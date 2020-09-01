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В Ивано-Франковске рестораторы пикетируют полицию: требуют не закрывать летние площадки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске представители ресторанного бизнеса вышли на акцию протеста у здания областной полиции, требуя не закрывать летние площадки, кафе и рестораны из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает местное издание "Курс", передает Цензор.НЕТ.

"Мы вчера провели акцию под городским советом. Направили обращение в Кабмин. Сегодня начали массово звонить предприниматели, к которым пришла полиция и потребовала закрыться. Мы сейчас пришли на мирную акцию просить полицию лояльно относиться к бизнесу. Мы собираем подписи и подадим коллективное обращение, чтобы полиция разрешила предпринимателям кормить свои семьи и платить зарплаты работникам", - заявил депутат Ивано-Франковского городского совета Сергей Палийчук.

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Сейчас к рестораторам присоединились работники местного кинотеатра. Уверяют, что направили 10 тыс. грн на приобретение дезинфицирующих средств и перчаток, уменьшили количество сеансов и готовы соблюдать все требования карантина, только бы снова не останавливать работу.

"Мы хотим работать. Сегодня мы здесь собрались, чтобы просить, чтобы нам не мешали работать. Работники полиции ходят и требуют закрывать летние площадки, кафе, рестораны. Многие заведения не пережили первой волны карантина. Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - утверждает представитель ресторана "Хлібосольний".

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К пикетчикам вышел заместитель начальника областной Нацполиции Игорь Максимов. Он пояснил, что полиция лишь следит за соблюдением ограничений, которые установил Кабмин. В Ивано-Франковске полицейские пока проводят только разъяснительную работу. В городе еще не составлен ни один протокол.

"Работаем больше на профилактику. Мы получаем часто жалобы от граждан на учреждения, нарушающие карантинные требования. Мы вынуждены выезжать и проверять", - пояснил полицейский.

В Ивано-Франковске рестораторы пикетируют полицию: требуют не закрывать летние площадки 01
В Ивано-Франковске рестораторы пикетируют полицию: требуют не закрывать летние площадки 02
В Ивано-Франковске рестораторы пикетируют полицию: требуют не закрывать летние площадки 03

Как сообщалось, с 31 августа в "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. В Коломые за выходные представители полиции и Госпродпотребслужбы оштрафовали 4 заведения питания, которые проводили свадьбы.

Автор: 

Ивано-Франковск (830) карантин (16729) пикет (697) Нацполиция (16459) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
так не назвали ж "хлєбосолный"
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01.09.2020 17:20
+2
воду,коли вариш макарони ти також "сілиш"?
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01.09.2020 19:35
+1
кацап, у кого нема ума? тупе бидло - "одобрямс".
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01.09.2020 19:15
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Нема ума- вважай каліка...
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01.09.2020 17:07 Ответить
кацап, у кого нема ума? тупе бидло - "одобрямс".
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01.09.2020 19:15 Ответить
Сидиш за парєбріком,ну так і сиди там,і кукурікай далі,ідіот.
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01.09.2020 20:07 Ответить
Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - утверждает представитель ресторана "Хлібосольний".Источник: https://censor.net/ru/v3217018
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Що за ресторан такий кацапській?
"Хлібосольний"????
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01.09.2020 17:12 Ответить
так не назвали ж "хлєбосолный"
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01.09.2020 17:20 Ответить
Українською буде СІЛЬ!
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01.09.2020 17:26 Ответить
воду,коли вариш макарони ти також "сілиш"?
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01.09.2020 19:35 Ответить
Вот, и слоган есть для их акции подходящий "Хер на жизни стариков, если хоцца шашлыков!"
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01.09.2020 17:34 Ответить
ще один кацап перднув...
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01.09.2020 19:16 Ответить
По хорошему просят. Кабмин с полицией нагло нарушают конституцию. Узурпаторы.
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01.09.2020 19:22 Ответить
Да откройте им рестораны! У них больницы и врачи заканчиваются, а они деб..лы, не понимают, что через 2-3 недели они сами закроются и будут кашлять и умирать на ступеньках полных больниц в виду отсутствия мест в них. Им нужно пояснить цели карантинов - это сдержать заболеваемость, чтобы больницы справлялись со средними и тяжелыми пациентами. И объяснить им , что вирусу пофиг на их протесты. Кстати и маски не мешало бы надеть нормально на все лица. А то заявляют, что соблюдают все меры, а сами на протесте без масок.
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01.09.2020 19:55 Ответить
закрыть все а то мажоры пьют едят а сторож сидит за 150 грн без туалета
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01.09.2020 20:17 Ответить
 
 