Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины провело ряд изменений в эмблемах на воротниках и беретных знаках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые недавно были утверждены приказом министра обороны Украины, сообщил представитель отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.

"Зубчатка, как эмблема, которая означала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон. Однако она не исчезла с униформы, она вернулась на свое историческое место, а именно на ворот, и должна была обозначать принадлежность к высшему офицерскому составу. Использование в первой версии правил ношения военной формы одежды эмблемы на ворот по роду войск и соединенные скрещенными булавами не отображали в полной мере назначение к высшему офицерскому составу", - сказал Непота на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб. В частности, на эмблеме войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибернетической безопасности центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электронной искры. Для десантно-штурмовых войск введена эмблема на ворот, в миниатюре повторяющая изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч. Эмблема медицинской службы "звезда жизни" была заменена жезлом Эскулапа, который обвевает змея, а эмблема ветеринарной службы - серебряная "звезда жизни" - была заменена на изображение извивающейся змеи. Непота указал, что данные знаки указывают на наследственность милитарных традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 гг.

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"Изменилась и эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. С предложением о внесении изменений выступили именно представители этой специальности. Во-первых, эмблема оказалась малочитабельной, а, во-вторых, несла черты, присущие символике, которую используют части РЭБ российских оккупационных войск. В качестве новой эмблемы предложен контурный щит, на который скосом наложена молния", - пояснил Непота.

Поле эмблемы на ворот войск военной службы правопорядка стало прорезным, и отныне она должна выполняться из желтого метала.

Кроме замены существующих эмблем, введено еще четыре новые для специальностей, которые не получили собственных эмблем в правилах ношения военной формы одежды в 2017 году. Для военно-топографической службы ввели эмблему, разработанную военной геральдической службой Генерального штаба ВСУ в 2003 году. Впервые в истории украинского войска введено отдельную эмблему для армейской авиации в виде окрыленного острия копья. Морская пехота получила эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных мушкетов, наложенных на якорь. Государственная специальная служба транспорта получила эмблему в виде колеса Меркурия, наложенного на понтонный якорь, что должно отображать и указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды. Непота добавил, что данный знак на ворот является стилизованным изображением проекта эмблемы министерства путей УНР 1920 года.

Также изменились беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, военной службы правопорядка, морской пехоты и подразделений специальных операций ВМС.





























