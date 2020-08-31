Правоохранители инсценировали заказное убийство столичного IT-специалиста и задержали в Одессе заказчика. ВИДЕО

В Одессе правоохранители задержали киевлянина по подозрению в покушении на заказное убийство. Правонарушитель за денежное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов США заказал убийство 31-летнего сотрудника IT-компании, с которым был острый финансовый конфликт в сфере обращения криптовалюты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Правоохранителям стало известно, что злоумышленник подыскивает киллера. Оперативное подразделение управления СБУ Одесской области при сотрудничестве со следственным управлением ГУНП в Одесской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры провело первоочередные следственные и негласные действия. В результате были собраны доказательства преступных намерений 37-летнего заказчика. Правоохранители зафиксировали передачу задатка в размере 2500 долларов США и сымитировали убийство потерпевшего", - сказано в сообщении.

Вчера, во время получения от "исполнителя" отчетных фотографий имитируемого убийства предпринимателя и передачи ему в качестве вознаграждения еще 2 500 долларов США, силовики задержали заказчика.

Сейчас правонарушитель в изоляторе временного содержания. Следователи объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. К следственному судье направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Досудебное расследование продолжается.

В СБУ подтвердили проведение спецоперации.





