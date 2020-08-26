Миллионная взятка при закупке масок для ВСУ: ГБР рассекречивает материалы расследования. ВИДЕО
Государственное бюро расследований рассекречивает материалы дела по разоблачению коррупционной схемы на миллион гривен, организованной при закупке медицинских масок для военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, во время расследования силовики записала ряд разговоров соучастников. Так, записана беседа работника Госинспекции энергонадзора и директора предприятия при передаче 400 тысяч гривен взятки; руководителя одного из управлений командования Медсил ВСУ и бизнесмена относительно связей в Минобороны, а также договоренность работника Госинспекции энергонадзора с директором фирмы о возможности "откатов" на других закупках.
Напомним, 20 августа сотрудники Службы безопасности Украины заявили о разоблачении коррупционной схемы на 1 млн гривен, организованной при закупке средств индивидуальной защиты для военных.
По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.
Через несколько дней Печерский райсуд Киева взял под стражу чиновника командования Медицинских сил ВСУ с залогом в почти 13 миллионов гривен. Командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ арестовали с возможностью залога 3 177 000 гривен, а представителя Госинспекции энергетического надзора - 230 тысяч гривен.
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Украина зеленского и других это страна олигархических налогов. Начиная от цены на хлеб, сигареты, жкх услуг до цен на кладбищах. Украина добывает газ нефть, руды и тд - все в карманах олигархов, даже почти все госчета это их личные карманы- оттуда достают столько чтобы остальные не сдохли от голода. Это что за ъерня такая 5-10 ублюдков, которые доят десятки миллионов как своих рабов? Вырезать их ***** и со всеми придумывателями схем типа . Цены больше чем в ес, уровень жизни как в африке. Штрафы, даже справки и те по 100$, госчета никем не проверяются - деньги с них идут хзк.Заводы все вырезаны на метал - города стоят как призраки только спать, без заводов,которые вырезают еще и застройщики от олигархов. Откат и коррупция везде. Пора вводить налог на стройки.А что уже эти спальные районы с вырезанными под спанье заводами уже ******* - ъидары вырезают заводы, чтобы бъять настроить спальных коробок без мест работы.
Украина в красной зоне !
Страна не готова а эпидемии
ЗАСТАВЛЯЮТ ГЛУШИТЬ ПАРАЦЕТАМОЛ ( копейка Дарнице) без рентгена
БАБИЧА ПОСАДИТЬ ЗА ЗАКУПКУ ХУДШЕЙ СТАЛИ ДЛЯ брт-4.
Следующий раз за закупку бронестали к бтрам должен лично курировать зеленский. Потому что всякие бабичи и прочие теневые коррупционеры любят купить дешевое гавно под видом хорошего чтобы получить с этого откат. И потом приемка не принимает то гавно что купил бабич. А производитель приходится делать из того материала что купил ***** бабич.
Сделать закупки 30%(украинская марки 71) на 70%(финская). Сколько сможет сдать бтров за это время лозовая кузнечный завод, остальное финскую сталь. ЛозоваяКЗ делает медленно 1.5 корпусов бтров в месяц. Остальное делать из финской стали на месте житомирРБЗ. КБ морозова должно получать роялти за каждый бтр, а не заниматься производством. Чтобы они были заинтересованны в более новых и лучших образцах, а не думать как получить откат и где украсть на производстве.
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...скинула маски ...
И дескредетирует зенелейсского...
«Укроборонпромом» насправді керує заступник керівника - Михайло Морозов, ставленик Єрмака, викапний динозавр, який з 84-92 рік працював в КГБ СРСР. Після розпаду СРСР цей Морозов пішов в «бізнес» повязаний зі справжнім ДЕМОНОМ 90-тих - Сєвою Могилевичем. Отож, їжте… Так це той самий Могилевич з під даху якого вийшла ціла плеяда всесвітньовідомих збройних баронів…
«Укроборонпром» завіз «БМП Пашинського»
На днях Мустафа Наєм попіарився, що «Укроборонпром» привіз з Польші 26 чеських БМП-1. При чому він промовчав, що це ті самі БМП-1…
А це, щоб ви розуміли, ті самі БМП-1… «Мотлох і брухт», -за визначенням одного шанованого видання. Пам'ятаєте, скандальну публікацію журналу «Новое время» в часи президентства Порошенка, про те, як «Укробонпром» підписав контракт на закупку за кордоном сотні чеських БМП-1, які суціль брух та непотріб, які коштували 20 тисяч доларів за штуку , але «Укроборонпром» платив 200 тисяч за штуку…
І після цього всього Мустафа Наєм продовжує справу Пашинського, завозить БМП Пашинського…
І вже з висоти свого нового крісла не говорить про них, як про «металобрухт» чи «корупцію», а як про успіх...
Детальніше про контракт «Укроборонпрому» на отримання чеських БМП-1 >>> https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2463430243954046