ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности РФ сообщает о задержании военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретные данные в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ.

"В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Также читайте: Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО