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ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже традиционная вечерняя акция на площади Независимости в Минске закончилась задержаниями и блокированием людей в Красном костеле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

После семи часов вечера на площади Независимости начали собираться люди.

К восьми перед Красным костелом было более полутора тысяч человек. Собравшиеся высказывались о происходящем, используя свободный микрофон. Инфогруппа МВД призывала разойтись. Толпа в ответ скандирует "Фу!" и "Позор!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Беларуси обратилась к силовикам: "Мы просим вас войти в историю как героев белорусского народа". ВИДЕО

ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 01
ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 02
ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 03

На подходах к площади было много милиции.

ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 04

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Ближе к девяти появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле людьми снаружи. Под дверями - сотрудники милиции. На площади начались задержания.

ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 05

Читательница сообщила изданию, что взяли в кольцо несколько человек. Женщин отпустили, мужчин - грузят в автозак.

Движение на площади Независимости перекрыли, транспорт - даже общественный - не пропускали.

Более сорока минут люди были закрыты в Красном костеле, потом их выпустили.

ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 06
ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске 07

Примерно через час ОМОН уехал, для патрулирования осталось несколько человек.

Смотрите также: На центральной площади Минска вечером 24 августа начались задержания митингующих. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Минск (1562) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+7
Славяне беларусы или нет, что-то долго терпят над собой эти издевательства.
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26.08.2020 22:52
+7
Сябри не сците ! Всех не пересадят, ленин, сралин, берия, хрущев, брежнев, андропов, КПСС и КГБ тоже думали что они вечние. Все зависит от людей, хотите бить свободними - будете. Насрать на москальские газ и нефть, мир глобален, сейчас 21 век, если у вас в огороде не уродила картошка ето не значит что настанет голод.
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську - Цензор.НЕТ 3425
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26.08.2020 23:42
+6
Омону срочно охапку цветов! И обнимашек!
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26.08.2020 22:59
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Правила форума Совет форумчан
Славяне беларусы или нет, что-то долго терпят над собой эти издевательства.
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26.08.2020 22:52 Ответить
Славяне должны терпеть. Slave он и есть Slave. Это в украинцах не славянская кровь: черкесы, казаки, другие народности прикавказья. А так и мы терпим много.
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26.08.2020 23:18 Ответить
А украинцы что не терпели 500 лет крепостного права и 100 лет комунистический режим? Да и сейчас у нас до свободы далеко
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26.08.2020 23:22 Ответить
Украинцы не терпели 500 лет крепостного права.

Максимум 100 лет.

Ты зря учебник по истории за гаражами скурил.
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26.08.2020 23:45 Ответить
Поетому и терпят потому что славяне.
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26.08.2020 23:21 Ответить
что такое славяне?
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26.08.2020 23:24 Ответить
та ты совок, а не славянин.

Чехи не терпят.

Поляки не терпят.

Хорваты не терпят.
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26.08.2020 23:46 Ответить
Совок ето ты порохосрань. Ты лучше скажи зачем твой Парашенко на Рашке закупил сотни автозаков вместо военной техники? Я столько автозаков и клеток для загона рабов не видел даже во времена Януковоща как при Парашенке. Вот ето млять провели революцию называется...
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27.08.2020 00:09 Ответить
Я столько автозаков и клеток для загона рабов не видел даже во времена Януковоща как при Парашенке.

Ну так покажи в цифрах, сколько напаковали в автозаки при Порошенко и при Януковиче.

А то, шо ты видел или не видел - это вопрос твоего зрения.
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27.08.2020 00:15 Ответить
славяне єто куда?
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26.08.2020 23:23 Ответить
это не из мокшанских болот
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26.08.2020 23:47 Ответить
По факту и вы терпите, то "баругу", то "клоуна". В сми, купленными разными олигархами, правда, идет ожесточенная борьба. это, конечно, не отменяет того факта, что мы проявляем терпение.
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27.08.2020 00:32 Ответить
"барыгу и клоуна" как ты сказал, выбрали на выборах, и за них реально проголосовала вся страна. что значит терпите? Кого хотим - того выбираем. Пройдет срок - выберем другого.
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27.08.2020 00:46 Ответить
Через пять лет у нас тоже снова будет шанс. Да и с чего ты взял, что выберут того, кого хочешь ты - вполне может будешь жить снова по чужим правилам.
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27.08.2020 00:57 Ответить
Вы свой шанс просрали. Выбрали, а отстаивать свой выбор не можете.
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27.08.2020 01:11 Ответить
Получили урок. Зато маски сорваны, все сделают выводы к следующему разу.
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27.08.2020 01:15 Ответить
А что мешает сейчас усвоить урок и свергнуть Луку?
А так вы и в след.раз урок просрете.
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27.08.2020 01:16 Ответить
Нет революционной ситуации во всех аспектах.
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27.08.2020 03:21 Ответить
Да, это видно невооруженным взглядом.
Видать не так уж сильно Лука допек всех как это подают истеричные СМИ.
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27.08.2020 09:26 Ответить
Большая часть населения настроена мирно и консервативно. Но в
обществе накопились запросы на перестройку существующей политической системы.
За годы стабильности выросло
новое поколение, сформировался средний класс, снизились запросы на
государственный патернализм, людям нужно больше свободы и самостоятельности,
больше возможностей проявить инициативу, самоорганизация вместо принудиловки
сверху. но разговора не получилось.
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27.08.2020 10:18 Ответить
Я не я, какая разница? Люди большинством выбирают. И надо уважать выбор, если даже он не твой. А про шанс, то, как понятно по информации, никакого шанса в Беларуси не было ни сейчас, ни раньше. А через 5 лет и подавно не будет. К сожалению. Но большой шанс остается, что сейчас сметут Лукашенко.
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27.08.2020 01:14 Ответить
Так большинством может быть и манипулятивное дурачье и простолюдимы, страждущие сильной руки - у нас тоже принимают проигрыш и ждут следующего шанса.
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27.08.2020 01:21 Ответить
Ну ты то голубых кровей. Тобой манипулировать невозможно. Безсомненно.
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27.08.2020 10:23 Ответить
У меня свои представления о социуме.
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27.08.2020 10:34 Ответить
Боюсь, что через пать лет у вас будет президент утверждённый в Кремле и без вариантов
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27.08.2020 01:23 Ответить
Омону срочно охапку цветов! И обнимашек!
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26.08.2020 22:59 Ответить
На верхнем фото видно, что там исключительно молодежь до 25 лет. А может и до 23. Это такие, как у нас дали львиную часть голосов за клоуна олигарха. Здесь тоже наверно выходят "для прикола" и чтобы потусоваться из своими сверстниками. Видно что им очень весело. Наверно надеются найти себе пару или "для переспать". Скоро начнутся занятия в школах и вузах и все рассосется.
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26.08.2020 23:06 Ответить
Ага. А ты наверное спала последний раз со Сталиным и теперь завидуешь сидишь обвязаная пуховыми платками
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26.08.2020 23:24 Ответить
Чмошник, ты жопу рвал на британский флаг, чтобы президентом стал чувак, который на День Независимости Украины топчет за бюджетные деньги Флаг Украины.
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26.08.2020 23:49 Ответить
Я рвал чтобы твой диктатор Парашенко не пришел на второй срок и небыло сейчас как на Беларашке. А все шло к етому. И завтра я тоже буду против Парашенка голосовать поверь. Я не забыл как вы порохотвари мне 5 лет говорили что я раб и не имею в Украине ни права ни свободы а только обязан платить налоги и побольше.
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27.08.2020 00:11 Ответить
диктатор Порошенко провёл честные выборы.

А то, шо ты, чмошник, не хочешь платить налоги, с которых содержится армия, так то твоё личное гнидное дело.
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27.08.2020 00:19 Ответить
Только не надо тут свистеть и давить на жалость что налоги шли на армию. Твой Парашенко за 5 лет не закупил для армии ниодного нового танка. Зато для мусоров закупил вооружения до зубов от броневиков до импортных вертолетов. Я уже молчу что твой Парашенко все наши налоги отдавал Ахметову который финанисрует боевиков и скупает телеканалы для зомбирования таких овец как ты.
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27.08.2020 01:06 Ответить
ты - неизличимый дебил!
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27.08.2020 04:17 Ответить
Да пора уже завязывать с новостями из Вейшнории, они уже фсё, спеклись.
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26.08.2020 23:07 Ответить
Вот и МНЕ надоел этот карнавал покорности.
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26.08.2020 23:33 Ответить
в субботу вышли сотни тысяч, и омон-гондон спрятался от протестующих за колючим забором..
только массовые забастовки и выход на улицу миллионов..
если не свергнуть взбесившегося лукашеску - то пол страны окажется в концлагерях, сейчас речь идет о свободе белорусов..
какой то свихнувшийся колхозник - террооризирует всю страны, белорусы - вам не стыдно? вас же миллионы..
остановите производство.. тогда лукашеску нечем будет платить своему гестапо..
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26.08.2020 23:14 Ответить
В Сев.Корее производств почти нет. И ничего, "гестапо" живее всех живых. То же самое в Венесуэле.
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27.08.2020 01:13 Ответить
Что значит нет? Ведь ракеты большой дальности и ядерную бомбу на пустом месте не создашь
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27.08.2020 01:25 Ответить
это не те производства которые держат экономику и кормят людей. Несколько сотен тысяч в недавнем прошлом умерли от голода. И накласть, Ына никто свергать не торопится.
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27.08.2020 09:29 Ответить
ой мало цветочков им подарили, мало. надо обнять в районе талии.
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26.08.2020 23:15 Ответить
галамурние мечтатели
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26.08.2020 23:20 Ответить
Просто этим омоновцам не достались цветочки,вот по этому они злые.
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26.08.2020 23:27 Ответить
Сябри не сците ! Всех не пересадят, ленин, сралин, берия, хрущев, брежнев, андропов, КПСС и КГБ тоже думали что они вечние. Все зависит от людей, хотите бить свободними - будете. Насрать на москальские газ и нефть, мир глобален, сейчас 21 век, если у вас в огороде не уродила картошка ето не значит что настанет голод.
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську - Цензор.НЕТ 3425
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26.08.2020 23:42 Ответить
В церкві людей закрили, молодці, а далі будуть підпалювати? Монголи так палили, нацисти палили, тепер ще й рідненький омончик приміряється.
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27.08.2020 00:13 Ответить
Противно смотреть на эти "одуъотворенные" фоточки.
Лучше бы у этой девушки вместо флага на шеке была копоть от горящих шин. Это было бы что-то. А так - тьфу.
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27.08.2020 01:14 Ответить
Лукашеску наверное ржёт с этих милых фоточек у себя в резиденции)
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27.08.2020 01:36 Ответить
Михайловский собор -2 ....Но тогда у нас Беркут побил студентов ...
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27.08.2020 06:05 Ответить
До храму полізла сатана в одіянії омона. Це для ни х закінчиться погано.
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27.08.2020 08:25 Ответить
Верующие спасались от бесов в храме.
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27.08.2020 08:27 Ответить
 
 