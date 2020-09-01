Шмыгаль о закрытии границ: "Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила". ВИДЕО
Кабинет Министров принял решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса. В последнее время в стране наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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Он отметил, что открытие границ для иностранцев возможно, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваний.
"Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что иностранцам, которые въезжают в страну для учебы или бизнеса, въезд будет разрешен.
"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - сообщил он.
Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом. Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.
"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.
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Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
уверяю, Вы не правы, иначе я озвучил бы совершенно другие фразы и утверждения
Поэтому ТЫ (это про уважение) пойдешь задавать вопросы в другое место и другим людям
предположения можешь не озвучивать, сам понимаешь где я их видел
Не приписуй свої уподобання оточуючим тебе людям.
Мені не цікаво за кого ти голосував, з твоїх постів все зрозуміло. Ідіот на ДИВАНІ)
Пока в стране своего вирусца ещё припасено небыло завозили свежий без ограничений.
А сейчас уже поздно дёргацца.
Больше ничего говорить и не надо, контролеры х..ровы.
https://postimg.cc/56GvvDHL
Интересно, а если все топиться в речке побегут, Шмыгаль тоже с ними побежит?
То бишь о good intentions.
И сразу мне вспоминаюется "Криминальное чтиво", когда Джулс (во время экзекуции) вопрошает: "Ты там что-то сказал о лучших намерениях?"
https://www.youtube.com/watch?v=rR3DSwQ6Pv8 Как Джулс разобрался с теми, кто с "лучшими намерениями"