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Новости Видео Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Обмен пленными
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Родственники украинских узников Кремля просят Германию повлиять на Россию, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся. ВИДЕО

Отец одного из задержанных в Крыму украинцев передал в Посольство Германии в Киеве послание к главе Министерства иностранных дел Германии. В письме родственники зарешеченных Кремлем украинцев просят Германию повлиять на ускорение обмена пленников.

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Валентина Выговского задержали осенью 2014 года. Он повез средства на операцию для знакомой, но получил 11 лет колонии по обвинению в шпионаже.

Отец заключенного Петр Выговский в Посольство Германии принес коллективное письмо родственников политзаключенных Кремля. Они просят главу МИД Германии ускорить освобождение их родных, которых не меняют.

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"Очень часто и наш президент, и представители президента анонсируют обмены, но каждый раз этот обмен не происходит... У нас почти нет выхода. Мы проводили акции, обращались, но до сих пор никакого ответа не получили", - говорит Петр Выговский.

Правозащитники сообщают о 133 гражданах Украины, в частности 97 крымских татар. При этом 112 из них незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные - ограничены в передвижении по месту своего проживания. Большинство из них нуждается в медпомощи. А у одного из заключенных - Муслима Алиева - подтвержден COVID-19.

Еще 235 украинцев незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Выговскому с немецким дипломатом встретиться не удалось, ведь тот общался с украинским коллегой. Тема пленных - на повестке дня предстоящей встречи "нормандской четверки".

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"Сейчас мы обсудили путь подготовки к ней - у нас сейчас основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате, и к нам присоединится министр иностранных дел Российской Федерации. Нам удалось достичь прогресса на Минском пути и в "нормандском формате", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Выговский все же боится, что обмен вновь не произойдет.

Автор: 

Выговский Валентин (27) Германия (6953) обмен (1374) россия (95515) пленные (2137)


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Так вроде же был уже обмен всех на всех. Украина даже пошла ради етого обмена на уступки, а ЗЕ заглянул в глаза ***** и увидел там мир
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25.08.2020 22:54 Ответить
Кремлёвцы продолжают торговать заложниками - раньше им нужно было чтобы Зеля подписал формулу Штайнмайера, теперь им хочется чтобы Рада убрала "лишние" слова из постановления, завтра им обязательно захочется ещё что-нибудь...
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25.08.2020 23:00 Ответить
Никогда кацапы не выдадут этих людей!
Наркоманов наловят в Донецке и Луганске, поменяют на своих шакалов и все.
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25.08.2020 23:04 Ответить
Глас вопіющого в пустелі... Це була цитата...
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26.08.2020 00:03 Ответить
 
 