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"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич. ВИДЕО

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что если российские власти не будут заниматься сексуальным просвещением детей, то за них это сделают "секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малькевич заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве.

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Автор: 

НАТО (9980) пропаганда (3675) россия (95515) ЛГБТ-сообщество (333)


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Топ комментарии
+73
У него лицо пострадавшего от секс-инструкторов НАТО.
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27.08.2020 17:31
+42
По морде ж видно, шо педофил таёжный.
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27.08.2020 17:31
+37
Лишняя хромосома однако.
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27.08.2020 17:30
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Лишняя хромосома однако.
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27.08.2020 17:30 Ответить
По морде ж видно, шо педофил таёжный.
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27.08.2020 17:31 Ответить
У него лицо пострадавшего от секс-инструкторов НАТО.
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27.08.2020 17:31 Ответить
https://utro.ru/articles/2005/10/04/482813.shtml Офицеры гонят подчиненных на панель. Снять на ночь солдата или курсанта можно прямо в центре Москвы. Сексуальное насилие в воинских частях все чаще приводит к самоубийствам и дезертирству
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27.08.2020 17:31 Ответить
Если бы их не погнали на панель свои офицеры это бы сделали солдаты НАТО
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27.08.2020 17:33 Ответить
секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО!

вот это то ли должность то ли звание! Однако...
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27.08.2020 17:31 Ответить
Это он о тех инструкторах,что насиловали в белоруских участках задержанных демонстранток?
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27.08.2020 17:31 Ответить
Так а вы их и просвящаете. Васильев, Соседов, Малахов и прочие пе...ки с экранов ваших не сходят. И плюс президент Х...ло детей чужих в пупки целует
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27.08.2020 17:32 Ответить
Если своих детей не изнасилуете ВЫ....
Это сделают СОЛДАТЫ НАТЫ!!!!))))))
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27.08.2020 17:32 Ответить
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27.08.2020 17:35 Ответить
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 4340
инструктор, свой
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27.08.2020 17:34 Ответить
вы лапти и без НАТО ********
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27.08.2020 17:35 Ответить
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 7036
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27.08.2020 17:35 Ответить
І про це "віщують" протомки кремлівських ********** ще з 1917-го року...
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27.08.2020 17:35 Ответить
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 120Отмена статьи о мужеложстве после революции 1917 года подарила гомосексуалам России период относительной свободы. Они организовывали вечеринки и даже свадьбы, о чем осталось немало документальных свидетельств.
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27.08.2020 17:40 Ответить
Малькевич заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве.

....моделью для скульптуры "Рабочий и колхозница" послужила 18-летняя Анна Ивановна Богоявленская, которую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Андреев и Вера Мухина случайно встретили на прогулке в парке. Девушка на тот момент работала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 телефонисткой в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 НКВД и выглядела как воплощённая «спортсменка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB комсомолка , красавица»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-_d15a44e8d2184f0e-23 [23] . Для мужской фигуры позировали двое: тело лепили с бывшего танцора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 балета Игоря Басенко...
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27.08.2020 17:58 Ответить
танцора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 балета ...При этом следует учесть что танцоры балета ****** поголовно...
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27.08.2020 20:36 Ответить
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 2654
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27.08.2020 17:35 Ответить
https://tass.d3.ru/70-oproshennykh-zhitelei-zemli-soglasilis-na-privivku-ot-covid-samyi-nizkii-protsent-gotovnosti-u-rossiian-2030232/ 70% опрошенных жителей Земли согласились на прививку от COVID. Самый низкий процент готовности - у россиян

"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 2443

Американские и испанские демографы провели серию опросов среди 13,5 тыс. жителей двух десятков стран. Более 70% из опрошенных готовы добровольно получить прививку от коронавирусной инфекции. Среди россиян на это готовы лишь 55%. Результаты опроса опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.

"Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира", - пишут исследователи.
https://nauka.tass.ru/nauka/9296899?utm_source=d3.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=d3_teaser Подробно на ТАСС
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27.08.2020 17:36 Ответить
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 524
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27.08.2020 18:09 Ответить
кто тебе сказал что прививка ликвидирует короновирус ? от грипа колют а эпидемии каждый год .

..
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27.08.2020 19:10 Ответить
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 779
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27.08.2020 17:36 Ответить
Я так понял,что вся расея засажена коноплёй и они *косяками* её уничтожают.
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27.08.2020 17:36 Ответить
почти правильно поняли)))
но там... в зауралье еще много галлюциногенных грибов и растений ...более того, от переизбытка сивушных масел и в молоке баб... дебилизм и скудоумие передается из поколения в поколение )))
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27.08.2020 18:55 Ответить
А ось власне ЛГБТ-інструктор НАТО: http://lurkmore.to/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD Чёрный Властелин (lurkmore)

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 1489
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27.08.2020 19:06 Ответить
Та ні, це не конопля. Канабіс файна рослина, сам із задоволенням дудлю - і на ТАКЕ не пробиває (хоча... тут залежить від кінцевого юзера).
Це скоріше якийсь жорсткіший стафф.
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27.08.2020 19:03 Ответить
Петушок озаботился детьми.
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27.08.2020 17:37 Ответить
и то нах конкурентів цілуйте мальчіков в пупікі як заповів вялікій вождь *****...
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27.08.2020 17:37 Ответить
как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой
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27.08.2020 17:38 Ответить
У программе сливного бачка появилась интересная тема, кстати напрасно не показывают "60 минут" в Украине, для закрепления у украинцев ненависти к "братьям"-соседям то, что надо.
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27.08.2020 17:39 Ответить
Так потому и не показывают - чтобы мир (русский) наступил.
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27.08.2020 19:21 Ответить
Если бы Жириновский не отпердолил Нарышкина, то это бы сделали солдаты НАТО!
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27.08.2020 17:40 Ответить
*****,ну чем бы ещё заняться НАТО,даже невозможно представить ну как без этого???))
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27.08.2020 17:45 Ответить
Тема раскрыта не полностью фашистов нету 🤫🤦🤔😂😂😂 .Как я ненавижу этот Грёбаный Совок
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27.08.2020 17:48 Ответить
В концлагере РАБссия голубятина не водится..... в ГУЛАГе Солженицына их тоже не было
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27.08.2020 17:52 Ответить
"во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве."
название павильона не подходит))
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27.08.2020 17:52 Ответить
країна під@рів...
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27.08.2020 17:56 Ответить
Нарком Ежов об гомосячьем опыте
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 6215
Несколько позже, тоже в 1938 г. были два случая гомосексуализма между мной и Константиновым. С Константиновым я знаком с 1918 г. по армии. Работал он со мной до 1921 г. После 1921 г. мы почти не встречались. В 1938 г. он по моему приглашению стал часто бывать у меня на квартире и два или три раза был на даче. Приходил два раза с женой, остальные посещения были без жен. Оставался часто у меня ночевать. Как я сказал выше, тогда же у меня с ним были два случая полового акта. Связь была взаимноактивная.
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27.08.2020 17:58 Ответить
https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/194045.html
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27.08.2020 18:10 Ответить
Ахахахахаха! Після того, як "солдати НАТО" вже стало мемом - цей зкріпоносець таке верзе на повному серйозі?!
Блть, це дійсно бонусна хромосома
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27.08.2020 18:01 Ответить
***
богата земля руцкая хромосомами,
да скудна извилинами )))
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27.08.2020 19:12 Ответить
- Доктор, я наверное ЛЕЗБИЯН. - И как это проявляется?
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
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27.08.2020 18:01 Ответить
СерГей Пенкин купается в море с Борей Моисеевым....вдруг видят баркас и поплыли к нему.....,крик спасателей с берега : Верещагин таможня удирай с баркаса...
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27.08.2020 18:05 Ответить
Кому ви кацапи потрібні?
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27.08.2020 18:09 Ответить
Ахахахаха)))))))))
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27.08.2020 18:13 Ответить
"секс-ЛГБТ-инструктор НАТО" - во, блин, зверь-то. Явно из 10-го ПДП СпН.
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27.08.2020 18:16 Ответить
Це страшно навіть уявити. Чорношкірий морпех нетрадиційної орієнтації із страхітливим прутнем... Блть, від такого треба триматися подалі "Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 9418
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27.08.2020 18:58 Ответить
...власне він:

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 9513
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27.08.2020 19:07 Ответить
Россия - это вечное мракобесие и средневековье.
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27.08.2020 18:21 Ответить
Член палаты ✓6
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27.08.2020 18:22 Ответить
Опыт советского просвещения уже наработан: секса в России нет!
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27.08.2020 18:28 Ответить
Старый пи.орас..... блин путлер кого ты в политику набрал?????
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27.08.2020 18:33 Ответить
- Доктор, я наверное ЛЕЗБИЯН. - И как это проявляется?
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
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27.08.2020 18:34 Ответить
Сын подходит к отцу, говорит: "Папа, я гей".
Отец смотрит на него. Говорит:
― Сын, вот скажи: ты поешь, как Фредди Меркьюри?
― Нет.
― А ты пишешь, как Чак Паланик?
― Нет.
― Ты такой же гениальный актер, как Иэн Маккеллен?
― Нет, папа.
― Ну тогда, сынок, ты не гей. Ты обыкновенный *******.
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27.08.2020 18:50 Ответить
Идиот
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27.08.2020 18:45 Ответить
Згадав оце: http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 Стелс-пихота (стаття на лурці)

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 8875
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27.08.2020 19:00 Ответить
В козломордии всё стабильно...НАТО продолжает окружать е@анариум свинособак)))))))))
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27.08.2020 19:04 Ответить
Я хочу записаться в такие инструкторы, если в НАТО получка хорошая.
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27.08.2020 19:05 Ответить
потомственные жопошники собрались о детях поговорить
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27.08.2020 19:59 Ответить
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 4876
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27.08.2020 20:09 Ответить
С 80-х помню кацапскую поговорку (услышано в Ярославской области) "Нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... Сегодня в Москве гей-клубов больше чем во всей Украине с "гей-парадами"...
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27.08.2020 20:26 Ответить
Член из палаты. Этим всё сказано.
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27.08.2020 20:26 Ответить
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 8870
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27.08.2020 20:39 Ответить
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 48
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27.08.2020 20:39 Ответить
Так как заниматься? Теория без практики?
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27.08.2020 20:54 Ответить
ватное бинго
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27.08.2020 21:05 Ответить
Лучше поясняйте своим отпрыскам, что секс это плохо, не скрепно и не православно. Будут меньше сношаться и плодиться.
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27.08.2020 21:09 Ответить
Это бате путяна надо было рассказывать
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27.08.2020 21:43 Ответить
Який тільки цей москальський народ ****..утий!
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27.08.2020 21:32 Ответить
Это из серии если бы не мы, то...: Если бы мы не отжали Крым, то его отжали бы солдаты НАТО; Если бы мы не садили бы россиян на бутылки, то их вставляли бы натовцы; Если бы наш народ не пил боярышник, он бы пил прозападный виски; Если бы русские не мочились бы в подъездах, то там прижились бы американские солдаты; .... можете дополнить.
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27.08.2020 23:01 Ответить
Если бы наш народ не пил боярышник, он бы пил прозападный виски

Вообще неправильное выражение, в корне! Если вместо боярышника от отечественного производителя будет предложен халявный виски, то вообще пофиг прозападный он, провосточный, просеверный или проюжный. Ибо тема НАТО нераскрыта
Другое дело что - "если ...., то его будут пить солдаты НАТО!". Вот такой аргумент, это вообще сила сильнющая - скрепная скрепа, ибо - коленоневставальная угроза и покушение на величие
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28.08.2020 20:15 Ответить
А в того маскаля уйобочно.го чисом доміка в НАТО нема? Відпочивати той клоун де їздит в Кіріловку чи НАТО? Гімно засране!
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27.08.2020 23:17 Ответить
Вас рашистов уже просветил (вые...по) пид-вова-генерал-гейРФ -
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28.08.2020 00:05 Ответить
Тада. Лучше хай кацапы сами своих детей на бутылки сажают. Иначе это сделает НАТО,
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28.08.2020 01:41 Ответить
 
 