Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости. ВИДЕО

На площадь Независимости в центре Минска, где 25 августа вечером оппозиция запланировала отметить неофициальный День независимости Беларуси, стягивают военную технику.

Об этом сообщают "Белсат" и TUT.by в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

СМИ публикуют видео очевидцев. На одном из них зафиксировано, как колонна автомобилей направляется в сторону площади - около десяти военных грузовиков, два водомета, восемь автозаков и машины с колючей проволокой.

Празднование неофициального Дня независимости в Минске и других беларусских городах запланировано на 18:00. Формат празднования Дня независимости ситуативный - это могут быть как митинги, так и марши, живые цепи или автопробеги.

Оппозиционная экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видео сообщила, что на площади в столице ожидают появления депутатов, которые приняли историческое решение о выходе из состава СССР и государственном суверенитете.

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