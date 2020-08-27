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ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности РФ сообщает о задержании военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретные данные в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ.

"В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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задержание (6675) Минобороны (9327) россия (95515) ФСБ (1936)


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Топ комментарии
+13
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 7444
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27.08.2020 10:51
+9
военнослужащий в течение нескольких лет подозревался... носил оселедець, вислые усы и значок на лацкане в форме визитки Яроша... думаю, оставят его в барнауле... а шо, в сибирь везти?
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27.08.2020 10:32
+7
У Барнаулі???
Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
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27.08.2020 10:29
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Чистки. Всё в стиле НКВД/КГБ/ФСБ.
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27.08.2020 10:26 Ответить
всё кончится плохо для роиси
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27.08.2020 22:39 Ответить
У Барнаулі???
Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
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27.08.2020 10:29 Ответить
тюашо???
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27.08.2020 10:33 Ответить
Существует Барнаульская дивизия РВСН.
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27.08.2020 10:41 Ответить
Барнаул під китайським кордоном.... На китайців працював.... А звалюють на Україну, бо сцять китайців....
Та й як пояснити своїм москаликам по телевізору.... що Китай - стратегічний партнер і союзник, ОДКБ, Шанхайський договір і все таке........, але шпигунським способом добуває важливі дані по розміщенню ракетних комплексів біля російсько-китайського кордону.....
Тому й придумали байду з українським шпигуном)))))
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27.08.2020 10:50 Ответить
на карте гляньте, где Украина а где Барнаул!!! кацапы отняли у старлея половинку батона и бутылку кефира, смех да и только
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27.08.2020 10:51 Ответить
100% на китайцев работал...
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27.08.2020 10:53 Ответить
Все секреты о барнаульской дивизии РВСН есть в открытой печати.Про Ярсы и Тополя трубят уж с десяток лет.Например:https://rg.ru/2020/05/22/reg-sibfo/strategicheskim-iarsom-osnastiat-dva-polka-barnaulskoj-divizii-rvsn.html
А офицерский состав РВСН и ПРО болтался с Украины по замене( для выслуги) при СССР по всей стране аж до Камчатки и Сахалина.
Какие секреты - непонятно.
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27.08.2020 15:30 Ответить
ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины - Цензор.НЕТ 5031
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27.08.2020 10:29 Ответить
Недовіра у внутрішньому стані ворога росте, та ми не проти
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27.08.2020 10:31 Ответить
Наши добрались уже до "барнаула".. " крыма" уже мало.. Украинские спецслужбы "опутали "шпионской сетью всю Рашу от " чукотки" до " кенигсберга". Такое ощущение что Раша решила нам поднять нашу самооценку.. Осталось еще приписать отравление Навального, убийство Немцова, создание ковида и замену мочи их олимпийцев... Ну то такЭ. ( на воре и шапка горит)
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27.08.2020 10:31 Ответить
военнослужащий в течение нескольких лет подозревался... носил оселедець, вислые усы и значок на лацкане в форме визитки Яроша... думаю, оставят его в барнауле... а шо, в сибирь везти?
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27.08.2020 10:32 Ответить
нужно поддерживать градус антиукраинской истерии в обществе, поэтому появляются такие сюжеты..
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27.08.2020 10:32 Ответить
Вы не верите в работу нашей разведки?
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27.08.2020 10:37 Ответить
интересно, что нам делать с информацией о РВСН РФ? информация, по уровню значимости для Украины сопоставима с информацией о ледокольном флоте РФ или количеству плоскодонных лодок на реке Вязьма
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27.08.2020 10:36 Ответить
Передать тем, кому это интересно, в обмен на нужные нам сведенья.
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27.08.2020 10:38 Ответить
там в большинстве стоят украинские ракеты
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27.08.2020 18:07 Ответить
Может стояли. Сейчас исключительно Тополя и Ярсы.
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27.08.2020 21:09 Ответить
А хто це злив засрашці призвіще війського, що нам передав якість данні? Хто ж це може бути, який ніразу не проколовся в офісі? Щог ж це за патрійот московії і даунбаса? Хто ж це злив по "Вагнерівцям"? От якби його відшукати, але це неможливо, бо він дуже замаскувався і їх там так багато, що можна помилитися.
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27.08.2020 10:36 Ответить
Кто слил? Ермак и Ко.
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27.08.2020 10:40 Ответить
он был японским шпионом
а еще английским
а заодно и украинским
"Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка "
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27.08.2020 10:40 Ответить
Барнаул это алтайский край, под китайской границей... Каким боком там Украина?

Наверное на Китай работал... А свалили на Украину, чтобы не разрушать "добрососедские и дружественные отношения" с союзным Китаем))))))))))))
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27.08.2020 10:44 Ответить
Та туда с Москвы 4-часа лететь!
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27.08.2020 10:52 Ответить
На РАБссии кроме Мавзолея с трупом тюфяка ничего интересного нет.
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27.08.2020 10:49 Ответить
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 7444
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27.08.2020 10:51 Ответить
Це той, хто досі ізходить на гівно, при згадуванні Пороха...
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27.08.2020 11:32 Ответить
вот эта секретная карта!!!
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 105
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27.08.2020 10:53 Ответить
РАБссию предавали всегда,служить Крысам самое позорное что может быть в жизни...
Самым крытым предателем был маршал артилерии Бирюзов,сдал сраные ракеты на Кубе президенту США Джону Кеннеди в 1962 году...
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27.08.2020 10:57 Ответить
Передавал по рации азбукой Морзе?
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27.08.2020 11:04 Ответить
кацапы одеты в евро форму--а какие там cекреты ..валенок самолетающий или портянка самобранка..??
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27.08.2020 11:07 Ответить
планшет советский мне нравится аххах
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27.08.2020 11:08 Ответить
С этим планшетом еще диды ходили.
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27.08.2020 11:15 Ответить
как ватно террористы нашли фейк шпиона сразу в нквд завезли))
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27.08.2020 11:24 Ответить
Учитывая сколько у нас в силовых структурах предателей, не исключен слив информации. Насчёт того, что Барнаул, то любая информация о состоянии вооруженных сил врага ценна. Насчёт стратегических вооружений, это может быть интересно нашим друзьям в США. В свою очередь, штаты нам тоже предоставляют информацию, которая касается нас.
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27.08.2020 11:37 Ответить
Штаты дают информации ровно столько, сколько нужно знать. Зато об вас они знают всё.
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27.08.2020 12:21 Ответить
Штаты для Украины не опасны, пусть знают. Если бы не штаты и их мощь, то кремлёвский карлик бы вовсю распоясался.
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27.08.2020 12:34 Ответить
Провал за провалом,предатели при власти сдают всех !
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27.08.2020 11:48 Ответить
Во дураааак!!! Ну зачем ТАК рисковать!? Всю его инфу, Дерьмак, Шмаркля и Ко, НЕ РАСПЕЧАТІВАЯ, будут ЧЕСТНО отправлять обратно за поребрик карле-ботоксу...
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27.08.2020 11:50 Ответить
Спасибо!!!!Гордись Собой и Терпи!!!! Они твари- а ты МУЖИК!!!
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27.08.2020 11:58 Ответить
Давайте росіян трохи затримувати, їх тут купа
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27.08.2020 12:10 Ответить
Что-то много в последнее время провалов нашей агентуры и операций, не связано ли это с активизацией деятельности кацапских агентов дерьмака и демченко?
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27.08.2020 16:08 Ответить
хто здав крота?... ЗЕБУИНЫ!
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27.08.2020 17:18 Ответить
 
 