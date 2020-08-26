Нобелевского лауреата Алексиевич допросили в СК Беларуси: Виноватой себя не считаю, оснований нас судить нет. ВИДЕО
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции, была сегодня допрошена в Следственном комитете Беларуси.
Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Алексиевич приехала на допрос вместе с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. Поддержать Алексиевич пришли люди, они встретили ее аплодисментами.
Сама Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой и подчеркнула, что ее цель – не перевороты устраивать, а помочь преодолеть политический кризис в Беларуси.
Топ комментарии
+10 cloud2009 #346452
показать весь комментарий26.08.2020 16:19
+9 Андрей Андрийко
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+8 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий26.08.2020 16:12
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@бало - ты до лампочки, а Алексиевич лауреат Нобеля.
..
Зайдите на любую ветку про беларуские протесты - увидите в топе комменты злорадства, поддержки луки, уничижительные мнения о беларусах.
Впору ЕС санкции для сайта вводить.
Уже ярлыки навешиваешь, манипулятивно подменяешь демократические устремления беларусов - пророссийскими настроениями. Используешь термины "кормчие". Не знаю кто ты - мужчина или женщина, но паскуда конкретная. Таких как ты я и имел ввиду.
Завизжало "як свiня у' плоце" - "уходи"!
Почему это?! Твой флажок дает тебе право преимущества?
Твой срач и бред главнее правды по другим флагом?!
Хрен дождешся - утрись, убогое.
Йося Сралин.
«Скотньій двор», «1984», «СССР».
Дж. Оруелл.
Б-ля, ну и каша у этих ватников-беларусов в голове. Могу себе представить, что они там хотят построить у себя в стране.
«Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии
https://lenta.ru/auth/
Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии, писательница https://lenta.ru/tags/persons/aleksievich-svetlana/ Светлана Алексиевич заявила, что участие президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина в делах страны могло бы помочь разрешить политический кризис. Об этом она сообщила журналистам перед зданием https://lenta.ru/tags/organizations/skr/ Следственного комитета (СК) республики, куда ее вызвали на допрос, видео публикует https://t.me/dimsmirnov175/14005 Telegram -канал «Пул 3».
«Сейчас он (действующий президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ) разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить», - объяснила она необходимость участия российского лидера в диалоге оппозиции с государством в Белоруссии.
Бацька закусил удила и только Путя может его припугнуть!
выжавшая с ума старуха...
https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/
Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни.
Манипулирование общественно значимой информацией. Нивелирование преступлений нацистской Германии за уничтожение евреев в Белоруссии, Польше и Литве путем манипуляций.
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
Булгакова ты забыл добавить в этот ряд..
А насчёт произведений Алексеевич...я вот честно говорю, что собираюсь прочитать её "У войны не женское лицо", но пока ещё не прочёл. Так что обсуждать то, чего не читал, не хочется.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
Бунин, Пастернак и Шолохов. Эти тоже вата?
предлагал Украине отказаться от оккупированных территорий...
повторяю - там все такие..
https://gordonua.com/publications/voynovich--39271.html
"Может быть, Украине стоит признать Крым и Донбасс временно утерянными оккупированными территориями, отгородиться от них большим забором и пойти как можно быстрее в Европу и НАТО"
молчать и каяться вместе с "нетакими" руськими, которых нашлось процентов 5-7, которые не поддержали оккупацию Украины путиным..
В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму[35].
Цитата
«Наша страна оказалась ввергнутой в опаснейшую авантюру, - говорится в Обращении инициативной группы. - Под лозунгом «Защитим русских в Крыму, а также всех украинцев от новой нелегитимной фашистской власти в Украине!» уже произошла фактическая аннексия Крыма.
Так что не надо ля-ля, этот то как раз нормальный.
В операции "зимнее волшебство" участвовали по одному полицейскому батальону украинские, эстонские и литовские.
Была куча батальонов латышей, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 281 и 282 батальоны
+ Куча немцев
Но у этой ватной курицы, карателями были исключительно только украинцы.
недавние бывшие красноармейцы, полный советский интернационал по
национальностям. Хатынь сожгли
картели 118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых
Красной Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев
были бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка,
Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др.
Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь
уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие
красноармейцы.
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Но простого беларуса, чисто по-человечески, нужно поддержать..... Ну потому что Лукашенко - дебил и клинический идиот.....
они просто выполняют приказ..
Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.
Единственное за что ПРОСТЫХ БЕЛАРУСОВ можно пожурить (ниже уже написал)......Что развели какой-то ТУРКМЕНИСТАН с Бульбабульмухамедовым посреди Европы..... Сначало выбрали Лукашенко, хотели назад в СССР, СССР не получилось, терпели 26 лет, сейчас кипишь подняли на всю Европу.... Бегают по Европе, Литве, Польше, Украине, России... как умолишенные...спасите их....
Как бы ни было... в Украине.... За 3 года люди поняли, кто такой Янукович?..... И копен зэ дупэн из страны.... Теперь в Ростове сидит этот недодиктаторишка.... А этим 26 лет нужно было, чтобы наконец дошло, что Лука тиран, псих и неадекват.......
Пропагандой (в век интернета) тогда и раше-войска можно оправдать..
Промыли мозги им..
Пожилые поголовно сидят в телевизоре, а там только АНТИУКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ....
Порошенко и Зеленский, еще до событий, пару раз встречались с Лукашенко, могли добазариться про трансляцию хотя бы одного УКРАИНСКОГО КАНАЛА по беларускому телевизору....
Чому сотні білорусів їхали на Донбас воювати у складі угруповань «ЛДНР»?
..
Но они не только вата, но и в составе преступной группировки, которая очень давно хочет прийти к власти, раздерибанить Беларусь и сделать с нее олигархию. То что они сейчас делают это технология управления сознанием людей. Лукашенко явно не без недостатков, но на мой взгляд они намного хуже.
Сделал ставку на РФ...
Так что хуже..
и еще - я обратил внимание что белорусская оппозиция делает обращение на мове..
для меня это хороший знак..
Еще до выборов, я бы сказал что Лука для Украины лучше..
...
Как бы ни было... в Украине.... За 3 года люди поняли, кто такой Янукович..... И копен зэ дупэн из страны.... Теперь в Ростове сидит.... А этим 26 лет нужно было, чтобы наконец дошло, кто такой Лукашенко....
И не надо мне рассказывать какие беларусы? .... Они не дебилы конечно, но и не очень умны....потому что очень пугливы, травоядные, как зайчики))))
У них был нормальный президент Шушкевич... который был даже подемократичней, прозападней и попатриотичней нашего комуняки Кравчука.... Но беларусы испугались демократии, открытого Мира.... и давай назад в будку под названием БеларускаяССР... Сидели там 26 лет, а теперь давай эту будку шатать...
Oleksandr Derkach:
"Немного о белорусском «экономическом ￼чуде». Которое у нас так нравится многим. Госсектор 70 процентов ВВП. 40 процентов трудоспособного населения. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10 процентов ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны, только три достаточно прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно, калийных удобрений).
Тотальная зависимость от России. 42 процента импорта и 56 процентов экспорта. Ок 10 млрд. торгового дефицита в 2018. По подсчетам МВФ с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долл. От 11 до 27 процентов белорусского ВВП ежегодно. Весь прошлый год россияне прямо намекали Батьке, что лафа кончилась и денег нет. Надо или за всё платить по счетам, или сливаться навеки в братских объятиях.....
Противный МВФ посчитал, что при отмене россиянами «налогового маневра», по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70 процентов ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко. Которого вчера любили все. Домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник. Как сказал бы классик. А сегодня в глаза кричат, иди НХ на встречах с рабочими.
Вопрос гораздо шире. Как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину. Понимая, что тумблер от Беларуси у них. Не зависимо от того, кто там станет начальником. И совсем не факт, что они будут поддерживать Лукашенко лично. Потому что он им, судя по всему, своей простотой, которая хуже воровства, тоже изрядно поднадоел."
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На гастарбайтерів дивлюсь:
До чехів,в Польщу, ... в рашу злючу.
Не знаю тих, хто в Білорусь.
https://www.facebook.com/navalny/?__cft__[0]=AZVkfC31tU5XhDLDv8ezeXfM4AHSkZnceV6luQiYitl46hBzhUE7a98qAQS0Igbocx24nNGx_g6J8bJp6kyh2W31nYr6KXbQez8-KPZVV2djdP4IH3A6rf4qfDZyRmHL5jAbooVQVqxgRMTpFT9UxhS5x0EhGs-xY3EF0j-6LWFS0w&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Навальный
https://www.facebook.com/navalny/posts/1070329256319490?__cft__[0]=AZVkfC31tU5XhDLDv8ezeXfM4AHSkZnceV6luQiYitl46hBzhUE7a98qAQS0Igbocx24nNGx_g6J8bJp6kyh2W31nYr6KXbQez8-KPZVV2djdP4IH3A6rf4qfDZyRmHL5jAbooVQVqxgRMTpFT9UxhS5x0EhGs-xY3EF0j-6LWFS0w&__tn__=%2CO%2CP-R 8 жовтня 2015 р. ·
Всех поздравляю.
Вот она - экспансия Русского Мира здорового человека.
Человек, пишущий на русском языке получил Нобелевскую премию по литературе.
Это белорусская писательница Светлана Алексиевич.
"Я пишу только по-русски и также считаю себя представительницей русской культуры. Белорусский язык очень крестьянский и литературно недозрелый".
Однако позднее Алексиевич http://www.svaboda.org/content/article/25025128.html заявила , что ничего подобного не говорила, ее неправильно поняли."
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82/a-18770837
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82/a-18770837 https://www.dw.com/ru/нобелевская-премия-для-алексиевич-байнет-радуется-и-негодует/a-18770837
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