Иванющенко и его адвокаты прячутся от меня и не приходит на суды, - Лещенко. ВИДЕО

Соратник Януковича Юрий Иванющенко 4,5 года назад попытался засудить на тот момент народного депутата Сергея Лещенко за то, что тот назвал его "смотрящим" и сказал, что Иванющенко проверяли на причастность к финансированию "титушек". Теперь Иванющенко и его адвокаты не приходят в суд.

Об этом член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Лещенко призывает адвокатов Иванющенко явиться на заседание, чтобы поставить точку в этом деле.

По словам Лещенко, дело уже побывало в Печерском суде, Апелляционном суде, Верховном суде и опять вернулось в Апелляционный суд. Сейчас проходит уже третий этап слушаний, и адвокаты Иванющенко дважды не являлись на заседания.

Сам Иванющенко сначала скрывался в России, а теперь живет в Монте-Карло, где у него недвижимость, утверждает Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

"Иванющенко не будет, потому что он все равно в Украину не приедет. А вот к его адвокатам я обращаюсь. Уважаемые адвокаты Юрия Иванющенко! Приходите в суд, не бойтесь доказывать свою правоту. Сегодня Апелляционный суд в третий раз назначил заседание. На 22 сентября, на 14 часов. Я вас буду ждать в этом суде для того, чтобы наконец поставить точку в этой истории длиной в более 4 лет", - сказал он.

"Наконец-то выясним, является ли Иванющенко "смотрящим", оскорбительно ли называть его проверявшимся на причастность к финансированию "титушек", - добавил Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского



