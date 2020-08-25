С начала суток враг применил АГС в районе Хутора Вильный, боевых потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны. ВИДЕО
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирована одна вражеская провокация на луганском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Около 8 часов утра противник применил автоматический станковый гранатомет в районе Хутора Вильный. Учитывая провокационный характер обстрела, огонь не открывался. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня совместно с СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины, продолжает способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на водопроводах с восстановлением водоснабжения на линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены и привели к потере питьевой воды для нужд мирного населения.
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У него - факи.
Да ты экстрасекс!
Так напиши, полное прекращение огня соблюдается?
Просто, одним словом можешь?
а тут таке! до речі спочатку писали - від кулі снайпера...а тоді і цю інформацію прикрили.. бо аниженашилюди нічо не нарушають і не стіляють вже 28 добу в голові главнокабікомандующего... а тут, здрасте,
снайпер!?!... тепер - просто "трагічно загинув"...
Тебя это нервирует.
Вас нервирует всё, что есть хорошего в Украине.
Вам, как воздух, нужен негатив.
А вчора батько Ярослава, перед усім людом сказав, що у похоронці на його сина, були зазначені ТРИ ДАТИ СМЕРТІ.
І мамі Ярослава, запропонували ВИБРАТИ ОДНУ З НИХ.
Це що?
Я, в отличии от вас, действительно радуюсь, что солдаты не гибнут.
У меня информация, что снайпер убил троих.
Но они же никому и ничему не верят.
У них своя "правда".
Після зливу Кремлю спецоперації ГУР і СБУ?
Доречі на Россіі теж немає бойових втрат.
Бо вони з 2015 під грифом.
Ты "координатора" видел?
Я посмотрел, ничё так ...
Посмеялся.
У него уточни.
Антон, твоя подружка, это твоя вторая ипостась?
Адресуй это своё послание https://censor.net/user/47259у.
Это его первоисточник.
Зачем вы сюда приперлись со старой песней "все хорошо, прекрасная маркиза"?
Потерь нет.
Хватит врать.
Богоизбранный нарот, экспериментальный, вместо мозгов хромосому дал!!!
А в последнее время небоевые потери очень сильно выросли на передке...
То там подорвался...то там застрелился...то там упал и убился...
В общем сказки о том чего раньше не было
перемирия уже нет!
а які є ?