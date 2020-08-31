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Комик Филимонов, собирающийся стать мэром Одессы, рассказывал на росТВ анекдоты о хохлах и сале. ВИДЕО

Украинский комик Олег Филимонов, который заявил о намерении стать кандидатом в мэры Одессы, рассказывал анекдоты о хохлах и сале в эфире росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, в сети есть видеозапись фрагмента передачи российского ведущего Игоря Верника, в которой Филимонов рассказывает анекдот, главными действующими лицами, которого стали украинец и африканец, едущие в одном купе.

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Топ комментарии
+61
Одесской вате такое нравится.
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31.08.2020 15:02
+50
Комік Філімонов, що збирається стати мером Одеси, розповідав на росТВ анекдоти про хохлів і сало - Цензор.НЕТ 314
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31.08.2020 15:19
+41
Все они вата, начиная с "Кроликов" и заканчивая "Криворогулями 95", все угождая великороссам, рассказывают анекдоты про сало и "хохлов". Лишь бы бабло платили - шлюхи в худшем понимании этого слова.
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31.08.2020 15:06
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он из хохлов?!
Интересно, с тобой согласилась бы его мама, Бела Лейзеровна?
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01.09.2020 10:22 Ответить
этому анекдоту сто лет в обет ..... у нас преЗЕдент не забывайте как ""шутил"" .... сейчас спрос на имбецилов ... так шо шаурма "схавает" и еще просить будет.
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01.09.2020 00:56 Ответить
Хороший анекдот!
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01.09.2020 03:35 Ответить
По сравнению с трухановым сойдёт.
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01.09.2020 08:40 Ответить
он еврей. ему пофиг и на хохлов и на москалей.
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01.09.2020 14:35 Ответить
порошенко анекдотов не рассказывал!он просто звонил лучшему другу по иловайскому и дебальцевскому котлу путину и делал с ним чмоки чмоки и чего изволите??потом волав по зомбиящику"це перемога" и "цынични бандеры"((а тут филимонов-"зрада"))))
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01.09.2020 15:12 Ответить
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