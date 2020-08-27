Более сотни хасидов держат в аэропортах Украины, - Объединенная еврейская община. ВИДЕО

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.

Об Ткач сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 "развернули", так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину", - сообщил Ткач.

Он отметил, что запрет на въезд от КМУ начнет действовать только в 00:00 29 августа.

"По нашей информации, сегодня в Украину со всех сторон едут более тысячи хасидов, которые хотят успеть до закрытия границ иностранцам", - сообщил Ткач.

Позже он сообщил, что по его данным, "проблемы у тех, кто не сделал тест на коронавирус за сколько-то там часов в самом Израиле",

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году