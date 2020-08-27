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Новости Видео День Независимости
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Концерт ко Дню Независимости: в Офисе Президента заявили, что закон об авторском праве не нарушен. ВИДЕО

Офис Президента опубликовал полный перечень композиций, которые использовались при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популaярних в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что их песни без разрешения использовали на концерте ко Дню Независимости

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.

День Независимости (1196) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+53
Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено - Цензор.НЕТ 3093
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27.08.2020 10:11
+42
Зато законы этики и морали точно были нарушены
Концерт ко Дню Независимости: в Офисе Президента заявили, что закон об авторском праве не нарушен - Цензор.НЕТ 1560
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27.08.2020 10:02
+42
Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено - Цензор.НЕТ 1420
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27.08.2020 10:09
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Страница 2 из 2
Це не прогіб , а приклад - як потрібно святкувати День Незалежності.
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27.08.2020 10:39 Ответить
Кацапсинка, как скучно проходит твоя жизнь. Ты сидишь в помещении, с несколькими десятками таких же дибилов как и ты, и целыми днями строчишь бред, на разных ресурсах, согласно выданной методички. Убожество.
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27.08.2020 10:45 Ответить
Ага, поржал)) Описываешь ваше место работы? Почему ваше? Да потому-что пару постов ниже, под твоим ником, высказался организм на украинском и стиль абсолютно другой. Следовательно, у вас, убогих рабов один ник на стадо)) Я спокойно могу сказать как есть, Порох - панамский мародер, Зеля - клоун наркоман. Ты, убожество, вылизывай шоколадку тщательнее
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27.08.2020 11:52 Ответить
Пшел нах
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27.08.2020 12:46 Ответить
Само пошло, гарлемский холуй. Продолжай целовать черные дупы, ****ос
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27.08.2020 16:10 Ответить
Панамский мародёр?
Документы в студию.
А панамцы, в курсе что, у них кто-то мародёрил?
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27.08.2020 21:41 Ответить
Розділ V
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВСтаття 41. Порушення авторського права і суміжних прав
1. Відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення є порушенням авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.
2. Примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених з порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними.

_____________
ОП "наводить тєнь на плєтєнь"...
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27.08.2020 10:21 Ответить
як би мав виглядати судовий позов.(орієнтовно на 10 млн грн-авдиторію вираховується зараз легко..)...

-виготовлення КОНТРАФАКТНОЇ продукції("попурі") на основі виккористання пісень,правовласники котрих не давали на це дозвіл.


НЕ відрахування на авторську продукцію ,а саме ШТРАФ.
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27.08.2020 10:30 Ответить
Чим запам"ятався День Незалежності від Зе або Лесь курить збоку:
1.Труси Могилевської.
2.Прапор під ногами.
3.Дибільний зайчик.
4.Танок Преза.
5.Чорти, не путайтесь під ногами.
Завіса.
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27.08.2020 10:21 Ответить
А про роялті почитати там не хочуть?

П.С. Для бажаючих спитати, а які прибутки з цього мав Вовочка Півогірка: реклама себе, красівого. Використання музики у рекламі - платне.
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27.08.2020 10:39 Ответить
навіть якщо не реклама,а просто музичний фон... А тут був ВИСТУП з використанням ЧУЖОЇ Продукції БЕЗ ДОЗВОЛУ...
ОП може пи..діти будь -що,але вирішить Суд(на основі висновків експертів)
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27.08.2020 10:49 Ответить
Какая гнусная и мерзкая ситуация - клоунообразная порнозвезда, устроившая шапито и пляски на государственном флаге в день празднования Независимости Украины. в день памяти погибших за эту Независимость, в день чествования воинов - защитников Украины, эта путинская кукла вероломно обокрала другого подобного "звезду", Вакарчука, попользовавшись его песней .... Вакарчук не осудил кощунственное преЗедентское шоу, а возмутился тем, что ему не заплатили за его "творение".... Разборка двух гнусов...
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27.08.2020 10:40 Ответить
Согласен со всем только одно замечание Бубочка не порно звезда а так порно актриса второго плана!
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27.08.2020 10:51 Ответить
Извините за опечатку. Естественно, оно - не звезда, а актеришка порномассовки второго плана, любитель принимать со всех сторон.... на коленях....
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27.08.2020 11:00 Ответить
Ви, напевно, хотіли сказати нижнього плану?
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27.08.2020 11:22 Ответить
Жаль, что Вакарчук, считающий себя патриотом, проукраинским политиком, не осудил позорный балаган на Софийской площади и не участвовал в Марше Защитников Украины....Видимо, были более важные для патриота дела - корпоратив....
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27.08.2020 13:04 Ответить
Не думаю, что там дело в деньгах, если вы обратили внимание, то трансвестит , когда исполнял песню Вакарчука - был насмешкой и над самим Вакарчуком и над Украиной тоже. То есть они использовали песню Вакарчука, чтоб создать неуместную ситуацию
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27.08.2020 11:13 Ответить
На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - подчеркнули в ведомстве.Источник: https://censor.net/v3216089

А почему бы это все не на заборе, под словом Х#Й нацарапать мелким шрифтом. Чего именно в каком то там фейсбуке? У него же есть - официальный сайт с gov ? Хитросделанные ублюдки, небось еще и задним числом все провернули.
А вообще они разве не должны были титрами в эфире это пустить или словами сообщить?
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27.08.2020 10:49 Ответить
8) публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме, оправданном характером таких церемоний;
9) воспроизведение в информационных целях в газетах и ​​других периодических изданиях, передача в эфир или другое публичное сообщение публично произнесенных речей, обращений, докладов и других подобных произведений в объеме, оправданном поставленной целью;
9-1) использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе другого произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры;
{Часть первая статьи 21 дополнена пунктом 9-1 в соответствии с Законом N 1651-VIII от 05.10.2016}
10) воспроизведение произведения в целях и на условиях, предусмотренных https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-22.htm статьями 22 -https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-25.htm 25 настоящего Закона ;
11) адаптация существующих и создаваемых аудиовизуальных произведений для слепых, лиц с нарушениями зрения и лиц с дислексией путем применения аудиодискрипции (тифлокоментування).
{Часть первая статьи 21 дополнена пунктом 11 согласно Закону N 927-VIII от 25.12.2015}
Этот перечень свободного использования произведений является исчерпывающим.

Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-21.htm

п.п.8 і 9.1 є взаємновиключні. тому ОП не може в суді для захисту посилатись на ст.21
треба лише довести,що попурі було створено як КАРИКАТУРУ.
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27.08.2020 10:55 Ответить
Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено - Цензор.НЕТ 5052
святкування дня незалежностi при зе ...
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27.08.2020 11:06 Ответить
каззьол паскудний
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27.08.2020 11:22 Ответить
з концерту особливо сподобалися фарбований вусатий пінгвін, який виступав без глядачів та "девушка без возраста" яку колись викидав з вікна разом з диваном якийсь ром і яка шльопала себе по мордасах.
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27.08.2020 11:39 Ответить
как нормальные люди могли согласиться стать участниками этого ШОУ?????!!!! Могилевская, Сердючка, зибров, вы ваще дебилы????? Ладно потап, с ним уже давно все ясно
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27.08.2020 11:53 Ответить
"He steals from his country!" Кратко и однозначно. Если кто не понял, это о зеленском.
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27.08.2020 12:00 Ответить
яке ж воно мерзенне, просто до блювоти....
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27.08.2020 12:12 Ответить
Обнюханый зеленский и не понял что был день независимости
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27.08.2020 12:25 Ответить
Це вже пробите дно, в яке затягнули всіх нас. Чому таке терпіти, і доки уроди будуть скакати по нашому Українському стягу, за таке треба ноги ламати, уроди
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27.08.2020 12:27 Ответить
Головне що Смердючка була в трусах
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27.08.2020 12:32 Ответить
Це рагулі.
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27.08.2020 12:33 Ответить
"Чудовий концертік був" творчі дарвоїди попурі виконали і "Слава героям шоубізнесу....бл" Ало шоубізнес а ви ситі морди не можете виконати одне для людей..ні не пісні Заставте отого Счасливого довбо...ба на Трибуні підняти бабулям і дідулям пенсіїї І попередьте йогог і майте на увазі самі..Не дразніть народ не заміщайте своє виставою істинних потреб людей от держави а то вава буде у вас.
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27.08.2020 13:13 Ответить
Такий потужний струмінь сечі - аж з ніг збиває ))
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27.08.2020 13:28 Ответить
Обтікай..
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27.08.2020 13:47 Ответить
не ображайте ***********, він Чесний, Молодий і Освідчений!
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27.08.2020 13:55 Ответить
А хто його ображає це чисто гумор..як у 95 ому кв. Чи вже як інші почав ображатись .. Скажу одне давно просто оті яких вибрали за правільні обіцянки і які ні хе..а не хочуть їх виконувать давно в сильних руках народу не обсиралися...народ це бистро виправить..Засранці ...Чи Ростов всіх засранців прийме...тоді хай оті Чесні , Молоді і Освідчені мастять свої лижи і чухають
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27.08.2020 14:15 Ответить
https://strana.ua/news/286398-ofis-prezidenta-prifotoshopil-imena-avtorov-pesen-kotorye-peli-na-kontserte-24-avhusta.html Перед тем как ответить на претензии групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" об использовании их песен во время концерта в честь Дня Независимости в Киеве, в Офисе президента изменили видео с музыкальным попурри и добавили к подписям с названиями композиций имена их авторов. Так, обновленную версию музыкального попурри Офис президента опубликовал 26 августа. В подписи к песням добавили авторов слов и музыки. В то же время в том ролике, который был обнародован первоначально, содержалась информация только о названии и годе выпуска композиций. Отметим, что ранее в Офисе президента уже заявили, что по закону "Об авторском праве" разрешается публиковать фрагменты музыкальных произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования. Но изначально этого сделано не было, поэтому, видимо, у Зеленского решили перезалить ролик. Любопытно, что в обновленной версии концерта не обошлось без ошибок. Так, композитором песни "Я йду", которую на День Независимости исполнял Тарас Тополя, назвали лидера группы "Аква Вита" Игоря Балана, а не музыканта Юрия Юрченко. На этот факт обратил внимание сам Юрченко. Он потребовал исправить ошибку и оплатить ему роялти и моральный ущерб.
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27.08.2020 15:28 Ответить
не знаю, как хитровыкручены наши законы с авторским правом, но мой трёхчасовой фильм-свидетельство о Майдане от первого до последнего дня (весь видеоматериал, что накопился от рядового очевидца) был тупо заблокирован администрацией ютуба за отрывочную фоновую музыку, которая тогда звучала на перекрёстке улицы Банковой из палатки "Моя малэнька незалежнисть" Вакарчука.. не стал разбираться, что и почему..
такая вот мелочь, а у зекоманды целый пиратский букет - и пофигу авторское право..
а загружал в интернет, просто чтобы история реальных событий не пропала, как это часто со временем случается с носителями, например с моей Помаранчевой Революции
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27.08.2020 15:48 Ответить
То Ви десь змогли його розмістити ?
Чи забрали музику ?
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28.08.2020 06:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1ClDedcdeXk

пару лет назад что-то переделывал, перезаливал другой вариант.. пришло опять какое-то сообщение, не читал, не выяснял толком..
главное - на случай аварии моих носителей материал есть, только он не "продвигается" ютубом - за пару лет - 6 просмотров..)
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28.08.2020 09:51 Ответить
всё верно и правильно.
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27.08.2020 17:03 Ответить
Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено - Цензор.НЕТ 4437
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27.08.2020 17:07 Ответить
Як завжди, на чорне - біле. Зелені ''роблять'' Україну кількістю брехні. Україна, згається, вже втомилась з ними сперечатись, бо завтра буде нова брехня. Це те, що цим бандитам і треба.
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27.08.2020 18:15 Ответить
конченные убдюдки
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27.08.2020 19:48 Ответить
Исполнени музыки на гос.праздниках не подпадает под нарушение авторских прав.Запомните ,это зомбоящеры.
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27.08.2020 20:15 Ответить
Навіщо я це подивилась?

Янелох недарма казав, що українські жінки - це бренд. Саме такими він та стиліст-гей цього шоу бачить українок: вульгарними, напівоголеними, в непристойному вбранні та ще й напідпитку, бо на тверезу голову приймати участь у такому шабаші неможливо.

А може і добре, що подивилась, тепер буду знати, що замість Білик виступала Сєрьожа Звєрєва, що Вєрка Сердючка вагітна, шо Джамала зробила собі груди, а Руслана груди обрізала, а головне - це ополчєночка повернулась до свого Янелоха.
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28.08.2020 00:43 Ответить
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