Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты пикетировали Верховный Суд Украины с требованием направить дело одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, на рассмотрение из Одессы в Киев.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Адвокаты Стерненко после вчерашнего нападения на активиста перед началом судебного заседания в Одессе подают новое ходатайство в Верховный Суд о возвращении рассмотрения дела по существу в Киев. Активисты провели акцию под зданием Верховного Суда с требованием удовлетворить ходатайство защиты Стерненко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Державний?
От такий і в моєму пості.
Щоб матнуться у 21.04.2019 ?
Проти Зеленського?
Но какое это имеет отношение к теме этой статьи?
Отримаєте його й наступного разу.
Але ж з ким ви тільки не об'єдналися проти 24,45 % !
І упороті совкоманкурти, і шаровики, і люмпен...
Кого там ви тільки не назбирали...
Але більшість з них, ви просто тупо ОБДУРИЛИ, 24/31/365/5 телепропагандою.
Хватит уже ныть.
Удачи в вашем безнадёжном деле.
Не Бог вас наказав. А ви самі себе 21.04.2019 наказали.