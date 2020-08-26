ДТП на Дарницкой площади в Киеве: 7 автомобилей "проскочили" на красный, восьмой столкнулся с Subaru. ВИДЕО камер наблюдения
В Киеве на Дарницкой площади водитель автомобиля Chery, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Subaru.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киевскую полицию, в результате ДТП никто не пострадал. Примечательно, что камеры наблюдения зафиксировали, что еще семь водителей двигались через перекресток на красный свет. Несмотря на нарушение ПДР, им удалось проскочить перекресток без последствий.
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+36 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий26.08.2020 10:48
+17 Eugeniusz 1
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+16 Roman Maksymyuk #424494
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Так что нацполиция тут скорее среди виноватых...
світлофор висить так високо і ще чимось прикритий по дорозі (мабуть попереднім знаком + гілкі дерев), що замічаєш його у темноті аж коли майже проскочиш
через пару недель сняли, бо идийоты неизличимы
У нас тут есть проблема, на некоторых перекрёстках стоят пешеходные светофоры, так вот, идиоты, выезжая с второстепенной, ждут зелёного сигнала ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, даже когда по главной нет транспорта, приходится стоять за ними или объезжать...
Но чтобы без таблички СТОП вот так стояли...
(Что конечно не оправдывает проезд на красный.)
Я знаю массу сфетоворов, на которых выезжая на зелены, ты попадаешь на зеленый для пешеходов! И это не по зеленой стрелочке, а на свой зеленый!
Тачки едут, пешеходы идут,,, И все на зеленый.
Дебилы бл.(
А решения в таких критических случаях, когда пытаются проскочить - в увеличении задержек на соседний зеленый, ну так( Ну тври же ломятся... А дпс спит(
те семеро - это трындец, где же камеры??? где штраф по 300 баксов с носа, чтоб второй раз проезжать не возникало желания, где полициЯнты??? где наши деньги в работе, а не в карманах зЕновников???