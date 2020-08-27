Сбивший в пьяном виде троих курсанток в Киеве майор Холодный: "Буду нести этот крест через всю свою жизнь". ВИДЕО

В суде, где избирали меру пресечения для майора Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на курсанток в Киеве, он прокомментировал инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Так, майор Холодный в суде сказал: "На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим".

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.