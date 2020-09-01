В Черкассах беременная женщина убила 28-летнюю подругу за долги по коммуналке. ВИДЕО камер наблюдения

Черкасские полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила свою 28-летнюю подругу, ударив ее ножом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт произошел в ночь на 30 августа. Женщины решили выяснить, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей. Тридцатилетняя беременная пришла на встречу с ножом и во время потасовки нанесла удар в серце подруги. Через несколько минут раненая женщина умерла.

Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.

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