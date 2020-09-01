"Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" мы будем разговаривать с офицером 24-й бригады Вооруженных сил Украины - который расскажет нам, что делают российские оккупационные войска во время так называемого "прекращения огня". Почему пошел воевать и кто заставил его забыть гражданскую профессию и переквалифицироваться в военного.

Светлодарская дуга, которая многим украинцам известна из-за близости к печально известному Дебальцево, начиная с 2014 года является одной из самых горячих точек в российско-украинской войне. В этих донецких степях постоянно идут ожесточенные огневые баталии. На данный момент, когда продолжается очередное: "Не стреляйте, я вижу мир в глазах Путина", кремлевские террористы используют его в своих целях. Хотя наши воины не обращают на это внимания и готовы встретить врага в любой момент, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

А в это время переговорщики в Минске от якобы Украины Кравчук и Фокин, предлагают договариваться с террористами, отмечают, что наши ребята - "тоже преступники", и идут на большие уступки оккупантам.

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Об этом и не только читайте и смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

- Слава Украине!

- Героям Слава!

- Иван, сразу к главному, как ведет себя оккупант, который находится напротив ваших позиций?

- Занимается инженерными укреплениями. Скажу так, что это так называемое перемирие идет им на пользу. Они окапываются, строят новые постройки, а мы ничего не можем им сделать по условиям "перемирия"..

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- Такая активность со стороны врагов может свидетельствовать, что они планируют покинуть нашу временно оккупированную территорию или что-то в этом роде?

- (Смеется) Конечно, нет, все будет наоборот - это мое личное мнение...

- Несмотря на негатив, который на данный момент вокруг нас, вы чувствуете себя положительно. Какие настроения в вашей роте?

- Я горжусь своим подразделением, в котором нет "нытиков", только одни - воины. Это ребята и девушки, поэтому именно от их действий зависит мое настроение. На данный момент, они просто невероятные...

Смотрите видео до конца и узнайте больше об одном из самых перспективных и позитивных офицеров 24-й Королевской бригады ВСУ!