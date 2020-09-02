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Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Одессу с днем города и поделился видео с кандидатом в мэры Одессы юмористом Олегом Филимоновым

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео президент опубликовал в своем Telegram.

"В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем ​​рождения, наша жемчужина у моря!" - написал Зеленский.

На видео Зеленский поздравил Одессу "с днем рождения".

"Я знаю, что меня всегда приглашают в Одессу. Вы знаете, в этом году я не смогу быть 2 сентября. Но я знаю, что будет Олег, точно, надеюсь", - сказал президент.

"Я хочу поздравить с днем рождения Одессу ... Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу. Но ни в коем случае менять людей, внутреннюю красоту этих людей и не потерять колорит Одессы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы. ВИДЕО

Напомним, Олег Филимонов стал кандидатом на пост городского головы Одессы от "Слуги народа".

Отметим, что 2 сентября 2020 года Одесса отмечает226-ю годовщину со дня основания города.

Зеленский Владимир (20362) Одесса (7880) Филимонов Олег (3)


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Топ комментарии
+77
два дебила...
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02.09.2020 09:46
+54
Клоунада продовжується...
Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым - Цензор.НЕТ 1455
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02.09.2020 09:52
+36
Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым - Цензор.НЕТ 9638
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02.09.2020 09:50
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Есть один плюс, Не был замечен сидящим в мокрых штанах на лавочке в парке.
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02.09.2020 16:18 Ответить
Сухі штани це необхідно, але ще, далеко не достатньо.
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03.09.2020 15:02 Ответить
пистец!.. клоуны окружают!
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02.09.2020 14:24 Ответить
Еще один клоун, боюсь в Ростове мест не хватит.
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02.09.2020 14:42 Ответить
Одесский анекдот:

Заходят Зеленский с Филимоновым в аптеку в Одессе, Зеленский говорит: "Два гандона!", фармацевт отвечает: "Я вижу, заказывать что-то будете?"
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02.09.2020 15:04 Ответить
Жиды своих подтягивают)))
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02.09.2020 15:06 Ответить
шоу клоунов продолжается
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02.09.2020 15:08 Ответить
Порох ПОВЕРНИСЯ!!!
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02.09.2020 15:19 Ответить
В Луганске всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой...
В Донецке всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой...Источник: https://censor.net/ru/v3217129..Источник: https://censor.net/ru/v3217129
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02.09.2020 15:19 Ответить
Пару анекдотов спасут и экономику и Украину
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02.09.2020 22:40 Ответить
Помню воротаря Филимонова ))).
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02.09.2020 23:28 Ответить
молодцы, правильно.
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03.09.2020 06:54 Ответить
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