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Более сотни хасидов держат в аэропортах Украины, - Объединенная еврейская община. ВИДЕО

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.

Об Ткач сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 "развернули", так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину", - сообщил Ткач.

Он отметил, что запрет на въезд от КМУ начнет действовать только в 00:00 29 августа.

"По нашей информации, сегодня в Украину со всех сторон едут более тысячи хасидов, которые хотят успеть до закрытия границ иностранцам", - сообщил Ткач.

Позже он сообщил, что по его данным, "проблемы у тех, кто не сделал тест на коронавирус за сколько-то там часов в самом Израиле",

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году

Автор: 

евреи (311) Израиль (1924) хасиды (255)


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Топ комментарии
+15
А чего они приехали, раз им сказали, что не пустят?
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27.08.2020 15:03
+12
на Херсонщину їх, помідори збирать
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27.08.2020 15:04
+10
Нужно было просто не пускать и всё. Сейчас это в любом случае скандал и возня. Никаких поездок в Умань им организовывать нельзя, т.к. само слово "организовывать" не применимо к хасидам.
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27.08.2020 15:32
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А чего они приехали, раз им сказали, что не пустят?
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27.08.2020 15:03 Ответить
Зеленський знову не підготувався і зараз буде такий скандал, що в Ізраїль після відставки Зеленський не поїде і сховатись там не зможе! Хасиди будуть лупити Зеленського скрізь де побачать, а публіка це безцеремонна і хамська і сам Ізраїль з ними нічого зробити не може! Тому потрібно термінового готувати спеціальні автобуси і водіїв в спецкостюмах біологічного захисту, закривати Умань на карантин, санітарно ізолювати нацгвардією в Умані квартал з могилою цадіка і звозити туди хасидів і розміщувати в наметах ДСНС, якщо в межах ізольованого кварталу хасиди не зможуть зняти собі житло! Це святкування нового року має пройти під егідою ДСНС, НГУ та НПУ.
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27.08.2020 15:28 Ответить
Нужно было просто не пускать и всё. Сейчас это в любом случае скандал и возня. Никаких поездок в Умань им организовывать нельзя, т.к. само слово "организовывать" не применимо к хасидам.
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27.08.2020 15:32 Ответить
Конституцію України почитайте
Україна правова держава
Громадянам України та особам які перебувають на території України на законних підставах гарантується свобода пересування!
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27.08.2020 15:38 Ответить
Если они не прошли границу, то формально они не находятся на территории Украины.
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27.08.2020 15:42 Ответить
Гнать в три шеи, а начнут что-то вякать, так дать люлей.
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27.08.2020 15:52 Ответить
якщо є паспорт Хасидії, не маємо права не пустити
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27.08.2020 16:31 Ответить
На каком основании гнать? Для кого написано в Конституции: свобода передвижения. Примерьте на себя: поедете в Европу, например, Вам оттуда погонят, что Вы тогда скажете?
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27.08.2020 17:36 Ответить
Открытая виза не гарантирует, что Вас пропустят на границе. Попробуйте после Египта сразу в Израиль съездить.
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27.08.2020 18:06 Ответить
наприклад з Таби практично без проблем, але там можуть не пустити не тому, що Єгипетська віза, а тому, що можеш не виїхати з Ізраїля
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27.08.2020 19:32 Ответить
Так почему до конца не дописали?
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.



Проблема в том что какой президент такие и ситуации, он с самого начала не знал что делать пустить хасидов когда в стране больше 1000 вдень зараженных, или не пустить и тогда могут ухудшится отношения с Израилем. Он просто не знает что делать, не воли к принятию решений, из-за чего его запоздалые решения превращаются в фиаско
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27.08.2020 18:01 Ответить
Яким законом заборонений в'їзд хасидам?
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27.08.2020 19:19 Ответить
Я где-то написал что такой закон есть? Я лишь указал Вам на то, что это регулируется законом, чего Вы не упоминали. Такой закон временно можно было бы принять опираясь на ситуацию с коронавирусом. Но почему он не был принят, что и привело к ситуации описанной в новости связано с тем, что ни президент ни монобольшинство понятия не имеют что делать.
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27.08.2020 19:50 Ответить
під карантин все можна списати, що шмарклява влада успішно робить, і взагалі, у них немає дронів, тому вони не можуть вільно пересуватись, тільки певними маршрутами, а це порушує Конституцію України.
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27.08.2020 19:30 Ответить
це можна простіше вирішити, дати кожному дрона, щоб він завіз їх в Умань, покруждяв над могилою цадіка і повернув назад в аеропорт.
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27.08.2020 19:28 Ответить
Гадаю доцільно додати ПТН ПНХ!
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27.08.2020 21:34 Ответить
На кой хрен эти пейсатые вонючки здесь нужны?
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28.08.2020 07:35 Ответить
приехали на свадьбу
Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 4007
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27.08.2020 16:30 Ответить
"Странники. Говорящую собачку пришли посмотреть" (с)
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27.08.2020 16:31 Ответить
Хитрожопые, сэр.
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27.08.2020 16:46 Ответить
"запрет на въезд от КМУ начнет действовать только в 00:00 29 августа.Источник: https://censor.net/v3216172
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27.08.2020 18:40 Ответить
на Херсонщину їх, помідори збирать
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27.08.2020 15:04 Ответить
їм гріх працювати...
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27.08.2020 15:07 Ответить
Ой вей.... Вони мабуть вже забули про Адіка???...
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27.08.2020 15:21 Ответить
Цадик, Адик, какая разница
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27.08.2020 15:44 Ответить
можна було і віртуально святкувати десь там
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27.08.2020 16:33 Ответить
Очень не забыли и даже активно им прикрываются. Любой наезд на их беспредел они объявляют попранием жертв нацизма...
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27.08.2020 15:55 Ответить
они могут только руководить теми кто собирает.
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27.08.2020 15:08 Ответить
Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 2580
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27.08.2020 15:49 Ответить
прям как из садика
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27.08.2020 16:34 Ответить
Граждане евреи, попросите цадика наказать ЗЕБЕню половым бессилием на Мендель за все ваши страдания 😂
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27.08.2020 16:39 Ответить
на Херсонщину їх, помідори збирать

***********
На Херсонщині в 1920-х-1930-х роках був цілий єврейський національний район, - Калініндорфський. Тепер колишній райцентр називається Калинівське.
На фото напис на в'їзді в комуну, - "Сільсько-господарчий колектив ім. Шолом-Алейхема". Напис українською і на івриті.

Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 8451
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27.08.2020 18:34 Ответить
Карта єврейського району на Херсонщині.

Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 2725
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27.08.2020 18:42 Ответить
що означає "дорф" на їхньому?
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27.08.2020 21:53 Ответить
"Дорф", - німецькою мовою означає "село". Мабуть, і на ідиш так само, - мова ідиш відсотків на 70 містить німецьку лексику, хай і перекручену.
Ідиш, - це такий собі єврейсько-німецький суржик європейських євреїв-ашкеназі.
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27.08.2020 22:06 Ответить
Фу-фу-фу, кто захочет после этих грязных вонючек есть эти помидоры? Там никакая дезинфекция не поможет!
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28.08.2020 07:39 Ответить
Засрут аэропорты.
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27.08.2020 15:10 Ответить
Нехай щастить (у кацапському розумінні цього виразу).
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27.08.2020 15:17 Ответить
на цепи держат??
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27.08.2020 15:18 Ответить
І чого було їхати сюди? Просили ж по-хорошому із-за ситуації з ковідом сидіти вдома?
А чи не хочуть вони перенести ту могилу до себе в Ізраїль?
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27.08.2020 15:24 Ответить
могила, то тільки був привід на початку.тепер тут вже маленький Ізраіль..
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27.08.2020 15:39 Ответить
пейсатые в шляпах и пальто начала 20 века зимних наверно уже потом воняют
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27.08.2020 15:30 Ответить
они всегда воняют
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27.08.2020 23:50 Ответить
Они там просто сидят ?
Заставьте их работать !
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27.08.2020 15:31 Ответить
талмуд изучяают все параграфы
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27.08.2020 15:32 Ответить
и поправки внесут при необходимости.
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27.08.2020 15:40 Ответить
ну,это только через ВР - там все свои..
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27.08.2020 16:54 Ответить
може краще в окопи?
Нехай виторгують донбасс у мордовських абізян
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27.08.2020 21:54 Ответить
Использовать как химическое и биологическое оружие
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28.08.2020 07:42 Ответить
запорожье в опасности тут шлемазлы на аэродроме
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27.08.2020 15:32 Ответить
Та выдайте им этого задика и пускай валят в свой исраэль. Сколько можно уже эту бодягу тянуть?
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27.08.2020 15:37 Ответить
не в задике дело..они уже такре гетто отгрохали, и и дальше захват идет..
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27.08.2020 15:42 Ответить
Они инвесторы же эти хасята. местные потом за их счет еще год харчуются низя им Цадика отдавать
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27.08.2020 15:46 Ответить
В чем проблема - подайте иск на Зеленского за махровый антисемитизм.
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27.08.2020 15:44 Ответить
б4 - убил
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27.08.2020 19:53 Ответить
сильно хитровжаренные? Хотели обойти ограничения? Теперь ограничения обходят их. Всё честно в этой нечестной схватке.
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27.08.2020 15:46 Ответить
Всех этих евреев-хасидов надо гнать в три шеи. Хватит нам своих доморощенных евреев-мародёров.
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27.08.2020 15:48 Ответить
Изя !Винь палец из попи и дай дяде здрасте
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27.08.2020 15:53 Ответить
Отдайте им цадіка
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27.08.2020 16:04 Ответить
Ни в коем случае.
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27.08.2020 16:21 Ответить
ага! а Цемуха мож було???
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27.08.2020 16:37 Ответить
Очень жаль, что наши люди не знают кто такие хасиды и зачем они на самом деле едут в Украину. А если бы знали, то давно выпроводили их пинками под зад.
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27.08.2020 16:22 Ответить
Кто такие хасиды лучше всего могут рассказать израильтяне.
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27.08.2020 16:30 Ответить
Вони вже поскупляли тут землі, готелі та інше і відчувають тут себе господарями, потрібно було набагато раніше гнати їх. А зараз трохи запізно, але для нас обмеження, то ї для них потрібно владі застосовувати те ж саме, а не робити виключення, що вони євреї закордонні.
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27.08.2020 16:26 Ответить
хіба Умань не в червоній зоні?
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27.08.2020 16:38 Ответить
при Порошенкові такого не було
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27.08.2020 16:45 Ответить
И что делать?
Может отправить их в Иран?
В качестве проповедников!
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27.08.2020 16:48 Ответить
Бідні уманчани залишаться без грошей.
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27.08.2020 17:14 Ответить
Домой в Израиль этих немытых и не бритых жидов!!
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27.08.2020 17:27 Ответить
Наркомани на городі: Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани./ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро - как в любой азиатской стране, наркотики здесь гораздо популярнее, чем алкоголь. Согласно исследованиям израильских ученых, 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. На марихуану мало обращают внимания, она легализована.Употребяют наркотики и 13-летние. Здесь есть очень известная компания, она продает вещества через интернет.
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27.08.2020 17:57 Ответить
Новые Санжары напряглись.
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27.08.2020 18:10 Ответить
На хауз !!!
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27.08.2020 18:26 Ответить
Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 2878
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27.08.2020 18:50 Ответить
Для Украину закрыли
ПУСТЬ ЛЕТЯТ ДОМОЙ
ГУЛЕК И ДЕШЕВЫХ ДЕВОК НЕ БУДЕТ
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27.08.2020 18:46 Ответить
хасиды в Умани )))
https://youtu.be/2_tldowtgOY
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27.08.2020 19:56 Ответить
Ибо не х уй шастать в карантин
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27.08.2020 20:06 Ответить
Та хай таки Беня своих обрезанов приютит. Не уж то для своих зажал?
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27.08.2020 21:40 Ответить
Труба аэропортам - уделают их гости так,что не уборку,а ремонт нужно будет делать.
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27.08.2020 22:48 Ответить
Фу-фу-фу !...
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27.08.2020 23:51 Ответить
я вообще шота сильно не уверен в этой сказке со "святыми мощами" если они вообще или
там просто кирпичи в гробу закопаны а то что эта мишпуха занимается не столько почитанием
сколько ритуалами уверен уже очень сильно и по большому счёту - если какая то этническая
группа на протяжении длительного времени, скажем 50 лет, совершенно не ассимилируется и
живёт замкнутыми общинами их надо выставлять из страны потому шо секты с нацистскими
уклонами на нах не нужны.
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28.08.2020 06:12 Ответить
Да и местные говорят,что умер-то и возможно похоронен он километров за 30-50 от Умани,но кто туда попрётся.
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28.08.2020 08:54 Ответить
Мы себя ведем как холуи, к сожалению. За бабки готовы на все, пля, противно. Навскидку нашел видосики, их куча. Позволили бы так себя вести украинцам в Израиле? Отъе***ить этих тварей в мясо и выкинуть на @@@.

https://www.youtube.com/watch?v=yatu7u-UaQ4 Як озвірілі хасиди напали на журналістів Надзвичайних новин

https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw В Умани хасиды напали на семью, у которой снимали жилье
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw https://www.youtube.com/watch?v=6UVG9XlIKzo В Умани хасиды напали на женщину и устроили погром

https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw
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28.08.2020 08:45 Ответить
 
 