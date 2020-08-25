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Новости Видео Убийство Шеремета
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Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Председательствующим судьей назначена Оксана Голуб, также в коллегию входят судьи Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

На скамье подсудимых находятся Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

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Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвоката вместе с другими подсудимыми.

Подзданием суда проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Активисты развернули баннеры в их поддержку, а также собирают подписи под обращением к омбудсмену.

Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 01
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 02
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 03
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 04
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 05
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 06
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 07
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 08
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 09
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 10
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 11
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 12
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 13
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 14
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 15
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 16
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 17
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 18
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 19
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 20
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 21
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко 22

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (25092) юстиция (758) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+11
Зеленский подонок
Слугинарода отбросы
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25.08.2020 14:20
+7
ставлення до прапору двох президентів, хоча другий тількі номінально
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 7547
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 3988
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25.08.2020 14:26
+6
Земерзота таки вирішила посадити Антоненка. Пробна куля, так би мовити. Якщо піпл мовчки схаває, то візьмуться за інших.
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25.08.2020 14:33
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Зеленский подонок
Слугинарода отбросы
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25.08.2020 14:20 Ответить
"А налево - прокурор,дралаху-дралая,
Он на морду чистый вор - джин,джара.." (с)
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25.08.2020 14:24 Ответить
Земерзота таки вирішила посадити Антоненка. Пробна куля, так би мовити. Якщо піпл мовчки схаває, то візьмуться за інших.
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25.08.2020 14:33 Ответить
Слипка спопнется. Там пипец нарушений УК и УПК.
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25.08.2020 15:02 Ответить
По "Торнадо" порушень не менше, якщо не більше.
Але вони уже років 4 чи 5 у цим же "судом" за гратами утримуються.
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25.08.2020 15:48 Ответить
закрий рота
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25.08.2020 16:04 Ответить
ставлення до прапору двох президентів, хоча другий тількі номінально
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 7547
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 3988
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25.08.2020 14:26 Ответить
У меня на серой разгрузке до сих пор нашит флажок (Украины, не на липе). С разгрузкой отвоевали трое (я уже писал), на липах менялись только группа крови. Под лямкой таскания позывные всех, кто носил.
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25.08.2020 15:33 Ответить
Злочинці судять невинних героїів і патріотів.
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25.08.2020 17:00 Ответить
"Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвоката разом з іншими підсудними", дальше можно ничего хорошего от этого "суда" не ждать.
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25.08.2020 17:58 Ответить
 
 