Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова, горняки шахты "Надежда" и их родственники перекрыли дорогу Львов - Рава-Русская. Шахтеры требуют, чтобы им выплатили зарплату.
Как сообщает Суспільне, участники акции пропускают автобусы время от времени, информирует Цензор.НЕТ.
"Дети в школу идут. За что детей в школу отправлять? Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно. Как людям кредиты погасить? Девяносто процентов из ста работающих - на кредитах. За что нам жить?", - говорит шахтер Роман Горбач.
В сторону Червонограда и в сторону Львова - очереди из авто.
Протест шахтеров закончился в 15 часов. Участие в акции, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерины Рыбий приняли 70 человек.
Видео протеста опубликовал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Напомним, на Львовщине протестуют горняки шахты "Надежда". Им не выплатили зарплату за апрель, май и июнь, частично - за март и июль. В знак протеста две смены горняков отказались подниматься из шахты 28 августа.
29 шахтеров до сих пор бастуют под землей. С ними круглосуточно дежурит медсестра.
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=719.html Зеленський В. О. 31.06% 160
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=225pt001f01=719.html Тимошенко Ю. В. 22.52% 116
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=216pt001f01=719.html Бойко Ю. А. 11.84% 61
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=208pt001f01=719.html Гриценко А. С. 8.34% 43
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=295pt001f01=719.html Порошенко П. О. 6.40% 33
"Центральна виборча комісія у вівторок, 23 квітня, https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp305pt001f01=720pid100=46.html опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць Львівщини. За результатами підрахунку, по виборчих дільницях області більше голосів здобув Петро Порошенко (62,79%). За Володимира Зеленського на Львівщині проголосувало 34,49% виборців."
https://zaxid.net/news/
Ну шо? Раденьке, що дурненьке?
https://www.google.com/search?sxsrf=**********************************
Навіть Лузер повинен знати, що в другому турі президентських виборів брали участь 2 кандидата. Так що, нагидив, прибери.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html
"В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова ... "
Сопо́шин - село в України, Жовківському районі Львівської області.
210451 с.Солочин Солочи́н - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатській області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Свалявському районі .
https://censor.net/ru/user/438245
Ххосподя! Держи, для затравки
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html lВиборча дільниця № 210451Територіальний виборчий округ №70 (Закарпатська область)
І узбагойся.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=122pt012f01=460479.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=720pt005f01=122pt012f01=460479.html
Теперь разве что ослик из личных офшоров достанет и заплатит....
Дебильнее шахтёра, только дальнобой.
Больше года не при власти, а шахтеров обокрал)))
Не подобається - розрахувались та і все.