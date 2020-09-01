Протестующие из-за задержки зарплаты шахтеры перекрывали трассу на Львовщине: "Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова, горняки шахты "Надежда" и их родственники перекрыли дорогу Львов - Рава-Русская. Шахтеры требуют, чтобы им выплатили зарплату.

Как сообщает Суспільне, участники акции пропускают автобусы время от времени, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети в школу идут. За что детей в школу отправлять? Для чего нам обещать завтра, послезавтра? Нам уже нужно. Как людям кредиты погасить? Девяносто процентов из ста работающих - на кредитах. За что нам жить?", - говорит шахтер Роман Горбач.

В сторону Червонограда и в сторону Львова - очереди из авто.

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Фото: Суспільне

Протест шахтеров закончился в 15 часов. Участие в акции, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерины Рыбий приняли 70 человек.

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Видео протеста опубликовал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Напомним, на Львовщине протестуют горняки шахты "Надежда". Им не выплатили зарплату за апрель, май и июнь, частично - за март и июль. В знак протеста две смены горняков отказались подниматься из шахты 28 августа.

29 шахтеров до сих пор бастуют под землей. С ними круглосуточно дежурит медсестра.

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