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Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины провело ряд изменений в эмблемах на воротниках и беретных знаках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые недавно были утверждены приказом министра обороны Украины, сообщил представитель отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.

"Зубчатка, как эмблема, которая означала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон. Однако она не исчезла с униформы, она вернулась на свое историческое место, а именно на ворот, и должна была обозначать принадлежность к высшему офицерскому составу. Использование в первой версии правил ношения военной формы одежды эмблемы на ворот по роду войск и соединенные скрещенными булавами не отображали в полной мере назначение к высшему офицерскому составу", - сказал Непота на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб. В частности, на эмблеме войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибернетической безопасности центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электронной искры. Для десантно-штурмовых войск введена эмблема на ворот, в миниатюре повторяющая изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч. Эмблема медицинской службы "звезда жизни" была заменена жезлом Эскулапа, который обвевает змея, а эмблема ветеринарной службы - серебряная "звезда жизни" - была заменена на изображение извивающейся змеи. Непота указал, что данные знаки указывают на наследственность милитарных традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 гг.

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"Изменилась и эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. С предложением о внесении изменений выступили именно представители этой специальности. Во-первых, эмблема оказалась малочитабельной, а, во-вторых, несла черты, присущие символике, которую используют части РЭБ российских оккупационных войск. В качестве новой эмблемы предложен контурный щит, на который скосом наложена молния", - пояснил Непота.

Поле эмблемы на ворот войск военной службы правопорядка стало прорезным, и отныне она должна выполняться из желтого метала.

Кроме замены существующих эмблем, введено еще четыре новые для специальностей, которые не получили собственных эмблем в правилах ношения военной формы одежды в 2017 году. Для военно-топографической службы ввели эмблему, разработанную военной геральдической службой Генерального штаба ВСУ в 2003 году. Впервые в истории украинского войска введено отдельную эмблему для армейской авиации в виде окрыленного острия копья. Морская пехота получила эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных мушкетов, наложенных на якорь. Государственная специальная служба транспорта получила эмблему в виде колеса Меркурия, наложенного на понтонный якорь, что должно отображать и указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды. Непота добавил, что данный знак на ворот является стилизованным изображением проекта эмблемы министерства путей УНР 1920 года.

Также изменились беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, военной службы правопорядка, морской пехоты и подразделений специальных операций ВМС.

Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 01
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 02
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 03
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 04
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 05
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 06
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 07
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 08
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 09
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 10
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 11
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 12
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 13
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 14
Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ 15

Автор: 

Минобороны (9327) символика (298) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+28
нет, потому что конец года, пора пилить державне бабло
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01.09.2020 13:30
+19
На кой черт надо было этим заниматься? Ответ один. Потому что "вата".
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01.09.2020 13:28
+18
Долободятлы...
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01.09.2020 13:34
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Правила форума Совет форумчан
На кой черт надо было этим заниматься? Ответ один. Потому что "вата".
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01.09.2020 13:28 Ответить
нет, потому что конец года, пора пилить державне бабло
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01.09.2020 13:30 Ответить
Нікуди грошей дівати? Ліпше покращте харчування...
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01.09.2020 14:44 Ответить
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
Пілять, а то не було куди гроші подіти, як цяцьки міняти? Все решта в армії в порядку, все є, всього достатньо? Придурки зебільні...
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01.09.2020 13:32 Ответить
Долободятлы...
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01.09.2020 13:34 Ответить
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01.09.2020 14:14 Ответить
Главное чтобы не одинаковые с кацапами знаки
БЛИЖЕ К НАТО , ребята
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01.09.2020 13:35 Ответить
По-мойму это гордось каждой армии иметь что-то своё, а не как у всех.
Почему-то новые шляпы ДШВшники не очень охотно одевают. Старые голубые береты больше в почёте т.к заслужили их.
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01.09.2020 13:48 Ответить
По-моему она как раз к более совдеповскому дизайну щас тяготит
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01.09.2020 19:18 Ответить
Коли коту робити нічого...
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01.09.2020 13:35 Ответить
А аксєльбанти ,як у братушек, будуть?))
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01.09.2020 13:39 Ответить
Так, шнуровка на сраці.
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01.09.2020 13:43 Ответить
Потужная реХформа. Оно и понятно, чем больше позументу тем выше боеспособность и обеспеченность войск! Не удивлюсь ежели этот МО с НГШ вновь фуражку-аэродром введет и кирзачи с портянками.
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01.09.2020 13:39 Ответить
"аэродромы", кирзачи и портянки - следующий шаг, ведь теперь тризуб и гетьманские булавы этому не мешают...
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01.09.2020 13:44 Ответить
Скажи, придурок, зачем ты в слово реформа вставляешь букву х?
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01.09.2020 14:09 Ответить
С символикой явный перебор: слишком много в ней всего наворочено, слишком много на форме расшитых кренделей, значков, нашивок и шевронов.

Давно заметил важный исторически факт: чем мощнее армия, тем скромнее, элегантнее и строже выглядит военная форма у этой армии.

Достаточно вспомнить форму Вермахта, где у рядового солдата, у молодого лейтенанта и у заслуженного генерала были практически одинаковые мундиры:

а вместо всяких золоченых расшитых аляповатых "кренделей" на форме был всего лишь один неброский серо-серебристый орёл небольшого размера 4 см в длину.
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01.09.2020 14:50 Ответить
Полностью с вами согласен. Исключение является парадная форма, в традициях столетий. А поземент он на швейцарах и лакеях хорошо смотрится. Впрочем вспоминая кузьмуков и прочих моральных уродов с прокисшим совком в головах, скаже что даже мннты на воротниках рубашек имели серебро сусальное. Макаки да и только. И эти, ЗЕленые реХформаторы из тогоже тупого стада.
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01.09.2020 16:39 Ответить
Естественное и понятное мнение для читателя форума с ником "Старый зольдат" :

совково-колхозный генералитет типа дремучего долбака Кузьмука или тупого строевого истукана Педченко(абсолютно деревянный идиот и к тому же махровый вор) - это малограмотные колхозные дураки, которые в настоящей современной армии никогда не смогли бы сдать экзамены даже на должность сержанта.

Сусальное серебро даже на воротниках лёгких рубашек, неимоверное количество дубовых листьев на генеральских мундирах и фуражках в стиле а ля маршал Бокасса - это у них такие представления о "прекрасном"... Ведь эти меднолобые генералы до возраста 18 лет подтирались лопухом, после призыва в армию у них произошёл прогресс: стали подтираться кусками газеты "Красная звезда" и "Комсомольская правда"...
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01.09.2020 22:55 Ответить
красотища... и главное - во время!
а представьте теперь сколько будет потрачено денег на это? вместо вооружения и боеприпасов? вместо питания и жилья.?.. кажется фигня... но на ней так намутят...
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01.09.2020 13:41 Ответить
Министерство обороны Украины провело ряд изменений в эмблемах на воротниках и беретных знаках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые недавно были утверждены приказом министра обороны Украины,Источник: https://censor.net/ru/v3216953

Интересуюсь спросить, какой была цель, когда начались работы над "изменениями" и кто приказал их начать?
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01.09.2020 13:41 Ответить
да, швондер, вас пока не вырубили под корень.
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01.09.2020 13:47 Ответить
А это те, кто за четверть века за бабло стал генералом, ну и их пополизы. Пои чем, обратите внимание, что сына ни одного из этих "полководцев", что были в ВСУ до 2014 года, на фронте вы не встретите. Даже тех, кого орденами папы награждали, как к примеру кнур стеценко, что распродал ЗРВ ПВО.
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01.09.2020 16:44 Ответить
согласен, однако, этот собирательный образ имеет конкретную фамилию и должность.
Я бы разобрался, что за гнида потратила бюджетные деньги не на увеличение обороноспособности, а на цацки.
Проведен ли тендер, кто победил, было ли обсуждение этих картинок, по-быстрому утвержденных министром...
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01.09.2020 16:54 Ответить
А как же, без обсуждения? И расширенный военный совет ВСУ был проведен и бабло полученно и освоено. С отката.
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01.09.2020 17:01 Ответить
А тим часом викладають фотки з незрозумілим місивом в тарілках.
Чому військових харчують як свиней ?
Де натівські стандарти ???
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01.09.2020 13:41 Ответить
Логично же, в странах-членах НАТО такие стандарты.
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01.09.2020 13:54 Ответить
Зеленська логіка...Наслышаны....
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01.09.2020 16:50 Ответить
Где, где в кипоско-офшорной караганде. Или оманской караганде.
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01.09.2020 16:46 Ответить
І скільки коштувало бюджетові ця могутня рєхворма ВСУ?
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01.09.2020 13:42 Ответить
Мінус пів-вареника на обід кожному воїну.
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01.09.2020 13:48 Ответить
Герб фашизма в службе правопорядка...
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ - Цензор.НЕТ 322
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ - Цензор.НЕТ 9184
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01.09.2020 13:51 Ответить
Ну,та,фашьо у всій своїй красі.І він не просто у значенні-«маю право наказувати».Він зображений з двосторонньою сокирою-«маю абсолютну владу»,тобто «маю право вбити».Якось дивно бачити такі відзнаки.Але може в УНР вони були,а ми цього не знаєм,
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01.09.2020 14:38 Ответить
В керівництво структури поставили терміново викликаного з Ізраїля родича-ось і вся причина.
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01.09.2020 14:01 Ответить
Все эти "телодвижения" называются замыливанием глаз и видимостью проделанной работы, а попросту это обычное очковтирательство.
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01.09.2020 14:08 Ответить
Країна має тактичні ракети,******* літаки,потужній флот,можна і цяцьки міняти.
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01.09.2020 14:12 Ответить
Ну, хтось на цьому заробить
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01.09.2020 14:25 Ответить
Ну всё, писец русне!
===========
Делать некуй в МО? Сначала нитки, теперь эмблемы... Программу вооружений свернули, за то нитки поменяли, поменяли значки и блестяшки всякие.
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01.09.2020 14:18 Ответить
Зелені рагулі-постсовки вирішили і тут насрати. Чого тільки вартують ГДРівські погони і петлиці. Рагуль це назавжди (як би ти не камуфлював, під НОВИЄ ЛІЦА).
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01.09.2020 14:18 Ответить
Нагальні рехворми в армії. Чим би дитя не тішилося аби тільки пісю не мучило.
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01.09.2020 14:24 Ответить
Цих шевронів як у папуги, я ще розумію поліцая, який повинен виділятись з натовпу, і не розумію чому чорна форма як у моряків, а не синя, а для чого перевантажувати форму з ліва шеврон і справа, таке враження, що це новорічна ялинка. Де ті модельєри, ніби форма від африканського диктатора Бокасса. Два прапори зліва і з права для дуже тупих чи для снайперів щоб без осічки і наповал? І тризуб втік зі знаків.
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01.09.2020 14:37 Ответить
Опередили Вы меня на пол-минуты, уважаемый Озириус:

как раз собирался отправить пост о "бокассизации" формы с идиотским нагромождением кучи золочёных кренделей на воротники, с нашиванием огромных шевронов размером с чайное блюдце на обоих рукавах кителя... Какой-то папуасовский дизайн : это формаа не для настоящих военных,а для шоу-певицы Натальи Бучинской(у неё звание майора ВСУ ! Такого идиотства во всём мире нет, чтобы баба из шоу-биза имела звание майора действительной военной службы: чтобы майором стать, в армиях НАТО нужно две академии закончить).
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01.09.2020 15:00 Ответить
тризуб і булаву прибрали.муляло кому?ЗЄ?
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01.09.2020 15:24 Ответить
У ребят на фронте нет тепловизоров и обогревательных приборов на зиму (список длиннющий). А эти суки погоны меняют, от этого же зависит жизнь. Дебилы, ***...
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01.09.2020 15:24 Ответить
"Паньство" в Києві ніяк не може підібрати собі файну форму до параду. А в військах офіцери десятками років парадну форму не бачать, бо іі нема. тому і в святкові дні ходять в польовій формі. Приклад -мій син підполковник ВСУ. Всі ці ігри в зміни емблем і погонів є ніщоо інше, як видимість реформм в арміі.
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01.09.2020 15:31 Ответить
тризубы поубирали....режут они глаз клоунам
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01.09.2020 15:32 Ответить
Как то все на кацапское стало смахивать. Пропал трезуб. У спецов пропали крылья ангела, появились крылья курицы.
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01.09.2020 15:36 Ответить
форма стала больше на совковую смахивать
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01.09.2020 15:59 Ответить
Не загорами звезды опять на пагонах..
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01.09.2020 16:48 Ответить
Сподіваюсь, це з метою економії коштів?
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01.09.2020 17:20 Ответить
Зачем всё это? Заняться нечем? Всё в бирюльки играются. Хватит вывески менять, займитесь содержанием, наконец.
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01.09.2020 17:43 Ответить
Сколько деньжат распилено?
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01.09.2020 22:04 Ответить
 
 