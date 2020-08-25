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Новости Видео Агрессия России против Украины
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С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного, - пресс-центр. ВИДЕО

В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала суток зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации: противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у хутора Вольного.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - отмечается в сообщении.

В то же время, на всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины придерживался в полной мере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы

При передвижении между взводными опорными пунктами в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и руководящий состав бригады.

Напомним, в минувшие сутки враг один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг применил АГС в районе Хутора Вильный, боевых потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3383) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Один выстрел - два воина ОС. Но "режим тишины соблюдается" да, зелебобики?
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25.08.2020 18:26
+17
Неужели не сдержали слово ? !!!!!

Кто бы мог подумать ..
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25.08.2020 18:26
+16
Так я і знала...
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
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25.08.2020 18:29
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Никакой тишины нет, каждый день прилетают 82 мм.
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25.08.2020 18:25 Ответить
Угу, и ВОГами "постреливают"....
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25.08.2020 18:30 Ответить
С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3368
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25.08.2020 18:26 Ответить
Неужели не сдержали слово ? !!!!!

Кто бы мог подумать ..
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25.08.2020 18:26 Ответить
Один выстрел - два воина ОС. Но "режим тишины соблюдается" да, зелебобики?
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25.08.2020 18:26 Ответить
Статью прочитай, а не только заголовок.
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25.08.2020 18:43 Ответить
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет



Ты понимаешь, что это - бред ?
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25.08.2020 18:46 Ответить
В чём бред?
Не понимаю.
Противник сделал один не прицельный выстрел. Никто не пострадал.
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25.08.2020 18:50 Ответить
Та шоб по твоим окнам неприцельно каждый вечер стреляли,

ты бы и тогда писал, что всё нормально ?
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25.08.2020 18:56 Ответить
Подожди. Про мои окна потом поговорим.
Где бред по поводу не прицельного выстрела?

Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5228 https://censor.net/user/82781
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет

Ты понимаешь, что это - бред ?
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25.08.2020 19:02 Ответить
ты знаешь, что такое азимут ?

ты понимаешь, что выстрел целенаправленно был в азимуте нахождения наших войск ?

ты понимаешь, что никого не убило и не ранило чисто случайно ?
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25.08.2020 19:08 Ответить
Пуля - дура.
Она и попасть может чисто случайно.
Давай ещё и про деревацию вспомним...
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25.08.2020 19:14 Ответить
Дура - это ты.

А пуля попадает лишь тогда, когда выпущена в нужном направлении.
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25.08.2020 19:21 Ответить
Переход на личности приравнивается к сливу.
Слив засчитан.
Давай, до свиданья.
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25.08.2020 19:23 Ответить
ну вок какая, нахрен, из тебя, кацапской гниды, личность ? )))

Ты тут для того, чтобы отстирывать обосранное
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25.08.2020 19:25 Ответить
В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.

Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
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25.08.2020 23:28 Ответить
Поддерживаю.

В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
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25.08.2020 23:29 Ответить
И даже пресловутое НВУ не могло случайно появиться на дороге, где постоянно перемещаются бойцы. Его должны были заложить ДРГ, которые теперь стали шастать через серую зону.
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25.08.2020 19:13 Ответить
Ты мне лайкнул по ошибке.
Убери пожалуйста.
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25.08.2020 19:16 Ответить
А ты не маскируйся под нормальных, диверсант.
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25.08.2020 19:31 Ответить
Бред в том, что ты пытаешься спорить с порохососами.
Журна-шлюха Бутусов повторяет то, что пишут сепарские СМИ (конечно же он "не работает на ФСБ", а порохососы разгоняют гавно конечно же "бесплатно" (кто ж спорит). Коенчно же они "переживают" за Украину. Спорить с ними доказывать им что то это как доказывать россиянам что нам их "защита-помощь" ***** не нужна. Так что прочитал и иди дальше.
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25.08.2020 19:15 Ответить
Та я всё понимаю.
Но должен же хоть кто-то указывать им на их тупость.
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25.08.2020 19:17 Ответить
доводити тупість порохоботів треба з окопів.
Це стосується всіх сектантів клоуна
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25.08.2020 21:21 Ответить
Никто не пострадал?
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Как говорится, "спасибо" что не убили.
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25.08.2020 19:31 Ответить
Я даже дам тебе ссылку на первоисточник.
Почитай
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ Обновление.
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ В Штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройств https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ е.
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25.08.2020 19:36 Ответить
В Донбассе ...

Можешь не продолжать.
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25.08.2020 19:48 Ответить
Я здесь при чём?
Напиши админу, чтобы не цитировал помойки.
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25.08.2020 19:50 Ответить
Откуда оно взялось это неизвестное взрывное устройство на регулярном маршруте движения нашего транспорта? Т.е. за несколько недель зебеильного "перемирия" типа никто там не ездил или его уже поставили после "перемирия"?
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25.08.2020 22:59 Ответить
Новость надо читать, а не сразу комментить, порохобот. Или за чтение вам не платят, только за комменты?
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25.08.2020 18:44 Ответить
ты тоже считаешь, что ранение в результате вражеского выстрела - это не боевая потеря ?
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25.08.2020 18:48 Ответить
на мендельштрассе потерь нет!
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25.08.2020 18:26 Ответить
С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного .
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет" . ?????????????????
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25.08.2020 18:27 Ответить
Потери от самозародившегося между взводными опорными пунктами СВУ, к которому "та сторона" не имеет никакого отношения.
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25.08.2020 19:23 Ответить
Ну такую х#йню несут, что в никакие ворота не лезет...
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25.08.2020 22:05 Ответить
Так я і знала...
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
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25.08.2020 18:29 Ответить
ще на не безпечне поводження зі зброєю та проблеми зі здоров'ям ...
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25.08.2020 18:33 Ответить
Они подорвались на мине, сброшенной рашистами с БПЛА, которые беспрепятственно летаютнад нашими позициями, поскольку в ВСУ с момента "полного и всеобъемлющего прекращения огня действует строжайший запрет на его открытие!
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25.08.2020 18:53 Ответить
Павел Андреевич,вы шпион?
видишь ли Юра.
Адъютант его превосходительства...
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25.08.2020 18:33 Ответить
Господи!...
вы себя хоть слышите???? кто ж вам тексты то такие дэбильные пишет !!!??
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25.08.2020 18:39 Ответить
Не в рифму?
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25.08.2020 18:45 Ответить
надо в рифму? их есть у меня:
вы себя там хоть слышите?
что ж за херню в сводках пишете???
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25.08.2020 19:01 Ответить
Была бы моя воля, я бы тебя "речником" назначил.
Но, увы...
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25.08.2020 19:04 Ответить
та не...фифекты фикции ))) )))) и краснею, когда брешу )))))
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25.08.2020 19:11 Ответить
щось мадам ви ******* про тишу...
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25.08.2020 18:39 Ответить
"получили ранения"

Не поранення, а травми. Оскільки невідомо хто стріляв (невідомі сили) і невідомо з якою метою, то це можна вважати нещасним випадком. Травми через нещасний випадок.
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25.08.2020 18:44 Ответить
За время Второй Мировой Войны было около 50 миллионов несчастных случаев, завершившихся непреднамеренным летальным исходом
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25.08.2020 19:03 Ответить
Летальне травмування.
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25.08.2020 19:07 Ответить
Вот моему прадеду, к примеру и малолетнему его сыну (брату моего деда) дали бревно и приказали плыть через Днепр в районе Вышгорода, чтобы к 7 ноября асвабадить Киев.

Ну они оба и утонули.

Небоевые потери ?
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25.08.2020 19:29 Ответить
Мій дід пропав безвісти під час Харківської операції. Мабуть, різке погіршення стану здоров'я.
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25.08.2020 19:33 Ответить
та чё далеко ходить ?

Ярослав Журавель погиб от обезвоживания на четвёртые сутки - небоевая потеря.
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25.08.2020 19:44 Ответить
На траєкторіях снарядів, куль, гранат, чи мін відбиваються фізичні закони. Отже ще ми можемо припускати, що люди гинуть через фізику там, гравітацію, закони термодинаміки тощо. (Як ще це зеленим генералам в голову не прийшло таке пояснення.)
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25.08.2020 19:49 Ответить
люди гинуть через фізику там, гравітацію, закони термодинаміки тощо. (Як ще це зеленим генералам в голову не прийшло таке пояснення.

в шоу-бізнесі таких явищ не існує
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25.08.2020 23:22 Ответить
Более того. Пропали безвести. Может, дезертировали?

Вот так одного из дедов моей жены отправили гнать скот на восток. Больше их никто не видел и ничего о нем не известно. У колхозников-то и документов не было. А семью после освобождения выгнали из дома в хлев, как семью пропавшего безвести, а в доме устроили сельсовет.
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25.08.2020 23:20 Ответить
Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8213
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25.08.2020 19:14 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
. .
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА ! . . ... .

..
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25.08.2020 19:52 Ответить
ну ты и настырный )))

Пункт № 1 - Зеленский снял душевные терзания относительно личной ущербности.

Это очень мощный мотиватор.
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25.08.2020 19:57 Ответить
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Ты даже после этого заявления будешь утверждать, что непонятно. кто стрелял?
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25.08.2020 19:36 Ответить
не по адресу. Он с сарказмом.

Тут другой отстирыватель обосранных трусов лазит - https://censor.net/user/459497
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25.08.2020 19:46 Ответить
"Хочу предложить Медведчуку служить Украине". Интервью Кравчука Гордону ...
Кравчук о вине Порошенко, стараниях Зеленского и Ермака, роли Фокина и встрече с Медведчуком...яду ему
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25.08.2020 18:46 Ответить
Так не убили же....Стало быть не прицельно!
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25.08.2020 18:53 Ответить
Це так оманське брехло припинило війну? А піару на цьому повні штани.
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25.08.2020 18:56 Ответить
Що взагалі за дебільна фраза "припинити війну"? Ну, це як сказати, та х"у з вами, забирайте, що відтяпали, нам і того, що залишилось, вистачить. Ось тільки їм не вистачить...
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25.08.2020 19:24 Ответить
Не прицельные выстрелы будут до тех пор пока ***** не поймет что Бубочка зассыт подписывать капитуляцию потом будут прицельные!
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25.08.2020 19:08 Ответить
Ворог з БПЛА скинув вибухові пристрої, на яких підірвались наші воїни.
Падлюка зелена, скільки має бути таким способом поранених, а то і вбитих, щоб це визнали порушенням перемир'я, або хоча б почали давати адекватну відповідь?
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25.08.2020 19:15 Ответить
І це тільки для того, щоб зазирнути ху"лу в очі? Так вже ж хнову ту трикляту нормандську зустріч перенесли - хфранцузи поїхали дупи шовком підтирати, не до того їм
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25.08.2020 19:20 Ответить
"...підірвалися на невстановленому пристрої..." Що то було? Мабуть, НЛО... (с) І скільки вже днів без втрат кажете
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25.08.2020 19:17 Ответить
Страшный позор твориться сейчас!!! Как сцыкуны на том свете всю эту богомерзкую мразь будут объяснять,что они сейчас творят с нашими Воинами,которые и так намучались уже издевательствами над ними,особено всяким "миролюбивым" отребьем.
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25.08.2020 19:18 Ответить
Если кого и убьют, то не сильно. Главное чтобы перемирие не нарушить.
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25.08.2020 19:27 Ответить
22 августа "от неосторожного обращения с оружием" погиб боец. Цитата из газеты "Факты": "Владимир Рудик погиб в Луганской области ориентировочно 22 августа от пули снайпера. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк."
Боец хотел своей смертью испортить статистику Зеленскому. Но Зеленский все равно прокартавил про "28 дней без потерь".
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25.08.2020 19:31 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
..
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА !. ..
.
Хоть четверть .
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25.08.2020 19:53 Ответить
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников Источник:https://censor.net/v3215761". кому зеліки несуть цю маячню?
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25.08.2020 21:22 Ответить
а чому рос.-терористичні війська масово не гинуть від наших мін разного гатунку?
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25.08.2020 21:41 Ответить
хорошо хоть Хрант свои артсклады не подрывает . . . как шоколадный
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26.08.2020 00:41 Ответить
нормально, нарко. Дегенерат дал возможность нормально окопаться, захватить часть серой зоны, "заправиться" ну а теперь сепорня начнет валить по новому, если Украина не избавиться от этого малоПИД,,,роского гандона, все очень плачевно закончиться.....
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26.08.2020 01:23 Ответить
я хоть сам и не УкраИнец,и живу в Германии,на своей исторической родине ,но подчас о+уеваю от градуса мерзости вашего зелёного +уесоса
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26.08.2020 02:15 Ответить
 
 