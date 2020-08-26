ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже традиционная вечерняя акция на площади Независимости в Минске закончилась задержаниями и блокированием людей в Красном костеле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

После семи часов вечера на площади Независимости начали собираться люди.

К восьми перед Красным костелом было более полутора тысяч человек. Собравшиеся высказывались о происходящем, используя свободный микрофон. Инфогруппа МВД призывала разойтись. Толпа в ответ скандирует "Фу!" и "Позор!"

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На подходах к площади было много милиции.

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Ближе к девяти появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле людьми снаружи. Под дверями - сотрудники милиции. На площади начались задержания.

Читательница сообщила изданию, что взяли в кольцо несколько человек. Женщин отпустили, мужчин - грузят в автозак.

Движение на площади Независимости перекрыли, транспорт - даже общественный - не пропускали.

Более сорока минут люди были закрыты в Красном костеле, потом их выпустили.





Примерно через час ОМОН уехал, для патрулирования осталось несколько человек.

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