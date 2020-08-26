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ДТП на Дарницкой площади в Киеве: 7 автомобилей "проскочили" на красный, восьмой столкнулся с Subaru. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве на Дарницкой площади водитель автомобиля Chery, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Subaru.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киевскую полицию, в результате ДТП никто не пострадал. Примечательно, что камеры наблюдения зафиксировали, что еще семь водителей двигались через перекресток на красный свет. Несмотря на нарушение ПДР, им удалось проскочить перекресток без последствий.

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Автор: 

ДТП (7673) Киев (25518) нарушения (947)


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Топ комментарии
+36
Один олень отстал от стада...
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26.08.2020 10:48
+17
проезд на желтый тоже запрещен.
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26.08.2020 10:45
+16
не хватает зарплаты штрафы платить - не покупай машину или не нарушай, все ж просто
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26.08.2020 10:53
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победила национальная полиция
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26.08.2020 11:08 Ответить
У кого-то отказали тормоза: или у авто, или у водителя...
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26.08.2020 12:08 Ответить
ДТП на Дарницькій площі в Києві: 7 автомобілів "проскочили" на червоний, восьмий зіткнувся із Subaru - Цензор.НЕТ 4412
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26.08.2020 11:01 Ответить
Ну и при чем здесь камеры автоматической фиксации превышения скорости? Как эти камеры снизили кол-во аварий по вине таких вот оленей? Причем, проезд на желтый (а уж тем более на красный) на таких перекрестках - это в десятки раз большая вероятность аварий, чем 80 км/час по 10-и полосной набережной. Это ярчайшее подтверждение того, что реальные причины аварий никого не интересуют. Только в очередной раз залезть в карман людям, прикрывшись лозунгом о "снижении аварийности".
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26.08.2020 11:07 Ответить
а если бы медленно ехал на красный, даже пьяный, то в дтп бы не попал.
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26.08.2020 11:07 Ответить
Не успэль, джигит помешаль...
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26.08.2020 11:18 Ответить
Мне кажется там светофор слева плохо виден, особенно для авто, подъезжающих по крайней правой полосе. Нужно просто повесить светофоры над каждой полосой.
Так что нацполиция тут скорее среди виноватых...
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26.08.2020 11:37 Ответить
Отлично там виден светофор с любой полосы. Он там достаточно высоко висит. И справа для летунов по полосе общественного транспорта тоже есть отдельный. Но нацполиция среди виноватых однозначно. Я вообще не понимаю, как на дорогу попадают эта туча идиотов, кроме как за деньги.
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26.08.2020 12:19 Ответить
кстати, задолбали вешать так высоко светофор, что подьехав к стоп-линии - нифига тот светофор не видно
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26.08.2020 12:34 Ответить
На Голосєєвському проспекті раз бачив таке місце (не знаю чи досі там є):
світлофор висить так високо і ще чимось прикритий по дорозі (мабуть попереднім знаком + гілкі дерев), що замічаєш його у темноті аж коли майже проскочиш
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26.08.2020 13:22 Ответить
Да, это проблема в Киеве. В Одессе светофоры обычно дублируются через дорогу, поэтому, стоя на стоп-линии, прекрасно его видишь.
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26.08.2020 23:51 Ответить
у меня, в пригороде, повесили дублирующие светофоры - так идийоты стали, проезжая перекрёсток, останавливаться у такого дублирующего светофора и ждать зелёного... особенно при поворотах в перпендикулярных направлениях...
через пару недель сняли, бо идийоты неизличимы
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27.08.2020 04:08 Ответить
Копец...
У нас тут есть проблема, на некоторых перекрёстках стоят пешеходные светофоры, так вот, идиоты, выезжая с второстепенной, ждут зелёного сигнала ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, даже когда по главной нет транспорта, приходится стоять за ними или объезжать...
Но чтобы без таблички СТОП вот так стояли...
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27.08.2020 11:15 Ответить
Там і справа є світлофор із стрілочкою направо.
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26.08.2020 12:23 Ответить
Водію повилазило.
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26.08.2020 12:37 Ответить
Там развязка - дебильней некуда. Гвозди в голову надо забить тому, кто эту развязку придумывал. Постоянно там аварии.

(Что конечно не оправдывает проезд на красный.)
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26.08.2020 14:01 Ответить
єто да, завжди уникаю дарницьку площу
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26.08.2020 14:08 Ответить
Анонсировали многоуровневую, но к евро 2012 загудела пилорама🙂
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26.08.2020 14:12 Ответить
Не дал боженька мозгов устроителям светофоров... ну не дал.
Я знаю массу сфетоворов, на которых выезжая на зелены, ты попадаешь на зеленый для пешеходов! И это не по зеленой стрелочке, а на свой зеленый!
Тачки едут, пешеходы идут,,, И все на зеленый.
Дебилы бл.(
А решения в таких критических случаях, когда пытаются проскочить - в увеличении задержек на соседний зеленый, ну так( Ну тври же ломятся... А дпс спит(
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26.08.2020 18:57 Ответить
А на який летів отой червоний жужик не видно.
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26.08.2020 15:26 Ответить
алень и не жалко ему свою машину...
те семеро - это трындец, где же камеры??? где штраф по 300 баксов с носа, чтоб второй раз проезжать не возникало желания, где полициЯнты??? где наши деньги в работе, а не в карманах зЕновников???
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26.08.2020 16:20 Ответить
Куй нам, а гроші владі
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26.08.2020 18:59 Ответить
Ну из личного опыта, по киеву когда ездишь - если остановишься на желтый - тебе сзади ещё и сигналить недовольные будут, мол, чо тупишь, надо было проскочить.
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26.08.2020 23:36 Ответить
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