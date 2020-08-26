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Строительство нового аэропорта в Днепре начнется до конца сентября, - Зеленский. ВИДЕО

Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Днепр начнется до конца сентября 2020 года.

Какк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"После 15 сентября под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые будут на месте. Как мы и обещали, в этом году начнем строить. Мы максимально будем ускорять этот процесс", - сказал он.

При этом глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко также добавил, что с 15 сентября стартует строительство терминала аэропорта, которое будет проводить частный инвестор компания DCH.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину

Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

аэропорт (1509) Днепр (4417) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+13
Смотрю,оптимисты поверили в очередное фуфло от клована.)
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26.08.2020 12:26
+7
Філатов таки переміг!!!Довго ЗЕбіли шукали та рили під нього...
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26.08.2020 12:25
+6
Піарщик в своїй стихії.
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26.08.2020 12:27
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Філатов таки переміг!!!Довго ЗЕбіли шукали та рили під нього...
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26.08.2020 12:25 Ответить
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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26.08.2020 13:42 Ответить
Что за чушь! Было обещано что при условии открытия моста, будут выделены деньги на ВПП, а терминал строить будут местные. Обе стороны сдержали обещания, и никто никого не победил - победило строительство обоих объектов, но это не кто, а что.
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26.08.2020 14:11 Ответить
Зайди до Филатова на ФБ та почитай і послухай що він по цьому поводу говорить и не чухай!
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26.08.2020 23:58 Ответить
Ты утверждаешь - ты и чухай, находи конкретную ссылку, где показана победа Филатова, а я не собираюсь гулять по его ФБ и искать для тебя подтверждения.
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30.08.2020 19:34 Ответить
Тупайленко, я стверджую тому, що і читала і дивилась!!!
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31.08.2020 13:31 Ответить
Тупое невоспитанное быдло, на заборе тоже много, что написано. Можешь переписать всё с заборов в свои методички с грифом "истина в последней инстанции".

Я видел на видео, как они заключали пари, видел открытый в срок мост. Теперь Зе должен сдержать обещание и начать строительство ВПП, а Филатов - терминала. Вот и вся победа.
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31.08.2020 22:24 Ответить
Не захотел таки с Филатовым ссориться, молодец.
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26.08.2020 12:25 Ответить
Хотелось бы услышать по этому вопросу мнение Ярославского, а не обещания Зеленского
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26.08.2020 12:26 Ответить
Смотрю,оптимисты поверили в очередное фуфло от клована.)
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26.08.2020 12:26 Ответить
Смотрю зехейтеры превратились во вывсеврете и ихтамнету. Если до конца сентября работы начнутся, то вы готовы публично извиниться перед Зеленским?
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26.08.2020 14:13 Ответить
А если не начнется,ты на бутылку сядешь?
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26.08.2020 14:36 Ответить
Я ничего не утверждал, а садиться дожен тот, кто утверждает, после того, как проиграет. Сядешь?!
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30.08.2020 20:03 Ответить
Сливаешься,набутылочник? Не утверждал он..бугага.)
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30.08.2020 21:40 Ответить
У тебя дислексия?! Прочитай ещё раз, что я написал. Да, в отличие от самоуверенных дебилов, я не утверждаю, когда речь касается будущего. Так что речь о тебе, возможном в будущем наезднике бутылки.
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30.08.2020 23:04 Ответить
Я лишь прочитал,что ты стрелочник и фуфло. Не более.
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31.08.2020 14:24 Ответить
Это ты просто в зеркало посмотрел и увидел там описанную тобой выше персону , а с темы, как всегда, ты слился, ибо яиц ответить за свои слова у тебя нет и не будет.
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31.08.2020 22:17 Ответить
Подшконарник-угомонись. Твои сеансы самовнушения жалки,как и твоя житуха.
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31.08.2020 22:44 Ответить
Слившееся безъяйцевое чмо, вперёд по трубам! Аривидерче! GFY!
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01.09.2020 05:55 Ответить
Самоудовлетворился,петушок?) Вперед на пункт приема стеклотары)
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01.09.2020 07:41 Ответить
Я же не ты.
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01.09.2020 13:59 Ответить
Піарщик в своїй стихії.
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26.08.2020 12:27 Ответить
В чём пиар?
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26.08.2020 14:14 Ответить
хорошо распоряжаться бюджетными деньгами, особенно перед выборами
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26.08.2020 12:30 Ответить
О строительстве ВПП было сказано в прошлом году.

За счёт каких денег государство строит?
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26.08.2020 14:16 Ответить
Очередной фуфломицин в уши зебилов
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26.08.2020 12:32 Ответить
Очередные понты от вывсеврете зехейтеров.
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26.08.2020 14:18 Ответить
Перевожу с Бубочкиного бе-ме-зе ... " До конца года мы максимально украдём на этом проэкте , надо спешить , подгорает " ..
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26.08.2020 12:32 Ответить
Та вроді ж Ярославський буде будувати. Там сильно не *******...
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26.08.2020 13:32 Ответить
Это не перевод, а спекулятивная интертрепация слов Зе.
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26.08.2020 14:19 Ответить
а проект и согласование? ничего ж не готово (по новому аэропорту)
а вот за госкошт отремонтировать старые полосы для каломойши - денег хватит, да ???
это можно уже начинать...что ждать 2 недели???
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26.08.2020 12:33 Ответить
знову побрехенькі від пісюаніста-уклоніста
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26.08.2020 12:40 Ответить
Если до конца сентября начнётся строительство ВПП, то чем ответите за эти обвинения во лжи?
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26.08.2020 14:21 Ответить
пілять, а що воно взагалі виконало? Я з упоротими "сєкти святага члєнограя" не спілкуюся..
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26.08.2020 14:53 Ответить
Для упоротых из секты "долой формальную логику": даже если он врал до этого, это не значит, что соврал сейчас.
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30.08.2020 19:31 Ответить
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-30-008237-c

Інформація про відміну Дата відміни 15 серпня 2020 12:00
Причина відміни - Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій
ты проиграл, не начнется и до конца ноября
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27.08.2020 09:14 Ответить
Я не проиграл, потому что ничего не утверждал.

Несмотря ни на что, если до конца сентября не начнётся строительство ВПП, тогда можно будет сказать, что Зе не сдержал словo по поводу сентября, а затем посмотрим сдержит ли он слово по поводу "до конца года". Повторяю: я ничего не проиграю в любом случае, ибо ничего не утверждаю.
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30.08.2020 19:29 Ответить
Ещё скажи что это твоя заслуга и твоей команды...
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26.08.2020 12:44 Ответить
Неужели попаредника?!

Кто обещал в прошлом году Филатову начало строительства ВПП "в обмен" на открытие моста?
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26.08.2020 14:23 Ответить
Филатов предельно ясно выразился о предвыборной кампании этого цирка.
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26.08.2020 14:33 Ответить
Сейчас речь не о предвыборной компании, а о ВПП "в обмен" на открытие моста.
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30.08.2020 20:06 Ответить
це виступав директор автодору і будівництва аєродромів?
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26.08.2020 12:52 Ответить


Президент Владимир Зеленский похвалил областную власть Днепропетровщины за «неплохой результат» в ремонтах трасс в регионе. Речь идет о трассах Днепр- Кривой Рог и Днепр - Никополь.
Все бы ничего, только почти во всех локациях, куда приезжал глава государства, его встречали митинги с жалобами на коррупцию главы областного совета Святослава Олейника, в частности кражах на ремонтах тех самых дорог, которые он назвал «неплохим результатам». Речь идет об участках дороги, которые ремонтировала подконтрольная Олейнику «УПС». В «СтопКоррупції» заявляли о том, что на этих участках видно битумные пятна, колейность и трещины, которые после первой же зимы превратятся в выбоины.
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26.08.2020 12:53 Ответить
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Зеленський втік від мітингуючих, які вимагали зустрічі з ним у центрі Дніпра

У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
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26.08.2020 13:04 Ответить
Не треба кричать - "гражданских отсечь...". Простіше просто " тихенько втекти городами...".
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26.08.2020 13:43 Ответить
Таких мини-митингов много, как и провокаторов на них, но это не значит, что президенты должны посещать каждый такой митинг и отвечать на вопросы всех желающих, особенно желающих конфронтаций, как те, которые на этом видео. Посмотрите на подобное в тех же странах Запада, и покажите мне, где президенты общаются в подобных ситуаций с кучкой негодующих.
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26.08.2020 14:36 Ответить
Хо-хо! Это ж сколько денег будет спи... , пардон -- пропадёт! )))
Делаем ставки, господа: через сколько лет 4,8 млрд грн. помножатся на 2?
Даю на это 2,5 года.
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26.08.2020 13:28 Ответить
Шо тепер ждать в Дніпрі? Ураган, наводнєніє, башня завалиться, чи ще шось їбоне? Тревожно мені шось....
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26.08.2020 13:30 Ответить
Язык у вислюка заплетается,уже наверное ,закинул пару айкосов для храбрости.
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26.08.2020 14:41 Ответить
Покажите мне какое из его обещаний выполнено . Очередной трёп .
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26.08.2020 15:34 Ответить
********! И кто поверит этому пацанчику с района? Этот поц не знает, что бюджетом предусмотрено только 100 млн. грн на проектные работы. Это в Киеве оно **********, а в Днепре - говно.
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26.08.2020 17:51 Ответить
 
 