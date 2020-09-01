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"Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" мы будем разговаривать с офицером 24-й бригады Вооруженных сил Украины - который расскажет нам, что делают российские оккупационные войска во время так называемого "прекращения огня". Почему пошел воевать и кто заставил его забыть гражданскую профессию и переквалифицироваться в военного.

Светлодарская дуга, которая многим украинцам известна из-за близости к печально известному Дебальцево, начиная с 2014 года является одной из самых горячих точек в российско-украинской войне. В этих донецких степях постоянно идут ожесточенные огневые баталии. На данный момент, когда продолжается очередное: "Не стреляйте, я вижу мир в глазах Путина", кремлевские террористы используют его в своих целях. Хотя наши воины не обращают на это внимания и готовы встретить врага в любой момент, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

А в это время переговорщики в Минске от якобы Украины Кравчук и Фокин, предлагают договариваться с террористами, отмечают, что наши ребята - "тоже преступники", и идут на большие уступки оккупантам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В этом бою мы уничтожили 8 российских наемников, захватили большие запасы их оружия и одного взяли в плен", - офицер 57 бригады ВСУ Константин Цымбал. ВИДЕО

Об этом и не только читайте и смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

- Слава Украине!

- Героям Слава!

- Иван, сразу к главному, как ведет себя оккупант, который находится напротив ваших позиций?

- Занимается инженерными укреплениями. Скажу так, что это так называемое перемирие идет им на пользу. Они окапываются, строят новые постройки, а мы ничего не можем им сделать по условиям "перемирия"..

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Труднее всего хоронить своего бойца и смотреть в глаза его родителям", - офицер 28 ОМБр ВСУ Столяр. ВИДЕО

- Такая активность со стороны врагов может свидетельствовать, что они планируют покинуть нашу временно оккупированную территорию или что-то в этом роде?

- (Смеется) Конечно, нет, все будет наоборот - это мое личное мнение...

- Несмотря на негатив, который на данный момент вокруг нас, вы чувствуете себя положительно. Какие настроения в вашей роте?

- Я горжусь своим подразделением, в котором нет "нытиков", только одни - воины. Это ребята и девушки, поэтому именно от их действий зависит мое настроение. На данный момент, они просто невероятные...

Смотрите видео до конца и узнайте больше об одном из самых перспективных и позитивных офицеров 24-й Королевской бригады ВСУ!

Автор: 

Донбасс (26956) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+33
Для етого его и ввели. У нас гавнокомандующий осел
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01.09.2020 10:10
+25
"Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк - Цензор.НЕТ 8123
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01.09.2020 10:16
+21
А на що Ви розраховували, коли голосували за припіздента! Треба було думаТи наперед!
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01.09.2020 10:16
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Це ж ви вибрали собі такогог головнокомандувача. Саме головне і страшне, що під час війни більше половини військових пішли проти свого головнокомандувача і послухалися пропаганди ворожого головнокомандувача: "хто завгодно, аби не Порошенко".
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01.09.2020 16:31 Ответить
москалі і не думають полишати окуповані землі.
Навпаки , готують плацдарм для нового наступу.
То про який мир меле наш президент ?
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01.09.2020 16:46 Ответить
по всем признакам обе стороны поступают симметично.
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01.09.2020 17:25 Ответить
Підготовка Плану оборони України провалено - Апаршин

На цьому етапі підготовка Плану оборони провалено, а раніше намічені дати зірвано. На моє переконання якщо зараз запитати у когось з військово-політичного керівництва держави, на якому етапі нині підготовка Плану оборони, вам ніхто нічого не відповість.

Я навіть на зустрічі з нашими американськими колегами та з представниками Брюсселю (НАТО - «ОПК») вже говорив, що найближчим часом Президент України підпише такий документ, що дасть нам можливість приступити до інших документів оборонного планування. Але до цього часу такого документу немає», - підсумував співбесідник.

ссылка-
https://milnavigator.com.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/
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01.09.2020 22:23 Ответить
https://www.replyua.net/war/221335-poter-bolshe-chem-za-celyy-mesyac-do-peremiriya-girkin-rasskazal-ob-udachnoy-specoperacii-vsu-na-donbasse-polozhili-vseh.html Удачная спецоперация ВСУ на Донбассе
Только за один день потеряли боевиков больше, нежели за целый месяц до наступления перемирия. Положили всех.
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01.09.2020 23:28 Ответить
"а мы ничего не можем им сделать..." А чому інші можуть, під Шумами і Петрівським вже так нарили окпів що майже дісталися до водогону "Сіверський Донець - Донбас", що ЧеПушила так від страху обгадився, що виставив Україні ультиматум знищити позиції ЗСУ, якщо їх не приберуть до 3 вересня.
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02.09.2020 01:39 Ответить
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