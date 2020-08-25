Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Председательствующим судьей назначена Оксана Голуб, также в коллегию входят судьи Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

На скамье подсудимых находятся Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

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Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвоката вместе с другими подсудимыми.

Подзданием суда проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Активисты развернули баннеры в их поддержку, а также собирают подписи под обращением к омбудсмену.













































Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ