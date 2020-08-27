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Иванющенко и его адвокаты прячутся от меня и не приходит на суды, - Лещенко. ВИДЕО

Соратник Януковича Юрий Иванющенко 4,5 года назад попытался засудить на тот момент народного депутата Сергея Лещенко за то, что тот назвал его "смотрящим" и сказал, что Иванющенко проверяли на причастность к финансированию "титушек". Теперь Иванющенко и его адвокаты не приходят в суд.

Об этом член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Лещенко призывает адвокатов Иванющенко явиться на заседание, чтобы поставить точку в этом деле.

По словам Лещенко, дело уже побывало в Печерском суде, Апелляционном суде, Верховном суде и опять вернулось в Апелляционный суд. Сейчас проходит уже третий этап слушаний, и адвокаты Иванющенко дважды не являлись на заседания.

Сам Иванющенко сначала скрывался в России, а теперь живет в Монте-Карло, где у него недвижимость, утверждает Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

"Иванющенко не будет, потому что он все равно в Украину не приедет. А вот к его адвокатам я обращаюсь. Уважаемые адвокаты Юрия Иванющенко! Приходите в суд, не бойтесь доказывать свою правоту. Сегодня Апелляционный суд в третий раз назначил заседание. На 22 сентября, на 14 часов. Я вас буду ждать в этом суде для того, чтобы наконец поставить точку в этой истории длиной в более 4 лет", - сказал он.

"Наконец-то выясним, является ли Иванющенко "смотрящим", оскорбительно ли называть его проверявшимся на причастность к финансированию "титушек", - добавил Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского

Иванющенко и его адвокаты прячутся от меня и не приходит на суды, - Лещенко 01
Иванющенко и его адвокаты прячутся от меня и не приходит на суды, - Лещенко 02

Автор: 

Лещенко Сергей (697) суд (25093) Юра Енакиевский (379)


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Топ комментарии
+2
Выплыло? Что, запах почуял приближающийся и надо напомнить о своем существовании ?
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27.08.2020 19:35
+2
Какой страшный и отважный Лещенко, его бандиты боятся!
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27.08.2020 19:36
+2
Интересно: член наблсовета "Укрзализныци" Лещенко отличает шпалу от костыля, паровоз от тепловоза и стрелку от башмака???
П.С. А Лещ знает какого цвета стоп-кран в самолёте?
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27.08.2020 19:38
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Ну если Юра Енакиевский вернется и его не арестуют то пазлы все сойдутся
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27.08.2020 19:24 Ответить
что самое интересное, Лещ Сирожа и есть купленная фсбшная тварь, за деньги агрессора, готовая медийно оправдать не то что Юру Иванющенко, а и черта лысого.Сирожа шел бы ты НА*
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27.08.2020 21:57 Ответить
Сирожа, радій, що ще живий..цей персонаж дозволяв собі хама по пиці бити..і бовт він клав на ті "суди"..буде нагода то скупить їх великим оптом..
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27.08.2020 19:29 Ответить
Сэр Лещ, там в твоей вотчине дети боярские б/у детали вместо новых покупали.
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27.08.2020 19:32 Ответить
Капец ! Петя вор и гад ? Ненавижу зе-убогих и тех , кому облом голосовать .
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27.08.2020 19:32 Ответить
Выплыло? Что, запах почуял приближающийся и надо напомнить о своем существовании ?
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27.08.2020 19:35 Ответить
Какой страшный и отважный Лещенко, его бандиты боятся!
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27.08.2020 19:36 Ответить
Да по нему видно, шо зверь почище Яценюка. Зубами кадыки коррупционерам вырывал.

Поэтому и дождался теплого коррупционного местечка...
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28.08.2020 01:37 Ответить
Бедный Сирога
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27.08.2020 19:38 Ответить
Интересно: член наблсовета "Укрзализныци" Лещенко отличает шпалу от костыля, паровоз от тепловоза и стрелку от башмака???
П.С. А Лещ знает какого цвета стоп-кран в самолёте?
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27.08.2020 19:38 Ответить
Юра єнакуєвський і Зек енакуєвський, два чоботи пара.
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27.08.2020 19:41 Ответить
квартирыч, Иванющенко не боится тебя - тебя никто не боится.

Просто тебя, твоего дружка внаёма и твоего кумира бубу-оманского все считают кусками дерьма.
И не обращают на вас внимания.
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27.08.2020 19:49 Ответить
Респект пану Лещенко!
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27.08.2020 19:59 Ответить
по хорошему, все поймут Юру Иванющенко правильно, если он сделает с Сирожей Лещенко что-то нехорошее. Ато закрадывается сомнение, что Сирожа работает на ФСБ с 2010 года, после того, как Сирожу отпердолили два рускоафриканца, засняли на видео, и взяли расписку, не разглашать, что Сироже понравилось. С тех пор Сироже трудно скрывать, что Настя ему не нужна. Но она тоже в схемах ФСБ, куда только СБУ смотрит?
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27.08.2020 21:52 Ответить
Это вот это этого пользованого гандона бандюки прячутся?

Серлещ явно себе льстит.
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28.08.2020 01:36 Ответить
Так,такккккккк....все повинно бути тільки ахмєтовскім...розуміємо серьоньку...а іванющенко вже все повинен передати ахмєтці (ще то й ***** злодій і про це всі знають тільки садять воїнів,лохів,волонтерів) і так добре наганяв капітал.
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29.08.2020 03:56 Ответить
 
 