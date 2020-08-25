Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости. ВИДЕО
На площадь Независимости в центре Минска, где 25 августа вечером оппозиция запланировала отметить неофициальный День независимости Беларуси, стягивают военную технику.
Об этом сообщают "Белсат" и TUT.by в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
СМИ публикуют видео очевидцев. На одном из них зафиксировано, как колонна автомобилей направляется в сторону площади - около десяти военных грузовиков, два водомета, восемь автозаков и машины с колючей проволокой.
Празднование неофициального Дня независимости в Минске и других беларусских городах запланировано на 18:00. Формат празднования Дня независимости ситуативный - это могут быть как митинги, так и марши, живые цепи или автопробеги.
Оппозиционная экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видео сообщила, что на площади в столице ожидают появления депутатов, которые приняли историческое решение о выходе из состава СССР и государственном суверенитете.
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Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
.э.
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https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707 https://www.gazeta.ru/science/2016/02/09_a_8064467.shtml
https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707
https://zen.yandex.ru/media/popsci/jutkie-eksperimenty-sovetskogo-uchenogo-po-skrescivaniiu-cheloveka-s-obezianoi-5ead2cf0765171260b16f055
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Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає.
Під час перемир'я, оголошеного на Донбасі з 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області загинув лейтенант ЗСУ Володимир Рудик, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Рудик загинув в Луганській області орієнтовно 22 серпня від кулі снайпера. Про це в Facebook написав Сергій Сердюк. "На превеликий жаль у нас втрати. 22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (кульове поранення правого лобного відділу) старший лейтенант (підрозділ не уточнюється) Рудик Володимир Володимирович, 1989 року народження", - написав на своїй сторінці Сердюк.
Він додав, що український боєць був родом з села Злотники Теребовлянського району Тернопільської області. У військового залишилися батьки та сестра. На фронт Герой пішов добровольцем з найперших днів подій на сході України.
Володимир Рудик пройшов весь шлях від рядового до старшого лейтенанта у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Отримав шість державних нагород. Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає. 22-24 серпня в Золотниковській сільраді оголосили траур по односельчанину.
https://censor.net/photo_news/3215652/v_rayione_provedeniya_oos_v_rezultate_neostorojnogo_obrascheniya_s_orujiem_pogib_ukrainskiyi_voin_vladimir
Гори в аду ****, и Зе забери..
Тимошенко уже на подходе в ад...
Им там будет хорошо.
Будут бабу Юлю жарить по всякому..
Выложат из цветов лозунг "Уходи" на всю площадь, и станцуют? Интрига, однако!
Блин, как в индийском кино - не хочешь ничего делать - танцуй.