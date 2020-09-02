РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4275 посетителей онлайн
Новости Видео
6 691 25

Проект "Без цензуры": Зе-месть. Как Банковая устраивает партийную диктатуру и исключает неугодных. ВИДЕО

Как правда колет глаза президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку - главная тема свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Как вы уже знаете, нардепа Гео Лероса в авральном порядке исключили из фракции "Слуга народа".

Приступ "совка" и коллективного осуждения произошел сразу после его выступления с критикой в сторону лично Владимира Зеленского. А сам Лерос говорит, что против него уже успели открыть два уголовных дела.

Что происходит в монобильшинстве и Зе-команде? Что такого сказал и кому досаждал Лерос? Как альтер-эго Зеленского, то есть Ермак, борется с остатками свободомыслия в монокоалиции? А в придачу - вагон факапов, за которые отдельных "слуг народа" надо было бы гнать метлой из фракции. Но этого, как вы поняли, никто не сделал и не собирается.

Друзья, а что вы думаете обо всей этой истории с Гео Леросом? Оставляйте комментарий под видео, ставьте лайк и подписывайтесь на лучшую аналитику в украинском ютубе, ведь здесь ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Слуга народа (2630) Ермак Андрей (1262) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Нічого нового. Через все це РФ пройшла ще 20 років тому. Зараз ми маємо задоволення спостерігати становлення авторитарного режиму та культу особистості.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:01
+8
Зеля прокололся. Он назвал Лероса предателем. Предатель - человек , который огласил неприятелю секретную информацию, имеющую особую важность. Заметьте : зеленский не назвал лероса лжецом, наветчиком.... Предатель! Тем самым зеленский подтвердил, что Лерос сказал правду... которую опг зеленского считало секретной. не подлежащей разглашению... Короче, назвав Лероса предателем, зеленский оформил явку с повинной.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:40
+3
фигня какая то, фантасмагория, проект должен называться безе цензузе
показать весь комментарий
02.09.2020 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого нового. Через все це РФ пройшла ще 20 років тому. Зараз ми маємо задоволення спостерігати становлення авторитарного режиму та культу особистості.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:01 Ответить
Культ кого, уточните.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:25 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2020 16:26 Ответить
Певно ;Найвидатнішого лідера Європи;?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:46 Ответить
Світу.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:41 Ответить
ЖИДкого и мстительного зеленого лайна
показать весь комментарий
03.09.2020 09:13 Ответить
фигня какая то, фантасмагория, проект должен называться безе цензузе
показать весь комментарий
02.09.2020 16:02 Ответить
зепил, так кого там с фракции ПП исключили за то, что говорил не точ, что конд итеру хотелось?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:28 Ответить
Та ото ж. Що серЛещ, що Найєм так топили проти Пороха, а потім і явно були на боці зеленої шмарклі.
показать весь комментарий
03.09.2020 08:01 Ответить
Не уддивиткльно, что дебилам - "какая разница"
показать весь комментарий
02.09.2020 17:04 Ответить
думаю янелох мудила, и пора бы его уже за паребрик к его любимым русакам
показать весь комментарий
02.09.2020 16:20 Ответить
чере колонию строго режима лет через 15
показать весь комментарий
02.09.2020 16:30 Ответить
Интересно а нахрена этот подсвинок-ведущий очки нацепил. Чтобы казаться более важным и умным, по бликам же видно что стекла простые.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:07 Ответить
У людини слабкий зір. А "блікі" у тебе в очах від денатурату.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:47 Ответить
Кацап
показать весь комментарий
03.09.2020 01:53 Ответить
Разрешать критику зеленой сопли никак низя ! Это подрыв авторитета гения сцены и покушение на кошерные ценности. Тока мордой в землю и кричать аллилуйя ! За все анекдоты Вовка отплатит....нынче он барин.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:43 Ответить
Це не президент цепозор нации
показать весь комментарий
02.09.2020 18:15 Ответить
какой нации то?
кошерной?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:46 Ответить
"Позор" - це коли є що показати
А він - ницість.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:49 Ответить
Мои знакомые евреи тоже так считают...
показать весь комментарий
03.09.2020 10:03 Ответить
шо Пе, шо Зе - выгоняют неугодных...дежа-вю.........
показать весь комментарий
02.09.2020 23:14 Ответить
Зеля прокололся. Он назвал Лероса предателем. Предатель - человек , который огласил неприятелю секретную информацию, имеющую особую важность. Заметьте : зеленский не назвал лероса лжецом, наветчиком.... Предатель! Тем самым зеленский подтвердил, что Лерос сказал правду... которую опг зеленского считало секретной. не подлежащей разглашению... Короче, назвав Лероса предателем, зеленский оформил явку с повинной.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:40 Ответить
видео - фуфел.
показать весь комментарий
03.09.2020 06:12 Ответить
 
 