Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали Верховный Суд Украины с требованием направить дело одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, на рассмотрение из Одессы в Киев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокаты Стерненко после вчерашнего нападения на активиста перед началом судебного заседания в Одессе подают новое ходатайство в Верховный Суд о возвращении рассмотрения дела по существу в Киев. Активисты провели акцию под зданием Верховного Суда с требованием удовлетворить ходатайство защиты Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО



















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.