства закінчують і починаються фальсифікації!
Спочатку нам кажуть не вірити власним очам, бо там млять якась ізометрія в камері яка урівнює зріст неоднакових людей! А потім та сама ізометрія в камері робить обличчя іншої жінки схожою на Дугарь - ну це взагалі маразм який можуть заявляти тільки українські експерти яких давно потрібно всіх посадити за системні та масові фальсифікації доказів! А головний доказ це якась експертиза яка взагалі не може бути доказом в суді бо це гадання на кофейній гущі! А те що КНДІСЕ знайшло міжнародного експерта по гаданню на кофейній гущі, яке жодним судом як доказ не визнається і спільно з ним щось підписало - це привід повністю ліквідувати КНДІСЕ як заклад і заборонити всім його експертам та керівникам далі працювати за даним фахом!
Да, Павкл, когда то редактировал Белорусскую Деловую Газету, в 90-е. Это было хорошее издание с солидной информацией на уровне Беларуси. Но президентом? Никогда. Поддержать других, да!
Обслуговував Бєрєзовского- в президенти Білорусі.
(Те,що побавлений громадянства Білорусі ще в 2010 з-за наявності паспорта рф-то фігня !)
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А другая сторона кем представлена, или это пиар для обвинения в этом шитым белыми нитками деле?
Источник: https://censor.net/v3215628
Аваков еще и бюджетные средства тратит на это г-но?
За чьи деньги
банкетотмазывание фальсификаторов "дела Шеремета"?
"Назначение виноватых" - назовем это "кино" так
Не пройдет, таварищ Сабаков! 👿
шенно очевидно что истинные причины представляют для когото серьёзную опасность и гада
ть тут совершенно бесполезно понятно только что при папередниках это был 100%-ный висяк
а при этих его решили таки на кого то повесить............
авакян,бубочка и бенедиктова..
подымите руки, кто верит этой говномусарне собакова, где убивают детей, насилуют женщин и при этом все концы стараются спрятать в воду.Свободу Антоненко,Кузменко, Яне!!!
за все ответите мусорские гниды!!!