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Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали Верховный Суд Украины с требованием направить дело одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, на рассмотрение из Одессы в Киев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокаты Стерненко после вчерашнего нападения на активиста перед началом судебного заседания в Одессе подают новое ходатайство в Верховный Суд о возвращении рассмотрения дела по существу в Киев. Активисты провели акцию под зданием Верховного Суда с требованием удовлетворить ходатайство защиты Стерненко.

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Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 01
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 02
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 03
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 04
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 05
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 06
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 07
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 08
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 09
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 10
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 11
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 12
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 13
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 14
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 15
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 16
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 17
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 18
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 19
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 20
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 21
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 22
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 23
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 24
Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

акция (2425) Верховный Суд (1097) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+14
Можно по разному относиться к Стерненко, но понятно что одесский суд нужен для расправы, ведь мафия одесская и есть заказчик покушений на молодого политика.
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01.09.2020 12:00
+3
Убийца должен сидеть в тюрьме. И без разницы какой суд его туда отправит
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01.09.2020 12:26
+2
Поддерживаю! Но пора думать не как защитить Стерненко, а как брать власть в Украине без медведчуков, порошенок, турчиновых, рабиновичей, зеленских, коломойских, ахметовых... и перезагружать государство Украина на служение народу, а не быдло-элите моральных уродов! Это цель главная, а антинародной власти выгодно, шоб народ распылялся нап мелочи. Украина вставай!
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01.09.2020 12:14
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Правила форума Совет форумчан
Можно по разному относиться к Стерненко, но понятно что одесский суд нужен для расправы, ведь мафия одесская и есть заказчик покушений на молодого политика.
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01.09.2020 12:00 Ответить
Героям Слава!!!
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01.09.2020 12:01 Ответить
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 6467
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01.09.2020 12:13 Ответить
А червоно-білого прапора нема для смайла?
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01.09.2020 12:25 Ответить
А який в нього прапор біля його посту?
Державний?
От такий і в моєму пості.
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01.09.2020 12:36 Ответить
А машину часу, вони не вимагають?
Щоб матнуться у 21.04.2019 ?
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01.09.2020 12:03 Ответить
Зачем?
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01.09.2020 12:15 Ответить
Що, ти б не проголосовув би проти ось цього?
Проти Зеленського?
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01.09.2020 12:27 Ответить
Вот не знаю. За Порошенко я был не стал голосовать 1000%... за Зеленского 1001%...

Но какое это имеет отношение к теме этой статьи?
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01.09.2020 20:17 Ответить
Ты намекаешь, что при Порошенко такого не было? Вынужден тебя разочаровать. Само нападение на Стерненко произошло именно при нём по заказу его друга Труханова. В тюрьмы патриотов сажали и при Порошенко - я лично ходил на судебные заседания в Одессе, могу даже ссылку дать тут на Цензоре на новость. Так что машина времени на голосование не помогла бы.
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01.09.2020 20:18 Ответить
"Таке чувство...."
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 7391
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01.09.2020 12:08 Ответить
Они там давно наказаны и обижены!
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01.09.2020 12:30 Ответить
Поддерживаю! Но пора думать не как защитить Стерненко, а как брать власть в Украине без медведчуков, порошенок, турчиновых, рабиновичей, зеленских, коломойских, ахметовых... и перезагружать государство Украина на служение народу, а не быдло-элите моральных уродов! Это цель главная, а антинародной власти выгодно, шоб народ распылялся нап мелочи. Украина вставай!
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01.09.2020 12:14 Ответить
Манкурте совковий, Порошенко це сьомий Президент України.
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01.09.2020 12:25 Ответить
Даже не мечтай!
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01.09.2020 12:32 Ответить
А це не залежить від мрій.
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01.09.2020 12:38 Ответить
Те ж саме ви стверджували на минулих виборах й отримали підсрачника.
Отримаєте його й наступного разу.
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01.09.2020 12:42 Ответить
Ну ви, 73,22% задавили масою 24,45%.
Але ж з ким ви тільки не об'єдналися проти 24,45 % !
І упороті совкоманкурти, і шаровики, і люмпен...
Кого там ви тільки не назбирали...
Але більшість з них, ви просто тупо ОБДУРИЛИ, 24/31/365/5 телепропагандою.
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01.09.2020 12:50 Ответить
Следующий раз результат вас снова очень расстроит.
Хватит уже ныть.
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01.09.2020 12:53 Ответить
Ниєш ти.
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01.09.2020 12:56 Ответить
Вот ты сам и подтвердил, что все твои утверждения - самообман.
Удачи в вашем безнадёжном деле.
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01.09.2020 13:02 Ответить
Задавимо ще раз.
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01.09.2020 12:59 Ответить
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 6791
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01.09.2020 12:40 Ответить
Убийца должен сидеть в тюрьме. И без разницы какой суд его туда отправит
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01.09.2020 12:26 Ответить
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 4997

Не Бог вас наказав. А ви самі себе 21.04.2019 наказали.
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01.09.2020 12:31 Ответить
Надо действовать по закону, а не идти на поводу у пикетчиков: есть основания слушать дело в киеве- пусть слушается в киеве, нет - в одессе. Но суд не должен при принятии решения руководствоваться мнением толпы!
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01.09.2020 12:39 Ответить
Падлюки! Руки геть від Стерненка! Зеленський - ти скотина! Чому досі обвинувачують Антоненка, Кузьменко, Дугар...
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01.09.2020 14:45 Ответить
В Украине нет суда, а есть судейская мафия, правосудие никогда и не ночевало и в теперешних "судах" Украины. Уголовники при ЗеБанде выносят приговоры именем Украины, все как при "проффесоре".
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01.09.2020 15:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 15:40 Ответить
Народу мало, те кто считает, что "дело Стерненко" их не касается, жестко ошибаются, в следущий раз портновы-татаровы-ермаки придут за ними.
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01.09.2020 15:44 Ответить
 
 