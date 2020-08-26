"На пол, #балом вниз! Лицом вниз, на х#й! Животное, бл#дь", - задержанный на акции в Беларуси снял, что происходило в автозаке. ВИДЕО

Людей заталкивают в автозак. Оправданий омоновцы не слушают, грубо приказывая подчиняться. Задержание было 10 августа.

Присланное читателем видео опубликовал ресурс TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

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Люди в черной форме и шлемах с закрытым лицом приказывают задержанным лечь на пол. Кого-то замешкавшегося - бьют дубинками.

"Я проходил мимо. Да я серьезно с работы ехал", - говорит один из задержанных, но в ответ слышит только ругательства. Мужчина просит выслушать его, но получает, судя по звукам, только удары дубинкой.

"Чего ты плачешь, на х#й? Как идти - так герой, на х#й", - в какой-то момент произносит один из невидимых омоновцев. Но когда задержанный снова начинает просить его выслушать - ему грубо приказывают замолчать.

Того, кто крутит головой - бьют. Кому-то звонят - его тоже начинают бить.

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Слышны переговоры по рации - омоновцы вытесняют толпу.

Позже в автозак заводят еще людей. Им негде ложиться, но люди в форме настаивают. Звучит, что один из задержанных - со сломанной ногой.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.