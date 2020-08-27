Сбивший в пьяном виде троих курсанток в Киеве майор Холодный: "Буду нести этот крест через всю свою жизнь". ВИДЕО
В суде, где избирали меру пресечения для майора Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на курсанток в Киеве, он прокомментировал инцидент.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
Так, майор Холодный в суде сказал: "На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим".
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.
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Уже пробовали во многих странах, только самосознание и ответственность в развитом и цивилизованном обществе помогает ...
пока у нас снимают деньги во время пандемии на дороги а образование детей в школах вообще без денег нам это не переломать ...
Шажравшись - уничтожило нормальную жизнь трех девченок, и именно ОНИ будут нести этот крест всю свою жизнь - каждый день, каждую секунду своей жизни...
- 1-й уровень (0,1-1,29 промилле) может указывать на следующие возможные нарушения: в целом абсолютно адекватное поведение, без очевидных признаков опьянения. Обнаружить наличие в организме алкоголя можно только с помощью спецсредств.
- 2-й уровень (0,3-0,59 промилле) - слегка нарушается координация и концентрация внимания. В поведении просматривается снижение сдержанности и излишняя разговорчивость. Внутренне ощущается чувство эйфории и раскрепощения. Управлять автомобилем в таком состоянии становится опасным по причине существенного снижения ощущения реальности и пределов дозволенности. ДТП именно в подобном состоянии достаточно частое явление на дорогах.
- 3-й уровень (0,6-0,9 промилле) - ослабевает периферическое зрение, теряется логика мышления, углубляется потеря ощущения реальности. Появляется очевидный дискомфорт к яркому свету, расторможенность, сильное притупление ощущений, потеря контроля над собой с последующим отсутствием воспоминаний о совершенных действиях.
- 4-й уровень (1-1,9 промилле) - сильное нарушение рефлексов, замедленная и неправильная реакция, абсолютно непонятное изъяснение. В подобном состоянии мужчины сталкиваются с нарушением эрекции и даже временной потерей потенции. Могут проявиться сильные симптомы отравления. Повышенная агрессивность, проявляющаяся в неконтролируемых и резких выпадах гнева, смене настроения и снижении либидо.
- 5-й уровень (2-2,9 промилле) сопровождается потерей сознания, памяти и сильного нарушения моторики. Полная потеря ориентиров в пространстве, непонимание происходящего с ним и объектами вокруг него.
- 6-й уровень (3-3,9 промилле) - это степень сильного опьянения с серьезными негативными последствиями для организма. Нарушается ритм дыхания человека, наблюдается учащенное биение или даже остановка сердца. Неконтролируемый рвотный инстинкт и потеря контроля над мочеиспусканием. Координация передвижения полностью нарушена, после падения, человек, принимавший спиртное, не в состоянии подняться. Уход в ступор и потеря сознания.
- 7-й уровень (4-5 промилле) - движение зрачков, как и сердцебиение с дыханием неконтролируемые. Чаще всего, отсутствие сознания и абсолютно неконтролируемое поведение. Велика вероятность смерти.
- 8-й уровень (от 5 промилле) - уровень очень сильной алкогольной интоксикации и максимально вероятного летального исхода.
пля.. оно в дупу пьяное было.. не видело куда ехало!
Злоумышленника задержали на месте. 46-летний военнослужащий управлял автомобилем, находящимся в розыске.
т.е. в пьяный до потери сознания сел за руль угнанного авто...
это тупо бред, я понимаю шо вы прикалываешься, но никто и никогда не подпишет се "Гаагу".
ибо есть цепочка приказов, и тогда командир невиновен, не гря уже о солдиках
и говорит он это с целью смягчить отношение судей и окружающих к себе и совершонному преступлению.. а поломанных девченок уже не восстановишь, они инвалиды на всю жизнь..
"кресты" он носить будет, ага... высрать же такое.... Это как Жирная свинья, разбомбившая мирный город дабы Сралина запугать - несла бутылку и сигару аж до того периода когда срала под себя. Не, ну а че, Боб такая штука, шо когда тя взяли в плен = "дайте гамбургер, ради Боба", а когда ты можешь убивать = "снамеБоб".
Удобно, безопасно, смешно(с лохов).
Дайте ему 5 лет хотя бы, но и кто-то же его впустил, или он на территории насвинячился?
хоч би лаятись по-ураїнськи навчився..
бували ми в штатах та й бачили ваш "сухий закон"...
Порядочная ... свинья.
Какая совесть?
Даже сейчас пытается избежать наказания обещаниями помогать пострадавшим.
одной бутылкой испортил жизни и загубил здоровье стольким людям (и себе, алкашу, в том же числе)
но ты, пьянь, мог избежать этого позора и трагедии - просто не сев за руль!...а девчонки ? оказались случайными жертвами обстоятельств и... пьяного преступника..
"У одной из пострадавших диагностировали неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Вторая девушка получила неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. У третьей выявили открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени"...
В госпитале, где спасали девушек, одной из них пришлось ампутировать левую ногу, другой - правую. Третьей "повезло" больше: ей пытаются спасти обе ноги. Медики оценивают состояние всех трех пострадавших как стабильно тяжелое, однако говорят, что сейчас их жизнь вне опасности.На их мечтах о воинской службе, да и вообще планах на будущее пьяный преподаватель поставил крест. Впереди у каждой из них - долгий и тяжелый период реабилитации, а также непростая адаптация к изменившимся условиям и качеству жизни.
Таких уродов надо просто расстреливать. Сделать исключение...
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.