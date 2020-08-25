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Новости Видео Революция в Беларуси
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Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости. ВИДЕО

На площадь Независимости в центре Минска, где 25 августа вечером оппозиция запланировала отметить неофициальный День независимости Беларуси, стягивают военную технику.

Об этом сообщают "Белсат" и TUT.by в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

СМИ публикуют видео очевидцев. На одном из них зафиксировано, как колонна автомобилей направляется в сторону площади - около десяти военных грузовиков, два водомета, восемь автозаков и машины с колючей проволокой.

Празднование неофициального Дня независимости в Минске и других беларусских городах запланировано на 18:00. Формат празднования Дня независимости ситуативный - это могут быть как митинги, так и марши, живые цепи или автопробеги.

Оппозиционная экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видео сообщила, что на площади в столице ожидают появления депутатов, которые приняли историческое решение о выходе из состава СССР и государственном суверенитете.

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Беларусь (7890) Минск (1562)


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Топ комментарии
+27
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 540
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25.08.2020 17:24
+17
А с той стороны несут шарики цветные... и цветочки...
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25.08.2020 17:17
+14
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
.э.
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25.08.2020 17:20
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А с той стороны несут шарики цветные... и цветочки...
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25.08.2020 17:17 Ответить
Где ты, ска, видишь хоть один шарик или цветочек? Умерь свои влажные фантазии. Минск 25 08 :Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1380
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25.08.2020 22:42 Ответить
Буде парад.
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25.08.2020 17:19 Ответить
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5436
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25.08.2020 17:38 Ответить
Агония.

Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 2795
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25.08.2020 17:19 Ответить
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
.э.
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25.08.2020 17:20 Ответить
Так Менгеле починав в СРСР, так що він швидше комуністичний кат.
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25.08.2020 17:21 Ответить
Газовую камеру изобрел полковник НКВД Берман , а приписывают проклятым немцам .

..
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25.08.2020 19:10 Ответить
Как скрещивали обезьяну с человеком.

https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707 https://www.gazeta.ru/science/2016/02/09_a_8064467.shtml

https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707
https://zen.yandex.ru/media/popsci/jutkie-eksperimenty-sovetskogo-uchenogo-po-skrescivaniiu-cheloveka-s-obezianoi-5ead2cf0765171260b16f055
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25.08.2020 20:33 Ответить
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 7356
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25.08.2020 17:22 Ответить
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 540
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25.08.2020 17:24 Ответить
А шо случилось?

Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 207
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25.08.2020 17:24 Ответить
Є точка зору про перехоплення керівництва протестами з кацапських рук. " Гиркин заявил, что протесты организовывала Россия, но Западу удалось эти протесты перехватить. Да уж, когда я увидела Тихановскую в компании Бернара-Анри Леви, то поняла, что Россия этим уже не управляет. Гиркин предлагает Лукашенко свою помощь. Но надо быть полным идиотом, чтобы добровольно запустить в страну банду Гиркина, чтобы они там устроили гражданскую войну. Гиркин говорит, что это их газовики оплачивали оппозицию в Беларуси. Ну теперь их будут оплачивать газовики американские."
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25.08.2020 17:26 Ответить
У меня такая точка зрения и про наши события. Ты лишний раз подтвердил её...
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25.08.2020 17:28 Ответить
Про наші, це про 2013-2014?
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25.08.2020 17:29 Ответить
Да. Уж очень неестественно из уст чивокуни и азирова накачивалась эта истерия по поводу евроинтеграции. А потом такой же неестественный поворот в сторону рашки, который не мог быть ничем, кроме провокации реакции возмущения. Ну и дальше по сценарию - бить студентов, когда они уже начали расходиться - еще одна провокация реакции возмущения. И т.д. и т.п.
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25.08.2020 17:34 Ответить
Потом отрезанное ухо Булатова, похищение и убийство Вербицкого, позже избиение Черновол...
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25.08.2020 18:17 Ответить
Военная операция по захвату Украины не могла быть спонтанной. Она только планируется несколько лет, под нее аккумулируются средства, создается материально-техническое обеспечение, мобилизуется личный состав, этот состав снабжается, обучается, тренируется. Всё это выдвигается в места сосредоточения (а это не дешевая логистика). Т.е. это огромная машина, которая пожирает деньги круче, чем паровоз. И представь, что это всё проделано, а формального повода напасть нет. Такие риски не допустимы, а значит, создать повод - это тоже задача нападающей стороны. Чуркина с бумажкой от чивокуни в ООН помнишь?
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25.08.2020 18:22 Ответить
Так я о том же. Российский омон переодетый в беркут рулил как хотел - подогревал Майдан, когда казалось всё стихает.
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25.08.2020 18:33 Ответить
Пролетариат всегда прав. Хотя если вспомнить профессора Пребраженского не всегда...
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25.08.2020 17:23 Ответить
Полетариат всегда пролетает...
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25.08.2020 17:26 Ответить
...как лист композитной древесины над столицей Франции.
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25.08.2020 20:38 Ответить
Искупают от души, а пока Язвяк нам вещает:"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться"
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25.08.2020 17:25 Ответить
Санкції на перших осіб не вводять, пора вже знати.
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25.08.2020 17:28 Ответить
Principe da,no ES nepriznajiot ego kak pervogo ili prezidenta,on jest nikto v dani moment.Mozet i vesti emu personalnije sankciji jesli vengry nebudet protiv
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25.08.2020 17:34 Ответить
Доки він буде сидіти в Мінську не введуть, коли буде в Ростові, тоді да.
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25.08.2020 17:35 Ответить
Nasi tak veli ego v spisok pod sankciji
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25.08.2020 17:36 Ответить
Нефіг було кульки збивати.
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25.08.2020 17:38 Ответить
Санкции ЕС абсолютно безболезненные и неэффективные . Запретят десятку чиновников ездить туристами . Лукшенко только будет рад .

..
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25.08.2020 19:13 Ответить
У Зеленського приховують трагедію через "перемир'я": На Донбасі від кулі снайпера загинув офіцер ООС, - побратими

Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає.​

Під час перемир'я, оголошеного на Донбасі з 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області загинув лейтенант ЗСУ Володимир Рудик, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Рудик загинув в Луганській області орієнтовно 22 серпня від кулі снайпера. Про це в Facebook написав Сергій Сердюк. "На превеликий жаль у нас втрати. 22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (кульове поранення правого лобного відділу) старший лейтенант (підрозділ не уточнюється) Рудик Володимир Володимирович, 1989 року народження", - написав на своїй сторінці Сердюк.
Він додав, що український боєць був родом з села Злотники Теребовлянського району Тернопільської області. У військового залишилися батьки та сестра. На фронт Герой пішов добровольцем з найперших днів подій на сході України.
Володимир Рудик пройшов весь шлях від рядового до старшого лейтенанта у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Отримав шість державних нагород. Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає. 22-24 серпня в Золотниковській сільраді оголосили траур по односельчанину.
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25.08.2020 17:26 Ответить
Теперь это всё типа "само":

https://censor.net/photo_news/3215652/v_rayione_provedeniya_oos_v_rezultate_neostorojnogo_obrascheniya_s_orujiem_pogib_ukrainskiyi_voin_vladimir
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25.08.2020 17:32 Ответить
А де це https://censor.net/user/474740 який питав мене де факти? Агов!
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25.08.2020 17:50 Ответить
Как старый таракан не хочет терять власть...
Гори в аду ****, и Зе забери..
Тимошенко уже на подходе в ад...
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25.08.2020 17:30 Ответить
Список Юлькиних злопихателів поповнився ще одним екземпляром.
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25.08.2020 18:18 Ответить
Ну а чё нет?
Им там будет хорошо.

Будут бабу Юлю жарить по всякому..
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25.08.2020 23:26 Ответить
Запасаємось поп-корном...
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25.08.2020 17:35 Ответить
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 1964
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25.08.2020 17:35 Ответить
ЗАО"Беларусь"
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25.08.2020 17:36 Ответить
Фсе там будит хорошо,не считая пару-тройку сбитых ядернодрононосцев с северного,западаного...ну и южного соседа...
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25.08.2020 17:48 Ответить
Поки на табуретці сидить ЗЕбєня, нічого не допоможе.
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25.08.2020 18:20 Ответить
кому помогать? болотным рабам? зачем?
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25.08.2020 18:57 Ответить
Людей на Цензоре всё меньше становиться с каждым днём, их место занимают вевельсбургские рабы и любители вставить не в тему 5 копеек.
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25.08.2020 22:48 Ответить
В спам, ботяра рашистський
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25.08.2020 18:44 Ответить
Чем же ответят ливаруционэры?
Выложат из цветов лозунг "Уходи" на всю площадь, и станцуют? Интрига, однако!
Блин, как в индийском кино - не хочешь ничего делать - танцуй.
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25.08.2020 18:08 Ответить
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2445
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25.08.2020 18:15 Ответить
Пусть зовут этих ливарюцианерав
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6137
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25.08.2020 18:18 Ответить
И "Грады" не забудьте.
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25.08.2020 18:33 Ответить
где видос как Турчинов кидает на БТР коктейли Молотова в 2014 ? ну походу картофаном кидать бессмыслено
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25.08.2020 21:11 Ответить
Лукашеску вам ещё покажет кузькину мать с такими революционерами
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25.08.2020 22:58 Ответить
 
 