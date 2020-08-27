"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич. ВИДЕО
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что если российские власти не будут заниматься сексуальным просвещением детей, то за них это сделают "секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малькевич заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве.
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вот это то ли должность то ли звание! Однако...
Это сделают СОЛДАТЫ НАТЫ!!!!))))))
инструктор, свой
....моделью для скульптуры "Рабочий и колхозница" послужила 18-летняя Анна Ивановна Богоявленская, которую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Андреев и Вера Мухина случайно встретили на прогулке в парке. Девушка на тот момент работала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 телефонисткой в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 НКВД и выглядела как воплощённая «спортсменка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB комсомолка , красавица»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-_d15a44e8d2184f0e-23 [23] . Для мужской фигуры позировали двое: тело лепили с бывшего танцора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 балета Игоря Басенко...
Американские и испанские демографы провели серию опросов среди 13,5 тыс. жителей двух десятков стран. Более 70% из опрошенных готовы добровольно получить прививку от коронавирусной инфекции. Среди россиян на это готовы лишь 55%. Результаты опроса опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.
"Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира", - пишут исследователи.
https://nauka.tass.ru/nauka/9296899?utm_source=d3.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=d3_teaser Подробно на ТАСС
..
но там... в зауралье еще много галлюциногенных грибов и растений ...более того, от переизбытка сивушных масел и в молоке баб... дебилизм и скудоумие передается из поколения в поколение )))
Це скоріше якийсь жорсткіший стафф.
русский) наступил.
название павильона не подходит))
Несколько позже, тоже в 1938 г. были два случая гомосексуализма между мной и Константиновым. С Константиновым я знаком с 1918 г. по армии. Работал он со мной до 1921 г. После 1921 г. мы почти не встречались. В 1938 г. он по моему приглашению стал часто бывать у меня на квартире и два или три раза был на даче. Приходил два раза с женой, остальные посещения были без жен. Оставался часто у меня ночевать. Как я сказал выше, тогда же у меня с ним были два случая полового акта. Связь была взаимноактивная.
Блть, це дійсно бонусна хромосома
богата земля руцкая хромосомами,
да скудна извилинами )))
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
Отец смотрит на него. Говорит:
― Сын, вот скажи: ты поешь, как Фредди Меркьюри?
― Нет.
― А ты пишешь, как Чак Паланик?
― Нет.
― Ты такой же гениальный актер, как Иэн Маккеллен?
― Нет, папа.
― Ну тогда, сынок, ты не гей. Ты обыкновенный *******.
Вообще неправильное выражение, в корне! Если вместо боярышника от отечественного производителя будет предложен халявный виски, то вообще пофиг прозападный он, провосточный, просеверный или проюжный. Ибо тема НАТО нераскрыта
Другое дело что - "если ...., то его будут пить солдаты НАТО!". Вот такой аргумент, это вообще сила сильнющая - скрепная скрепа, ибо - коленоневставальная угроза и покушение на величие