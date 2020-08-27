"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич. ВИДЕО

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что если российские власти не будут заниматься сексуальным просвещением детей, то за них это сделают "секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малькевич заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве.

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