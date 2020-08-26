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Нобелевского лауреата Алексиевич допросили в СК Беларуси: Виноватой себя не считаю, оснований нас судить нет. ВИДЕО

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции, была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Алексиевич приехала на допрос вместе с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. Поддержать Алексиевич пришли люди, они встретили ее аплодисментами.

Сама Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой и подчеркнула, что ее цель – не перевороты устраивать, а помочь преодолеть политический кризис в Беларуси.

Читайте также: Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+10
хорошо что хоть не сказала еще раз, что украинцы уничтожали евреев и белорусов по всей Европе, и вообще везде..
выжавшая с ума старуха...

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/

Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни.
Манипулирование общественно значимой информацией. Нивелирование преступлений нацистской Германии за уничтожение евреев в Белоруссии, Польше и Литве путем манипуляций.

«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
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26.08.2020 16:19
+9
Умнички!!!! Лукашенко преступник как и путин!
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26.08.2020 16:11
+8
"К сожалению, президент не идёт на диалог"....... Т.е. она де-факто признала Таракана президентом, хотя вся страна борется с тем, что бы никто не признал выборы законными, т.к. они сфальсифицированы.
Б-ля, ну и каша у этих ватников-беларусов в голове. Могу себе представить, что они там хотят построить у себя в стране.
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26.08.2020 16:12
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Правила форума Совет форумчан
До лампочки!!!
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26.08.2020 16:07 Ответить
Ты зашел на статью и поставил три восклицательных за "до лампочки"
@бало - ты до лампочки, а Алексиевич лауреат Нобеля.
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26.08.2020 17:00 Ответить
Нобеля ей дали по политическим мотивам. А не за ум.
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26.08.2020 18:19 Ответить
не по политическим а по половым мотивам . она не любит патриархат , засилье мужчин . Издает в своем издательстве книги написанные только женщинами .

..
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26.08.2020 20:26 Ответить
Да кто её бред, подтасовки и отсебятину сейчас читает?
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26.08.2020 18:33 Ответить
А вы попросите ее про холокост рассказать. Повторить ее выступление в Бруклине. И поймете.почему ей не рады.
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26.08.2020 21:35 Ответить
Форум Цензора на 2\3 шовинистический и Светлана тут не при чем.
Зайдите на любую ветку про беларуские протесты - увидите в топе комменты злорадства, поддержки луки, уничижительные мнения о беларусах.
Впору ЕС санкции для сайта вводить.
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26.08.2020 21:39 Ответить
Не слишком ли вы оборзели тут, уважаемый? Шли бы вы с этого сайта домой собственное дерьмо разгребать, а не пытаться тут типа так тупо "умничать". И нам, действительно, абсолютно до лампочки кого из четырех ********** кукол вы себе выберете в кормчие. Для нас что Лука, что Тихановские, Цепкало и Барбарико -- разные виды одного рашенского сорта дерьма. И их избрание добавит нам только больше проблем на северных границах. И это ваши собственные проблемы, если вы этого не понимаете.
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26.08.2020 21:53 Ответить
Ну вот и переобулось ты - уже и про Алексиевич забыло.
Уже ярлыки навешиваешь, манипулятивно подменяешь демократические устремления беларусов - пророссийскими настроениями. Используешь термины "кормчие". Не знаю кто ты - мужчина или женщина, но паскуда конкретная. Таких как ты я и имел ввиду.
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26.08.2020 22:16 Ответить
Слышишь ты, борзое создание. Я с тобой, убогое, свиней не пас, олигофрен. Если ты не понимаешь что срать в гостях не принято, то мне жалко твоих родителей, что воспитали такого сына дебила. Еще раз -- если тебя здесь что-то не устраивает -- без проблем. Берешь в охапку своих кандидатов вместе со своей Алеексеевич и валишь домой по сексуально-пешеходному маршруту разгребать дома завалы собственного дерьма. А идти "в" или "на" выбираешь на собственное усмотрение.
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26.08.2020 22:25 Ответить
Конечно без меня - ты одно свиней пасло.
Завизжало "як свiня у' плоце" - "уходи"!
Почему это?! Твой флажок дает тебе право преимущества?
Твой срач и бред главнее правды по другим флагом?!
Хрен дождешся - утрись, убогое.
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26.08.2020 22:34 Ответить
Какая правда, олигофрен? Что если тебя, дебила, не научили правилам человеческого общения и не научили не срать в гостях -- то твое место в свинарнике, а не с людьми? Что ты начинаешь сразу "тыкать" как недоразвитый имбецил? И дело не в флажке, а в том, что ты тут гость, недоразвитое. И ты в гостях срешь, ущербное.
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26.08.2020 22:46 Ответить
«подписку о неразглашении»...
Йося Сралин.

«Скотньій двор», «1984», «СССР».
Дж. Оруелл.
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26.08.2020 16:09 Ответить
Умнички!!!! Лукашенко преступник как и путин!
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26.08.2020 16:11 Ответить
лука -*****
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26.08.2020 16:12 Ответить
"К сожалению, президент не идёт на диалог"....... Т.е. она де-факто признала Таракана президентом, хотя вся страна борется с тем, что бы никто не признал выборы законными, т.к. они сфальсифицированы.
Б-ля, ну и каша у этих ватников-беларусов в голове. Могу себе представить, что они там хотят построить у себя в стране.
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26.08.2020 16:12 Ответить
26 августа 2020
«Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии

https://lenta.ru/auth/

Нобелевского лауреата Алексиевич допросили в СК Беларуси: Виноватой себя не считаю, оснований нас судить нет - Цензор.НЕТ 2544Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии, писательница https://lenta.ru/tags/persons/aleksievich-svetlana/ Светлана Алексиевич заявила, что участие президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина в делах страны могло бы помочь разрешить политический кризис. Об этом она сообщила журналистам перед зданием https://lenta.ru/tags/organizations/skr/ Следственного комитета (СК) республики, куда ее вызвали на допрос, видео публикует https://t.me/dimsmirnov175/14005 Telegram -канал «Пул 3».
«Сейчас он (действующий президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ) разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить», - объяснила она необходимость участия российского лидера в диалоге оппозиции с государством в Белоруссии.
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26.08.2020 16:14 Ответить
Бардак и разруха в головах беларусов только начинается. Там то же не будет только чёрного и белого, как и нас. Всё будут стараться друг друга запутать и ********.
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26.08.2020 16:19 Ответить
Всё она правильно сказала!
Бацька закусил удила и только Путя может его припугнуть!
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26.08.2020 16:24 Ответить
хорошо что хоть не сказала еще раз, что украинцы уничтожали евреев и белорусов по всей Европе, и вообще везде..
выжавшая с ума старуха...

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/

Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни.
Манипулирование общественно значимой информацией. Нивелирование преступлений нацистской Германии за уничтожение евреев в Белоруссии, Польше и Литве путем манипуляций.

«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
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26.08.2020 16:19 Ответить
https://censor.net/user/474624 - да все диссиденты сталинской эпохи были или раше-имперцами или советико - кого не копни..

Булгакова ты забыл добавить в этот ряд..
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26.08.2020 16:38 Ответить
Войнович?
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26.08.2020 16:44 Ответить
Непонятно о ком именно была речь-о нобелевских, о диссидентах, или нобелевских-диссидентах. Много нобелиантов вообще было среди расеян, кроме Бродского и Солженицына?
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26.08.2020 17:04 Ответить
Ну ще,для прикладу,Пастернак...Всі російські нобеліанти були дисиденти...Це вже як клеймо,аванс на майбутню боротьбу з владою...Політика в чистому вигляді,і білоруска Алексієвич не виключення...Стільки коментів і жодної згадки про її твори...
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26.08.2020 17:26 Ответить
Шолохова сложно к диссидентам отнести))))наоборот, был очень даже обласкан властью насколько мне известно)))Был бы диссидент-антисоветчик, - черта с два его Тихий Дон выпускали такими тиражами))
А насчёт произведений Алексеевич...я вот честно говорю, что собираюсь прочитать её "У войны не женское лицо", но пока ещё не прочёл. Так что обсуждать то, чего не читал, не хочется.
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26.08.2020 17:30 Ответить
Сам спросил, сам нагуглил)))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
Бунин, Пастернак и Шолохов. Эти тоже вата?
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26.08.2020 17:15 Ответить
Шолохов - отпетая вата.
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26.08.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/user/235566 - особо редкостная гнида...

предлагал Украине отказаться от оккупированных территорий...
повторяю - там все такие..

https://gordonua.com/publications/voynovich--39271.html

"Может быть, Украине стоит признать Крым и Донбасс временно утерянными оккупированными территориями, отгородиться от них большим забором и пойти как можно быстрее в Европу и НАТО"
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26.08.2020 16:50 Ответить
А что он не так сказал?Тот же Крым-деюре украинский, дефакто-касабский, от которого Украина отгородилась и построила КПП. По факту сказанное им сбылось (по крайней мере в отношении Крыма).
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26.08.2020 17:06 Ответить
он должен был вообще заткнуться, осудить путина и не предлагать Украине НИЧЕГО...
молчать и каяться вместе с "нетакими" руськими, которых нашлось процентов 5-7, которые не поддержали оккупацию Украины путиным..
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26.08.2020 17:09 Ответить
Из вики
В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму[35].
Цитата

«Наша страна оказалась ввергнутой в опаснейшую авантюру, - говорится в Обращении инициативной группы. - Под лозунгом «Защитим русских в Крыму, а также всех украинцев от новой нелегитимной фашистской власти в Украине!» уже произошла фактическая аннексия Крыма.

Так что не надо ля-ля, этот то как раз нормальный.
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26.08.2020 17:18 Ответить
Бродский не был ватником, мо мировозрению он -общечеловек. Солженицын хоть и имперец, но антиватник ненавидящий всё советское и мечтавший направить Россию в прекрасное прошлое в новом исполнении
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26.08.2020 18:38 Ответить
Все украинцы знают стихи Бродского про "брехню Тараса". И Солженицына который говорил что Крым и Левобережье это не Украина или "Донбасс выйдет боком Украине". Не надо тут заливать про общечеловеков.
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27.08.2020 05:29 Ответить
В Хатыни там полностью немцы были.
В операции "зимнее волшебство" участвовали по одному полицейскому батальону украинские, эстонские и литовские.
Была куча батальонов латышей, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 281 и 282 батальоны
+ Куча немцев
Но у этой ватной курицы, карателями были исключительно только украинцы.
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26.08.2020 16:42 Ответить
Хатынь жгли ещё совсем
недавние бывшие красноармейцы, полный советский интернационал по
национальностям. Хатынь сожгли
картели 118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых
Красной Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев
были бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка,
Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др.
Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь
уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие
красноармейцы.
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26.08.2020 20:32 Ответить
Этот батальон был сформирован в Польше, потом дополнен таки да красноармейцами.
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27.08.2020 00:23 Ответить
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
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26.08.2020 16:26 Ответить
Повертаючись до Світлани Алексієвич.
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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26.08.2020 16:26 Ответить
Это правильно, только суд сможет сказать виновна она или нет.
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26.08.2020 16:32 Ответить
як це винна... не винна в тому шо не майданута? та ну... звісно ж тре іще стати на коліна і побожитись гундяем
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26.08.2020 16:41 Ответить
Нах, нах и еще раз нах.... Все эти Алексеевич, Цихановские, Бабарыкалы, Фуикалы.... Это все совок и безпросветная вата....

Но простого беларуса, чисто по-человечески, нужно поддержать..... Ну потому что Лукашенко - дебил и клинический идиот.....
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26.08.2020 16:52 Ответить
и простого солдата с РФ тоже нужно поддержать...
они просто выполняют приказ..
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26.08.2020 16:55 Ответить
Солдат это другое... Простые беларусы не нападают на чужие страны, живут и работают в своей стране...
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26.08.2020 17:07 Ответить
https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937

Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.
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26.08.2020 17:11 Ответить
То что отрицательно.... Это больше "заслуга" российских и беларуских каналов.... Они просто не получали альтернативной точки зрения от Украины..... Но в принципе, они сейчас поймут, что такое русская пропоганда, русский телевизор, Скобеевы и Киселевы....

Единственное за что ПРОСТЫХ БЕЛАРУСОВ можно пожурить (ниже уже написал)......Что развели какой-то ТУРКМЕНИСТАН с Бульбабульмухамедовым посреди Европы..... Сначало выбрали Лукашенко, хотели назад в СССР, СССР не получилось, терпели 26 лет, сейчас кипишь подняли на всю Европу.... Бегают по Европе, Литве, Польше, Украине, России... как умолишенные...спасите их....
Как бы ни было... в Украине.... За 3 года люди поняли, кто такой Янукович?..... И копен зэ дупэн из страны.... Теперь в Ростове сидит этот недодиктаторишка.... А этим 26 лет нужно было, чтобы наконец дошло, что Лука тиран, псих и неадекват.......

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26.08.2020 17:29 Ответить
https://censor.net/user/58115 - и белорусов воевало за ОРДЛО гораздо больше чем за Украину..

Пропагандой (в век интернета) тогда и раше-войска можно оправдать..
Промыли мозги им..
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26.08.2020 17:33 Ответить
Из молодых беларусов.... Кто хотел понять, что происходит в Украине, тот понял..... Но просто боятся это говорить....
Пожилые поголовно сидят в телевизоре, а там только АНТИУКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ....
Порошенко и Зеленский, еще до событий, пару раз встречались с Лукашенко, могли добазариться про трансляцию хотя бы одного УКРАИНСКОГО КАНАЛА по беларускому телевизору....
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26.08.2020 17:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/knyha-biloruskykh-zhurnalistiv-pro-bilorusiv-na-vijni-v-ukrajini/30719781.html

Чому сотні білорусів їхали на Донбас воювати у складі угруповань «ЛДНР»?

Нобелівську лауреатку Алексієвич допитали в СК Білорусі: Винною себе не вважаю, підстав нас судити немає - Цензор.НЕТ 8109




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26.08.2020 17:13 Ответить
точно так же из ОРДЛО сейчас едут ватники воевать в Беларусь .

..
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26.08.2020 20:35 Ответить
Все эти Алексеевич, Цихановские, Бабарыкалы, Фуикалы.... Это все совок и безпросветная вата....
Но они не только вата, но и в составе преступной группировки, которая очень давно хочет прийти к власти, раздерибанить Беларусь и сделать с нее олигархию. То что они сейчас делают это технология управления сознанием людей. Лукашенко явно не без недостатков, но на мой взгляд они намного хуже.
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26.08.2020 17:06 Ответить
Лукашенко был лучше, пока не решился обратится к путину за помощью - где то с неделю назад..
Сделал ставку на РФ...
Так что хуже..
и еще - я обратил внимание что белорусская оппозиция делает обращение на мове..
для меня это хороший знак..
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26.08.2020 17:17 Ответить
Па-а-а-даждітє ! Так кто же лучше ?
Нобелівську лауреатку Алексієвич допитали в СК Білорусі: Винною себе не вважаю, підстав нас судити немає - Цензор.НЕТ 3169
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26.08.2020 17:27 Ответить
Лука хуже...
Еще до выборов, я бы сказал что Лука для Украины лучше..
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26.08.2020 17:30 Ответить
Забываете что он только свой личный интерес соблюдает . Территорию под росийские войска для атаки Украины Лукашенко предоставил бы без проблем . Мало того всегда выдавал украинских граждан росийскому ФСБ . И ловил украинских шпионов в Минске . Подзабыли ?

...
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26.08.2020 20:37 Ответить
Да он не просто без недостатков.... Он клинический дебил.... Хотя простых беларусов тоже можно пожурить.... Развели какой-то ТУРКМЕНИСТАН с Бульбабульмухамедовым посреди Европы..... Сначало выбрали, хотели назад в СССР, СССР не получилось, терпели 26 лет, сейчас кипишь развели на всю Европу....
Как бы ни было... в Украине.... За 3 года люди поняли, кто такой Янукович..... И копен зэ дупэн из страны.... Теперь в Ростове сидит.... А этим 26 лет нужно было, чтобы наконец дошло, кто такой Лукашенко....
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26.08.2020 17:17 Ответить
Не надо преувеличивать. Он не дебил. Вы принижаете беларусов, которые много лет за него голосовали. Так как за дебила могут голосовать только дебилы. А беларусы, конечно, не дебилы. Это и так понятно, что они не дебилы. Но кроме того, например, в Беларуси ВВП на душу населения в 2 раза выше чем в Украине. Может нам следует кое в чем подтянуться к ним?
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26.08.2020 17:45 Ответить
Про ВВП и все такое... Это все сказки.... Чистота на уровне КНДР, но плохо живут беларусы....
И не надо мне рассказывать какие беларусы? .... Они не дебилы конечно, но и не очень умны....потому что очень пугливы, травоядные, как зайчики))))
У них был нормальный президент Шушкевич... который был даже подемократичней, прозападней и попатриотичней нашего комуняки Кравчука.... Но беларусы испугались демократии, открытого Мира.... и давай назад в будку под названием БеларускаяССР... Сидели там 26 лет, а теперь давай эту будку шатать...
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26.08.2020 18:44 Ответить
Так ми й підтягувались.Яник ніби й перший кредит взяв...

Oleksandr Derkach:
"Немного о белорусском «экономическом ￼чуде». Которое у нас так нравится многим. Госсектор 70 процентов ВВП. 40 процентов трудоспособного населения. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10 процентов ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны, только три достаточно прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно, калийных удобрений).
Тотальная зависимость от России. 42 процента импорта и 56 процентов экспорта. Ок 10 млрд. торгового дефицита в 2018. По подсчетам МВФ с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долл. От 11 до 27 процентов белорусского ВВП ежегодно. Весь прошлый год россияне прямо намекали Батьке, что лафа кончилась и денег нет. Надо или за всё платить по счетам, или сливаться навеки в братских объятиях.....

Противный МВФ посчитал, что при отмене россиянами «налогового маневра», по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70 процентов ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко. Которого вчера любили все. Домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник. Как сказал бы классик. А сегодня в глаза кричат, иди НХ на встречах с рабочими.
Вопрос гораздо шире. Как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину. Понимая, что тумблер от Беларуси у них. Не зависимо от того, кто там станет начальником. И совсем не факт, что они будут поддерживать Лукашенко лично. Потому что он им, судя по всему, своей простотой, которая хуже воровства, тоже изрядно поднадоел."
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26.08.2020 18:55 Ответить
За него голосовали только 1994 году . Все остальные выборы были фальсифицированы . Все без исключения . Так же как и последние.

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26.08.2020 20:39 Ответить
Мій аргумент простий,селючий,
На гастарбайтерів дивлюсь:
До чехів,в Польщу, ... в рашу злючу.
Не знаю тих, хто в Білорусь.
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27.08.2020 09:04 Ответить
Цихановская мне напоминает нашу юльку. На протестах используется юлькино красное сердечко. Зомбируют людей цветом и формой. Скоро цихановскую станут называть "Вона Беларусь" или по беларуски "Яна Беларусь". Ясно, что политтехнологи работавшие на юльку с целью задуривания людей, сейчас работают на Тихановскую.
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26.08.2020 17:23 Ответить
Просто технологію вкрали.
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26.08.2020 17:28 Ответить
Российско-белорусская оппозиция.

https://www.facebook.com/navalny/?__cft__[0]=AZVkfC31tU5XhDLDv8ezeXfM4AHSkZnceV6luQiYitl46hBzhUE7a98qAQS0Igbocx24nNGx_g6J8bJp6kyh2W31nYr6KXbQez8-KPZVV2djdP4IH3A6rf4qfDZyRmHL5jAbooVQVqxgRMTpFT9UxhS5x0EhGs-xY3EF0j-6LWFS0w&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Навальный
https://www.facebook.com/navalny/posts/1070329256319490?__cft__[0]=AZVkfC31tU5XhDLDv8ezeXfM4AHSkZnceV6luQiYitl46hBzhUE7a98qAQS0Igbocx24nNGx_g6J8bJp6kyh2W31nYr6KXbQez8-KPZVV2djdP4IH3A6rf4qfDZyRmHL5jAbooVQVqxgRMTpFT9UxhS5x0EhGs-xY3EF0j-6LWFS0w&__tn__=%2CO%2CP-R 8 жовтня 2015 р. ·

Всех поздравляю.
Вот она - экспансия Русского Мира здорового человека.
Человек, пишущий на русском языке получил Нобелевскую премию по литературе.
Это белорусская писательница Светлана Алексиевич.
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26.08.2020 17:25 Ответить
"Некоторые пользователи соцсетей критикуют позицию Алексиевич по белорусскому языку. Так, например, в 2013 году в интервью http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bilder-und-zeiten/ein-gespraech-mit-der-friedenspreistraegerin-swetlana-alexijewitsch-uns-fehlt-die-kultur-des-gluecks-12238217.html Frankfurter Аllgemeine Zeitung , отвечая на вопрос, почему она не пишет на белорусском языке, Светлана Алексиевич сказала следующее:
"Я пишу только по-русски и также считаю себя представительницей русской культуры. Белорусский язык очень крестьянский и литературно недозрелый".
Однако позднее Алексиевич http://www.svaboda.org/content/article/25025128.html заявила , что ничего подобного не говорила, ее неправильно поняли."

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82/a-18770837
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26.08.2020 17:30 Ответить
Ссылку лучше приводить так
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82/a-18770837 https://www.dw.com/ru/нобелевская-премия-для-алексиевич-байнет-радуется-и-негодует/a-18770837
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26.08.2020 17:49 Ответить
Цепкало мне очень напоминает Яйценюка. Яйценюк отличается только тем, что не убегает в Московию.
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26.08.2020 17:58 Ответить
Да когда-же до них дойдет что путин еще хуже чем лукашенко. Как сильно промыты мозги!!!!
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26.08.2020 17:59 Ответить
Многие украинцы (да и беларусы) никак не поймут, что такое беларусская "оппозиция". Это не патриоты. Это люди под патриотическими лозунгами и под технологиями пытаются прийти к власти, чтобы организовать дерибан и создать олигархию. Но не Тихановская или ее муж будут олигархами. Олигархами будут люди, которые сейчас не светятся. А Тихоновская и ее муж, в случае успеха, получат плату "за работу".
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26.08.2020 18:12 Ответить
Ви повністю праві. Шкода, що людям важко втокмачити це.
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26.08.2020 18:22 Ответить
Даб но откуда взяться вдруг "здоровой оппозиции", если усач ее планомерно истребил за 26 лет?
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26.08.2020 19:52 Ответить
Я лично знаю людей которые хотят убрать лукашенко , уже много лет . Так что ваши слова про олигархов абсолютная ложь . Я бы и сам кому-нибудь заплатил за то чтобы Лукашенко убрали .

..
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26.08.2020 20:42 Ответить
Синька зло
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26.08.2020 18:45 Ответить
Лахудра страрая
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26.08.2020 23:20 Ответить
Алексиевич надо срочно валить хотя бы в Литву. Она не понимает, что её Нобелевская премия усатому таракану как бельмо в глазу - ему ничео не стоит упечь её и торговаться в духе куйла .
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27.08.2020 01:45 Ответить
Может ее в президенты. А то эта Тихановская даже говорит с трудом.
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27.08.2020 06:07 Ответить
Хотя это плохая примета, Горбачев тоже получил Нобелевскую премию, за то что развалил совок.
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27.08.2020 06:10 Ответить
Опять же воздыхание: "ах,какая страна была, с вкусным пломбиром" ? Этот хваленый совок был настолько грубо склепанным, что достаточно паре гвоздей в нем сгнить, как вся консрукция и развалилась.
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27.08.2020 10:15 Ответить
Я даже не знаю что такое пломбир клоун.
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27.08.2020 10:41 Ответить
Нобелівську лауреатку Алексієвич допитали в СК Білорусі: Винною себе не вважаю, підстав нас судити немає - Цензор.НЕТ 6837
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27.08.2020 17:23 Ответить
 
 