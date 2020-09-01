Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что разницы в зарплатах украинских медиков не должно быть и не будет, что должно быть учтено в медицинской реформе, а также сохранение больниц в небольших населенных пунктах или создание для них необходимой инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник в Полтавской области.
"У медицинской реформы частично есть плюсы, а частично есть большие минусы, из-за неравенства заработных плат медиков разных звеньев. Эта разница несправедливая, неправильная, нечестная, и так не будет", - сказал он.
Зеленский отметил, что Минздрав Украины еще должен будет презентовать новый формат продолжения той медицинской реформы, которая была начата в Украине.
"Где сохраняются маленькие больницы, районные. Мы ждем понимания, что будет в селах. Потому что там вообще нет никаких услуг, нет аптек. Должна быть быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу", - указал он.
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"...чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу..." Источник: https://censor.net/ru/n3216974
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
или как там: "6000 грн - єто очень хорошая зарплата"(с)зелена шмаркля...
Ура, клованам, що скасували другий етап медреформи!!!
Одне тішить, більшість лікарів саме за галабароцьку й голосували.
100 вилл(ой нет, пардон))), 100 школьных автобусов, прибавиться еще 100 сельских аптек и... 100 следующих обещаний ))))
Ще ефективніше, якщо відразу потраплятимуть на цвинтар в турборежимі.
Уже тарифы понизпл (конец эпохе бедности)
Уже войну закончил (мир в глазах *****)
Теперь пора и медиками занятся!!
Інакше як він збирається прирівняти зарплати, при дірі вже секвестрованого держбюджету в 300лярдів за перших пів-року?
від 10,5% у медичних сестер з 5 до 15тис₴
до 45.5% у "зітц.прєдсєдатєлєй" з зряплатою вище 45тис₴