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Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Председательствующим судьей назначена Оксана Голуб, также в коллегию входят судьи Марина Антонюк и Евгений Сидоров.
На скамье подсудимых находятся Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.
Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвоката вместе с другими подсудимыми.
Подзданием суда проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Активисты развернули баннеры в их поддержку, а также собирают подписи под обращением к омбудсмену.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Он на морду чистый вор - джин,джара.." (с)
Але вони уже років 4 чи 5 у цим же "судом" за гратами утримуються.