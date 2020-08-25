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Проект "Без цензуры": Сшить страну. Как Зеленский дискотекой подменяет обязанности Верховного Главнокомандующего. ВИДЕО

Про зайцев в вышиванках, "шлепки", обнаженную дискотеку на фоне портретов погибших на войне и другие способы Зе-команды посрамить независимость Украины - сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Когда страсти улеглись, попробуем на свежую голову посмотреть на то, что происходило 24 августа на Софийской площади с участием президента.

Что же не так со сшиванием Украины по Зеленскому? Почему официальные торжества к 29-й годовщине независимости были не праздником, а унижением государства? Как Владимир Зеленский избежал разговора про российскую агрессию, стягивание войск к украинской границе и вероятную государственную измену Андрея Ермака?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

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Напомним, официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20348) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+51
Тотальная безвксица, пошлятина и спекуляция на незамысловатой любви 73% к ширпотребу. И это не потому что он улавливает спрос. Нет. Просто он не может иначе. Вульгарный балаган 95 квартала во всем: в зайке на фоне портрета воина, голой жопе могилевской, до усрачки сладзенькой таточки либерман, в гопническом кретинизме потапа - нижайший вкус и безыскуссность во всех проявлениях. Оно и понятно. Местечкового еврея можно вынуть из кривоварога, кривойрог невозможно вынуть из провинциального еврея. Видел на Тытрубе, как этот подонок надувал щеки, выдавливал улыбку и тыкал одобрительные большие пальцы в небо. Это было поведением школьника, дегенерата, обитателя шизофренической палаты, но не моего президента. Подонок и ничтожество ему имя, этому бубочке зеленскаму, инфантильному сынку мамыриммы и альфонсу на содержании ленки... тюашо... возразите... она его оманские счета оплачивает...
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25.08.2020 16:14
+46
"голо-сователь" шмаркли готов как и он сам -принять в любое с любой стороні.
Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 9182
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25.08.2020 15:57
+31
Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 6424
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25.08.2020 15:52
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Солдати стояли струнко, коли піся коло церкви підморгнула прізідєнту, а фотографії героїв на Стелі смутку почервоніли від сорому... Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 6869
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26.08.2020 10:55 Ответить
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