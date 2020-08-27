Минздрав до сих пор не закупил средства защиты для медиков, из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено только 1,5%, - СМИ. ВИДЕО

По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн (1,5%). Остальные деньги до сих пор не освоены, а большинство товаров из перечня так и не закуплены.

Речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые 3 млрд правительство выделило Минздраву еще в мае, напоминают журналисты. Часть этих денег была предусмотрена на доплаты медикам и закупку оборудования. Остальные 2,4 млрд грн были выделены непосредственно на закупку средств защиты - масок, костюмов, перчаток и прочего.

"Однако за три месяца в полном объеме закуплены только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток. По остальным товаров торги или не состоялись из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены", - утверждают авторы расследования.

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По данным Bihus.Info, во время согласования документов на выделение средств из Фонда цены в расчетах за подписью министра здравоохранения Степанова были завышены. "Однако, тратить напрямую средства Минздрав не может, потому что все закупки проводятся через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Поэтому сразу после утверждения бюджета ГП провело собственный мониторинг рынка и уже на первых торгах начало "сбивать" минздравовских цены", - утверждают журналисты.

В "Медзакупках Украины" сообщили, что пытаются делать все возможное, чтобы ускорить процесс закупок, однако должны согласовывать все документы с министерством: "Возможные задержки возникают из-за необходимости согласовывать технические характеристики товаров до закупки и отдельно результат каждой закупки органом управления".

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Так, например, до сих пор не объявлены торги на закупку защитных костюмов, на которую Минздравом предусмотрена наибольшая часть выделенной из Фонда суммы - 2 млрд 135 тыс. грн.

Вместе с тем министр здравоохранения Степанов в комментарии заявил, что считает, что его ведомство работает эффективно: "Я считаю, что сразу, как у нас появилась возможность, ГП "Медицинские закупки" начало покупать по тем алгоритмам, которые им даны".

Несмотря на то, что большинство средств Минздрав до сих пор так не освоил, в июле Кабмин добавил на него еще 11 млрд - на доплаты медикам и закупку оборудования. Эти закупки также еще не стартовали.