С начала суток враг применил АГС в районе Хутора Вильный, боевых потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирована одна вражеская провокация на луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Около 8 часов утра противник применил автоматический станковый гранатомет в районе Хутора Вильный. Учитывая провокационный характер обстрела, огонь не открывался. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня совместно с СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины, продолжает способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на водопроводах с восстановлением водоснабжения на линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены и привели к потере питьевой воды для нужд мирного населения.