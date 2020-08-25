"Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать": украинский режиссер Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста (обновлено). ВИДЕО

Украинский режиссер Елизавета Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме комментарии по делу Шеремета дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

Фильм опубликован на странице Справа Шеремета видеохостинга youtube.

"Убийство журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности. С подачи стороны защиты правоохранительным органам предъявляют самые разные обвинения – от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать". "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" - проект украинского продакшена "ТТБ-Студия". Национальная полиция Украины дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия. Эта кинолента – попытка найти ответы на вопросы, которые возникают у общественности, воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как подчеркивают авторы, в расследовании до сих пор есть "белые пятна", а точку в деле должен поставить суд. В фильме – откровенные комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности. Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые", - пишут авторы фильма в комментарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО

Адвокат подозреваемого в убийстве Антоненко считает показ этого фильма давлением на суд и нарушением презумпции невиновности. Об этом адвокат Леонид Маслов сообщил на сайте юридической компании "Сенс Украина".

По словам Маслова, судьи по делу об убийстве Шеремета Голуб, Сидоров и Антонюк должны были обратиться в Высший совет правосудия с заявлением о давлении.

Маслов опубликовал заявление Кулика о нарушении презумпции невиновности и права на справедливый суд, адресованное Шевченковскому районному суду и Высшему совету правосудия.

В документе Кулик утверждает, что в фильме сторона обвинения транслировала ведомости, которых нет в материалах досудебного расследования и распространяла заведомо неправдивые данные.

















