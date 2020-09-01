Шмыгаль о закрытии границ: "Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила". ВИДЕО

Кабинет Министров принял решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса. В последнее время в стране наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Он отметил, что открытие границ для иностранцев возможно, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваний.

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"Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что иностранцам, которые въезжают в страну для учебы или бизнеса, въезд будет разрешен.

"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - сообщил он.

Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом. Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.