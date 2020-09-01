РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Видео
5 924 28

НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП. АУДИО

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые материалы прослушки Окружного административного суда Киева, указывающие на возможное влияние главы ОАСК Павла Вовка на Высший совет правосудия.

Об этом говорится на сайте НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда г. Киева, председателя Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц в совершении ряда преступлений, в частности: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов", - говорится в сообщении.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

Читайте также: ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка

По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, председатель ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Так, председатель ОАСК мог организовать представление искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

В частности, на записях человек с голосом, похожим на руководителя ОАСК, обсуждает с судьей необходимость открытия дисциплинарного производства по жалобе на судью ОАСК Ярославу Добрянскую.

В этом разговоре он заявляет о необходимости отказать в открытии производства по жалобе на другую судью ОАСК Анну Кузьменко. Позже ВСП действительно отказала в открытии производства в отношении судьи Кузьменко.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

На других материалах прослушивания детективы НАБУ зафиксировали, как председатель ОАСК хвастается достигнутыми им договоренностями о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которые выносили решения о запрете митингов на Майдане в 2013 году, в частности Богдана Санина.

Кроме того, Вовк якобы имел договоренности по "спасению" от дисциплинарной ответственности его заместителя Евгения Аблова.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

НАБУ (4221) Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
на суд подавать в суд ? тоже самое что на полицию в полицию , придет к тому же мерзавцу ...... СИСТЕМА
показать весь комментарий
01.09.2020 17:28
+5
Так уже іншого виходу не має окрім розголосу, бо судівська мафія робить, що забажає.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:38
+4
НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП - Цензор.НЕТ 1725
показать весь комментарий
01.09.2020 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП - Цензор.НЕТ 1725
показать весь комментарий
01.09.2020 17:23 Ответить
Якщо врахувати, що є ще один суддя Вовк у Печерському суді, то гарне б крісло чи то для судей, чи то для Артема Ситника вийшло б
НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП - Цензор.НЕТ 9955
показать весь комментарий
01.09.2020 17:46 Ответить
Там не один, там цілий клан - суддівсько-прокурорський клан наволочі з прізвищем Вовк.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:21 Ответить
Під#рюга з гвінтівкою!
показать весь комментарий
01.09.2020 19:27 Ответить
меня вот удивляет что все эти органы выкладывают все в сми, а нельзя без пропаганды расследовать и передать в суд
показать весь комментарий
01.09.2020 17:23 Ответить
на суд подавать в суд ? тоже самое что на полицию в полицию , придет к тому же мерзавцу ...... СИСТЕМА
показать весь комментарий
01.09.2020 17:28 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2020 17:36 Ответить
Так уже іншого виходу не має окрім розголосу, бо судівська мафія робить, що забажає.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:38 Ответить
Дійсно, наївне питання.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:55 Ответить
Исходя из вашей «логики» Вы видимо за Зеленского или Бойко голосовали.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:17 Ответить
Именно ВСП и не даёт довести дело до суда и отстранить Вовка ..)
показать весь комментарий
01.09.2020 19:19 Ответить
Ух ты, интересна СУММА ОТКАТА вовка? Оказывается пленки, бл@ - были "старые" . В цифре...
показать весь комментарий
01.09.2020 17:26 Ответить
Может и никакого отката - там круговая порука у сволочей в мантиях
показать весь комментарий
01.09.2020 19:22 Ответить
ВСП повинно сісти довічно з конфіскацією у повному складі разом з конституціонним судом.Ганьба продажним тварюкам.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:37 Ответить
І чьо? Послухають,посміються,і підуть далі собі бабло лопатою гребти...
показать весь комментарий
01.09.2020 17:40 Ответить
Вова-каратист, ось тобі нагода розпочати гучні посадки!!! Відчепися, курва, від патріотів!!! Відчепися від Пороха та дівчат!!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 17:41 Ответить
НАБУ в ответ на отказ ВСП решило постучать его имеющимся козырем по носу?
Видимо это только верхушка айсберга...
показать весь комментарий
01.09.2020 17:41 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Думаете подобные поговорки народ сочинял на пустом месте? Сегодня "высшее правосудие" уже сыграло в пользу волчины.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:04 Ответить
венедиктова должна сесть. Надолго и с конфискацией. И не так, как зайцева, почти на курорт.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:19 Ответить
Президент та ГПУ стали посьміховиськом для суддів -хабарників...Країною правит Вовк, а ВОвка - блазень гороховий, а не Президент...Це розуміють вже усі...та він сам не дурний вже не знає, що вигадати, аби себе виправдати...Історичне лайно теж має своє місце в історії..беззаперечно
показать весь комментарий
01.09.2020 18:45 Ответить
Сьогодні якраз річниця як https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-anonsuvav-shchotyzhneve-pozbavlennia-mantij/30142354.html Зеленський анонсував «щотижневе позбавлення мантій» недоброчесних суддів
показать весь комментарий
01.09.2020 18:48 Ответить
Сытник, меньше надо пиариться, а больше работать (дел в суды подавать).
показать весь комментарий
01.09.2020 18:55 Ответить
Начинаем охоту на волка?
показать весь комментарий
01.09.2020 19:12 Ответить
А думали даремно Ситника "зняли"...
А де янєлохМінє42- любітель "Закону одного на всіх" ... мовчить блазень... а х#лі це країною торгують не тітушню сепарску ківіка ж постріляли...
показать весь комментарий
01.09.2020 19:33 Ответить
Шановні, А чи не здається вам, що шумок підіймають через здачі лугандона нашими учасниками переговорів, моржової ...?
показать весь комментарий
01.09.2020 19:52 Ответить
у НАБУ есть спезназ с дорогими носками, пускай вовка при задержании пристрелят и не надо никаких судов
показать весь комментарий
02.09.2020 00:56 Ответить
 
 