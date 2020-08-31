Комик Филимонов, собирающийся стать мэром Одессы, рассказывал на росТВ анекдоты о хохлах и сале. ВИДЕО
Украинский комик Олег Филимонов, который заявил о намерении стать кандидатом в мэры Одессы, рассказывал анекдоты о хохлах и сале в эфире росТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, в сети есть видеозапись фрагмента передачи российского ведущего Игоря Верника, в которой Филимонов рассказывает анекдот, главными действующими лицами, которого стали украинец и африканец, едущие в одном купе.
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