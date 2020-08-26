ДТП на Дарницкой площади в Киеве: 7 автомобилей "проскочили" на красный, восьмой столкнулся с Subaru. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве на Дарницкой площади водитель автомобиля Chery, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Subaru.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киевскую полицию, в результате ДТП никто не пострадал. Примечательно, что камеры наблюдения зафиксировали, что еще семь водителей двигались через перекресток на красный свет. Несмотря на нарушение ПДР, им удалось проскочить перекресток без последствий.

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