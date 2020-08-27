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Новости Видео Пьяные за рулем
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Сбивший в пьяном виде троих курсанток в Киеве майор Холодный: "Буду нести этот крест через всю свою жизнь". ВИДЕО

В суде, где избирали меру пресечения для майора Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на курсанток в Киеве, он прокомментировал инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Так, майор Холодный в суде сказал: "На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим".

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одной из курсанток военного колледжа, пострадавшей от наезда пьяного водителя, пластунке Галине Николин нужна помощь

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.

ДТП (7673) Киев (25518) пьянство (867)


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Топ комментарии
+38
честь та совість.. що ти плетеш! Де була твоя честь та совість коли ти напилось як свиня? Нщо тім дівчатам твоя честь, коли вони в такому віці без ніг! Курва ти синьо-лоба!
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27.08.2020 12:45
+27
Выпил, сел за руль - сел у тюрьму..
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27.08.2020 12:45
+27
да всем как-то пофиг на крести, нолик, и особенно пофиг этому мойору..
и говорит он это с целью смягчить отношение судей и окружающих к себе и совершонному преступлению.. а поломанных девченок уже не восстановишь, они инвалиды на всю жизнь..
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27.08.2020 12:50
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Выпил, сел за руль - сел у тюрьму..
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27.08.2020 12:45 Ответить
Не помогает !
Уже пробовали во многих странах, только самосознание и ответственность в развитом и цивилизованном обществе помогает ...

пока у нас снимают деньги во время пандемии на дороги а образование детей в школах вообще без денег нам это не переломать ...
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27.08.2020 12:52 Ответить
Не викорінює, а знижує чуттєво! У нас тупо забирають права.
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27.08.2020 12:55 Ответить
Випив-сів за руль- вбив або покалічів людей - повісили на місці ДТП.
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27.08.2020 13:00 Ответить
угу.. "крест оно нести будет" - и продолжать бухать.
Шажравшись - уничтожило нормальную жизнь трех девченок, и именно ОНИ будут нести этот крест всю свою жизнь - каждый день, каждую секунду своей жизни...
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27.08.2020 14:23 Ответить
2,9 промиле и сел за руль!
- 1-й уровень (0,1-1,29 промилле) может указывать на следующие возможные нарушения: в целом абсолютно адекватное поведение, без очевидных признаков опьянения. Обнаружить наличие в организме алкоголя можно только с помощью спецсредств.

- 2-й уровень (0,3-0,59 промилле) - слегка нарушается координация и концентрация внимания. В поведении просматривается снижение сдержанности и излишняя разговорчивость. Внутренне ощущается чувство эйфории и раскрепощения. Управлять автомобилем в таком состоянии становится опасным по причине существенного снижения ощущения реальности и пределов дозволенности. ДТП именно в подобном состоянии достаточно частое явление на дорогах.

- 3-й уровень (0,6-0,9 промилле) - ослабевает периферическое зрение, теряется логика мышления, углубляется потеря ощущения реальности. Появляется очевидный дискомфорт к яркому свету, расторможенность, сильное притупление ощущений, потеря контроля над собой с последующим отсутствием воспоминаний о совершенных действиях.

- 4-й уровень (1-1,9 промилле) - сильное нарушение рефлексов, замедленная и неправильная реакция, абсолютно непонятное изъяснение. В подобном состоянии мужчины сталкиваются с нарушением эрекции и даже временной потерей потенции. Могут проявиться сильные симптомы отравления. Повышенная агрессивность, проявляющаяся в неконтролируемых и резких выпадах гнева, смене настроения и снижении либидо.

- 5-й уровень (2-2,9 промилле) сопровождается потерей сознания, памяти и сильного нарушения моторики. Полная потеря ориентиров в пространстве, непонимание происходящего с ним и объектами вокруг него.

- 6-й уровень (3-3,9 промилле) - это степень сильного опьянения с серьезными негативными последствиями для организма. Нарушается ритм дыхания человека, наблюдается учащенное биение или даже остановка сердца. Неконтролируемый рвотный инстинкт и потеря контроля над мочеиспусканием. Координация передвижения полностью нарушена, после падения, человек, принимавший спиртное, не в состоянии подняться. Уход в ступор и потеря сознания.

- 7-й уровень (4-5 промилле) - движение зрачков, как и сердцебиение с дыханием неконтролируемые. Чаще всего, отсутствие сознания и абсолютно неконтролируемое поведение. Велика вероятность смерти.

- 8-й уровень (от 5 промилле) - уровень очень сильной алкогольной интоксикации и максимально вероятного летального исхода.
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27.08.2020 14:27 Ответить
5-й уровень (2-2,9 промилле) сопровождается потерей сознания, памяти и сильного нарушения моторики. Полная потеря ориентиров в пространстве, непонимание происходящего с ним и объектами вокруг него.



пля.. оно в дупу пьяное было.. не видело куда ехало!
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27.08.2020 14:28 Ответить
кстати.. на цензоре не написали что:

Злоумышленника задержали на месте. 46-летний военнослужащий управлял автомобилем, находящимся в розыске.



т.е. в пьяный до потери сознания сел за руль угнанного авто...
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27.08.2020 14:30 Ответить
спросил у курсанток перед наездом за кого голосовали, сказали за зеленского -наехал. человеконенавистник
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27.08.2020 22:24 Ответить
Ублюдок сделал 3 девченок калеками -- тебя закопать нужно без креста алкаш чертов
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27.08.2020 12:57 Ответить
зачем вы такое говорите - вьезд на территорию ВЧ гаишникам запрещён
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27.08.2020 20:14 Ответить
честь та совість.. що ти плетеш! Де була твоя честь та совість коли ти напилось як свиня? Нщо тім дівчатам твоя честь, коли вони в такому віці без ніг! Курва ти синьо-лоба!
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27.08.2020 12:45 Ответить
Ти падло того хреста ще не вправився підняти, а вже кажеш що будеш нести..Дивись, щоб не всрався.
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27.08.2020 12:46 Ответить
В совке во время войны были штрафбаты... На фронт его и пусть кровью искупает свою вину.
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27.08.2020 12:48 Ответить
бред. он тя взорвет с 2-мя взводами и в "днр-лнр" будет хероем. давай, иди, вместе с таким в блиндаже посиди.те? м?
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27.08.2020 12:53 Ответить
Прикувати до кулемету і дистанційний підрив на випадок захоплення ворогом.
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27.08.2020 13:28 Ответить
и те будут такие санкции, как бы от разработки ЯО.
это тупо бред, я понимаю шо вы прикалываешься, но никто и никогда не подпишет се "Гаагу".
ибо есть цепочка приказов, и тогда командир невиновен, не гря уже о солдиках
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27.08.2020 13:30 Ответить
Такую ты ахинею пишешь просто жесть, ты вообще в адеквате?
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27.08.2020 15:30 Ответить
Нам Славянам без ...да бей своих шоб чюдилы
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27.08.2020 14:32 Ответить
я очень надеюсь что совковые принципы закидывания врага мясом остались только в дремучих дикарских армиях типа северной кореи, даже сраная рашка, пытается вести себя по другому, хотя при наступлениях жопыыы имеет явные позывы закидать таки мяском, надеюсь наша армия все-таки уже исповедует другие принципы, согласно которым жизнь человеческая бесценна, жизнь подготовленного военного бесценна втройне, и тупорылым пъяницам, к своим преклонным годам не врубившегося в то, что набухавшись нельзя даже на велике, не то что на машине, на поле боя не место, как и не место среди военных вообще.....
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27.08.2020 16:05 Ответить
Насправді дуже влучна думка, замість хлопців, котрі ризикують кожен день життям на передовій варто відправляти ось таких. Позбавити звання і як рядового туди, на першу лінію.
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27.08.2020 19:43 Ответить
Долбо ***... крест он будет нести, тварь пьяная...
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27.08.2020 12:49 Ответить
да всем как-то пофиг на крести, нолик, и особенно пофиг этому мойору..
и говорит он это с целью смягчить отношение судей и окружающих к себе и совершонному преступлению.. а поломанных девченок уже не восстановишь, они инвалиды на всю жизнь..
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27.08.2020 12:50 Ответить
Ну если православный, то простить надо.
"кресты" он носить будет, ага... высрать же такое.... Это как Жирная свинья, разбомбившая мирный город дабы Сралина запугать - несла бутылку и сигару аж до того периода когда срала под себя. Не, ну а че, Боб такая штука, шо когда тя взяли в плен = "дайте гамбургер, ради Боба", а когда ты можешь убивать = "снамеБоб".
Удобно, безопасно, смешно(с лохов).
Дайте ему 5 лет хотя бы, но и кто-то же его впустил, или он на территории насвинячился?
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27.08.2020 12:51 Ответить
Пусть даст миллион гривен изначально, продаст квартиру и поддерживает. Это логично
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27.08.2020 12:52 Ответить
Що мене дратує в Україні-так це те, що горілку продають повсюди! На заправках! Заходиш в супермаркет і перше, що бачиш-горілка!!!! Твою ж мать! Ви п'єте іі просто в неймовірних кількостях розповідаючи байки про іі користність!
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27.08.2020 12:53 Ответить
з ким це ви спілкуєтеся? хто таку маячню про користь алкоголю вам наплів? часом, не рузьке брат?
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27.08.2020 12:58 Ответить
та вони ж "американський пэтріот" , з шостою ранку вже на цензорі строче..
хоч би лаятись по-ураїнськи навчився..
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27.08.2020 16:46 Ответить
По фразе "Твою ж мать!" сразу можна определить кацапа. Правильно писать "курва мать" или "та трясця ж твоїй матері"
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28.08.2020 08:53 Ответить
В 60 метрах от двух школ работают 3 МАФа в которых продаются сигареты, слабоалкоголка, пиво, водка, коньяк-всем без ограничения.
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27.08.2020 13:13 Ответить
Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя" - Цензор.НЕТ 7802
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28.08.2020 08:54 Ответить
И что с этого с то продают?! При совке был сухой закон,меньше пить не стали,а начали шмурдяк гнать!!! А то что за руль пьяный сел это говорит о его личном самосознании!!!! Я 12 лет назад сел за руль и перестал вообще бухать,потому что понимаю что в любой момент мне нужно будет сесть за руль!!!! Хотя с меня прикалывались мол можно подумать что у тебя есть сейчас такая необходимость ехать! И потом такое случилось,родственники на дне рождения бухали а дети сами себе пока племянница голову не разбила что зашивать пришлось,а везти некому все задутые!!!
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27.08.2020 13:28 Ответить
а мене дратує те шо ось такі "святоші" як ви розповідають байки про те як в Україні всі поголовно спиваються "корисною" горілкою в неймовірних кількостях...
бували ми в штатах та й бачили ваш "сухий закон"...
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27.08.2020 16:33 Ответить
І де ж це ти ті байки про корисність горілки знаходиш? Може тобі компанію поміняти, бо коли дружбани "слишком вумные", то це тоже задовбує?
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28.08.2020 09:18 Ответить
Эта тварь ПОЗОР армии ! Почему ему разрешили присутствовать в суде в форме ???
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27.08.2020 13:06 Ответить
Ото ж, іншої одежі у нього не знайшлося чи принести не було кому?
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27.08.2020 13:34 Ответить
Якби мєнт збив, чи прокурорський, чи депутат навіть справу би не відкрили.
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27.08.2020 13:06 Ответить
Завжди питаю у людей: а за кого пане і панове голосували останні 10 років?
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27.08.2020 13:17 Ответить
Почему именно 10 лет? Чтобы свою нефтегазовую прокладку выгородить?
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27.08.2020 14:08 Ответить
***** ссаный, просил бы пистолет и 1 патрон, остался бы мужиком с яйцами
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27.08.2020 13:17 Ответить
Эххх....И мужик видно порядочный-не стал отбрехиваться...Что ж ты,дурак,натворил?И девкам жизнь угробил,и себе,и родным...Позор,стыд,боль...Ну,собирался ты бухать-отдай же ты ключи родичам или друзьям!Пипец-на ровном месте такое горе...
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27.08.2020 13:18 Ответить
В чому його порядність?
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27.08.2020 13:32 Ответить
Что вину признает и под дурачка не косит.Сравни его поведение с аналогичными случаями
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27.08.2020 13:35 Ответить
Дешёвые понты для дурачков. Судье уже заплачено. Это же МУСОР, пойми ты это.
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28.08.2020 00:48 Ответить
2,9 промиле и сел за руль!
Порядочная ... свинья.
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27.08.2020 13:41 Ответить
Та,пьяному море по колено.Трезвым надо думать
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27.08.2020 13:47 Ответить
При 2,9 промилле мозги уже не работают.
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27.08.2020 15:44 Ответить
Я б на его месте застрелился.
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27.08.2020 13:19 Ответить
Даже если и так-чем бы это помогло?Искупить вину нужно.Полностью не получится,конечно,но хотя бы то,что можно
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27.08.2020 13:37 Ответить
слишком легко....отхерачить каждому его родственнику по ноге , а алкану две ноги и две руки -шоб ***** больше за руль не сел никогда !
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27.08.2020 16:22 Ответить
все они перед судом красивые слова говорят
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27.08.2020 13:36 Ответить
Какая честь?
Какая совесть?
Даже сейчас пытается избежать наказания обещаниями помогать пострадавшим.
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27.08.2020 13:39 Ответить
Эта тварь называет это крестом??? Он опанулся??? Мудак, искалечил людей теперь он крестоносец! *****!
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27.08.2020 13:41 Ответить
То немає курва жодного значення що ти довбню зараз промукаешь..
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27.08.2020 14:06 Ответить
Гнида и тварь конченная.
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27.08.2020 14:26 Ответить
Застрелись, мразота!Офицер!
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27.08.2020 14:27 Ответить
Нелепая и трагическая история.....
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27.08.2020 14:31 Ответить
Уж лучше бы молчало.
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27.08.2020 14:32 Ответить
Что вы как дети. В среде ментов и военных пьянство, увы, обыденность. И пьяным за руль - тоже. Много раз все проходит нормально, он привыкает и расслабляется. А потом случается вот такое. И он реально сам в шоке. Когда протрезвел, конечно.
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27.08.2020 14:42 Ответить
А совесть одной нации, с фамилией Ефремов, требует доказать что в момент аварии он находился в машине.
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27.08.2020 14:45 Ответить
И он прав. Доказывать надо даже это.
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27.08.2020 14:51 Ответить
Да п...шь,никакого креста носить ты не будешь,ты тварь в синеве за руль село,и не раз уже садилось...гореть тебе и таким же уродам в аду,а не кресты носить...девчонки по 18 лет,карьеры,жизни нормальной лишились,уже..бок,чтоб тебя ещё в СИЗО отпетушили ...
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27.08.2020 14:56 Ответить
Фраза:"На данный момент я не буду избегать наказания....." говорит о том что подозреваемый расматривал такие варианты и от них не отказался и может прибегнуть к ним в будущем.
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27.08.2020 15:30 Ответить
На хрен твои извинения никому не нужны, быдло ты спиртозависимое. Таким как ты не в армии служить, а асфальт укладывать или улицы подметать.
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27.08.2020 15:35 Ответить
в армии ему можно служить - в ордловской!
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27.08.2020 15:41 Ответить
Майора нужно бы разобрать на органы, которые продать, и все деньги направить на лечение пострадавших.
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27.08.2020 15:39 Ответить
и шо он не сможет даже в атб устроится карьеру себе похерил??
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27.08.2020 15:48 Ответить
Пусть несёт этот крест в пожизненном заключении.
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27.08.2020 16:18 Ответить
Довелось служить с Этим *****,скажу награда нашла своего героя,очень жаль что пострадали девченки.Тогда еще лейтенант Холодный парился в бане в тот момент когда его подчиненные были в окружении,разводил волонтеров на телефоны,ноутбуки и машину,строил всевозможные интриги что бы получить повышение ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ это не о нем!!!!
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27.08.2020 16:32 Ответить
..алкашу веры нет...
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27.08.2020 16:37 Ответить
МУСОРУ веры нет.
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28.08.2020 00:49 Ответить
Поряд повинно сидіти і командування академії,безконтрольність та вседозволеність призвели до цієї трагедії.Ганьба.
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27.08.2020 17:16 Ответить
Повісити,щоб не ніс той хрест...А то він так його і понесе...через всі кабаки,борделі,курорти,які трапляться йому в житті...
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27.08.2020 17:18 Ответить
Какого он в форме.Снять.
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27.08.2020 17:29 Ответить
Самое прискорбное... это все эти комментарии. Да... горе наделал, никто не спорит. Лучше будет еси он в петлю свою тупую голову засунет? Кому от этого уже лучше станет? Пускай лучше всю жизнь теперь помогает, хоть как то исправит свой бок. Пускай пашит на хорошие и качественное протезирование для пострадавших. На реабилитацию в США или Германии. Просто его смерть ничего не решит. А вы говнокаментаторы завтра об этой новости забудете и пойдете срать в другое место. А девушки останутся сами со своей бедой. Так что диванные палачи, по классике жанра, идите в жопу, может там думать научитесь.
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27.08.2020 17:50 Ответить
Забрать его квартиру, продать и на вырученные деньги обеспечить качественное протезы для девушек. Ну и этой пьяной мрази лет 20 строго режима.
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27.08.2020 18:23 Ответить
Слишком всё промто. Пока за бухло за рулем не будут давать "десятку" и за смертельный случай пожизненно, ничего не изменится.
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27.08.2020 18:48 Ответить
козлина ты козлина! это девчонкам нести крест увечий из-за твоей преступной езды пьяным...
одной бутылкой испортил жизни и загубил здоровье стольким людям (и себе, алкашу, в том же числе)
но ты, пьянь, мог избежать этого позора и трагедии - просто не сев за руль!...а девчонки ? оказались случайными жертвами обстоятельств и... пьяного преступника..
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27.08.2020 19:03 Ответить
Я, колишній військовий, не розумію, про яку честь та про який хрест, вякає оця потвора у військовій формі та ще й з медичною спеціалізацією. Збирається отримати умовне та на "гражданці" скиглити, нажершись водяри, як він кається. Справжній офіцер, втративши честь, скалічивши трьох молодих жінок, повинен сам себе осудити. А цей *****.ок, просить вибачення.
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27.08.2020 19:03 Ответить
Помню в Константиновке пьяные вояки на бтр сбили на пешеходном переходе маленькую девочку на смерть. Так их потом наградили, и через время дали смешные приговоры (как имеющим награды). Уверен, что с этим будет нечто подобное. У нас таких не судят по справедливости.
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27.08.2020 20:29 Ответить
///
"У одной из пострадавших диагностировали неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Вторая девушка получила неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. У третьей выявили открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени"...
В госпитале, где спасали девушек, одной из них пришлось ампутировать левую ногу, другой - правую. Третьей "повезло" больше: ей пытаются спасти обе ноги. Медики оценивают состояние всех трех пострадавших как стабильно тяжелое, однако говорят, что сейчас их жизнь вне опасности.На их мечтах о воинской службе, да и вообще планах на будущее пьяный преподаватель поставил крест. Впереди у каждой из них - долгий и тяжелый период реабилитации, а также непростая адаптация к изменившимся условиям и качеству жизни.
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27.08.2020 22:48 Ответить
Это полный писец.
Таких уродов надо просто расстреливать. Сделать исключение...
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28.08.2020 00:51 Ответить
а был был он сестричкой леночки зайцевой то виноваты были бы курсантки- не там стали......
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28.08.2020 08:08 Ответить
"Для меня приоритеты в жизни - это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает - мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим".

Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
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28.08.2020 08:30 Ответить
Що ж ти, ****, намордник одягнув, боїшся захворіти?
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28.08.2020 09:04 Ответить
як ти гнидо було , чи є майором , тоді застрелитись потрібно !!! чим швидше, тим краще для всіх.
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28.08.2020 09:50 Ответить
Это лицо ВСУ (( Дайте этому животному пистолет и один патрон, посмотрим что оно знает о чести!!!
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28.08.2020 10:08 Ответить
 
 