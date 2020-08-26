Строительство нового аэропорта в Днепре начнется до конца сентября, - Зеленский. ВИДЕО
Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Днепр начнется до конца сентября 2020 года.
Какк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.
"После 15 сентября под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые будут на месте. Как мы и обещали, в этом году начнем строить. Мы максимально будем ускорять этот процесс", - сказал он.
При этом глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко также добавил, что с 15 сентября стартует строительство терминала аэропорта, которое будет проводить частный инвестор компания DCH.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.
Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность – до 1 тыс. чел./час.
Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.
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Я видел на видео, как они заключали пари, видел открытый в срок мост. Теперь Зе должен сдержать обещание и начать строительство ВПП, а Филатов - терминала. Вот и вся победа.
За счёт каких денег государство строит?
а вот за госкошт отремонтировать старые полосы для каломойши - денег хватит, да ???
это можно уже начинать...что ждать 2 недели???
Інформація про відміну Дата відміни 15 серпня 2020 12:00
Причина відміни - Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій
ты проиграл, не начнется и до конца ноября
Несмотря ни на что, если до конца сентября не начнётся строительство ВПП, тогда можно будет сказать, что Зе не сдержал словo по поводу сентября, а затем посмотрим сдержит ли он слово по поводу "до конца года". Повторяю: я ничего не проиграю в любом случае, ибо ничего не утверждаю.
Кто обещал в прошлом году Филатову начало строительства ВПП "в обмен" на открытие моста?
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Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
Делаем ставки, господа: через сколько лет 4,8 млрд грн. помножатся на 2?
Даю на это 2,5 года.