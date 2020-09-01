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Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова, горняки шахты "Надежда" и их родственники перекрыли дорогу Львов - Рава-Русская. Шахтеры требуют, чтобы им выплатили зарплату.

Как сообщает Суспільне, участники акции пропускают автобусы время от времени, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети в школу идут. За что детей в школу отправлять? Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно. Как людям кредиты погасить? Девяносто процентов из ста работающих - на кредитах. За что нам жить?", - говорит шахтер Роман Горбач.

В сторону Червонограда и в сторону Львова - очереди из авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охрана Кивалова в Одессе разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы, - СМИ

Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно 01
Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно 02
Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно 03
Фото: Суспільне

Протест шахтеров закончился в 15 часов. Участие в акции, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерины Рыбий приняли 70 человек.

Также смотрите: Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины. ФОТОрепортаж

Видео протеста опубликовал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Напомним, на Львовщине протестуют горняки шахты "Надежда". Им не выплатили зарплату за апрель, май и июнь, частично - за март и июль. В знак протеста две смены горняков отказались подниматься из шахты 28 августа.

29 шахтеров до сих пор бастуют под землей. С ними круглосуточно дежурит медсестра.

Смотрите также: В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (5858) шахтеры (655) трасса (107) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+12
Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно" - Цензор.НЕТ 7402
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01.09.2020 18:10
+8
Жалкие ничтожные личности! Вон величайший ездит по областям старается для избирателей вон и видосики-гундосики записывает и мячики кидает и буцаит и черный пояс получил, а этим всё мало!
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01.09.2020 18:12
+7
А бюджет пуст...фонд борьбы с вирусом тоже уже пуст....все пошло на большой рааспил от осла....
Теперь разве что ослик из личных офшоров достанет и заплатит....
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01.09.2020 18:11
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Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно" - Цензор.НЕТ 7402
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01.09.2020 18:10 Ответить
Це тобі Сабеева та Пісків розповіли?!
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01.09.2020 19:01 Ответить
Це швидше помста пліснявого. Львівська область за Пороха голосувала.
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01.09.2020 19:41 Ответить
Обосрался? Обтекай

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=719.html Зеленський В. О. 31.06% 160
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=225pt001f01=719.html Тимошенко Ю. В. 22.52% 116
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=216pt001f01=719.html Бойко Ю. А. 11.84% 61
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=208pt001f01=719.html Гриценко А. С. 8.34% 43
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=295pt001f01=719.html Порошенко П. О. 6.40% 33
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01.09.2020 21:48 Ответить
Та ні, Лузер Лузер, це ти обі.рався. Не обтікай, всмоктуй.
"Центральна виборча комісія у вівторок, 23 квітня, https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp305pt001f01=720pid100=46.html опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць Львівщини. За результатами підрахунку, по виборчих дільницях області більше голосів здобув Петро Порошенко (62,79%). За Володимира Зеленського на Львівщині проголосувало 34,49% виборців."
https://zaxid.net/news/

Ну шо? Раденьке, що дурненьке?
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01.09.2020 21:57 Ответить
А теперь найди данные именно по этому селу. Номер избирательного участка сам найдёшь, али подсказать? Такша, слей воду, ты обосрался.
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01.09.2020 22:20 Ответить
"По запросу Зеленський В. О.31.06% 160 Тимошенко Ю. В.22.52% 116 Бойко Ю. А.11.84% 61 Гриценко А. С.8.34% 43 Порошенко П. О.6 ... ничего не найдено.

https://www.google.com/search?sxsrf=**********************************

Навіть Лузер повинен знати, що в другому турі президентських виборів брали участь 2 кандидата. Так що, нагидив, прибери.
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02.09.2020 08:53 Ответить
Ххосподя! Держи, для затравки
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html
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02.09.2020 08:56 Ответить
Знайди різницю, якщо здатен, між текстом статті і тим, про що ти бекаєш.
"В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова ... "

Сопо́шин - село в України, Жовківському районі Львівської області.



210451 с.Солочин Солочи́н - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатській області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Свалявському районі .
https://censor.net/ru/user/438245

Ххосподя! Держи, для затравки
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html lВиборча дільниця № 210451Територіальний виборчий округ №70 (Закарпатська область)
І узбагойся.
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02.09.2020 09:21 Ответить
Таки да, попутал участки. Приношу свои извинения . Вот данные по этому селу
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=122pt012f01=460479.html

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=720pt005f01=122pt012f01=460479.html
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02.09.2020 09:58 Ответить
А бюджет пуст...фонд борьбы с вирусом тоже уже пуст....все пошло на большой рааспил от осла....
Теперь разве что ослик из личных офшоров достанет и заплатит....
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01.09.2020 18:11 Ответить
Жалкие ничтожные личности! Вон величайший ездит по областям старается для избирателей вон и видосики-гундосики записывает и мячики кидает и буцаит и черный пояс получил, а этим всё мало!
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01.09.2020 18:12 Ответить
Ну от і прийшов кінець епохи бідності...
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01.09.2020 18:14 Ответить
А кому они трассу перекрыли?
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01.09.2020 18:17 Ответить
А точно видосик-гундосик ведь в Полтаве!
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01.09.2020 18:20 Ответить
Шахтеры работают, но нет зарплаты, предпрениматели работать хотят, но их закрывают на карантин. Квартал 95 стал реальностью в Украине. Стране пи.дец
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01.09.2020 18:18 Ответить
Не хочеться так казати.але шахтарі це спадкові і добровільні раби.Бо працювати так важко і ще й за це не отримувати зарплату ,можуть тільки раби.Хіба ці люди цього не розуміють? Ви ж живете близько до границі.Якщо ви можете так важко працювати.то закордоном по любому щось знайдете.
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01.09.2020 18:19 Ответить
а поутру они вдруг проснулись )
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01.09.2020 18:28 Ответить
Эти дебилы создают проблемы тем, которые вообще "не в теме" и "просто мимо проходили". Не платят?! Есть суд, прокуратура... или эти мрази писать так и не научились?
Дебильнее шахтёра, только дальнобой.
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01.09.2020 18:31 Ответить
Шо-шо есть? Суд с суддей Вовком, прокуратура с Бенядиктовой?
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01.09.2020 18:38 Ответить
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/173.php Коментар до статті 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

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01.09.2020 20:43 Ответить
Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно" - Цензор.НЕТ 6264
Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно" - Цензор.НЕТ 1199
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01.09.2020 18:32 Ответить
ну вирішив же? Дуля - теж рішення)
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01.09.2020 18:39 Ответить
Во барыга Мальдивский вытворяет!
Больше года не при власти, а шахтеров обокрал)))
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01.09.2020 18:49 Ответить
Я активно против, чтобы моё государство лично занималось добычей угля!
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01.09.2020 18:51 Ответить
Активіст?
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01.09.2020 19:05 Ответить
А государство и так нибуя не делает.
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01.09.2020 19:08 Ответить
А вам ніхто нічого не винен..............
Не подобається - розрахувались та і все.
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01.09.2020 19:55 Ответить
Им тяжело оторвать свой зад и поехать на заработки в Польшу.
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01.09.2020 19:59 Ответить
Мертвая отрасль.
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01.09.2020 21:13 Ответить
чья шахта, рыжего?
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02.09.2020 01:42 Ответить
зе лохи
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02.09.2020 11:24 Ответить
 
 