Более сотни хасидов держат в аэропортах Украины, - Объединенная еврейская община. ВИДЕО
Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.
Об Ткач сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 "развернули", так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину", - сообщил Ткач.
Он отметил, что запрет на въезд от КМУ начнет действовать только в 00:00 29 августа.
"По нашей информации, сегодня в Украину со всех сторон едут более тысячи хасидов, которые хотят успеть до закрытия границ иностранцам", - сообщил Ткач.
Позже он сообщил, что по его данным, "проблемы у тех, кто не сделал тест на коронавирус за сколько-то там часов в самом Израиле",
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Україна правова держава
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Проблема в том что какой президент такие и ситуации, он с самого начала не знал что делать пустить хасидов когда в стране больше 1000 вдень зараженных, или не пустить и тогда могут ухудшится отношения с Израилем. Он просто не знает что делать, не воли к принятию решений, из-за чего его запоздалые решения превращаются в фиаско
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На Херсонщині в 1920-х-1930-х роках був цілий єврейський національний район, - Калініндорфський. Тепер колишній райцентр називається Калинівське.
На фото напис на в'їзді в комуну, - "Сільсько-господарчий колектив ім. Шолом-Алейхема". Напис українською і на івриті.
Ідиш, - це такий собі єврейсько-німецький суржик європейських євреїв-ашкеназі.
А чи не хочуть вони перенести ту могилу до себе в Ізраїль?
Заставьте их работать !
Нехай виторгують донбасс у мордовських абізян
Может отправить их в Иран?
В качестве проповедников!
ПУСТЬ ЛЕТЯТ ДОМОЙ
ГУЛЕК И ДЕШЕВЫХ ДЕВОК НЕ БУДЕТ
https://youtu.be/2_tldowtgOY
там просто кирпичи в гробу закопаны а то что эта мишпуха занимается не столько почитанием
сколько ритуалами уверен уже очень сильно и по большому счёту - если какая то этническая
группа на протяжении длительного времени, скажем 50 лет, совершенно не ассимилируется и
живёт замкнутыми общинами их надо выставлять из страны потому шо секты с нацистскими
уклонами на нах не нужны.
https://www.youtube.com/watch?v=yatu7u-UaQ4 Як озвірілі хасиди напали на журналістів Надзвичайних новин
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw В Умани хасиды напали на семью, у которой снимали жилье
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw https://www.youtube.com/watch?v=6UVG9XlIKzo В Умани хасиды напали на женщину и устроили погром
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw