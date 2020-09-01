Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе в центре Киева: есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)
В центре Киеве на Бессарабке вероятно нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, в результате чего пострадал один из посетителей. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
На момент аварии в кафе находились посетители.
В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали.
По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Позже стало известно, что правоохранители установили личность водителя. Это - иностранец 1991 года рождения. Водитель на месте происшествия прошел освидетельствование на драгере. Устройство не выявило проявление алкогольного опьянения у мужчины, но окончательные результаты будут известны после экспертизы.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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А чому в столиці України по кацапськи розмовляють ? Вони що, такі тупі що не можуть української вивчити? Чи стидаються української мови? А український хліб їсти з українським маслом не стидаються?
Я тут ні разу не чув щоб французи в Парижі розмовляли на англійській, чи німецькій, іспанській ... .
Що я можу зробити, якщо вульгарна кончініта майже без мозку, трусів та вічно мокрими губами- це те, що "хавають" з екранів і вона кацапсько ізична?
Хотілось би...
Прости Господи.