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Мошенники в "серой зоне" выманивают деньги за установку приложения "Дій вдома", - ГПСУ. ВИДЕО

Возле контрольных пунктов въезда-выезда в "серой зоне" на Донбассе пограничники фиксируют случаи, когда под видом "волонтеров" мошенники навязывают свои услуги по установке мобильного приложения "Дій вдома".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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По оперативной информации, незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в "серую зону" под видом граждан, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, не распространяются на этих аферистов, и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Действуя "под крышей" российских наемников, эти люди, которые называют себя "волонтерами", недалеко от блокпоста оккупантов выискивают доверчивых людей.

Государственная пограничная служба Украины предостерегает граждан, которые следуют с временно оккупированной территории, от получения сомнительных услуг у подозрительных лиц. Пограничники на контрольном пункте всегда готовы помочь. Поэтому, в случае возникновения вопросов о пересечении линии разграничения или по установке приложения "Дій вдома", необходимо обращаться к должностным лицам непосредственно на КПВВ.

В сообщении подчеркивается, что все процедуры контроля бесплатны. Не стоит давать деньги или другие материальные ценности за услуги установки мобильного приложения "Дій вдома" или другие.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) мошенничество (1221) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+4
Почем «мошенники»? Предприниматели народа дамбаса... Там так принято. Несли добро кормильцам....
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26.08.2020 20:31
+2
Добрей души человеки а могли бы просто под дулом автомата всё забрать! Как принято в Лугандоне!
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26.08.2020 21:14
+2
Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановку програми "Дій вдома", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9767
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26.08.2020 21:23
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Правила форума Совет форумчан
Почем «мошенники»? Предприниматели народа дамбаса... Там так принято. Несли добро кормильцам....
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26.08.2020 20:31 Ответить
Добрей души человеки а могли бы просто под дулом автомата всё забрать! Как принято в Лугандоне!
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26.08.2020 21:14 Ответить
Знаешь, откуда?
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26.08.2020 21:20 Ответить
Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановку програми "Дій вдома", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9767
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26.08.2020 21:23 Ответить
Обирают по необходимости? Пограничники - кака? У Вашем тексте не хватает знаков препинания, сложно уловить смысл Вашего опуса...
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26.08.2020 21:27 Ответить
Пограничники на контрольном пункте всегда готовы помощь. В сообщении подчеркивается, что все процедуры контроля бесплатны https://censor.net/v3216033 https://censor.net/v3216033

Гоптовка (пару недель тому назад. НЕУСТАНОВКА программы "Дия" 500 рублей. (пол блока сигарет.)
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26.08.2020 21:16 Ответить
Я бы с тебя бацильного больше бы содрал!
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26.08.2020 21:25 Ответить
Это ОНА. Видать, возращалась из путешествия, так сказать туристка... А с неё фашисты-погранцы требовали 500 РУБЛЕЙ....Рейхсмарки и грн. брать не хотели... давай, кажуть карбованці чи цигарки. Такда мі гарантірофать фам гарячій чай і наше рудушноє атнашєніє.
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26.08.2020 21:46 Ответить
Целый блок?.
Соседка с Севера к маме ехала. На границе попутчица не хотела ставить приложение. Договорилась с пограничниками за (позор) 500 рублей. Аналог по цене 5 пачек сигарет.
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26.08.2020 22:02 Ответить
Да ладно, не переживайте, все ок. Простите мне мой сухой еврейский юмор.... не понял только, что значит фраза : «целый блок»? ))) Вы же писали про пол блока?
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26.08.2020 22:24 Ответить
Если бы на страже Родины стоял https://censor.net/user/471653 https://censor.net/comments/locate/3216033/019214c3-****-7330-a7d4-a8afce7e845a бацильный больной так дёшево не проехал. Пришлось бы расплачиваться 2-мя пол блоками.
Расплачивались деньгами. Пол блока обще понятный эквивалент "стоимости" 500 рублей.
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27.08.2020 16:33 Ответить
Это, наверное, какой-то российский слэнг, для обычных граждан Украины это не совсем «понятный эквивалент», Я в рублях не силён, как и в ценах у них на сигареты, последний раз там был до начала войны, в самом начале 14-го, потом зарекся туда ездить и, слава Богу, не пришлось. Ну да ладно. Хорошего вечера. Не обижайте Владимира Понамаренко..)))
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27.08.2020 22:44 Ответить
Как за лчение 10 пациентов от ковида!
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26.08.2020 21:26 Ответить
???
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26.08.2020 22:04 Ответить
 
 