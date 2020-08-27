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Минздрав до сих пор не закупил средства защиты для медиков, из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено только 1,5%, - СМИ. ВИДЕО

По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн (1,5%). Остальные деньги до сих пор не освоены, а большинство товаров из перечня так и не закуплены.

Речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые 3 млрд правительство выделило Минздраву еще в мае, напоминают журналисты. Часть этих денег была предусмотрена на доплаты медикам и закупку оборудования. Остальные 2,4 млрд грн были выделены непосредственно на закупку средств защиты - масок, костюмов, перчаток и прочего.

"Однако за три месяца в полном объеме закуплены только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток. По остальным товаров торги или не состоялись из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены", - утверждают авторы расследования.

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По данным Bihus.Info, во время согласования документов на выделение средств из Фонда цены в расчетах за подписью министра здравоохранения Степанова были завышены. "Однако, тратить напрямую средства Минздрав не может, потому что все закупки проводятся через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Поэтому сразу после утверждения бюджета ГП провело собственный мониторинг рынка и уже на первых торгах начало "сбивать" минздравовских цены", - утверждают журналисты.

Минздрав до сих пор не закупил средства защиты для медиков, из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено только 1,5%, - СМИ 01

В "Медзакупках Украины" сообщили, что пытаются делать все возможное, чтобы ускорить процесс закупок, однако должны согласовывать все документы с министерством: "Возможные задержки возникают из-за необходимости согласовывать технические характеристики товаров до закупки и отдельно результат каждой закупки органом управления".

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Так, например, до сих пор не объявлены торги на закупку защитных костюмов, на которую Минздравом предусмотрена наибольшая часть выделенной из Фонда суммы - 2 млрд 135 тыс. грн.

Вместе с тем министр здравоохранения Степанов в комментарии заявил, что считает, что его ведомство работает эффективно: "Я считаю, что сразу, как у нас появилась возможность, ГП "Медицинские закупки" начало покупать по тем алгоритмам, которые им даны".

Несмотря на то, что большинство средств Минздрав до сих пор так не освоил, в июле Кабмин добавил на него еще 11 млрд - на доплаты медикам и закупку оборудования. Эти закупки также еще не стартовали.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1515) закупки (753) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
ЦЕНЗОР.НЕТ - "По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн."
Порох и "Европейская Солидарность" потратили только на защитные костюмы для врачей - 100млн. грн.
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27.08.2020 23:45
+10
"Ми не бачились кілька років. Особливо важкий для нас всіх 2019й, кількість вилитого лайна зашкварна. Навіть ті хто поруч воювали, стали сумніватись один в одному, через ці інформаційні вкиди. Російські методички вже звучать і з офіційних сторінок штабу ООС генштабу та МО (про армію, що втомилась від війни),і навіть від патріотичного середовища, щодо Іловайську в нас Порох винен, а не Путін, щодо Роттердам +, попри висновки зеленої влади що це оптимальне рішення, пофіг. Попри висновки експертиз в суді над генералом Марченком, що бронежилети відповідають держстандартам, пофіг, якісь ветерани вирішили в простріляних броніках на марші вишикуватись. Це настільки огидно все, що, ті, кому вистачило розуму не засмітить свій мозок, просто не мають бажання об'єднуватись з довбойобами. Коли зашквар вкриває, кращі ліки то зустрічі з побратимами. Попри все, марш добряче підлікував нерви. Бо обіймашки продовжують життя. Будемо жити. Будемо боротись. Є за що. Є за кого з живих і є в честь кого з загиблих. Слава Україні!"
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
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27.08.2020 23:49
+10
Не освоены, но уже поделены! Так правильно будет написать!
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27.08.2020 23:49
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«Остальные деньги до сих пор не освоены, .....Источник: https://censor.net/v3216291»

Да, ну?
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27.08.2020 23:39 Ответить
Не освоены, но уже поделены! Так правильно будет написать!
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27.08.2020 23:49 Ответить
хто ще має сумніви що мішпуха щмарклі - шлемазли?
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28.08.2020 06:55 Ответить
А ще цікаво що в Україні НЕ ВИСТАЧАЄ 15тис фельдшарів та медсестер та 15тис лікарів ЗАЙВІ. І те що 5тис ваканцій лікарів порожні не є рішенням проблеми- треба зменшити ще на 10тис. та їх зряплати переподілити між тими лікарями ХТО ПРАЦЮЄ а не чекає хабарів
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28.08.2020 07:04 Ответить
Дороги до коханої тещі вже побудували..
Власть-пожрать Всласть!))
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27.08.2020 23:41 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн."
Порох и "Европейская Солидарность" потратили только на защитные костюмы для врачей - 100млн. грн.
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27.08.2020 23:45 Ответить
"Ми не бачились кілька років. Особливо важкий для нас всіх 2019й, кількість вилитого лайна зашкварна. Навіть ті хто поруч воювали, стали сумніватись один в одному, через ці інформаційні вкиди. Російські методички вже звучать і з офіційних сторінок штабу ООС генштабу та МО (про армію, що втомилась від війни),і навіть від патріотичного середовища, щодо Іловайську в нас Порох винен, а не Путін, щодо Роттердам +, попри висновки зеленої влади що це оптимальне рішення, пофіг. Попри висновки експертиз в суді над генералом Марченком, що бронежилети відповідають держстандартам, пофіг, якісь ветерани вирішили в простріляних броніках на марші вишикуватись. Це настільки огидно все, що, ті, кому вистачило розуму не засмітить свій мозок, просто не мають бажання об'єднуватись з довбойобами. Коли зашквар вкриває, кращі ліки то зустрічі з побратимами. Попри все, марш добряче підлікував нерви. Бо обіймашки продовжують життя. Будемо жити. Будемо боротись. Є за що. Є за кого з живих і є в честь кого з загиблих. Слава Україні!"
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
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27.08.2020 23:49 Ответить
" Попри все, марш добряче підлікував нерви....."
Марш. Маруся перша зліва на фото:

МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7712
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28.08.2020 00:13 Ответить
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг?!
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27.08.2020 23:49 Ответить
Судя по всему, в Австралии есть первый погибший от коронавируса. В его доме было найдено 500 консервных банок с едой, 100 кг макарон, 75 кг риса, 200 рулонов туалетной бумаги и 30 литров антисептика, которые он на всякий случай купил в приступе паники. Все это добро рухнуло и похоронило его заживо..
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27.08.2020 23:51 Ответить
Ага, а в США пока ни одного... Жги еще.
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28.08.2020 08:12 Ответить
З Фонду боротьби з КОВІД 19 !!!! 1,5 відсотка потрапили на захист медиків. А скільки потратили на "Бааальшую стірку", вибачте, "стройку"? Скільки бабла від или на тому, що реально перевірити не можна?
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27.08.2020 23:51 Ответить
"Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины" - Зеленский. Ну-ну, мечты-мечты.. хм.. и чет Зебуины сразу все притихли !
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28.08.2020 00:14 Ответить
владоможці розуміють, що немає чого витрачати кошти на подолання неіснуючої проблеми.
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28.08.2020 00:15 Ответить
Бугага.

А теперь поднимите все новости, где власть отчитывается, как она "готовится", "закупает", "борется" и как "все всем обеспечены".

Такого позорища у нас еще никогда не было.
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28.08.2020 00:19 Ответить
"поднимите все новости, где власть отчитывается"

МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1375
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28.08.2020 00:38 Ответить
Такие действия власти называются САБОТАЖ !
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28.08.2020 00:26 Ответить
"Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине, - Степанов"

Какие грандиозные открытия делает министр ...

А как же 300% надбавка которую обещал ваш врунишка-********** ?
а где же обещанные вами 75% надбавки?

Власть лживых дилетантов !
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28.08.2020 00:43 Ответить
Власть профессиональных проходимцев, которых даже после такого невиданного дерибана электорат считает просто "дилетантами".
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28.08.2020 05:37 Ответить
Коррупцию лучше возглавить, чем с ней бороться, правильный выбор преЗЕдента!!!
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28.08.2020 09:02 Ответить
Страна избравшая клоуна президентом, должна привыкать жить в нескончаемом цирке.
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28.08.2020 09:17 Ответить
Зато степашка пЛачется что медики уезжают... Они не уезжают а бегут..
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28.12.2020 22:36 Ответить
 
 