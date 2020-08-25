С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного, - пресс-центр. ВИДЕО

В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала суток зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации: противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у хутора Вольного.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - отмечается в сообщении.

В то же время, на всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины придерживался в полной мере.

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При передвижении между взводными опорными пунктами в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и руководящий состав бригады.

Напомним, в минувшие сутки враг один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет.

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