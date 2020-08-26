"На пол, #балом вниз! Лицом вниз, на х#й! Животное, бл#дь", - задержанный на акции в Беларуси снял, что происходило в автозаке. ВИДЕО
Людей заталкивают в автозак. Оправданий омоновцы не слушают, грубо приказывая подчиняться. Задержание было 10 августа.
Присланное читателем видео опубликовал ресурс TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.
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Люди в черной форме и шлемах с закрытым лицом приказывают задержанным лечь на пол. Кого-то замешкавшегося - бьют дубинками.
"Я проходил мимо. Да я серьезно с работы ехал", - говорит один из задержанных, но в ответ слышит только ругательства. Мужчина просит выслушать его, но получает, судя по звукам, только удары дубинкой.
"Чего ты плачешь, на х#й? Как идти - так герой, на х#й", - в какой-то момент произносит один из невидимых омоновцев. Но когда задержанный снова начинает просить его выслушать - ему грубо приказывают замолчать.
Того, кто крутит головой - бьют. Кому-то звонят - его тоже начинают бить.
Слышны переговоры по рации - омоновцы вытесняют толпу.
Позже в автозак заводят еще людей. Им негде ложиться, но люди в форме настаивают. Звучит, что один из задержанных - со сломанной ногой.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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щоб отримати свободу, недостатньо пролити власну кров
необхідно ще пустити кров ворогу
ми так само цього не розуміли в 1991
Таков человек...
Кожен до дна вип'є свою чашу
В Беларусии всё ок
Бацка всем просратся даст
Беларусь он не продаст
Ау!, Ау!, Ау!...
А судя по заголовку, можно было подумать что это свежак...
менты, они для того и есть, чтобы принуждать и пиндюлину давать провокаторам и непослушным...
Потому-что боль и унижение, причиненные человеку, всегда дают ростки ненависти к своим мучителям.. Беларусь уже не будет той послушной "бацькиной" овцой, какой была.
Теперь вместо покорности и тихого согласия внутри у большинства беларусов поселилась тихая и жгучая ненависть, даже у тех, кого так не прессовали, потому-что это свойство нормального человека воспринимать несправедливость, связанную с унижениями и избиениями твоих сограждан, друзей, соседей в штыки. И эта ненависть будет разрастаться.. И не будет у усатого недофюрера теперь покою. Дурак Лука, ******* полнейший. За полмесяца обрел себе не покорную страну, а дикобраза - под жопу, и со всех боков.
Правильно про всех этих диктаторов сказал Б.Немцов - они "*******".
Посмотрел вчера заявление четверки координационного совета белорусской оппозиции - такое себе лубочное, бесперспективное ГКЧП
2019
усі побачили, що можуть і з ноги бити в голову з криком «лежать, бандера!.