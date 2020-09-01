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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Шмыгаль о закрытии границ: "Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила". ВИДЕО

Кабинет Министров принял решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса. В последнее время в стране наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Видео 1+1

Он отметил, что открытие границ для иностранцев возможно, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваний.

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"Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что иностранцам, которые въезжают в страну для учебы или бизнеса, въезд будет разрешен.

"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - сообщил он.

Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом. Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

Автор: 

граница (5269) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
А с Лугандой границу закрыли или бацильные папуасы так и шастают за пенсией?
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01.09.2020 10:35
+9
скоты, МЫ единственная страна бросающаяся из крайности в крайность. Единственная страна в которой уровень коррупции растет опережающими все разумные пределы темпами.
Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
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01.09.2020 10:40
+7
Это была вынужденная мера. Потому что скоро выборы, а иначе режим чрезвычайнрго положеня не введешь.
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01.09.2020 10:36
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Правила форума Совет форумчан
А с Лугандой границу закрыли или бацильные папуасы так и шастают за пенсией?
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01.09.2020 10:35 Ответить
Это была вынужденная мера. Потому что скоро выборы, а иначе режим чрезвычайнрго положеня не введешь.
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01.09.2020 10:36 Ответить
скоты, МЫ единственная страна бросающаяся из крайности в крайность. Единственная страна в которой уровень коррупции растет опережающими все разумные пределы темпами.
Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
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01.09.2020 10:40 Ответить
А не скажешь почему он залез на трон?
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01.09.2020 10:48 Ответить
судя по Вашему вопросу виноват я!
уверяю, Вы не правы, иначе я озвучил бы совершенно другие фразы и утверждения
Поэтому ТЫ (это про уважение) пойдешь задавать вопросы в другое место и другим людям
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01.09.2020 11:00 Ответить
Ещё скажи что ты за Пороха голосовал?!
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01.09.2020 11:22 Ответить
ни за того, ни за другого, остальное ТЕБЯ не касается, на ВАС не тянешь.
предположения можешь не озвучивать, сам понимаешь где я их видел
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01.09.2020 11:24 Ответить
Ну ты так ты.. Нет за что называть тебя по другому. Ведь ты сам намекаешь на это. Своим ником.
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01.09.2020 11:54 Ответить
Провоцирую) и такие как ты ведутся)
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01.09.2020 11:58 Ответить
Ну да, мне таких идиотов как ты интересно потроллить.
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01.09.2020 12:08 Ответить
И за кого ты голосовал? Просто интересно. Я то дагадываюсь что голосовал за Бойко не продажного и не корупционера!
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01.09.2020 12:10 Ответить
Ты просто идиот, как бубочка.
Не приписуй свої уподобання оточуючим тебе людям.
Мені не цікаво за кого ти голосував, з твоїх постів все зрозуміло. Ідіот на ДИВАНІ)
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01.09.2020 12:29 Ответить
Хахаха, бугога!
Пока в стране своего вирусца ещё припасено небыло завозили свежий без ограничений.
А сейчас уже поздно дёргацца.
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01.09.2020 10:54 Ответить
Коронавірус імпортував недоумок, звозячи його сюди з усього світу. Зате пропіарився спасітєль чілавєков.
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01.09.2020 10:55 Ответить
мы своих людей не бросаем, мы их вирусом травим.
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01.09.2020 10:57 Ответить
"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. Источник: https://censor.net/ru/n3216914

Больше ничего говорить и не надо, контролеры х..ровы.
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01.09.2020 10:59 Ответить
А кордон з ерефією вони взяли під контроль?
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01.09.2020 11:08 Ответить
Я так понимаю у них не стоит вопрос взять под контроль границу, им главное до выборов взять под контроль лохторат.
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01.09.2020 11:24 Ответить
Напевно ні, ти ж сюди якось приковиляв.
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01.09.2020 12:09 Ответить
Скандинавська пара одружилася на кордоні Швеції та Норвегії. Родичі молодят мешкають у різних державах, і через коронавірус шведів не пускають до Норвегії.
https://postimg.cc/56GvvDHL

Шмигаль про закриття кордонів: "Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила" - Цензор.НЕТ 436
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01.09.2020 11:05 Ответить
Ми єдина країна в якій робиться все через опу, в усіх сенсах цього слова. ********* робить все, щоб наше життя стало нестерпним. Уявляю, якій бардак зараз почнеться з освітою. Зебілята! Тримайтеся! Ваші батьки зробили разом вас та нас, та навіть себе.
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01.09.2020 11:27 Ответить
"Мы закрыли границы потому, что можем это сделать. Смысла в этом нет, но нам надо отчитаться перед боссом о проделанной работе" - Шмаркаль на закрытом совещании кабмина.
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01.09.2020 11:29 Ответить
Венгрия при въезде в страну требует тесты от всех граждан других стран иначе не пускают
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01.09.2020 11:38 Ответить
шмыгаль -тупорылое животное. мнение его никого не интересует.
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01.09.2020 11:40 Ответить
Наблюдателей впустите, су-ки!
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01.09.2020 12:07 Ответить
Скотина ты проклятая! Чтоб ты сдох!
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01.09.2020 12:17 Ответить
Короче, "все побежали - и я побежал", - верно Шмыгаль?
Интересно, а если все топиться в речке побегут, Шмыгаль тоже с ними побежит?
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01.09.2020 12:46 Ответить
О "лучших намерениях" счас запоют, о том, что "хотели, как лучше".
То бишь о good intentions.

И сразу мне вспоминаюется "Криминальное чтиво", когда Джулс (во время экзекуции) вопрошает: "Ты там что-то сказал о лучших намерениях?"

https://www.youtube.com/watch?v=rR3DSwQ6Pv8 Как Джулс разобрался с теми, кто с "лучшими намерениями"
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01.09.2020 12:50 Ответить
Шмыгаль = жулик (контрабандист нем.). Фамилия говорит сама за себя.
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01.09.2020 17:30 Ответить
 
 