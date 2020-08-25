Родственники украинских узников Кремля просят Германию повлиять на Россию, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся. ВИДЕО
Отец одного из задержанных в Крыму украинцев передал в Посольство Германии в Киеве послание к главе Министерства иностранных дел Германии. В письме родственники зарешеченных Кремлем украинцев просят Германию повлиять на ускорение обмена пленников.
Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Валентина Выговского задержали осенью 2014 года. Он повез средства на операцию для знакомой, но получил 11 лет колонии по обвинению в шпионаже.
Отец заключенного Петр Выговский в Посольство Германии принес коллективное письмо родственников политзаключенных Кремля. Они просят главу МИД Германии ускорить освобождение их родных, которых не меняют.
"Очень часто и наш президент, и представители президента анонсируют обмены, но каждый раз этот обмен не происходит... У нас почти нет выхода. Мы проводили акции, обращались, но до сих пор никакого ответа не получили", - говорит Петр Выговский.
Правозащитники сообщают о 133 гражданах Украины, в частности 97 крымских татар. При этом 112 из них незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные - ограничены в передвижении по месту своего проживания. Большинство из них нуждается в медпомощи. А у одного из заключенных - Муслима Алиева - подтвержден COVID-19.
Еще 235 украинцев незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Выговскому с немецким дипломатом встретиться не удалось, ведь тот общался с украинским коллегой. Тема пленных - на повестке дня предстоящей встречи "нормандской четверки".
"Сейчас мы обсудили путь подготовки к ней - у нас сейчас основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате, и к нам присоединится министр иностранных дел Российской Федерации. Нам удалось достичь прогресса на Минском пути и в "нормандском формате", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Выговский все же боится, что обмен вновь не произойдет.
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