Проект "Без цензуры": Зе-месть. Как Банковая устраивает партийную диктатуру и исключает неугодных. ВИДЕО

Как правда колет глаза президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку - главная тема свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Как вы уже знаете, нардепа Гео Лероса в авральном порядке исключили из фракции "Слуга народа".

Приступ "совка" и коллективного осуждения произошел сразу после его выступления с критикой в сторону лично Владимира Зеленского. А сам Лерос говорит, что против него уже успели открыть два уголовных дела.

Что происходит в монобильшинстве и Зе-команде? Что такого сказал и кому досаждал Лерос? Как альтер-эго Зеленского, то есть Ермак, борется с остатками свободомыслия в монокоалиции? А в придачу - вагон факапов, за которые отдельных "слуг народа" надо было бы гнать метлой из фракции. Но этого, как вы поняли, никто не сделал и не собирается.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.