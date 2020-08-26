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"На пол, #балом вниз! Лицом вниз, на х#й! Животное, бл#дь", - задержанный на акции в Беларуси снял, что происходило в автозаке. ВИДЕО

Людей заталкивают в автозак. Оправданий омоновцы не слушают, грубо приказывая подчиняться. Задержание было 10 августа.

Присланное читателем видео опубликовал ресурс TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

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Люди в черной форме и шлемах с закрытым лицом приказывают задержанным лечь на пол. Кого-то замешкавшегося - бьют дубинками.

"Я проходил мимо. Да я серьезно с работы ехал", - говорит один из задержанных, но в ответ слышит только ругательства. Мужчина просит выслушать его, но получает, судя по звукам, только удары дубинкой.

"Чего ты плачешь, на х#й? Как идти - так герой, на х#й", - в какой-то момент произносит один из невидимых омоновцев. Но когда задержанный снова начинает просить его выслушать - ему грубо приказывают замолчать.

Того, кто крутит головой - бьют. Кому-то звонят - его тоже начинают бить.

Также смотрите: ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Слышны переговоры по рации - омоновцы вытесняют толпу.

Позже в автозак заводят еще людей. Им негде ложиться, но люди в форме настаивают. Звучит, что один из задержанных - со сломанной ногой.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+50
Побольше цветов и надувных шариков!
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27.08.2020 00:06
+36
Швидше за все там кацапи серед міліції.
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27.08.2020 00:00
+36
Білоруси й досі не можуть зрозуміти простих речей, що їх "слова" та "відео" не варті нічого крім кількості переглядів на "ютубі"! Якщо не почнуть самі творити (відновлювати) свою історію - палатки, шини, вогнища та впертість йти до кінця, незважаючи на "грім-молнію-вогонь"!
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27.08.2020 00:03
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Страница 3 из 3
Их бьют за их же деньги. Деньги, которые они зарабатывают своим трудом, за счет которых и содержаться эти "герои" с дубинками. Парадокс, который должен быть разрешен. Иначе - насилие над собственным разумом.
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27.08.2020 07:17 Ответить
самое печальное , что такое происходит в любой стране!!!)) И видать не исправить это никак и никогда! Есть овцы есть пастухи и есть у пастуха свора собак! Такова селяви видать)
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27.08.2020 23:31 Ответить
В сгорелый автозак не сажают!
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27.08.2020 07:18 Ответить
Винторогий акцент присутствует
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27.08.2020 07:22 Ответить
вся сущность кацапов - на словах "братья", но белорусов никто столько не убил, даже жестокий Муссолини, чем "братья".
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27.08.2020 07:37 Ответить
Больше, больше светите фонариками! И самое главное - не переставайте обнимать ОМОНовцев и дарить им цветочки!

В этом залог успеха!
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27.08.2020 07:24 Ответить
А фонарь под глазом считается фонариком, если им подсвечивать?
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27.08.2020 08:06 Ответить
білоруси поки що ще не розуміють:
щоб отримати свободу, недостатньо пролити власну кров
необхідно ще пустити кров ворогу
ми так само цього не розуміли в 1991
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27.08.2020 07:27 Ответить
Все ли помнят как Лука бахвалился, что Майдан в Беларуси не возможен, а если хоть что-то будет намечаться, так он его ВРАААЗ-и нету, а еще он говорил как Украина себя с Крымом не правильно повела, и если бы он керував, то он бы накерував все прав ильно
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27.08.2020 07:40 Ответить
В білорусів нема традицій до опору. В них не було коліівщини, козаків, січових стрільців, пласту , упа чи жидобандерівців. Тому все закінчиться пшиком. Байки про партизан в 41 - це байки.просто тоді німці так швидко, за 7 днів, пройшли Білорусь що весь партактив з армейськими комісарами і особістами не встигли втікти і переховувались в болотах до 44 року, щоб не повішали
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27.08.2020 07:44 Ответить
Білоруси самі таке життя обрали коли мовчали при нападі мокшанії на Молдову (Придністровя), на Грузію, коли анексували Крим та стали бомбити територію України і на донбас везли зброю, збивали літаки мирні...прикро, що білоруси досі не розуміють, що Свободу виборюють, а не випрошують навіть на питання чий Крим "какаяразница" и тд схожість с нашими малоросами
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27.08.2020 07:51 Ответить
Украинцы много переживали,когда происходили события в Молдове,Грузии?всем было плевать.Когда у нас Крым отняли-тогда вспомнили их.Теперь очередь белорусов.Прогребут-поймут,почему мы вышли на Майдан и почему дрались за свободу.Может быть поймут...
Таков человек...
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27.08.2020 09:59 Ответить
Вы же себя не путайте со "всеми" украинцами. Многие сражались в Чечне, симпатизировали Молдове. Ну а Грузия вообще поддерживалась Украиной и украинцами. Те, которые "всем плевать" и "какая разница" и выбрали недоразумение, которое сейчас сливает национальные интересы Украины ради кацапского бабла, которое там зарабатывает, устраивая "веселое квартальное порношоу".
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27.08.2020 10:35 Ответить
Вообще-то во времена приднестровского конфликта симпатии украинцев были явно не на стороне Молдовы.
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27.08.2020 11:01 Ответить
так придністров'я це частина України, якщо ти не вкурсі, і мало бути Україною, а не Молдавією, тому й за молодован не переживали.
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27.08.2020 21:34 Ответить
Так ти й сам і відповів на своє питання.
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27.08.2020 22:39 Ответить
Як і малороси мовчали, коли Чечню вбивали, коли вирізАли Ходжали, коли відривали Придністров'я, коли бомбили Грузію...
Кожен до дна вип'є свою чашу
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27.08.2020 10:08 Ответить
території Білорусі УПА була !
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27.08.2020 11:07 Ответить
я вижу тут жесткие мусора в Мордоре хоч дают селфи с автозака сделать а тут лежать и ни одной фотки не запостиш из за гадов омоновцев
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27.08.2020 07:50 Ответить
Я нікого не зазиваю, особливо до силових дій, але беркуткурпетух на Майдані перестав стріляти у людей і почав втікати тільки після того, як у відповідь пішли постріли у їх сторону. І за Яника не знайшлося більше "добровольців".
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27.08.2020 08:21 Ответить
Ты зеленский, я Михалок
В Беларусии всё ок
Бацка всем просратся даст
Беларусь он не продаст
Ау!, Ау!, Ау!...
"На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку - Цензор.НЕТ 972
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27.08.2020 08:23 Ответить
А коли у нас мусорня намагалась когось затримати, то вихватувала своїми ж кийками)))
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27.08.2020 08:47 Ответить
Директор совхозу Сашко всім сказав, що вони лохи і не можуть бути президентами. Тільки він один і його син Коля, а вам пахати і ще раз пахати. Хто не бажає прутом, чи дубинякою по спині. Москалі вже відгрузили гранати, які відривають руки і ноги. Так що - арбайтен і не виступайтен.
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27.08.2020 08:52 Ответить
Як добре, що усі ми презеденти і це істи на
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27.08.2020 09:02 Ответить
до бульбашей пока не доходит, шо ментов нужно вычислять и пистить поодному... когда они с работы идут, у подъезда... они тогда шелковые и сразу с народом.
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27.08.2020 09:01 Ответить
А ***** ви запікуєте мову фашистів? Кого ви соромитесмь?
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27.08.2020 09:48 Ответить
5 -10 тисяч маніяків, які захопили владу у Білорусі пресують 10-ти мільйонний народ, який є терпілою. А що потрібно зробити? Разом вийтм і забрати у сцикунів дубини і зняти щитки і будуть вони втікати полями, як втікали наші курберкутпівні, а їх зустрічали діди із берданками і запитували навіщо вони кутували людей, яких мали захищати.
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27.08.2020 09:48 Ответить
согласен! белорусский ОМОН такой смелый до тех пор,пока их не начали убивать и жечь коктейлями молотова
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27.08.2020 22:51 Ответить
до меня только сейчас дошло что это старое видео, за 10 августа.
А судя по заголовку, можно было подумать что это свежак...
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27.08.2020 09:50 Ответить
и это правильно...
менты, они для того и есть, чтобы принуждать и пиндюлину давать провокаторам и непослушным...
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27.08.2020 10:02 Ответить
В рабовладельческих странах так оно и есть - ******* непослушных рабов, а в приличных - защищать и помогать гражданам.
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27.08.2020 11:04 Ответить
Цветы не понравились.Сябры,попробуйте коньяк и конфеты.
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27.08.2020 10:08 Ответить
"Какая разница, лишь бы не было войны"
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27.08.2020 10:09 Ответить
Чем больше народу они вот так прессуют, тем больше людей эту власть будет ненавидеть.
Потому-что боль и унижение, причиненные человеку, всегда дают ростки ненависти к своим мучителям.. Беларусь уже не будет той послушной "бацькиной" овцой, какой была.
Теперь вместо покорности и тихого согласия внутри у большинства беларусов поселилась тихая и жгучая ненависть, даже у тех, кого так не прессовали, потому-что это свойство нормального человека воспринимать несправедливость, связанную с унижениями и избиениями твоих сограждан, друзей, соседей в штыки. И эта ненависть будет разрастаться.. И не будет у усатого недофюрера теперь покою. Дурак Лука, ******* полнейший. За полмесяца обрел себе не покорную страну, а дикобраза - под жопу, и со всех боков.
Правильно про всех этих диктаторов сказал Б.Немцов - они "*******".
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27.08.2020 10:10 Ответить
с народом делают то, что народ позволяет с собой делать...
Посмотрел вчера заявление четверки координационного совета белорусской оппозиции - такое себе лубочное, бесперспективное ГКЧП
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27.08.2020 10:15 Ответить
Не ну если попробовать луку утопить в слезах и соплях или что бы он удушился под тяжестью букетов тогда конечно
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27.08.2020 10:20 Ответить
ані на грам не шкодую, шо на Майдані палив мусаров коктейлями молотова!
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27.08.2020 10:46 Ответить
они что, цветов ожидали в автозаке и вежливых извинений?
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27.08.2020 10:58 Ответить
доки пару штук не спалять живйом - будуть получати "могілєвської"
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27.08.2020 11:14 Ответить
"На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку - Цензор.НЕТ 1025
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27.08.2020 11:31 Ответить
Київ
2019
усі побачили, що можуть і з ноги бити в голову з криком «лежать, бандера!.

"На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку - Цензор.НЕТ 6680
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27.08.2020 11:43 Ответить
Омон, беркут, и прочая срань, это не люди. Это мрази, которые осознают, что их ненавидят и презирают. Искренне желаю, здохнуть каждому омоновцу, поднявшего руку на человека.
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27.08.2020 20:45 Ответить
Это Кремль внушил белорусам, что протесты как в Украине это неправильно. Теперь пусть пробуют по своему, с цветами и речевками. Если сто раз крикнуть хором УХОДИ - непременно уйдет..
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27.08.2020 22:18 Ответить
Британська IT-компанія перевозить своїх співробітників з Білорусі в Україну.
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27.08.2020 22:51 Ответить
Тимчасово переїхали у зв'язку зі сформованою ситуацією в Республіці Білорусь, а також відключенням інтернету на кілька днів, що спричинило збої в робочому процесі, спілкуванні з клієнтами й значні фінансові втрати.
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27.08.2020 22:53 Ответить
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