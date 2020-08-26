Мошенники в "серой зоне" выманивают деньги за установку приложения "Дій вдома", - ГПСУ. ВИДЕО
Возле контрольных пунктов въезда-выезда в "серой зоне" на Донбассе пограничники фиксируют случаи, когда под видом "волонтеров" мошенники навязывают свои услуги по установке мобильного приложения "Дій вдома".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
По оперативной информации, незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в "серую зону" под видом граждан, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, не распространяются на этих аферистов, и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Действуя "под крышей" российских наемников, эти люди, которые называют себя "волонтерами", недалеко от блокпоста оккупантов выискивают доверчивых людей.
Государственная пограничная служба Украины предостерегает граждан, которые следуют с временно оккупированной территории, от получения сомнительных услуг у подозрительных лиц. Пограничники на контрольном пункте всегда готовы помочь. Поэтому, в случае возникновения вопросов о пересечении линии разграничения или по установке приложения "Дій вдома", необходимо обращаться к должностным лицам непосредственно на КПВВ.
В сообщении подчеркивается, что все процедуры контроля бесплатны. Не стоит давать деньги или другие материальные ценности за услуги установки мобильного приложения "Дій вдома" или другие.
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Гоптовка (пару недель тому назад. НЕУСТАНОВКА программы "Дия" 500 рублей. (пол блока сигарет.)
Соседка с Севера к маме ехала. На границе попутчица не хотела ставить приложение. Договорилась с пограничниками за (позор) 500 рублей. Аналог по цене 5 пачек сигарет.
Расплачивались деньгами. Пол блока обще понятный эквивалент "стоимости" 500 рублей.