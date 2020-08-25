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Новости Видео Убийство Шеремета
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"Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать": украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено). ВИДЕО

Украинский режиссер Елизавета Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме комментарии по делу Шеремета дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

Фильм опубликован на странице Справа Шеремета видеохостинга youtube.

"Убийство журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности. С подачи стороны защиты правоохранительным органам предъявляют самые разные обвинения – от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать". "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" - проект украинского продакшена "ТТБ-Студия". Национальная полиция Украины дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия. Эта кинолента – попытка найти ответы на вопросы, которые возникают у общественности, воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как подчеркивают авторы, в расследовании до сих пор есть "белые пятна", а точку в деле должен поставить суд. В фильме – откровенные комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности. Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые", - пишут авторы фильма в комментарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО

Адвокат подозреваемого в убийстве Антоненко считает показ этого фильма давлением на суд и нарушением презумпции невиновности. Об этом адвокат Леонид Маслов сообщил на сайте юридической компании "Сенс Украина".

По словам Маслова, судьи по делу об убийстве Шеремета Голуб, Сидоров и Антонюк должны были обратиться в Высший совет правосудия с заявлением о давлении.

Маслов опубликовал заявление Кулика о нарушении презумпции невиновности и права на справедливый суд, адресованное Шевченковскому районному суду и Высшему совету правосудия.

В документе Кулик утверждает, что в фильме сторона обвинения транслировала ведомости, которых нет в материалах досудебного расследования и распространяла заведомо неправдивые данные.

Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 01Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 02
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 03
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 04
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 05
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 06
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 07
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 08
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 09
Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать: украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено) 10

Автор: 

Нацполиция (16458) расследование (3041) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+31
Цей фільм є засобом переконати людей, що поліція має докази. А зроблено це тому, що доказів у них нема, бо інакше давно був би суд.
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25.08.2020 11:21
+26
" в сотрудничестве с Нацполицией"

нуну...
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25.08.2020 11:14
+22
Країна в зеленій дупі, а вони, щоб виправдати своє беззаконня, відосіки та інтерв'ю з піськуном. Дніще за дніщем. Вибрали відосіка, отримуйте бідосіки.
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25.08.2020 11:19
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" в сотрудничестве с Нацполицией"

нуну...
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25.08.2020 11:14 Ответить
Шеремет зараз був би першим кандидатом на посаду Президента в Білорусі, тому його і вбили і не потрібно притягувати за вуха українських волонтерів там де працювало білоруське КДБ!
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25.08.2020 11:18 Ответить
Очень большие подозрения, что Шеремет работал на рашенские службы. Обычные легенды прикрытия -- дипломат и журналист. И далеко не у каждого журналиста на счетах в банке лежат миллионы евро. Да и накануне встречи он ездил в Москву и встречался с очень "интересными" людьми.
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25.08.2020 11:32 Ответить
Вбивство Шеремета вигідно було виключно Лукашенку і тому вбивати Шеремета могли тільки білорусі або найняті ними найманці які дуже ймовірно мали відношення до СБУ, через що СБУ переховує відео з камер. У нас всі бандити це або менти або СБУшники.
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25.08.2020 12:12 Ответить
У Лукашенка было несколько противников на предыдущих выборах. И гораздо более известных чем Шеремет. И все они выдавлены из страны, но вполне себе живы. Какой смысл так громко устранять малоизвестного "оппонента", который ни словом не обмолвился, что вообще будет участвовать в выборах?
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25.08.2020 12:46 Ответить
Скорше за все Лукашенко знав про перемовини Шеремета з путіним про висування Шеремета в якості альтернативи Лукашенку в Білорусі. Лукашенка могли просто вбити і провести дострокові вибори на яких би переміг Шеремет.
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25.08.2020 12:52 Ответить
Не треба забувати , що Шеремет винен Путіну особисто, тому що саме Путін витягнув його з тюрми в білорусії. Це ж чудова історія для проросійської білорусі - демократ заміна Лукашенко. Зробити з цього предвиборчу агітку за допомогою Росія 1 і вісімдесят відсотків білорусів не встоіть. Тому Шеремет, лояльний по самий гроб до Путіна - основний кандидат на перемогу, згоден з Вами абсолютно.
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25.08.2020 16:48 Ответить
Снова таблетки кончились, болезненный? Или чукча не читатель? Откуда больше миллиона евро у "гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента" журналиста - это вопрос очень и очень интересный. Наверное наколядовал?
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25.08.2020 12:48 Ответить
Те що журналісти отримують мільйони доларів в якості оплати за свою роботу це не секрет. Погляньте на декларації українських журналістів.
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25.08.2020 12:53 Ответить
Да-да-да. Гонимый белорусский оппозиционный журналист миллионер. Звучит то как.
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25.08.2020 13:00 Ответить
Нормально звучить. путін щедро платив Шеремету за критику Лукашенка, і тоді коли Шеремет працював в Білорусі і тим більше тоді коли Шеремет працював в росії і адміністрував опозиційний сайт Білоруський партизан! Лукашенко терпів, терпів і вирішив нарешті вбити Шеремета щоб зупинити критику в мережі Інтернет! І зараз путін так само пішов в атаку на Лукашенка - купив Тихановського який почав їздити по Білорусі і знімати ролики з критикою Лукашенка! Всього менше року роботи і Лукашенко вже з автоматом захищає власну резиденцію від власного народу!
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25.08.2020 13:12 Ответить
"Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати": українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста - Цензор.НЕТ 9532
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25.08.2020 14:13 Ответить
Какие миллионы евро? Счета в студию, будь ласка иначе это обычный пропагандистский высер
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25.08.2020 13:30 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/ubiystvo-sheremeta-nazvana-novaya-versiya-1576562139.html
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25.08.2020 14:15 Ответить
Я и не притягиваю . Мне просто очень сомнительно, что в сотрудничестве с полицаями можно снять что-то достоверное .
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25.08.2020 11:40 Ответить
Фільм показав ще раз відсутність неспростовних доказів та взагалі відсутність будь яких фактів які б давали можливість заявити про причетність арештованих до вбивства Шеремета.
Факти слідства.
1. Антонентко живе в Києві поруч з місцем вибуху, ну як і ще 150 тис. людей.
2. Антоненко та Кузьменко не ходили в Інтернет і не дзвонили по телефону в ніч коли закладали вибхівку, ну як і ще десятки тисяч людей з тих хто живуть поблизу і які спали, бухали або трахались в цей час.
3. Дугарь щось сказала по телефону про те що знайшла в себе сумку сапера свого свіпмешканця, це взагалі окуєнний доказ, але невідомо доказ чого! Доказ в того що Дугарь військова і в неї бой-френд сапер!
Все на цьому факти слідства закінчують і починаються фальсифікації!
Спочатку нам кажуть не вірити власним очам, бо там млять якась ізометрія в камері яка урівнює зріст неоднакових людей! А потім та сама ізометрія в камері робить обличчя іншої жінки схожою на Дугарь - ну це взагалі маразм який можуть заявляти тільки українські експерти яких давно потрібно всіх посадити за системні та масові фальсифікації доказів! А головний доказ це якась експертиза яка взагалі не може бути доказом в суді бо це гадання на кофейній гущі! А те що КНДІСЕ знайшло міжнародного експерта по гаданню на кофейній гущі, яке жодним судом як доказ не визнається і спільно з ним щось підписало - це привід повністю ліквідувати КНДІСЕ як заклад і заборонити всім його експертам та керівникам далі працювати за даним фахом!
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25.08.2020 12:21 Ответить
Так это всё и так известно, без всяких фильмов.
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25.08.2020 12:43 Ответить
крім того, нема основного - мотивів злочину кожного з підозрюваних
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25.08.2020 12:50 Ответить
Ось що буває коли міністр МВС непрофесіонал та розумово обмежена людина.
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25.08.2020 12:54 Ответить
+100500!! зачет. правящие ублюдки рано или поздно ответят за все!!!
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25.08.2020 15:44 Ответить
Никогда!
Да, Павкл, когда то редактировал Белорусскую Деловую Газету, в 90-е. Это было хорошее издание с солидной информацией на уровне Беларуси. Но президентом? Никогда. Поддержать других, да!
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25.08.2020 11:52 Ответить
Павло Шеремет це був найбільш реальний кандидат на Президента Білорусі. Він був дуже впізнаваний в Білорусі, набагато більш впізнаваний ніж будь який лідер опозиції Білорусі зараз! За Шеремета масово проголосували б виборці Білорусі і це показували опитування і тому Шеремета вбили. Системно готувались і вбили!
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25.08.2020 12:25 Ответить
Логічно. Обслуговував Коломойського-в президенти України.
Обслуговував Бєрєзовского- в президенти Білорусі.
(Те,що побавлений громадянства Білорусі ще в 2010 з-за наявності паспорта рф-то фігня !)
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25.08.2020 17:05 Ответить
Країна в зеленій дупі, а вони, щоб виправдати своє беззаконня, відосіки та інтерв'ю з піськуном. Дніще за дніщем. Вибрали відосіка, отримуйте бідосіки.
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25.08.2020 11:19 Ответить
продюсер некто Аваков А.Б.
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25.08.2020 11:19 Ответить
"в фильме коментарии по делу Шеремета дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи"
------------
А другая сторона кем представлена, или это пиар для обвинения в этом шитым белыми нитками деле?
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25.08.2020 11:20 Ответить
Цей фільм є засобом переконати людей, що поліція має докази. А зроблено це тому, що доказів у них нема, бо інакше давно був би суд.
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25.08.2020 11:21 Ответить
Отбелить зебилов, в деле где люди просто так провели несколько месяцев в камерах
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25.08.2020 11:23 Ответить
Кажуть, що на крадії шапка горить! Це саме той випадок.
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25.08.2020 11:25 Ответить
Таки да. Есть доказательства -- судите и садите, нет доказательств -- выпускайте и извиняйтесь. А не тупые видосики снимайте. Не страна, а продакшин студия "95 квартал"
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25.08.2020 11:34 Ответить
сиквел... Полицейская академия 101, кинокомедия, студия Криворожский квартал и ленка, 12+, в главных ролях Рюкзаков в качестве авакава, клоун зеленьський в роли президента, мендель в роли мендель... смотреть всем...
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25.08.2020 11:22 Ответить
"Елизавета Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета."

Источник: https://censor.net/v3215628

Аваков еще и бюджетные средства тратит на это г-но?
За чьи деньги банкет отмазывание фальсификаторов "дела Шеремета"?
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25.08.2020 11:27 Ответить
Зрозуміло фільм на захист Авакова,адже він без судду і слідства звинуватив людей у злочині і тому за гроші платників податків знімають фільм на захист цього незаміного міністра ,який до призначення міністром ніколи не працював в МВС ,окрім хіба що на нього були справи.
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25.08.2020 11:40 Ответить
На 17 хвилині йде зізнання в фальсифікації експертизи (фактично кримінальному злочині).
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25.08.2020 11:47 Ответить
После выбора нелоха в 19 году , " презумпция невиновности " перестала существовать . Но появился рейтинг, он теперь судит всех граждан , особенно патриотов и волонтеров
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25.08.2020 11:53 Ответить
не пам,ятаю точно,приблизно 10 років назад,я написав листа Притулі (всім відомій ).В листі я звинуватив її у співпраці з ФСБ.саме завдяки її старанням і був вбитий Гонгадзе.тепер дубль 2-Шеремет їхав на авто Притули з квартири притули.Чомусь ніхто не проводить паралелі.ПРИТУЛА-агент ФСБ.
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25.08.2020 11:54 Ответить
Дело Шеремета - это попытка окончательно поставить под контроль тех националистов, которых не удалось купить Коломойскому, Ахметову, Медведчуку..., показав,что будет с теми, кто еще не на содержании!
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25.08.2020 12:14 Ответить
"вбито відомого журналіста" - кому відомого?
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25.08.2020 12:27 Ответить
ще й аХВігенного прокурора піЦкуна сюди поставили коменти давати, охреніти!
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25.08.2020 12:33 Ответить
Поразительно ! Но пока ни одного трезвого комента не написано!
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25.08.2020 12:54 Ответить
Ну а что писать об этом"широко известном в узких кругах" Шеремете, если 95% населения Украины об этом персонаже и слыхом не слыхивали? Разве что дело раздутое, заказное и шито белыми нитками.
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25.08.2020 13:15 Ответить
Новая власть делает ужастное преступление когда ставит иностранного журналюгу приехавшего в Украину с одной целью - заработать на войне и горе украинского народа путем написания острых публикаций в прессе выше собственных граждан обвиняя их в преступлениях которых они не совершали. Мне насрать, кто завалил Пашу Шеремета, нехрен было вообще приезжать в Украину, пусть бы в своей Белоруссии заказные статейки писал, но мне не насрать, на то что из за него страдают невинные украинцы-патриоты. Если власть это непрекратит я буду одним из первым, кто при случае харкнет на его могилу. Уже два года как помер, а воняет досихпор и жить простым украинцем недает.
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25.08.2020 13:35 Ответить
Кино об расследовании убийства до суда и приговора

"Назначение виноватых" - назовем это "кино" так

Не пройдет, таварищ Сабаков! 👿
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25.08.2020 14:02 Ответить
в какие бы игры не играл этот самый Шеремет, или Притула, или на пару, или както ещё совер
шенно очевидно что истинные причины представляют для когото серьёзную опасность и гада
ть тут совершенно бесполезно понятно только что при папередниках это был 100%-ный висяк
а при этих его решили таки на кого то повесить............
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25.08.2020 14:12 Ответить
оскара рюкзакян продакшн!
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25.08.2020 14:22 Ответить
на канал "справа шеремета" подписано три клоуна...
авакян,бубочка и бенедиктова..
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25.08.2020 14:28 Ответить
разместить пургу у шарика было просто стрёмно?
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25.08.2020 14:30 Ответить
мне как то пофиг какой то шеремет. подорвали , ну и фиг с ним. видать кому то насрал в тапки . знаю одно, что там работали профи и дебилы из прокурватуры и мусарни ничего не докажут. дело шито белыми нитками.обвинили реально не причастных людей, все доказательства притянуты за уши. ну а если фильм снят при помощи мусарни, это трешь.
подымите руки, кто верит этой говномусарне собакова, где убивают детей, насилуют женщин и при этом все концы стараются спрятать в воду.Свободу Антоненко,Кузменко, Яне!!!
за все ответите мусорские гниды!!!
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25.08.2020 15:41 Ответить
Фильм про преступление (обвинение в преступлении заведомо не виновных) Рюкзакова снятый в сотрудничестве с ним! В последние время полиция превращена в "РюкзакOFF Синема Пикчерез ", совместно со "студией 95 Квартал" снимают фильмы про террористов.
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25.08.2020 16:33 Ответить
Это не просто пропагандистское говно, -это попытка обелить преступные действия Рюкзакова, обвинив без суда не виновных людей. На Роssии так же помнится снимали всякие кино-фальшивки про противников Путина и крутили их по всем говноканалам. Рюкзаков и президент ЗЕро решил ничего не выдумывать и идти путем своих руssких собратьев.
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25.08.2020 16:57 Ответить
Явная заказуха . Попытка обелить себя в глазах общественности . Где матив ? Где хоть одно ЖЕЛЕЗНОЕ доказательство ? Все из за той пресс - конференции . А ведь придется отвечать за свои слова и Авакову и Зеле .
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25.08.2020 17:30 Ответить
 
 