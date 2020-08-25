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"Мы не семьи погибших, мы - семьи тех, кто отдал жизнь за Украину", - мама бойца отряда "Дика качка" ВПС Украины Дениса Поповича, павшего на ОП "Зенит" в 2015 году. ВИДЕО

Родители и дети бойца сводного отряда "Дика качка" ВПС Украины Дениса Поповича, павшего на ОП "Зенит" в 2015 году, приняли участие в марше ветеранов во время празднования Дня Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мать бойца Надежда Попович рассказала об обстоятельствах гибели сына и о попытках публично унизить подвиг защитников Украины.

"Слово "погиб" очень болезненное для нас. Неправильная формулировка. "Отдал жизнь за Украину", - так правильно говорить. Все пишут "погиб", "семьи погибших".  Мы не семьи погибших, мы - семьи тех, кто отдал жизнь за Украину", - говорит Надежда Попович.

"Селюков. Вы меня понимаете", - уточняет она, вероятно намекая на заявление украинской ведущей Снежаны Егоровой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведущая Егорова об украинских героях. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом

Автор: 

День Независимости (1196) Егорова Снежана (7)


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Топ комментарии
+50
Дай Бог Вам здоровья и терпения!...
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25.08.2020 12:52
+27
Це жахливо, але для "Какой разницы" тільки б не згадувати про війну, ворогів- рашистів та воїнів -героїв він включивучора у перелік борців за Україну навіть ушльопків що грають членами на роялі...
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25.08.2020 12:55
+27
А в той же час, коли ця достойна жінка згадувала свого сина, який віддав життя за Україну, пошесть співала і піддтанцьовувала.

https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu
https://twitter.com/Bykvu/status/1297936813680713737 17 год

Принаймні одна людина на офіційному святкуванні Дня незалежності відтягнулась на повну!

Відео танцюриста:

https://twitter.com/i/status/1297936813680713737
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25.08.2020 12:56
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Дай Бог Вам здоровья и терпения!...
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25.08.2020 12:52 Ответить
Це жахливо, але для "Какой разницы" тільки б не згадувати про війну, ворогів- рашистів та воїнів -героїв він включивучора у перелік борців за Україну навіть ушльопків що грають членами на роялі...
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25.08.2020 12:55 Ответить
А в той же час, коли ця достойна жінка згадувала свого сина, який віддав життя за Україну, пошесть співала і піддтанцьовувала.

https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu
https://twitter.com/Bykvu/status/1297936813680713737 17 год

Принаймні одна людина на офіційному святкуванні Дня незалежності відтягнулась на повну!

Відео танцюриста:

https://twitter.com/i/status/1297936813680713737
показать весь комментарий
25.08.2020 12:56 Ответить
А нацгвардія стояла навитяжку перед вихляючими по-стриптизерськи стегнами заслуженою ушльопочною гвардією шоубізнесу...
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25.08.2020 13:00 Ответить
мусорам не звикати до стриптизу на свята.
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25.08.2020 13:20 Ответить
Взагалі то, з часів Моше Даяна в Ізраїлі прийняли не проводити військові паради та не чествовати в частинах "гостей" поки йде війна. Бійці мають або воювати, або готуватися до бою але не розважати гостей, якими б високошановними вони б не були.
В ході навчань або патрулювання проплило вздовж берега два-три корабля, пролитіла над містами ланка бойових літаків і то все свято. Та й що святкувати доки території окуповані? Поставте на площах міст бойову техніку аби діти полазили та патріотизму повчилися, виставте зброю з якою воюють аби діти могли подивитися та помацати, дайте їм шолом приміряти. Почастуйте дітей кашею з чаєм під розповіді бувалих бійців про бої. Так вони більше наберуться любові до армії ніж від маршируючих "коробок". Особисто мій малий і досі пам'ятає, як "Правий сектор" пригнав декілька бойових машин і дали цілий день дітям по ним лазити. А муштрою для красивої ходи коробкою у дітей бажання служити не викличеш.
Якщо ці танцульки гидота то, і пишний парад- пережиток Совка.
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25.08.2020 13:19 Ответить
"Пройти репетицию на Крещатике; прожить один из лучших моментов в жизни - когда другие парадные коробки экспромтом кричали: "Слава!" проходящей мимо них коробочке битых-перебитых солдат…" - подівіться будь ласка статтю українського судді снайпера. Навіщо потрібні паради. Бо від Моше Даянів в українській політиці вже дуже нудить
http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=730:sudya-snajper-mamaluj-nelzya-cheloveku-nastolko-poteryat-sovest-chtoby-reshit-oni-za-menya-pust-umirayut-a-ya-za-nikh-zhit-budu&catid=33&Itemid=132
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25.08.2020 13:43 Ответить
Правильно говорит!
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25.08.2020 12:57 Ответить
Зе-уклонисту и его шобле предателей этого не понять!
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25.08.2020 12:57 Ответить
Бо вони не чинять супротив, коли на них нападають, а розслабляються і отримують задоволення. Отримавши владу, намагаються змусити і всю Україну послідувати їх прикладу.
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25.08.2020 13:09 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Вчера по сводкам ранено два морпеха ВОГом с коптера. По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко. Тот самый который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля. Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв.


"Мы не семьи погибших, мы - семьи тех, кто отдал жизнь за Украину", - мама бойца отряда "Дика качка" ВПС Украины Дениса Поповича павшего на ОП "Зенит" в 2015 году - Цензор.НЕТ 4022
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25.08.2020 12:59 Ответить
Всі ми під Богом ходимо. Тому, ніколи не питай, по кому дзвоно дзвонить.
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25.08.2020 13:22 Ответить
В спаме сиди, убогое
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25.08.2020 13:03 Ответить
Зебіл, шо за владу ви обрали?
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25.08.2020 13:05 Ответить
Я вам відкрию таємницю - зараз воїни гинуть від небойових травм, не обережного поводження зі зброєю і погіршення здоров"я.
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25.08.2020 13:06 Ответить
ну що писаки великих промов а вам слабо ? проста жінка з села сказала краще ніж кандидати ,депутати , президенти ! виростуть оці хлопчаки і збудують Державу де не буде місця людям з кругозором какая разница!
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25.08.2020 13:01 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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25.08.2020 13:08 Ответить
Позор преЗеденту, который пританцовывал на Софийской площади под попсовую дешёвку всяких певичек и им подобных, раздавал им ордена и звания, когда на соседней площади десятки тысяч патриотов отдавали дань героизму наших воинов - героев, благодарили их за ПОДВИГ..... В такой праздник. во время войны устраивать эстрадное. костюмированное шапито на государственном флаге - это преступление, позор для власти и её подельникам...
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25.08.2020 13:09 Ответить
ГОВНИЩЕ квартальное.
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25.08.2020 22:05 Ответить
Написали, что в зоне ООС военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием. В это, кроме зелебобиков, кто-то верит?
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25.08.2020 13:11 Ответить
В это верили те кто с ним служил. Точнее знали.. от них инфа и пошла если что.. https://www.facebook.com/aphareus.ua
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25.08.2020 13:17 Ответить
Где сейчас находится автор поста, на передовой или в тылу?
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25.08.2020 14:00 Ответить
Це Марш воїнів, захисників, ветеранів, патріотів.
"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 4202 "Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 8378
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25.08.2020 13:20 Ответить
"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 3416"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 4469
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25.08.2020 13:22 Ответить
Попереду надія наша!
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25.08.2020 15:06 Ответить
А це марш клоунів - какаяразніца.
"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 8664 "Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 8464
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25.08.2020 13:23 Ответить
"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 5516
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25.08.2020 13:24 Ответить
За понадтисячолітню історію Софія Київська такого жаху ще не бачила.
https://www.facebook.com/viktor.sizon.5/posts/194660915359348

Шобло й*бло шапіто
Такого не було при жодній владі в Україні , щоб в Державне свято , влада влаштувала танці в трусах біля церкви та стели полеглим воїнам . Танці на могилах .... ось таку незалежність ми здобули ..... в мене все ...
Ви тільки гляньте, як той дурачок себе веде...
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25.08.2020 13:28 Ответить
в "катехизисе" евреев написано, они должны унижать, и всяческим образом нивелировать национальное достоинство, символы, традиции, патриотические основы и т.д. государства, где проживают. подтачивать и размывать основу. на празднике украинцев, еврей стоит ногами на украинском флаге, стадо скотов пляшет на фоне христианской святыни, на фоне фотографии украинского воина, а этот скотский карнавал охраняют хохлы, вытянулись по струнке, и умиляются хохлы, у телевизора!
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25.08.2020 13:58 Ответить
Таке враження що це писали Ангели -Воіни які віддали життя за нас з вами за Україну . СПАСИБІ .
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25.08.2020 14:38 Ответить
Українці гинуть у війні проти росіян, а зеленському головне на труси дівок з підстановок розширити. Хтось гине за Україну, а хтось дроче у Верховній раді, знімає шльондру через онлайн переписку з свого мобільного чи регоче роздивляючись потаскушок в трусіках, і мабуть мріячи запустити туди свої грязні пальці.
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25.08.2020 15:58 Ответить
Не марш, а дефіле!
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25.08.2020 15:07 Ответить
істинних підорів.
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25.08.2020 15:17 Ответить
"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році - Цензор.НЕТ 819
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25.08.2020 13:39 Ответить
Гидота!
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25.08.2020 13:42 Ответить
Апофеоз бидлості та **********.
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25.08.2020 15:14 Ответить
Все вірно. Гинуть в ДТП а на війні віддають життя за країну.
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25.08.2020 13:26 Ответить
рагулиха егорова зі своїм мінусовим інтелектом "ніщо" в порівнянні з цією МАТІР'Ю ГЕРОЯ.
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25.08.2020 13:39 Ответить
про єгорову є тільки одне питання - воно московська воша чи українська гнида?
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25.08.2020 15:20 Ответить
Золоті слова! Яскравіше не сказати!
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25.08.2020 13:41 Ответить
Велика жінка.
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25.08.2020 13:43 Ответить
Скільки ж болю завдала ця потвора снєжана єгорова сім'я загиблих за Україну. Курва москворота.
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25.08.2020 13:49 Ответить
Прости, сестра, за те, що обманута країна дозволяє танцювати на могилі твого сина усяким наркоманам та повіям. Недовго залишилось :
" Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... от тоді я
І лани, і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога."
Збудеться те, що нам заповів Кобзар. А тоді ми возвеличим справжніх героїв і вони упокояться у Пантеонах Слави.
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25.08.2020 13:56 Ответить
ви краще що є на українській землі. я знаю вона в вас і так є, але дай вам небо ще сили
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25.08.2020 14:07 Ответить
СУПЕР ЖІНОЧКА !! МОЛОДЕЦЬ ! Честь Вам і хвала за правильне мислення .
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25.08.2020 14:36 Ответить
Вона не "жіночка", а справжня українська матір.
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25.08.2020 15:16 Ответить
Росіяни мають відповідати за вбивства українців.
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25.08.2020 15:52 Ответить
ПОРОШЕНКО ВОЗГЛАВИЛ МАРШ НЕЗАВИСИМОСТИ И СООБЩИЛ ОБ ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНОМ ЗВОНОЧКЕ ДЛЯ ВЛАСТИ
17:35 24 авг. 674Читайте на: https://lenta.ua/ua/poroshenko-ocholiv-marsh-nezalezhnosti-i-povidomiv-pro-duzhe-trivozhnim-dzvinochkom-dlya-vladi-65060/ УКР https://lenta.ua/poroshenko-vozglavil-marsh-nezavisimosti-i-soobshchil-ob-ochen-trevozhnom-zvonochke-dlya-vlasti-65060/ РУС
Участники акции несли огромный баннер с лозунгом «С Независимостью не шутят».
https://censor.net/video_news/3215658/my_ne_semi_pogibshih_my_semi_teh_kto_otdal_jizn_za_ukrainu_mama_boyitsa_otryada_dika_kachka_vps_ukrainy#commentform

И среди всех идущих в колоне за ПОРОШЕНКО не нашлось человека способного сообразить --- МОГ ЛИ ПОРОШЕНКО ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ ИМЕЯ ФАБРИКУ В РАСИИ, ОН очередной раз надул всех. ОН и НЕ собирался заканчивать с войной. И даже сейчас ему хватило наглости возглавить тех кто уцелел в тех котлах. порошенко = это партия регионов сегодняшнего дня и они должны ответить за всё содеяное перед судом Народа.
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25.08.2020 15:53 Ответить
https://lenta.ua/poroshenko-vozglavil-marsh-nezavisimosti-i-soobshchil-ob-ochen-trevozhnom-zvonochke-dlya-vlasti-65060/
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25.08.2020 16:01 Ответить
Лікуйся.
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25.08.2020 16:21 Ответить
у Питра давно вже в голові всілякі дзвіночки. )
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25.08.2020 17:05 Ответить
мое мнение самолет пустили с десантниками 25 ки преступление--защита аэропорта с такими потерями не целесообразна просто надо было разбомбить взлетку и аэропорт и ни кто туда не прилетел да и смысл сюда лететь если они дальше не пошли..ракеты не пустили в ход и оружие поставляли поездами...там цель была не полномаштабная агрессия ..так что генералы дебилы только бабла заработали всякие проходимцы типа семенченко
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25.08.2020 16:13 Ответить
Це - Жінка, Мати, Українка.
Дуже правильні слова.
Сил батькам воїна, який віддав життя за Україну, виховати його дітей.
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25.08.2020 21:15 Ответить
 
 