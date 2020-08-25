Проект "Без цензуры": Сшить страну. Как Зеленский дискотекой подменяет обязанности Верховного Главнокомандующего. ВИДЕО

Про зайцев в вышиванках, "шлепки", обнаженную дискотеку на фоне портретов погибших на войне и другие способы Зе-команды посрамить независимость Украины - сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Когда страсти улеглись, попробуем на свежую голову посмотреть на то, что происходило 24 августа на Софийской площади с участием президента.

Что же не так со сшиванием Украины по Зеленскому? Почему официальные торжества к 29-й годовщине независимости были не праздником, а унижением государства? Как Владимир Зеленский избежал разговора про российскую агрессию, стягивание войск к украинской границе и вероятную государственную измену Андрея Ермака?

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Напомним, официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.