Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе в центре Киева: есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

В центре Киеве на Бессарабке вероятно нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, в результате чего пострадал один из посетителей. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

На момент аварии в кафе находились посетители.

В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали.

По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Позже стало известно, что правоохранители установили личность водителя. Это - иностранец 1991 года рождения. Водитель на месте происшествия прошел освидетельствование на драгере. Устройство не выявило проявление алкогольного опьянения у мужчины, но окончательные результаты будут известны после экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.