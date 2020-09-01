"Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО
Сегодня в рубрике "Окопная война" мы будем разговаривать с офицером 24-й бригады Вооруженных сил Украины - который расскажет нам, что делают российские оккупационные войска во время так называемого "прекращения огня". Почему пошел воевать и кто заставил его забыть гражданскую профессию и переквалифицироваться в военного.
Светлодарская дуга, которая многим украинцам известна из-за близости к печально известному Дебальцево, начиная с 2014 года является одной из самых горячих точек в российско-украинской войне. В этих донецких степях постоянно идут ожесточенные огневые баталии. На данный момент, когда продолжается очередное: "Не стреляйте, я вижу мир в глазах Путина", кремлевские террористы используют его в своих целях. Хотя наши воины не обращают на это внимания и готовы встретить врага в любой момент, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
А в это время переговорщики в Минске от якобы Украины Кравчук и Фокин, предлагают договариваться с террористами, отмечают, что наши ребята - "тоже преступники", и идут на большие уступки оккупантам.
Об этом и не только читайте и смотрите в нашей рубрике "Окопная война".
- Слава Украине!
- Героям Слава!
- Иван, сразу к главному, как ведет себя оккупант, который находится напротив ваших позиций?
- Занимается инженерными укреплениями. Скажу так, что это так называемое перемирие идет им на пользу. Они окапываются, строят новые постройки, а мы ничего не можем им сделать по условиям "перемирия"..
- Такая активность со стороны врагов может свидетельствовать, что они планируют покинуть нашу временно оккупированную территорию или что-то в этом роде?
- (Смеется) Конечно, нет, все будет наоборот - это мое личное мнение...
- Несмотря на негатив, который на данный момент вокруг нас, вы чувствуете себя положительно. Какие настроения в вашей роте?
- Я горжусь своим подразделением, в котором нет "нытиков", только одни - воины. Это ребята и девушки, поэтому именно от их действий зависит мое настроение. На данный момент, они просто невероятные...
Смотрите видео до конца и узнайте больше об одном из самых перспективных и позитивных офицеров 24-й Королевской бригады ВСУ!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навпаки , готують плацдарм для нового наступу.
То про який мир меле наш президент ?
На цьому етапі підготовка Плану оборони провалено, а раніше намічені дати зірвано. На моє переконання якщо зараз запитати у когось з військово-політичного керівництва держави, на якому етапі нині підготовка Плану оборони, вам ніхто нічого не відповість.
Я навіть на зустрічі з нашими американськими колегами та з представниками Брюсселю (НАТО - «ОПК») вже говорив, що найближчим часом Президент України підпише такий документ, що дасть нам можливість приступити до інших документів оборонного планування. Але до цього часу такого документу немає», - підсумував співбесідник.
ссылка-
https://milnavigator.com.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/
Только за один день потеряли боевиков больше, нежели за целый месяц до наступления перемирия. Положили всех.