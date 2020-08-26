Нобелевского лауреата Алексиевич допросили в СК Беларуси: Виноватой себя не считаю, оснований нас судить нет. ВИДЕО

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции, была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Алексиевич приехала на допрос вместе с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. Поддержать Алексиевич пришли люди, они встретили ее аплодисментами.

Сама Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой и подчеркнула, что ее цель – не перевороты устраивать, а помочь преодолеть политический кризис в Беларуси.

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