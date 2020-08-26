Строительство нового аэропорта в Днепре начнется до конца сентября, - Зеленский. ВИДЕО

Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Днепр начнется до конца сентября 2020 года.

Какк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"После 15 сентября под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые будут на месте. Как мы и обещали, в этом году начнем строить. Мы максимально будем ускорять этот процесс", - сказал он.

При этом глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко также добавил, что с 15 сентября стартует строительство терминала аэропорта, которое будет проводить частный инвестор компания DCH.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.

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Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.