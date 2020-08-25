"Мы не семьи погибших, мы - семьи тех, кто отдал жизнь за Украину", - мама бойца отряда "Дика качка" ВПС Украины Дениса Поповича, павшего на ОП "Зенит" в 2015 году. ВИДЕО

Родители и дети бойца сводного отряда "Дика качка" ВПС Украины Дениса Поповича, павшего на ОП "Зенит" в 2015 году, приняли участие в марше ветеранов во время празднования Дня Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мать бойца Надежда Попович рассказала об обстоятельствах гибели сына и о попытках публично унизить подвиг защитников Украины.

"Слово "погиб" очень болезненное для нас. Неправильная формулировка. "Отдал жизнь за Украину", - так правильно говорить. Все пишут "погиб", "семьи погибших". Мы не семьи погибших, мы - семьи тех, кто отдал жизнь за Украину", - говорит Надежда Попович.

"Селюков. Вы меня понимаете", - уточняет она, вероятно намекая на заявление украинской ведущей Снежаны Егоровой.

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