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В Черкассах беременная женщина убила 28-летнюю подругу за долги по коммуналке. ВИДЕО камер наблюдения

Черкасские полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила свою 28-летнюю подругу, ударив ее ножом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт произошел в ночь на 30 августа. Женщины решили выяснить, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей. Тридцатилетняя беременная пришла на встречу с ножом и во время потасовки нанесла удар в серце подруги. Через несколько минут раненая женщина умерла.

Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.

Видео Оперативный

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В центре Днепра мужчина ногами избил женщину: "Долбо#б, что ты делаешь?!". ВИДЕО

Автор: 

драка (2019) женщины (886) смерть (9222) Черкассы (835)


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Топ комментарии
+18
В голове у них НИЧЕГО! Вакуум! Одни рефлексы!
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01.09.2020 10:21
+16
Что в голове этих идиотов, она не понимает что тюрьма куда хуже неоплаченных коммунальных
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01.09.2020 10:12
+14
це Бабченко говорив відносно бкркутні і ОМОНівців в Білорусі, а до чого ти це ліпиш до вбивства жінки іншою неадекватною жінкою?!?
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01.09.2020 10:16
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Подобной ситуации в СССР даже представить себе невозможно? Надеюсь это сарказм?
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01.09.2020 21:23 Ответить
Тарифы доводят людей до отчаяния.
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01.09.2020 13:33 Ответить
Зе-комуналка такая дешёвая что люди не могут ее оплатить и начали друг друга резать.
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01.09.2020 13:38 Ответить
а вот и последствия совершенно законного безубыточного для гос-ва и населения роттердама+.
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01.09.2020 18:33 Ответить
Про субсидии слышал?
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01.09.2020 22:28 Ответить
субсидии не дают.
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02.09.2020 00:07 Ответить
Серьезно? Да не может быть такого. Уже и эпоха бедности должна была закончится, а тут нежданчик - перестали субсидии давать? Надо у соседей поинтересоваться,, что там у них.
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02.09.2020 00:12 Ответить
Кому-то, конечно, дают. Только не всем кто раньше получал. Постоянно придумывают новые способы не дать субсидию.
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02.09.2020 00:37 Ответить
Так выплачивать нечем, там черная дыра образовалась.
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02.09.2020 00:44 Ответить
аа, так они за субсидию сражалися?
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02.09.2020 00:47 Ответить
Объяснять, что такое рынок и что такое социальная защита, не хочу и не буду. Ну а Вы продолжайте думать, что тарифы должны быть дешевыми для всех, что миллионер должен тоже платить за газ копейки, равно как и владелец вашего близлежащего магазина, который далеко не нищий, а Нафтогаз сидеть на дотациях бюджета, то есть из нашего кармана. . Так вот......... я предпочитаю, чтобы мои налоги и налоги моей семьи шли адресно тем, кто в них нуждается в виде субсидий, а не кормить Нафтогаз ради дешевых тарифов для всех.
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02.09.2020 01:04 Ответить
угу, только ротердам вот не про нафтогаз.
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02.09.2020 18:26 Ответить
А при чем Роттердам до моего поста? Я говорила о тарифах вообще. У нас и электрика была дешевая для всех и вода и всё остальное - ДЛЯ ВСЕХ. И все эти конторы сидели на дотациях бюджета, все были убыточными. Нафтогаз просто привела для примера.
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02.09.2020 18:58 Ответить
а поножовщина за роттердам. ххе.
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03.09.2020 05:38 Ответить
Люди учатся беспределу властей.
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01.09.2020 18:37 Ответить
это все из-за бедности.

в стране, разграбленной коррупционерами.
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01.09.2020 22:12 Ответить
В Зе леном гашишном угаре, в стремлению к безбедному Их будущему, народ Украины как вирус в их организме! Который они душили- душили, душили-душили, коммуналкой и другими "прелистями", а он всё не унимается!
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02.09.2020 00:23 Ответить
Відео чудово доводить, що нападник на Стерненка міг пробігти 90 м.. користуйтеся!
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02.09.2020 09:14 Ответить
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