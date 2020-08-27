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Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн. ВИДЕО

Почти две с половиной тысячи кустов дорогого "карликового" сорта конопли росли на поле возле села Бабаковка Белопольского района. Каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили правоохранители, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о "находке" по спецлинии "102", и на место происшествия немедленно выехали руководство и работники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры области открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений. Полицейские изъяли почти две с половиной тысячи кустов наркосодержащих растений.

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 01

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на "черном рынке" семи миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 02
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 03
Фото: сайт полиции

конопля (133) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумская область (3125)


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Топ комментарии
+21
росла себе, глаз радовала - чисто звери...
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27.08.2020 11:26
+14
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли...

Элитная конопля... Это для офиса президента?
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27.08.2020 11:31
+13
дыбилы! лучше бы легализовали, как в США и Канаде и зарабатывали бы в бюджеты огромнейшие деньги. Тупорылые совки власти! Нужно всю власть менять на такую, которая будет более свободу делать! И нужно убрать криминальную ответственность за траву и разгрузить тюрьмы и суды. Потому что судить за травку - это фашизм! Траву надо легализовать! Трава на категорию ниже, чем алкоголь! Траву легализовать! В США и в странах легализовавших огромные деньги поступают с налогов и т.п. И бордели надо легализовать в Украине! Нужна максимальная свобода стране! За тяжелые наркотики надо карать серьезно, а за траву карать, это как за бутылку пива в тюрьму садить. Даже козаки курили коноплю. Исторически ее нужно разрешить!
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27.08.2020 11:43
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Так быстро всё скурили?
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27.08.2020 11:25 Ответить
Ну можливо ще частину продали))
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28.08.2020 07:35 Ответить
росла себе, глаз радовала - чисто звери...
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27.08.2020 11:26 Ответить
мєнти понти нищать сільське господарство!
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27.08.2020 11:28 Ответить
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли...

Элитная конопля... Это для офиса президента?
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27.08.2020 11:31 Ответить
только коксПравоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7791
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27.08.2020 13:02 Ответить
Жаль, що наїхали. То фермери самі себе годували, а тепер житимуть державним коштом.
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27.08.2020 11:31 Ответить
теперь элитные полицейские несут службу на розовых единорогах и охраняют покой мармеладных хоббитов во время периода линьки..
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27.08.2020 11:31 Ответить
Так ликвидировали или изъяли, а уничтожили или на "косяки" пошло изьято-ликвидированое?
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27.08.2020 11:33 Ответить
Изверги. Уничтожают малый и средний бизнес.
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27.08.2020 11:36 Ответить
Плантацию ликвидировали, а коноплю отвезли зеленой жабе. ВаЗЕлин - знатный травокур. Ни дня без расширителей сознания. Правда, последнее время сдается мне и судя по его действиям, он вообще на Момент перешел.
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27.08.2020 11:39 Ответить
Правохоронци сами определили что конопля елитная и имеет высшее качество а так же определили проф. глазом ее рыночную стоимость?
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27.08.2020 11:43 Ответить
дыбилы! лучше бы легализовали, как в США и Канаде и зарабатывали бы в бюджеты огромнейшие деньги. Тупорылые совки власти! Нужно всю власть менять на такую, которая будет более свободу делать! И нужно убрать криминальную ответственность за траву и разгрузить тюрьмы и суды. Потому что судить за травку - это фашизм! Траву надо легализовать! Трава на категорию ниже, чем алкоголь! Траву легализовать! В США и в странах легализовавших огромные деньги поступают с налогов и т.п. И бордели надо легализовать в Украине! Нужна максимальная свобода стране! За тяжелые наркотики надо карать серьезно, а за траву карать, это как за бутылку пива в тюрьму садить. Даже козаки курили коноплю. Исторически ее нужно разрешить!
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27.08.2020 11:43 Ответить
А где тогда Арсен Борисовичу харчеватся? Он без пропитания не может
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27.08.2020 11:47 Ответить
Почему мусора и чиновники дебилы? Так мусора и зарабатывают на нелегальном обороте конопли. А если легализовать то ихняя кормушка накроется и все налоги будут идти в госбюджет. Зачем ето им? Так что дебилы ето народ который против легализации марихуаны. Они думают что если марихуана не легализована то ее нет как и проституции.
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27.08.2020 11:51 Ответить
Нет не лучше . Марихуана тяжелый наркотик . Особенно опасен для детей и подростков . Приводит к психозу и шизофрении . Легализовали с той же целью что и алкоголь , превратить население в безвольное стадо баранов . Ни на какую серьезную работу пользуещегося марихуаной в Америке не возьмут .

...
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27.08.2020 19:16 Ответить
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7784
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27.08.2020 20:29 Ответить
Тяжёлый наркотик? Ты в каком классе учишься? Водку ещё не пробовал? Лучше не пей никогда.
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27.08.2020 20:53 Ответить
Тебе ссылок накидать ? Скоре по английски ты не читаешь . По федеральным законам США марихуана являеться тяжелым наркотиком . Она не только опасна для здоровья , но и вызывает привыкание и являеця ступенькой к более опасным как героин , кокаин и синтетическое дерьмо .

..
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27.08.2020 22:46 Ответить
"Давайте зрозуміємо: марихуана не є наркотиком, і її слід легалізувати."

Камала Гарріс, кандидат у віце-президенти США
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 9418
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28.08.2020 01:41 Ответить
еще бы гитлера привел в качестве примера . Камала Харис за свою карьеру прокуророра пересажала массу людей за употребление марихуаны . ей на президенских праймариз как раз поставили это в вину открыто и она была вынуждена сняться с гонки . Повторяю еще раз по федеральным законам США марихуана тяжелый наркотик коим является на самом деле . То что глобалисты проталкивают его в массы не более как попытка оболванить и без того наполовину деградировавший народец .
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30.08.2020 07:41 Ответить
Ну такое привыкание, как к табаку, она не вызывает. А на счёт передоза, то алкоголь в разы тяжелее. Пропагандонские ссылки мне не надо, десять лет работал в морфлоте, в курсе what is what, что у арабов синька под запретом, в том числе под уголовным (страны с радикальным исламом), а в кальянных далеко не фруктовые ароматы курят, в общем мароканцы будут рассказывать о своих традициях, а чукчи естественно будут потчевать спиртом. Скорее это связано с воздействием климата на организм человека, и как следствие на традиции разных народов в развлечениях на досуге. Я розумію англійську мову але погано розмовляю, а також мон эрзя чарькодян и басян, якщо що. Все дебилы могут и курить и бухать, но не все кто выпивает или курит - дебилы. Зараз вже п'ять років як служу в ЗСУ. Удачи!
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28.08.2020 10:11 Ответить
как обычно стандартный ответ "алкоголь еще вреднее" . а серная кислота еще вреднее . цианистый калий вообще мнгновенно убивает . все кто пьет и курит как раз таки дебилы без исключения . не вижу ни в одном из пристрастий какой-нибудь существенной пользы . ибо алкоголь по последним исследованиям вреден в любых количествах . о курении даже нет смыла спорить .
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30.08.2020 07:44 Ответить
Ну насчет в любых количествах - это преувеличение - ибо алкоголь начинается с кефира и кваса, а наркотик - с чая и кофе. Про игроманию, разрушитель семей, вообще пока помолчу. И никто не имеет никакого морального права судить кого-то в их употреблении (алкоголя или наркотиков), если это употребление не приносит вреда окружаюшим. А ответ "алкоголь еще вреднее" связан именно с тем, что основная статистика бытовых зверств и убийств всегда происходит на почве зеленого змия. И поэтому, запрещать курить в стране где разрешено бухать - это нонсенс.
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31.08.2020 23:56 Ответить
у них кормушку з гральним бізнесом забрали, а ти хочеш легалайз, блекджек і шлюх.
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27.08.2020 19:40 Ответить
То есть,если бы правоохранители ликвидировали плантацию обычной конопли , то награда ограничилася бы премией, а тут элитная ,так что очередное звание гарантировано.))
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27.08.2020 11:45 Ответить
ваще, конопля - такая ценная культура. Семя, масло, волокно сродни льняному - утилизируется без остатка. От жмыха куры плодятся, шо дурные, коровам тоже для настроения. Знаю, что в Бельгии из "джутовой" рогожки изготавливали гробы, точнее, капсулы для захоронения. Жаль, что такой имидж...
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27.08.2020 11:47 Ответить
не імідж, а властивості, але ж не вся така. є сорти виведені, прпктично без канабіоїдів, там щоб курнути мабуть треба тону викурити, дичка в північніших районах України теж безпонтова.
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27.08.2020 19:42 Ответить
имидж психотропа. Имидж. Не свойства, а имидж. И когда говорят о конопле, первое, что приходит на ум, ее наркотические свойства. Вот такой негативный имидж у очень полезной культуры. Дичка не только в юж. районах. Соседка дичкой помидоры подвязывает. Мочалит стебель и подвязывает.
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27.08.2020 20:06 Ответить
Слонов ею лечат https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-varshavskom-zooparke-slonam-budut-davat-maslo-kannabisa-chtoby-poborot-ih-depressiyu.html в зоопарке Варшавы
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27.08.2020 21:09 Ответить
Вот так фашистская власть и убивает сельское хозяйство и економику страны. Незаконной добычи янтаря и вырубок лесов и добычи песка на Днепре они не замечают.
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27.08.2020 11:48 Ответить
Как это до дебильного просто - снять с поля 7 миллионов гривен и уничтожить. Конопля - это не мак и не кока и даже не адский алкоголь.
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27.08.2020 11:56 Ответить
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 8692
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27.08.2020 11:56 Ответить
И скоро у кого то из главментов области появится новая хатынка где то в Болгарии
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27.08.2020 12:07 Ответить
А как установили содержание тетрагидроканнабинола? На глаз или курнули и заштырило?
Конопля бывает разная это может быть и техническая конопля в которой тетрагидроканнабинола минимальное кол-во и она не является наркотической культурой. Выращивают её для добычи масла, изготовления пряжи т.д. и рентабельность выращивания такой культуры в 3 раза выше чем скажем пшеницы. Другое дело что требуется лицензия, официальная покупка семян у авторизованного производителя, регистрация в ментовке если это не соблюдается то деяние карается сроком от шести месяцев до 3 лет.
Как то так.
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27.08.2020 12:11 Ответить
Она еще не доросла а дибилы уже делят шкуру неубитого медведя ..7 лямов ....
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27.08.2020 12:35 Ответить
Інвестиції Садового накрились мідним тазом(ще недавно він милувався плантаціями коноплі на Сумщині)
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27.08.2020 13:16 Ответить
Казлы
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27.08.2020 13:24 Ответить
Такое преступление будет на совести копов. Больше добавить нечего
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27.08.2020 13:44 Ответить
Одни долбоёбы давят клубнику бульдозером, другие долбоёбы уничтожают лекарственные растения.
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27.08.2020 21:54 Ответить
Працівники прокуратури найшли плантацію коноплі .....ахахахахахаха ...
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27.08.2020 13:44 Ответить
Блин , такой stuff пацанчики грувили. А в Раиссии тем временем повесился 85-летний пенсионер из-за куста конопли ,который неуспел скормить кроликам. Сосед заложил. Как в 37-ом.
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27.08.2020 16:46 Ответить
вот просто ни одного одобряющего действия копов комента, и никогда их нет, если тема про канабис, для сравнения почитайте ,что пишут под новостью про тупую синюю скотину сломавшую жизнь трем молодым девченкам. Но синька ХОРОШО! Бюждетообразующая отрасль промышленности, бла бла бла. А безобидный гандж уголовка!!! Общество точно созрело для легалайза, не созрела скотская власть с ментами, менты кормятся и мажут власть, что-бы сохранять статус кво
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27.08.2020 17:11 Ответить
Это теракт со стороны правоохранительных органов.
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27.08.2020 17:52 Ответить
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 1591
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27.08.2020 19:16 Ответить
а если одну муйню к другой добавить? - еффект поразительный!
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27.08.2020 19:18 Ответить
Як вони визначали її елітність...
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27.08.2020 20:24 Ответить
З ними просто не поділились!
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27.08.2020 21:31 Ответить
А ведь почти пришли к успеху. Еще недели или две - и собирать можно было бы.
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28.08.2020 09:09 Ответить
Ликвидируйте продажу водяры. Вот где самое массовое распространение наркоты.
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28.08.2020 10:36 Ответить
А кнопочку "Нравится" никто не нажал... Пора установить кнопочку "Не нравится".
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28.08.2020 11:33 Ответить
 
 