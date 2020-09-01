Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что разницы в зарплатах украинских медиков не должно быть и не будет, что должно быть учтено в медицинской реформе, а также сохранение больниц в небольших населенных пунктах или создание для них необходимой инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник в Полтавской области.

"У медицинской реформы частично есть плюсы, а частично есть большие минусы, из-за неравенства заработных плат медиков разных звеньев. Эта разница несправедливая, неправильная, нечестная, и так не будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что Минздрав Украины еще должен будет презентовать новый формат продолжения той медицинской реформы, которая была начата в Украине.

"Где сохраняются маленькие больницы, районные. Мы ждем понимания, что будет в селах. Потому что там вообще нет никаких услуг, нет аптек. Должна быть быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов