Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн. ВИДЕО
Почти две с половиной тысячи кустов дорогого "карликового" сорта конопли росли на поле возле села Бабаковка Белопольского района. Каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили правоохранители, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о "находке" по спецлинии "102", и на место происшествия немедленно выехали руководство и работники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области.
Полиция под процессуальным руководством прокуратуры области открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений. Полицейские изъяли почти две с половиной тысячи кустов наркосодержащих растений.
По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на "черном рынке" семи миллионов гривен.
Следственные действия продолжаются.
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мєнтипонти нищать сільське господарство!
Элитная конопля... Это для офиса президента?
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Камала Гарріс, кандидат у віце-президенти США
Конопля бывает разная это может быть и техническая конопля в которой тетрагидроканнабинола минимальное кол-во и она не является наркотической культурой. Выращивают её для добычи масла, изготовления пряжи т.д. и рентабельность выращивания такой культуры в 3 раза выше чем скажем пшеницы. Другое дело что требуется лицензия, официальная покупка семян у авторизованного производителя, регистрация в ментовке если это не соблюдается то деяние карается сроком от шести месяцев до 3 лет.
Как то так.