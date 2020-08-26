Миллионная взятка при закупке масок для ВСУ: ГБР рассекречивает материалы расследования. ВИДЕО

Государственное бюро расследований рассекречивает материалы дела по разоблачению коррупционной схемы на миллион гривен, организованной при закупке медицинских масок для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, во время расследования силовики записала ряд разговоров соучастников. Так, записана беседа работника Госинспекции энергонадзора и директора предприятия при передаче 400 тысяч гривен взятки; руководителя одного из управлений командования Медсил ВСУ и бизнесмена относительно связей в Минобороны, а также договоренность работника Госинспекции энергонадзора с директором фирмы о возможности "откатов" на других закупках.

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Напомним, 20 августа сотрудники Службы безопасности Украины заявили о разоблачении коррупционной схемы на 1 млн гривен, организованной при закупке средств индивидуальной защиты для военных.

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Через несколько дней Печерский райсуд Киева взял под стражу чиновника командования Медицинских сил ВСУ с залогом в почти 13 миллионов гривен. Командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ арестовали с возможностью залога 3 177 000 гривен, а представителя Госинспекции энергетического надзора - 230 тысяч гривен.