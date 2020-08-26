ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Уже традиционная вечерняя акция на площади Независимости в Минске закончилась задержаниями и блокированием людей в Красном костеле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
После семи часов вечера на площади Независимости начали собираться люди.
К восьми перед Красным костелом было более полутора тысяч человек. Собравшиеся высказывались о происходящем, используя свободный микрофон. Инфогруппа МВД призывала разойтись. Толпа в ответ скандирует "Фу!" и "Позор!"
На подходах к площади было много милиции.
Ближе к девяти появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле людьми снаружи. Под дверями - сотрудники милиции. На площади начались задержания.
Читательница сообщила изданию, что взяли в кольцо несколько человек. Женщин отпустили, мужчин - грузят в автозак.
Движение на площади Независимости перекрыли, транспорт - даже общественный - не пропускали.
Более сорока минут люди были закрыты в Красном костеле, потом их выпустили.
Примерно через час ОМОН уехал, для патрулирования осталось несколько человек.
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Ты зря учебник по истории за гаражами скурил.
Чехи не терпят.
Поляки не терпят.
Хорваты не терпят.
Ну так покажи в цифрах, сколько напаковали в автозаки при Порошенко и при Януковиче.
А то, шо ты видел или не видел - это вопрос твоего зрения.
А так вы и в след.раз урок просрете.
Видать не так уж сильно Лука допек всех как это подают истеричные СМИ.
обществе накопились запросы на перестройку существующей политической системы.
За годы стабильности выросло
новое поколение, сформировался средний класс, снизились запросы на
государственный патернализм, людям нужно больше свободы и самостоятельности,
больше возможностей проявить инициативу, самоорганизация вместо принудиловки
сверху. но разговора не получилось.
А то, шо ты, чмошник, не хочешь платить налоги, с которых содержится армия, так то твоё личное гнидное дело.
только массовые забастовки и выход на улицу миллионов..
если не свергнуть взбесившегося лукашеску - то пол страны окажется в концлагерях, сейчас речь идет о свободе белорусов..
какой то свихнувшийся колхозник - террооризирует всю страны, белорусы - вам не стыдно? вас же миллионы..
остановите производство.. тогда лукашеску нечем будет платить своему гестапо..
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Лучше бы у этой девушки вместо флага на шеке была копоть от горящих шин. Это было бы что-то. А так - тьфу.