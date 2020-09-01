НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП. АУДИО

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые материалы прослушки Окружного административного суда Киева, указывающие на возможное влияние главы ОАСК Павла Вовка на Высший совет правосудия.

Об этом говорится на сайте НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда г. Киева, председателя Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц в совершении ряда преступлений, в частности: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов", - говорится в сообщении.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

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По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, председатель ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Так, председатель ОАСК мог организовать представление искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

В частности, на записях человек с голосом, похожим на руководителя ОАСК, обсуждает с судьей необходимость открытия дисциплинарного производства по жалобе на судью ОАСК Ярославу Добрянскую.

В этом разговоре он заявляет о необходимости отказать в открытии производства по жалобе на другую судью ОАСК Анну Кузьменко. Позже ВСП действительно отказала в открытии производства в отношении судьи Кузьменко.

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На других материалах прослушивания детективы НАБУ зафиксировали, как председатель ОАСК хвастается достигнутыми им договоренностями о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которые выносили решения о запрете митингов на Майдане в 2013 году, в частности Богдана Санина.

Кроме того, Вовк якобы имел договоренности по "спасению" от дисциплинарной ответственности его заместителя Евгения Аблова.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".