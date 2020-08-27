ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины. ВИДЕО
Федеральная служба безопасности РФ сообщает о задержании военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретные данные в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ.
"В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
Та й як пояснити своїм москаликам по телевізору.... що Китай - стратегічний партнер і союзник, ОДКБ, Шанхайський договір і все таке........, але шпигунським способом добуває важливі дані по розміщенню ракетних комплексів біля російсько-китайського кордону.....
Тому й придумали байду з українським шпигуном)))))
А офицерский состав РВСН и ПРО болтался с Украины по замене( для выслуги) при СССР по всей стране аж до Камчатки и Сахалина.
Какие секреты - непонятно.
а еще английским
а заодно и украинским
"Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка "
Наверное на Китай работал... А свалили на Украину, чтобы не разрушать "добрососедские и дружественные отношения" с союзным Китаем))))))))))))
Самым крытым предателем был маршал артилерии Бирюзов,сдал сраные ракеты на Кубе президенту США Джону Кеннеди в 1962 году...