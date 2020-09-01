Минобороны изменило символику на униформе военнослужащих ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министерство обороны Украины провело ряд изменений в эмблемах на воротниках и беретных знаках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые недавно были утверждены приказом министра обороны Украины, сообщил представитель отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.
"Зубчатка, как эмблема, которая означала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон. Однако она не исчезла с униформы, она вернулась на свое историческое место, а именно на ворот, и должна была обозначать принадлежность к высшему офицерскому составу. Использование в первой версии правил ношения военной формы одежды эмблемы на ворот по роду войск и соединенные скрещенными булавами не отображали в полной мере назначение к высшему офицерскому составу", - сказал Непота на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб. В частности, на эмблеме войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибернетической безопасности центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электронной искры. Для десантно-штурмовых войск введена эмблема на ворот, в миниатюре повторяющая изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч. Эмблема медицинской службы "звезда жизни" была заменена жезлом Эскулапа, который обвевает змея, а эмблема ветеринарной службы - серебряная "звезда жизни" - была заменена на изображение извивающейся змеи. Непота указал, что данные знаки указывают на наследственность милитарных традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 гг.
"Изменилась и эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. С предложением о внесении изменений выступили именно представители этой специальности. Во-первых, эмблема оказалась малочитабельной, а, во-вторых, несла черты, присущие символике, которую используют части РЭБ российских оккупационных войск. В качестве новой эмблемы предложен контурный щит, на который скосом наложена молния", - пояснил Непота.
Поле эмблемы на ворот войск военной службы правопорядка стало прорезным, и отныне она должна выполняться из желтого метала.
Кроме замены существующих эмблем, введено еще четыре новые для специальностей, которые не получили собственных эмблем в правилах ношения военной формы одежды в 2017 году. Для военно-топографической службы ввели эмблему, разработанную военной геральдической службой Генерального штаба ВСУ в 2003 году. Впервые в истории украинского войска введено отдельную эмблему для армейской авиации в виде окрыленного острия копья. Морская пехота получила эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных мушкетов, наложенных на якорь. Государственная специальная служба транспорта получила эмблему в виде колеса Меркурия, наложенного на понтонный якорь, что должно отображать и указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды. Непота добавил, что данный знак на ворот является стилизованным изображением проекта эмблемы министерства путей УНР 1920 года.
Также изменились беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, военной службы правопорядка, морской пехоты и подразделений специальных операций ВМС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Порола і шила.
Пілять, а то не було куди гроші подіти, як цяцьки міняти? Все решта в армії в порядку, все є, всього достатньо? Придурки зебільні...
БЛИЖЕ К НАТО , ребята
Почему-то новые шляпы ДШВшники не очень охотно одевают. Старые голубые береты больше в почёте т.к заслужили их.
Давно заметил важный исторически факт: чем мощнее армия, тем скромнее, элегантнее и строже выглядит военная форма у этой армии.
Достаточно вспомнить форму Вермахта, где у рядового солдата, у молодого лейтенанта и у заслуженного генерала были практически одинаковые мундиры:
а вместо всяких золоченых расшитых аляповатых "кренделей" на форме был всего лишь один неброский серо-серебристый орёл небольшого размера 4 см в длину.
совково-колхозный генералитет типа дремучего долбака Кузьмука или тупого строевого истукана Педченко(абсолютно деревянный идиот и к тому же махровый вор) - это малограмотные колхозные дураки, которые в настоящей современной армии никогда не смогли бы сдать экзамены даже на должность сержанта.
Сусальное серебро даже на воротниках лёгких рубашек, неимоверное количество дубовых листьев на генеральских мундирах и фуражках в стиле а ля маршал Бокасса - это у них такие представления о "прекрасном"... Ведь эти меднолобые генералы до возраста 18 лет подтирались лопухом, после призыва в армию у них произошёл прогресс: стали подтираться кусками газеты "Красная звезда" и "Комсомольская правда"...
а представьте теперь сколько будет потрачено денег на это? вместо вооружения и боеприпасов? вместо питания и жилья.?.. кажется фигня... но на ней так намутят...
Интересуюсь спросить, какой была цель, когда начались работы над "изменениями" и кто приказал их начать?
Я бы разобрался, что за гнида потратила бюджетные деньги не на увеличение обороноспособности, а на цацки.
Проведен ли тендер, кто победил, было ли обсуждение этих картинок, по-быстрому утвержденных министром...
Чому військових харчують як свиней ?
Де натівські стандарти ???
===========
Делать некуй в МО? Сначала нитки, теперь эмблемы... Программу вооружений свернули, за то нитки поменяли, поменяли значки и блестяшки всякие.
как раз собирался отправить пост о "бокассизации" формы с идиотским нагромождением кучи золочёных кренделей на воротники, с нашиванием огромных шевронов размером с чайное блюдце на обоих рукавах кителя... Какой-то папуасовский дизайн : это формаа не для настоящих военных,а для шоу-певицы Натальи Бучинской(у неё звание майора ВСУ ! Такого идиотства во всём мире нет, чтобы баба из шоу-биза имела звание майора действительной военной службы: чтобы майором стать, в армиях НАТО нужно две академии закончить).