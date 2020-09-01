В Ивано-Франковске рестораторы пикетируют полицию: требуют не закрывать летние площадки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске представители ресторанного бизнеса вышли на акцию протеста у здания областной полиции, требуя не закрывать летние площадки, кафе и рестораны из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает местное издание "Курс", передает Цензор.НЕТ.

"Мы вчера провели акцию под городским советом. Направили обращение в Кабмин. Сегодня начали массово звонить предприниматели, к которым пришла полиция и потребовала закрыться. Мы сейчас пришли на мирную акцию просить полицию лояльно относиться к бизнесу. Мы собираем подписи и подадим коллективное обращение, чтобы полиция разрешила предпринимателям кормить свои семьи и платить зарплаты работникам", - заявил депутат Ивано-Франковского городского совета Сергей Палийчук.

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Сейчас к рестораторам присоединились работники местного кинотеатра. Уверяют, что направили 10 тыс. грн на приобретение дезинфицирующих средств и перчаток, уменьшили количество сеансов и готовы соблюдать все требования карантина, только бы снова не останавливать работу.

"Мы хотим работать. Сегодня мы здесь собрались, чтобы просить, чтобы нам не мешали работать. Работники полиции ходят и требуют закрывать летние площадки, кафе, рестораны. Многие заведения не пережили первой волны карантина. Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - утверждает представитель ресторана "Хлібосольний".

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К пикетчикам вышел заместитель начальника областной Нацполиции Игорь Максимов. Он пояснил, что полиция лишь следит за соблюдением ограничений, которые установил Кабмин. В Ивано-Франковске полицейские пока проводят только разъяснительную работу. В городе еще не составлен ни один протокол.

"Работаем больше на профилактику. Мы получаем часто жалобы от граждан на учреждения, нарушающие карантинные требования. Мы вынуждены выезжать и проверять", - пояснил полицейский.







Как сообщалось, с 31 августа в "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. В Коломые за выходные представители полиции и Госпродпотребслужбы оштрафовали 4 заведения питания, которые проводили свадьбы.