С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного, - пресс-центр. ВИДЕО
В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала суток зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации: противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у хутора Вольного.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - отмечается в сообщении.
В то же время, на всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины придерживался в полной мере.
При передвижении между взводными опорными пунктами в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и руководящий состав бригады.
Напомним, в минувшие сутки враг один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет.
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Кто бы мог подумать ..
Ты понимаешь, что это - бред ?
Не понимаю.
Противник сделал один не прицельный выстрел. Никто не пострадал.
ты бы и тогда писал, что всё нормально ?
Где бред по поводу не прицельного выстрела?
https://censor.net/user/82781
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет
Ты понимаешь, что это - бред ?
ты понимаешь, что выстрел целенаправленно был в азимуте нахождения наших войск ?
ты понимаешь, что никого не убило и не ранило чисто случайно ?
Она и попасть может чисто случайно.
Давай ещё и про деревацию вспомним...
А пуля попадает лишь тогда, когда выпущена в нужном направлении.
Слив засчитан.
Давай, до свиданья.
Ты тут для того, чтобы отстирывать обосранное
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
Убери пожалуйста.
Журна-шлюха Бутусов повторяет то, что пишут сепарские СМИ (конечно же он "не работает на ФСБ", а порохососы разгоняют гавно конечно же "бесплатно" (кто ж спорит). Коенчно же они "переживают" за Украину. Спорить с ними доказывать им что то это как доказывать россиянам что нам их "защита-помощь" ***** не нужна. Так что прочитал и иди дальше.
Но должен же хоть кто-то указывать им на их тупость.
Це стосується всіх сектантів клоуна
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Как говорится, "спасибо" что не убили.
Почитай
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ Обновление.
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ В Штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройств https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ е.
Можешь не продолжать.
Напиши админу, чтобы не цитировал помойки.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет" . ?????????????????
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
видишь ли Юра.
Адъютант его превосходительства...
вы себя хоть слышите???? кто ж вам тексты то такие дэбильные пишет !!!??
вы себя там хоть слышите?
что ж за херню в сводках пишете???
Но, увы...
Не поранення, а травми. Оскільки невідомо хто стріляв (невідомі сили) і невідомо з якою метою, то це можна вважати нещасним випадком. Травми через нещасний випадок.
Ну они оба и утонули.
Небоевые потери ?
Ярослав Журавель погиб от обезвоживания на четвёртые сутки - небоевая потеря.
в шоу-бізнесі таких явищ не існує
Вот так одного из дедов моей жены отправили гнать скот на восток. Больше их никто не видел и ничего о нем не известно. У колхозников-то и документов не было. А семью после освобождения выгнали из дома в хлев, как семью пропавшего безвести, а в доме устроили сельсовет.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА ! . . ... .
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Пункт № 1 - Зеленский снял душевные терзания относительно личной ущербности.
Это очень мощный мотиватор.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Ты даже после этого заявления будешь утверждать, что непонятно. кто стрелял?
Тут другой отстирыватель обосранных трусов лазит - https://censor.net/user/459497
Кравчук о вине Порошенко, стараниях Зеленского и Ермака, роли Фокина и встрече с Медведчуком...яду ему
Падлюка зелена, скільки має бути таким способом поранених, а то і вбитих, щоб це визнали порушенням перемир'я, або хоча б почали давати адекватну відповідь?
Боец хотел своей смертью испортить статистику Зеленскому. Но Зеленский все равно прокартавил про "28 дней без потерь".
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
..
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА !. ..
.
Хоть четверть .